Przed meczem Widzewa. Trener Radomiaka: - Moi przyjaciele powiedzieli, że zwariowałem

Radomiak nadal nie są pewny utrzymania. Aby nie oglądać się na rywali, Zieloni muszą przynajmniej zremisować. Dziś gospodarze wybiegną na boisko po kilku dniach pracy z nowym trenerem. Po ostatnim przegranym meczu ze Śląskiem Wrocław (0:2) od zespołu został odsunięty Maciej Kędziorek. Jego miejsce zajął Portugalczyk Bruno Baltazar. Warto dodać, że sobotnie spotkanie na stadionie przy ulicy Struga obejrzy komplet publiczności, czyli blisko 8,5 tysiąca fanów. Bilety zostały bowiem wyprzedane w przedsprzedaży na długo przed dniem meczowym.

- Moi przyjaciele powiedzieli, że zwariowałem - mówi nowy trener Radomiaka Radom Bruno Baltazar. - Pytali się, dlaczego to robię. Nie boję się tego wyzwania i nie jestem głupi. Wiem, że jest ryzyko, że poprowadzę zespół tylko w jednym meczu, a później pojadę do domu, ale jestem pewny siebie. Zdaję sobie sprawę, w jakim momencie znajduje się zespół. Wiem, że atmosfera wokół klubu nie jest najlepsza. Pomimo tej dziwnej sytuacji, że nowy trener przychodzi na kolejkę przed końcem sezonu, jestem tu, żeby pomóc to zmienić. Wiem, że jestem w stanie to zrobić, wierzę w swój warsztat, ale wszyscy w klubie muszą być zjednoczeni w tej trudnej chwili.