Prezenty dla nauczycieli na koniec roku szkolnego - wręczać czy nie? Co na to sami nauczyciele? A co rodzice i uczniowie?

Prezenty dla nauczycieli na koniec roku szkolnego - czy uczniowie i rodzice powinni je wręczać nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół? A jeśli chcą wyrazić swoją wdzięczność - to w jaki sposób? Jaki upominek jest dopuszczalny, a jaki niemile widziany?

Prezenty dla nauczycieli - wręczać czy nie? Co wypada podarować? A co jest niemile widziane?

Zakończenie roku szkolnego jest okazją, by podziękować nauczycielom za pracę z uczniami. Dla rodziców często jest to sprawa oczywista, że organizują zbiórkę pieniędzy i chcą za nie kupić jakiś upominek na pamiątkę. Nie wyobrażają sobie, by mogło być inaczej, szczególnie wtedy, gdy ich dzieci kończą jakiś etap edukacji – na przykład klasę trzecią szkoły podstawowej i rozstają się z ukochaną panią, swoją pierwszą wychowawczynią. Podobnie jest, gdy kończą klasę ósmą i opuszczają szkołę. - Wtedy także koniecznie należy uhonorować wychowawcę, nauczycieli, którzy uczyli nasze dzieci przez kilka lat – tłumaczą rodzice. No i skoro to już nie podlega dyskusji, rozpoczyna się burza mózgów – co komu kupić? Nikt się nie zastanawia wtedy, czy to wypada i co na to sami nauczyciele…

- My naprawdę w takim momencie nie oczekujemy żadnych prezentów – podkreśla Marcin Józefaciuk, wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła, nauczyciel, wychowawca klasy. - Czujemy się głupio i dziwnie, nie chcemy niczego. Doceniamy po prostu – słowo „dziękuję” i czas, jaki uczniowie nam oddają, kiedy na przykład chcą z nami pobyć, porozmawiać, pójść razem na lody. Bardzo złe są pomysły typu voucher na coś – na jakąś usługę albo do sklepu, biżuteria, perfumy. Dla mnie to jest coś okropnego i nie do zaakceptowania. Mało tego – nam nauczycielom nawet nie wolno takich prezentów przyjmować – z czego pewnie rodzice nie zdają sobie sprawy. Jestem też przeciwnikiem kwiatów, no ewentualnie dopuszczam w doniczce do hodowania w domu, który będzie przypominać dzieciaki.

Co w takim razie pozostaje rodzicom i dzieciom, które chcą nie tylko powiedzieć: „dziękujemy”.

Nauczyciele doceniają to, co będzie dla nich prawdziwą pamiątką. Od pewnego czasu hitem są kolaże zdjęć z uczniami, fotoksiążki, dokumentujące szkolne wspólne lata, a także samodzielnie wykonane przez uczniów upominki. Totalne wzruszenie i zachwyt wywołał na przykład portret wychowawczyni, który otrzymała od swojej klasy maturalnej. Namalowała go jedna z uczennic, marząca o studiach plastycznych. A wychowawczyni z jednego z przedszkoli dostała album, wykonany przez same dzieci - na każdej stronie znajdowało się zdjęcie dziecka i własnoręcznie narysowany przez nie obrazek. - Jedna klasa, wiedząc, że pasją nauczycielki był ogród – podarowała jej jakiś kwitnący krzew, by jej przypominał o uczniach – wspomina Małgorzata Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 111. - To było osobiste i od serca. - Moja klasa ukraińska zrobiła dla mnie taką dekorację z drewna i kwiatów, albo miśka mi sami uszyli – wspomina Marcin Józefaciuk. - Najbardziej takie rzeczy mnie cieszą.

Nie tylko Marcin Józefaciuk, ale wielu innych nauczycieli docenia najbardziej to, że uczniowie chcą spędzić czas razem. Często dziś pojawiają się takie właśnie pomysły – aby wyjść wspólnie – uczniowie z wychowawcą, ulubionymi nauczycielami – na przykład na lody, na pizzę, na basen czy do kina albo zrobić piknik. Ten czas, jaki razem spędzają, to, że uczniowie chcą porozmawiać to jest najlepszy prezent – mówią. Na koniec roku szkolnego jednak rodzice na pewno pozostaną przy swoim i prezenty nauczycielom zostaną wręczone. Większość z nich została zamówiona i dotrze na czas – czyli na piątek, 23 czerwca. Co to będzie? Oto, co znajduje się na liście topowych upominków. Są to upominki niedrogie, często personalizowane tak, aby obdarowana osoba wiedziała, że jest on wybrany i przygotowany specjalnie dla niej.

Personalizowane notatniki

Świadectwo dla nauczyciela – zaangażowanie, przekazywana wiedza, podejście do ucznia, cierpliwość, życzliwość

Zestaw piśmienniczy – w personalizowanym dla najlepszej wychowawczyni

Personalizowane pudełko czekoladek

Flower box

Personalizowana butelka na wodę albo kubek termiczny

Zakładka do książki z dedykacją

Album ze zdjęciami lub laurkami od dzieci

Fotoksiążka ze zdjęciami z uczniami i wydarzeniami z życia klasy

83. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz