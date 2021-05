Prawdziwy skandal. ŁKS i Widzew nic nie grają, a agentom piłkarskim płacą krocie! Jan Hofman

To prawdziwy skandal po łódzku. Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił kwoty wypłacone piłkarskim agentom w minionych dwunastu miesiącach. Z zestawienia wynika, że ŁKS i Widzew, choć sportowo prezentują się bardzo marnie, zapłaciły pośrednikom transakcyjnym krocie i są na podium tego rodzaju wydatków. ŁKS zajmuje pierwsze miejsce, a Widzew jest trzeci! Nijak to się ma do wyników naszych drużyn.