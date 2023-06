Prater w Wiedniu. 250 atrakcji w jednym miejscu. Oto największy park rozrywki w Austrii. Godziny otwarcia, cennik, adres

Prater w Wiedniu, czyli 250 atrakcji

Bilet ulgowy na skrzypiącą atrakcje kosztuje 6,50 euro. Goście wsiadają do jednej z 15 gondoli i w kilka minut znajdują się na wysokości 65 metrów, skąd podziwiają panoramę miasta. Prędkość z jaką pracuje zabytkowy sprzęt nie jest minimalna, co pozwala dokładnie przyjrzeć się widokowi zza okna wagonika, zrobić zdjęcie, a nawet zjeść kolację (w gondoli jest na tyle dużo miejsca by rozłożyć stół).

Osoby, które szukają mocniejszych wrażeń powinny skorzystać z pozostałych atrakcji. A jest ich mnóstwo - Praterturm, czyli karuzela łańcuchowa wysoka na 117 metrów, Turbo Boost, Ejection Seat, wieża z huśtawkami, kolejka Doppel-Looping Teststrecke, Space-Shot, kolejki górskie i wiele innych. W gorące dni warto ochłodzić się podczas przejażdżki kolejką wodną Aqua Gaudi.

Przejażdżkę z dreszczykiem gwaratują też dwie kolejki niczym z horrorów - z przerażającymi klaunami oraz duchami.