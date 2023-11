Prasówka 9.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szukają statystów do filmu kręconego w Łodzi. Ile można zarobić? Zobacz, jak trzeba wyglądać. OTO WYMAGANIA”?

Prasówka 9.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szukają statystów do filmu kręconego w Łodzi. Ile można zarobić? Zobacz, jak trzeba wyglądać. OTO WYMAGANIA Agencja artystyczna poszukuje statystów, epizodystów do filmu, który jeszcze w tym roku będzie kręcony w Łodzi. Poszukiwani są mieszkańcy Łodzi lub jej okolic o ściśle określonym wyglądzie. Można zarobić nawet 450 zł.

📢 Oto hipnotyzująca Zusje w samej bieliźnie. Urodzona w Łodzi influencerka ma zjawiskową urodę ZDJĘCIA Kamila Smogulecka - tak w rzeczywistości nazywa się infuencerka, piosenkarka, aktorka i fame fighterka Zusje, rozpoznawalna z powodu nietypowej urody - wskazującej egzotyczne korzenie. Tymczasem okazuje się, że 28-letnia Kamila jest nie tylko Polką, co więcej urodziła się w Łodzi.

📢 Siatkarska Liga Mistrzyń. ŁKS Commercecon przegrał, ale doping kibiców był wspaniały Zobaczcie ZDJĘCIA Siatkarki ŁKS Commercecon w pierwszym spotkaniu Ligi Mistrzyń przegrały we własnej hali 1:3 z CS Volei Alba Blaj.

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aleksandra Popławska pikantnie. Znakomite zdjęcia seksownej aktorki. Piękna i zmysłowa. Zachwyca naturalnością! 47-letnia Aleksandra Popławska na pikantnych zdjęciach, zobacz galerię zdjęć... 📢 Oto seksowna Anna Mucha pod prysznicem z mężczyzną. Czy to jej mąż? Oto nowe zdjęcia aktorki. Jest w świetnej formie Aktorka Anna Mucha to bardzo znana aktorka. 43-latka nie długo będzie mogła świętować pierwszy milion fanów na swoim Instagramie. Ostatnie zdjęcia pokazują, że pani Ania jest w świetnej formie.

📢 Oto śliczna ukochana Juana Ibizy ZDJĘCIA. Defensor Widzewa ma piękną partnerkę, zobaczcie te fotografie 28-letni obrońca Juan Ibiza podpisał z Widzewem Łódź kontrakt na dwa sezony. Przystojny Hiszpan ma piękną partnerkę. Jej gorące zdjęcia możemy podziwiać na Instagramie zawodnika. 📢 Oto piękny dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 8.11.2023 Słynny łódzki detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Bardzo subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Horoskop dzienny na środę 8 listopada. Co przyniesie nowy dzień , co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź! 8.11.2023 Horoskop dzienny na środę, 8 listopada. Słońce znajduje się dziś w znaku Skorpiona, a malejący Księżyc przez cały dzień znajduje się w znaku Panny. Co przyniesie środa? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Oto ukochana dziewczyna Kyliana Mbappe Zdjęcia. Oto piękna 28-letnia modelka. To ona usidliła słynnego piłkarza 8.11.2023 Kylian Mbappé chroni swoją prywatność i rzadko komentuje medialne doniesienia na temat życia prywatnego. Nieoficjalnie wiadomo, że piłkarz jest związany z piękna 28-letnią modelką z Rose Bertram. ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA MODELKI - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu.

📢 Najfajniejsze memy o myśliwych. Można pęknąć ze śmiechu. Na święto jeźdźców, myśliwych i leśników 8.11.2023 Myśliwi co roku maja swoje święto. Od wieków tradycyjny Hurbertus zwykle obchodzony jest w okolicach 3 listopada. Zobaczcie najlepsze memy o myśliwych... 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 8.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Apetyczna Anna Powierza w pikantnej sesji w toalecie! ZDJĘCIA. To było 20 lat temu, teraz jej się przypomniało Anna Powierza jest piękna. Aktorka nana z roli Czesi z "Klanu" postanowiła ostatnio przejrzeć swoje archiwum zdjęć. Ubrana bardzo skąpo w militarnych akcesoriach, to jej sesja sprzed 20 lat. Teraz aktorka postanowiła ją przypomnieć swoim fanom i opublikowała ponownie. Pojawiły się także inne, nowe fotografie Ani Powierzy!

📢 Stanisław Syguła: Pracę powinien stracić nie trener ŁKS, a dyrektor sportowy O piłkarskiej drużynie ŁKS rozmawiamy ze Stanisławem Sygułą, biznesmenem, futbolowym działaczem i partnerem technicznym klubu z al. Unii.

📢 Są wyniki sekcji zwłok Grzegorza Borysa. Prokuratura podaje przyczynę śmierci W zbiorniku wodnym na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego służby odnalazły zwłoki. Jak podała prokuratura, to ciało Grzegorza Borysa, poszukiwanego od ponad dwóch tygodni mordercy 6-latka. W środę śledczy podali wstępną przyczynę śmierci 44-latka. 📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 9.11.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Oto piękna Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów! Piękna Julia Wieniawa zachwyca swoich fanów na bardzo odważnych zdjęciach w skąpych strojach! Zdjęcia udostępnione przez piosenkarkę w sieci rozpalają internautów!

📢 Tyle pieniędzy zarabia ksiądz. To mało? Będziesz zaskoczony. Zobacz pensje duchownych w Polsce 08.11.2023 Zarobki księży w 2023 roku zależą od kilku czynników. Kwoty wahają się od 800 zł do kilku tysięcy złotych. Inne wynagrodzenie otrzymuje duchowny pracujący w szkole i na parafii w dużym mieście a nieco inaczej wynagradzana jest posługa w mniejszych, wiejskich parafiach. Inaczej też zarabiają biskupi czy też kapłani wojskowi. Ile może zarobić ksiądz miesięcznie? Sprawdziliśmy. 📢 Wojska Polskiego na finiszu. Czy zdążą przed końcem roku? Co mówią urzędnicy a co mieszkańcy? Czy przebudowa ulicy Wojska Polskiego zakończy się w planowanym terminie? Urzędnicy magistratu zapewniają że tak, ale łodzianie którzy mieszkają w tym rejonie miasta i na co dzień obserwują postępy prac wyrażają swoje wątpliwości. Ich zdaniem pracy jest jeszcze mnóstwo, a tempo prowadzenia robót jest niespieszne.

📢 Oto zdjęcia Łodzi w latach 80 i na początku lat 90. Tak wówczas wyglądało nasze miasto! Zobacz 8.11.2023 Łódź z czasów końca Polskiej Republiki Ludowej, czyli z lat 80. XX wieku. Pamiętacie, jak wtedy wyglądało nasze miasto? Jakie tramwaje i autobusy woziły wówczas łodzian? Jak wyglądała ulica Piotrkowska, na której można było kupić żywą kurę... 📢 Ogłoszenia z łódzkich klatek schodowych. Na pewno w Twoim bloku, wieżowcu, kamienicy też takie z pewnością są ZDJĘCIA 8.11.2023 Co też ludzie potrafią napisać na klatkach schodowych! W Łodzi coraz częściej na klatkach schodowych pojawiają się bardzo ciekawe ogłoszenia, które sąsiedzi piszą do swoich sąsiadów. I korespondencja ta w wielu przypadkach okazuje się bardzo zaskakująca!

📢 Jesień w arboretum w Rogowie. Przebarwiają się liście drzew i krzewów, ale rośliny też kwitną i owocują Do nas warto przyjeżdżać przez cały rok - mawiają pracownicy arboretum w Rogowie. Ale jesień to szczególny czas, gdy przebarwiają się liście drzew i krzewów, tworzą bajkowy wręcz krajobraz. Żółte, pomarańczowe, czerwone liście mają lindera, banan preriowy, parocja, magnolie, buki, miłorząb, klony.

📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 8.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ. 📢 Modelki XXL mają powodzenie. Duże jest naprawdę piękne ZDJĘCIA 8.11.2023 Kilka łodzianek miało dość dyktatorów mody, którzy lansują wychudzone, czasem wręcz anorektyczne modelki. Założyły więc agencję dla tzw. dużych kobiet. Najszczuplejsze z ich dziewczyn noszą rozmiar 38, a największe mogą pochwalić się biustami w rozmiarze H (tzw. ósemka) i ciuchami z metką 46.

📢 Atrakcyjna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Ależ ZDJECIA 8.11.2023 Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.

📢 Karolina Kowalkiewicz i jej... głębokie dekolty. Imponujące mięśnie i okazały biustem łódzkiej zawodniczki MMA ZDJĘCIA 38-letnia Karolina Kowalkiewicz dostarcza ostanio dużo emocji swoim fanom. Mo3wa nie tylko o walce, którą stoczy 7 października podczas gali UFC w Vegas. Łódzka zawodniczka mieszanych sztuk walki na swoim profilu na Instagramie od pewnego czasu publikuje zdjęcia eksponujące nie tylko umięśnione ramiona, ale też obfity biust. Fani są zachwyceni, ale zauważają różnicę w rozmiarze piersi łodzianki.

📢 Remont zajezdni w Chocianowicach przeciąga się, a pasażerowie jeżdżą w tłoku Zajezdnia tramwajowa na Chocianowicach jest w proszku, choć trwający tutaj remont pierwotnie miał się zakończyć w październiku 2023 roku. Teraz stało się jasne, że nie zostanie dotrzymany także drugi termin oddania do użytku zajezdni Chocianowice, który wyznaczono wstępnie na koniec roku. Jest nierealne, aby przez niecałe dwa miesiące zakończyć te inwestycję, a to z kolei wpływa na zmniejszona dostępność tramwajów na łódzkich ulicach.

📢 Oto ponętna Sandra Kubicka w bieliźnie. Tylko patrzeć i podziwiać. Łodzianka chętnie pozuje do zdjęć bez garderoby ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne. 📢 Wielkie obsadzanie Trasy Górna. Wyrośnie tu 3 tysiące drzew i 22 tysiące krzewów Nowy odcinek Trasy Górna od Rzgowskiej aż do granic miasta przy ul. Kalinowskiego jest już praktycznie gotowy. Na tym 5-kilometrowym fragmencie zupełnie nowej drogi łączącej południowe dzielnicy Łodzi z autostrada A1 trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe.

📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 Piękna Edyta Górniak pokazuje opalone ciało. Na tych fotografiach diva polskiej sceny wygląda bardzo zmysłowo Edyta Górniak publikuje gorące ZDJĘCIA. Zaskoczeni? Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. W sieci jest mnóstwo gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności. 📢 Oto najlepsze memy o schabowym! Dzień Schabowego zobowiązuje. Zobaczcie jak Internauci celebrują ten polski przysmak 7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. W Internecie nie brakuje o nim zabawnych memów, które prezentujemy w naszej galerii.

📢 MEMY o zabetonowanym aucie na ul. Legionów w Łodzi. Ta osobliwość podbija sieć. Iternauci nie mają litości 7.11.23 Zabetonowany samochód na ul. Legionów stał się już na tyle sławny w całej Polsce. W weekend zaczęły się obok niego pojawiać wycieczki zainteresowanych obejrzeniem tej osobliwości, a w internecie - pojawiać memy z zabetonowanym samochodem w roli głównej. Internauci nie szczędzili złośliwości...

📢 Ewa Swoboda odsłoniła pośladki, a płomienie szaleją! Sportsmenka rozgrzała Internet do czerwoności! ZDJĘCIA 7.11.2023 Ewa Swoboda w takim drapieżnym wydaniu? Czemu nie. Ostatni film, który został opublikowany w sieci rozgrzał fanów piekielnie szybkiej biegaczki. Zobaczcie gorące zdjęcia... To dopiero będzie kalendarz!

📢 Tak dziś wygląda ciało Moniki Miller, bardzo odważne zdjęcia. Widać, że miłość leczy. Z kim się całuje na zdjęciu? 7.11.2023 Monika Miller to wnuczka znanego polityka. Jak wygląda dzisiaj? Zajrzyj do galerii zdjęć... 📢 Czy Teofilów będzie miał dodatkowe połączenie drogowe z centrum? Powrót do koncepcji sprzed lat Teofilów Teofilów każdego ranka dusi się w korkach. Wie to każdy, kto próbuje wydostać się z tego osiedla do centrum przed godziną 7 lub 8 rano. Istnieją tylko dwie drogi, którymi jest to możliwe - ulica Aleksandrowska z ciasnym wiaduktem nad torami na Żabieńcu i ulica Traktorowa prowadząca w kierunku Krakowskiej, obecnie w remoncie co oznacza duże utrudnienia i do niedawna konieczność korzystania z objazdu.

📢 Oto piękna Salma Hayek w kostiumie kąpielowym! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają! 📢 Jedyna taka rodzina w naszym kraju. Oto rodzina Amiszów. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe i barwne życie! 3.11.2023 Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium.

