Prasówka 7.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto ponętna Sandra Kubicka. Łódzka modelka pozuje w skąpej bieliźnie. Co za ciało! ZDJĘCIA”?

Prasówka 7.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto ponętna Sandra Kubicka. Łódzka modelka pozuje w skąpej bieliźnie. Co za ciało! ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Głębokie dekolty Karoliny Kowalkiewicz. Fani zachwyceni fotografiami eksponującymi biust łódzkiej fajterki ZDJĘCIA 38-letnia Karolina Kowalkiewicz dostarcza ostanio dużo emocji swoim fanom. Łódzka zawodniczka mieszanych sztuk walki na swoim profilu na Instagramie od pewnego czasu publikuje zdjęcia eksponujące nie tylko umięśnione ramiona, ale też obfity biust. Fani są zachwyceni, ale zauważają różnicę w rozmiarze piersi łodzianki.

📢 Oto atrakcyjna Agnieszka Sienkiewicz polska aktorka, która w gorącym okresie przedwyborczym apeluje o wzajemną wyrozumiałość ZDJĘCIA Atrakcyjna aktorka Agnieszka Sienkiewicz dała się poznać fanom głównie z ról w polskich serialach, pojawiła się również w kilku filmach, choć nie były to wiodące role. Aktorka bardzo aktywna jest w mediach społecznościowych, w których chętnie zamieszcza swoje zdjęcia - zobaczcie te najodważniejsze.

Prasówka 7.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Otwarto dobudowaną część szpitala im. Kopernika w Łodzi. Rozbudowa trwała półtora roku Zobacz, jak bardzo zmieniła się ta placówka Szpital im. Kopernika - jak zaznaczył Piotr Adamczyk - ma stać się najlepszą placówką onkologiczną w Polsce. Pierwszy step prac został zakończony - kosztował 55 mln zł. Dziś odznaczono także pracowników szpitala, którzy przepracowali w nim od 46 do 49 lat.

📢 Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca był pod wpływem alkoholu Łódź. Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu. Jedno z najszybszych ferrari w historii zostało rozbite na al. Mickiewicza. Wartość nowego samochodu to ponad 1 mln 300 tys. zł. Kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach. Został jednak lekko poturbowany. Trafił na badania do szpitala im. WAM. Okazało się, że był po spożyciu alkoholu. Wydmuchał 0,4 promila. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. 📢 Dzień chłopaka i najlepsze MEMY z tej okazji. Zobaczcie koniecznie, jak Internauci widzą dzień chłopaka Dzień chłopaka obchodzimy 30 września. W tym roku ten dzień przypada na sobotę. Internauci oczywiście przygotowali bardzo zabawne MEMY.

📢 Karolina Piechota na odważnych zdjęciach, na których prezentuje swoje wdzięki. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych ZDJĘCIA Popularna i sympatyczna aktorka Karolina Piechota to osoba niezbyt aktywna w mediach społecznościowych. Jednak systematycznie dodaje zdjęcia z tego, co dzieje się w jej życiu osobistym. 📢 Ministerstwo Sportu i Turystyki pomoże Widzewowi w budowie ośrodka treningowego w Bukowcu. Nawet 23 mln zł dla łódzkiego klubu ZDJĘCIA Kibice Widzewa mają powody do radości. Mamy bowiem do czynienia z milowym krokiem w budowie ośrodka treningowego dla łódzkiego klubu w Bukowcu. Dzięki pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki Widzew Training Center sp. z o.o. może bowiem otrzymać aż 23 milionów złotych na budowę obiektu w gminie Brójce. Pierwsze prace mają tam ruszyć jesienią przyszłego roku.

📢 Taki był Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Tu żył i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Słynny Nikoś, czyli Nikodem Skotarczak, to m.in. bohater filmu platformy Netflix "Jak pokochałam gangstera". Gdzie naprawdę mieszkał i działał? Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę jako bramkarz w nocnych klubach. Nad Bałtykiem prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Oto miejsca najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Jak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego? Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 5.10.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Trener ŁKS na dywaniku u właściciela i dyrektora sportowego ŁKS. Co ustalono? W sobotę piłkarze ŁKS zagrają spotkanie jedenastej kolejki ekstraklasy. Tym razem łodzianie walczyć będą na wyjeździe, a Rywalem będzie Radomiak. Początek meczu o godz. 12.30.

📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 6.10.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu ZDJĘCIACH aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ. 📢 Centrum Łodzi. Ukradł kawę i pobił ochroniarza - grozi mu do 10 lat więzienia W budynku widzewskiej noclegowni został zatrzymany 28-letni zbir, który w miniony piątek (29 września) w sklepie w centrum Łodzi ukradł kawę i pobił ochroniarza. Pracownik ochrony zatrzymał go przy wyjściu... 📢 W niedzielę parada autobusów z okazji 75-lecia ich obecności w Łodzi W niedzielę 8 października 2023 ulicami Łodzi przejedzie kawalkada starych i nowych autobusów, jakie kursowały bądź kursują w barwach łódzkiego MPK. Później pojazdy będzie można obejrzeć z bliska na Rynku Manufaktury.

📢 Oto Kasia Cichopek w bikini. Aktorka kostiumów plażowych ma ogrom. Jak się w nich prezentuje? Po prostu świetnie ZDJĘCIA 41-letnia Katarzyna Cichopek, która ostatnio zmieniła partnera życiowego, jest w formie. Mogą się o tym przekonać internauci, bo celebrytka opublikowała ostatnio sporo zdjęć w bikini. Trzeba przyznać, że Kasia Cichopek strojów kąpielowych ma mnóstwo, w których chętnie pokazuje swoje atuty.

📢 Oto najbardziej gorące ZDJĘCIA Natalii Siwiec. Ma idealne ciało i niezwykłą urodę. Nie ukrywa, że nie wszystko jest...naturalne Natalia Siwiec bardzo lubi zaskakiwać swoich fanów. Oczywsiście w pozytywny sposób, bo regularnie serwuje im fotki, na których odważnie eksponuje swoje atuty. Zdjęcia w bikini hipnotyzują, bo celebrytka ma idealne proporcje i niezwyklą urodę. 📢 Oto piękna Karolina Gilon w nowym kolorze włosów wygląda bardzo kusząco! To po prostu kobieta petarda! ZDJĘCIA Znana z ekranów telewizorów 34-letnia Karolina Gilon udowadnia, że kobieta zmienną jest. Ostatnio zmieniła kolor włosów, czym zaskoczyła fanów jej jasnej fryzury. Jak wygląda jako szatynka? Naszym zdaniem bardzo dobrze.

📢 Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł. Nie pierwszy raz pirat drogowy uciekł łódzkiej policji. Wiktor Kuźniak już 4 lata jest bezkarny Sebastain M., kierowca bmw, był poszukiwany listem gończym za udział w wypadku śmiertelnym na A1. To kolejny pirat drogowy, który uciekł łódzkim policjantom.

Już blisko 4 lata funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew poszukują innego kierowcy bmw - Wiktora Kuźniaka, który 23 lutego 2020 roku spowodował śmiertelny wypadek na ul. Broniewskiego i uciekł. W tragicznym zdarzeniu zginęło dwóch jego kolegów w wieku 26 i 30 lat, a trzeci (29-latek) przebywał w stanie ciężkim w szpitalu. 📢 Podwójne morderstwo w loftach w Łodzi. 35-latek był wpływem "kryształu" - poniesie odpowiedzialność karną. Jest akt oskarżenia 33-letniego Piotra Daniel Ch. znał od lat. Był jego przyjacielem. Wspólnie trenowali lekkoatletykę. 30-letnią Martę, jej przyszły oprawca, poznał rok przed zbrodnią. Wszyscy mieszkali w Zduńskiej Woli, a do Łodzi przyjechali na weekend poszaleć. Pili piwo i zażywali tzw. kryształy. Narkotyki sprawiły, że Daniel Ch., w pewnym momencie miał omamy i urojenia. Sięgnął po nóż w kuchni wynajętego mieszkania w loftach i zadał nim kilkanaście ciosów swojemu przyjacielowi i kilkadziesiąt - kobiecie.

📢 Oto sympatyczna Anna Wendzikowska prezentuje się jak Wonder Woman! Jest niesamowicie wygimnastykowana ZDJĘCIA Ćwiczeniowym odkryciem dziennikarki jest taniec na rurze! Anna Wendzikowska realizuje nowe pasje. Jedną z nich jest dość kontrowersyjny sport, który jednak zdobywa coraz większą popularność. 📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 5.06.2023

📢 Oto zmysłowa i piękna Marcelina Zawadzka w skąpym bikini wskoczyła do basenu. ZDJĘCIA atrakcyjnej modelki Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Uroczystości z okazji Dnia Łącznościowca i 465 lat od utworzenia Poczty Polskiej Zobacz, co działo się w Teatrze Wielkim w Łodzi 18 października pracownicy Poczty Polskiej obchodzą swoje coroczne święto - Dzień Łącznościowca. Z tej okazji, co roku w październiku organizowane są wydarzenia regionalne, w czasie których nagradzani są zasłużeni pocztowcy. Dziś, 5 października, jedno z takich wydarzeń odbyło się w Teatrze Wielkim. 📢 Inspirująca historia Anny Przybylskiej. Zobaczcie obaczcie poruszające ZDJĘCIA Film „Ania", inspirująca historia Anny Przybylskiej. Anna Maria Przybylska była szalenie lubianą aktorką o zjawiskowej urodzie, charakterystycznym głosie i zaraźliwym śmiechu. W 1998 roku zadebiutowała w telewizji niezapomnianą rolą Marylki w emitowanym w TVP2 serialu „Złotopolscy. 📢 Najdroższe domy w województwie łódzkim. Ile kosztują dworki, wille i pałace w koło Łodzi? Zobacz zdjęcia domów milionerów! 6.10.2023 Gdzie znajdują się najdroższe domy wystawione na sprzedaż w Łodzi i okolicach? Jak w środku wyglądają luksusowe rezydencje, zabytkowe dworki, pałace i wille oraz nowoczesne rezydencje zbudowane z rozmachem i gustownie urządzone. Oto TOP 10 najdroższych domów, które można kupić w Łodzi i jej okolicach.

📢 W sobotę (7 października) organizator zaprasza łodzian na piknik przy ul. Zastawnej. Zobacz, jakie atrakcje czekają na dzieci W najbliższą sobotę od godz. 10 do godz. 15 organizatorzy zapraszają łodzian na piknik na ul. Zastawnej. Będzie pokaz wozu strażackiego, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci oraz wata cukrowa. Swoją obecność zapowiedział burmistrz Rzgowa - Mateusz Kamiński, który chce powitać mieszkańców nowego osiedla, osiedla Zastawna.

📢 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało! Zdjęcia piosenkarki zachwycają nie tylko fanów! 5.10.2023 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało w bikini! Fani piosenkarki są zachwyceni! Zobaczcie odważne zdjęcia! 📢 Była żona Huberta Urbańskiego tylko w bikini. Julia Chmielnik się nie zatrzymuje. Jest córką tragicznie zmarłego aktora z Łodzi 5.10.23 Julia Chmielnik była drugą żona Huberta Urbańskiego. Niestety para rozeszła się w atmosferze skandalu. Rozstanie nie należało do najspokojniejszych — fani prezentera zamarli, gdy parę miesięcy później ten publicznie porównał byłą małżonkę do Hannibala Lectera.

📢 Oto najlepsze memy o nauczycielach. Dziś Światowy Dzień Nauczyciela. Zobaczcie najśmieszniejsze memy na ich temat 5 października to Międzynarodowy Dzień Nauczyciela. Od lat memy o tym jakże szlachetnym zawodzie podbijają Internet.

📢 Oto jak mieszka Dawid Kwiatkowski. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 5.10.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Oto Natalia Siwiec w bikini! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 5.10.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki!

📢 Tak mieszka Beata Cholewińska z Polsatu ZDJĘCIA. Jest zagorzałą fanką Widzewa Łódź. Oto prywatne zdjęcia dziennikarki 5.10.2023 Beata Cholewińska to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Z zawodu jest tłumaczką jeżyka włoskiego. Jej rodzinnym miastem jest Łódź, a ulubionym polskim klubem, któremu kibicuje od zawsze jest RTS Widzew Łódź.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka.

📢 Takwłaśnie zachowują się Janusze i Grażyny plażowania MEMY. Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY z wakacji ZDJĘCIA Memy z wakacyjnego wypoczynku potrafią rozbawić do łez! Przekonajcie się sami, jak bardzo zabawne mogą być zdjęcia z odpowiednim podpisem. 📢 Nocna ewakuacja mieszkańców ul. Przybyszewskiego. W ich kamienicy mogło dojść do wybuchu! 49 osób zostało w nocy ze środy na czwartek (z 4 na 5 października) ewakuowanych z narożnej kamienicy przy ul. Przybyszewskiego z powodu zagrożenia wybuchu gazu. W pomieszczeniach piwnicznych budynku stwierdzono znaczne stężenie gazu ziemnego.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 4.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Oto Małgorzata Tomaszewska w bikini! Co za seksowne zdjęcia! Córka Jana Tomaszewskiego to piękna kobieta! ZDJĘCIA 4.10.2023 Najnowsze zdjęcia opublikowane w sieci przez Małgorzatę Tomaszewską wywołały lawinę komentarzy. Odważne kadry, znakomita sylwetka i piękne ciało gwiazdy TVP zachwyciły internautów.

📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Ilona Ostrowska bardzo odważnie! Nie ma makijażu i nie ma ubrań! Śmiałe zdjęcia zaskoczyły do internautów 3.10.2023 Odważne zdjęcie Ilony Ostrowskiej. Aktorka pokazała się na śmiałych kadrach i bez makijażu... 📢 Unikatowe zdjęcia z drążenia tunelu kolejowego Koziny - Łódź Żabieniec. Minister wizytuje budowę, a inwestor zajmuje stanowisko Budowa tunelu kolejowego pod Łodzią idzie pełną parą, a pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia o zatrzymaniu jego drążenia z powodu braku środków są nieprawdziwe - tak wynika z wyjaśnień przesłanych do naszej redakcji przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, sprawujące nadzór nad tą największą w mieście inwestycją.

📢 Ta polska aktorka urodziła czworo dzieci i tak prezentuje się w bikini Zobacz ZDJĘCIA Monika Mrozowska, aktorka znana z roli Majki, najstarszej córki Kwiatkowskich, w serialu "Rodzina zastępcza", w maju skończyła 43 lata. Serialowa Majka może pochwalić się wspaniałą figurą. Patrząc na zdjęcia umieszczone na Instagramie trudno uwierzyć, że aktorka urodziła czworo dzieci. 📢 Bielizna erotyczna i nasutniki są coraz bardziej popularne. Zobacz, jak dodać trochę pikanterii do sypialni! Jeśli chodzi o eksplorację swojej seksualności i wprowadzanie odrobinę pikanterii do sypialni, bielizna erotyczna od marki Me Seduce jest jednym z najgorętszych trendów. Wśród ich kolekcji znajdują się również oryginalne i zmysłowe nasutniki, które mogą być prawdziwym przełomem w wyrażaniu swojej sensualności.

