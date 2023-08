Prasówka 31.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda córka Salmy Hayek ZDJĘCIA! 15-letnia Valentina jest piękna. Dziewczyna zaskakuje urodą! Oczy ma po matce 30.08.2023”?

Prasówka 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda córka Salmy Hayek ZDJĘCIA! 15-letnia Valentina jest piękna. Dziewczyna zaskakuje urodą! Oczy ma po matce 30.08.2023 Salma Hayek to jedna z topowych aktorek. Od maja 2006 r. pozostaje w związku z Francois-Henri Pinault – właścicielem klubu piłkarskiego, synem miliardera François Pinaulta. Owocem ich miłości jest Valentina Paloma, która ma obecnie 15 lat.

📢 Oto jędrne ciało Salmy Hayek! Nie ma nic na sobie prócz ręcznika. Zobacz jak nosi stroje kąpielowe ZDJĘCIA 30.08.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają! 📢 Uśmiechnięta Paulina Smaszcz-Kurzajewska tylko w seksownej bieliźnie! Kobieta petarda! Gorące zdjęcia 30.08.2023 Paulina Smaszcz to była żona Macieja Kurzajewskiego. Ta piękna kobieta to popularna dziennikarka i prezenterka, ma w swoim CV także wiele innych umiejętności.

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto zgrabna Natasza Urbańska i jej perfekcyjne ciało. Żona Józefowicza zachwyca wyglądem! 30.08.2023 Natasza Urbańska zaprezentowała fanom serię nowych, odważnych zdjęć. Co za fantastyczny widok!

📢 Śmiertelny wypadek BMW w powiecie rawskim. Droga wojewódzka jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby Po godzinie 10, dziś, 30 sierpnia w miejscowości Wola Chojnata doszło do wypadku, wskutek którego zginęła jedna osoba.

📢 Oto piękna Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 30.08.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Piszą, że Julia Wieniawa zarobi fortunę. Wiemy, za co To, że w show-biznesie krążą olbrzymie pieniądze wiemy nie od dziś. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej? Według astrologów mają zapisaną długowieczność w gwiazdach! Wpływ znaku zodiaku na długość naszego życia jest tematem poruszanym od zawsze przez astrologów. Pomimo że wiele czynników wpływa na nasze zdrowie i długowieczność, astrologowie sugerują, że w długości naszego życia znak zodiaku może mieć pewne znaczenie. Osoby urodzone w konkretnych miesiącach mają większą szansę na długie życie. Kto może cieszyć się długowiecznością? 📢 Stanisław Syguła: Gdzie był dyrektor sportowy ŁKS? O grze piłkarzy ŁKS rozmawiamy ze Stanisławem Sygułą, biznesmenem. futbolowym działaczem i partnerem technicznym klubu z al. Unii.

📢 Memy po katastrofie samolotu, którym leciał Prigożyn Jewgienij Prigożyn nie żyje. Był w samolocie, który spadł w środę w obwodzie twerskim w Rosji. W związku z tą sprawą pojawiło się mnóstwo memów.

📢 Atrakcyjna Małgorzata Socha w bardzo zaskakującym wydaniu. No Soszka "Rozbiłaś bank"- sypią się komentarze Jakiś czas temu Małgorzata Socha opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie w drapieżnym, odważnym i bardzo niecodziennym wydaniu. Internauci byli zachwyceni. Zobaczcie te śmiałe kadry w naszej galerii. 📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Bardzo niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Dziewczyny Lata Term Poddębice 2023. Czwarta i ostatnia odsłona naszego wakacyjnego cyklu. Obejrzyjcie ZDJĘCIA z niedzieli 27 sierpnia Wakacje 2023 obfitowały w atrakcje w Termach Poddębice, a jedną z nich były pełne uśmiechów i pozytywnych emocji mini-sesje fotograficzne pań korzystających z wodnego relaksu. W galerii zdjęć prezentujemy zdjęcia uczestniczek ostatniej już odsłony akcji Dziewczyny Lata Term Poddębice, która miała miejsce w niedzielę 27 sierpnia

📢 Tajemnicza śmierć mężczyzny na Stawach Jana. 37-latek pływał ze znajomymi rowerem wodnym i... nie żyje Nie żyje 37-letni mężczyzna, który przed weekendem został wyłowiony z wody na Stawach Jana. Sekcja zwłok wyjaśni, jaka była przyczyna jego śmierci. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź Górna. 📢 Nie żyje 19-latek potrącony na pasach na Widzewie. Dlaczego młodzieniec wkroczył na pasy na czerwonym świetle? Tydzień po wypadku na Widzewie zmarł potrącony na pasach młodzieniec. Z nieustalonych dotąd przyczyn 19-latek wkroczył na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Przez siedem dni o jego życie walczyli specjaliści. Niestety starania zakończyły się fiaskiem.

📢 Kobieta na osiedlu rozbiła 5 samochodów. Nie wiadomo, dlaczego straciła panowanie nad autem 5 rozbitych samochodów to bilans krótkiej jazdy po osiedlu Wilcza/Gołębia kobiety, która w niewyjaśnionych okolicznościach straciła panowanie nad swoim autem. 📢 Poruszające obchody 79. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto z licznymi gośćmi Uroczyste obchody 79. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto odbyły się we wtorek 29 sierpnia na Cmentarzu Żydowskim i Stacji Radegast. Do Łodzi przybyło wielu gości, w tym Ocalali z Zagłady. 📢 Trwa gruntowny remont kamienicy i dwóch budynków pofabrycznych. Utworzą nowy kompleks w centrum miasta Trwa rewitalizacja budynków pofabrycznych przy ul. Sienkiewicza 61a i 63 oraz pobliskiej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 118 w centrum Łodzi. Ponadto pojawi się tam nowy pasaż, który połączy obie ulice, a nawet pozwoli dojść do ul. Nawrot i pasażu Schillera.

📢 Oto piękna i atrakcyjna Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów! Piękna Julia Wieniawa zachwyca swoich fanów na bardzo odważnych zdjęciach w skąpych strojach! Zdjęcia udostępnione przez piosenkarkę w sieci rozpalają internautów!

📢 Woolworth w Łodzi. Promocje i niespodzianki na otwarcie sklepu tej sieci w Galerii Łódzkiej już w tym tygodniu Woolworth otwiera się w Łodzi. Pierwszy sklep tej sieci w naszym mieście ( i szósty w Polsce) ruszy w Galerii Łódzkiej już w najbliższy piątek 1 września. Woolworth oferuje różnorodne artykuły codziennego użytku, w przystępnych cenach i dobrej jakości. W dniu otwarcia nowego sklepu dla klientów przygotowano liczne promocje. 📢 Koniec przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania Pomorskiej z Edwarda oraz Krokusową Skrzyżowanie ul. Pomorskiej z ulicami Edwarda i Krokusową było jednym z najbardziej nielubianych miejsc do pokonania w Łodzi. Było wyzwaniem dla kierowców, ponieważ obowiązywało tu tzw. łamane pierwszeństwo, a widoczność była słaba. To się skończy 1 września.

📢 Artysta Nick Sincler, łodzianin z wyboru wystąpi w jesiennej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie Nick Sincler, łodzianin z wyboru, artysta i piosenkarz będzie jednym z ośmiorga uczestników, którzy zmierzą się z prawdziwym wyzwaniem jakim jest przeistoczenie się w gwiazdę estrady i zaśpiewanie jej największego przeboju. Pierwszy odcinek show w Polsacie już w piątek 1 września. 📢 Magda Gessler na Limance. Znana restauratorka przeprowadza kuchenną rewolucje w łódzkiej pizzerii ZDJECIA Łódź, ul. Limanowskiego, niewielka pizzeria tuż przy przystanku tramwajowym przy ul. Sierakowskiego - to właśnie tutaj Magda Gessler od minionego czwartku (17 sierpnia) przeprowadza kulinarną rewolucje. Temperamentna znawczyni smaku znów przyjechała na Bałuty i pomogła lokalnym restauratorom serwować łodzianom - nie tylko mieszkającym w tej dzielnicy Łodzi - najlepsze dania. Tym razem wybrała małą pizzerię Tomasza Hellera.

📢 Oto najlepsze memy o strażakach. Zobacz MEMY na Dzień Strażaka. Tak widzą ich Internauci 29.08.2023 Czwartego maja jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Strażaka. Zebraliśmy najśmieszniejsze MEMY o strażakach. W taki sposób widza ich internauci.

📢 Oto Karolina Kowalkiewicz w stroju kąpielowym. ZDJĘCIA. Wojowniczka MMA wypoczywa, a fani komentują 29.08.2023 Karolina Kowalkiewicz często odpoczywa. Polska wojowniczka MMA jakiś czas temu padła ofiarą hejtu w internecie. Po informacji, że Kowalkiewicz postanowiła wrócić w tym roku do klatki i walczyć wylało się mnóstwo negatywnych komentarzy, które doprowadziły do łez znaną zawodniczkę UFC. 📢 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Justynowie złożyła rezygnację Po tym jak jej odwołania domagała się rada pedagogiczna, a rada rodziców także miała zastrzeżenia do współpracy z nią - dyrektor Szkoły Podstawowej w Justynowie w gminie Andrespol - złożyła rezygnację. 📢 Dziewczyny Lata Term Poddębice. Zobaczcie ZDJĘCIA z niedzieli 20 sierpnia Dziewczyny Lata Term Poddębice 2023. W każdą sierpniową niedzielę fotografujemy panie relaksujące się w Termach Poddębice. Zobaczcie uczestniczki naszej wspólnej akcji, który zapozowały przed obiektywem 20 sierpnia.

📢 Ceny jedzenia na Maderze 2023. Zobacz, ile kosztują produkty spożywcze w portugalskiej Biedronce? Drożej niż w Polsce? Pingo Dolce, czyli portugalska Biedronka, to najbardziej popularna sieć sklepów na Maderze. Można w nich znaleźć produkty spożywcze, kosmetyczne, owoce, warzywa i alkohol. Oto ceny wybranych artykułów. 📢 Muzyka techno królowała na ul. Piotrkowskiej. Kto się tam bawił? Ulica Piotrkowska rozbrzmiewała w sobotę muzyką techno. Ustawiono na niej siedemnaście platform samochodowych przy których bawili się młodsi i starsi miłośnicy tego gatunku muzycznego z całej Polski. Parada Wolności, bo tak nazywa się ta impreza, odbywa się drugi raz z rzędu.

📢 Doda w sukni komunijnej! ZDJĘCIA. Sławne kobiety pokazały swoje kreacje komunijne! Beata Kozidrak, Karolina Szostak 26.08.2023 W maju rozpoczął się sezon komunijny. Kilka gwiazd polskiego show-biznesu pozwoliło sobie na wspomnienia z dzieciństwa i opublikowały swoje komunijne fotografie. Tak wyglądały podczas komunii m.in. Doda, Beata Kozidrak, Karolina Szostak... KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ.

📢 Odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 26.08.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki! 📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Mieszkania do wynajęcia jak z filmu Barei. Nie do pomyślenia, że ktoś tak mieszka. To nie jest fotomontaż! ZDJĘCIA Sedes w kuchni? Łóżko nad wanną? Owszem. I nie są to wymysły reżyserów komedii. Takie mieszkania oferowane są m.in. do wynajmu. Najciekawsze i najśmieszniejsze "przypadki" pokazujemy w galerii. To po prostu trzeba zobaczyć!

📢 Ceny w Wiedniu 2023. Ile kosztują produkty spożywcze i kosmetyczne w sklepach? Czy jest drogo? Odległość z Łodzi do Wiednia to około 550 kilometrów. Do stolicy Austrii można wybrać się na weekend, szczególnie, że oprócz samochodu można skorzystać z połączenia pociągiem i najkrótszego - samolotem. Podróż tym ostatnim z lotniska w Warszawie zajmuje zaledwie godzinę. Jakie są ceny w Wiedniu? Ile kosztują podstawowe produkty spożywcze i kosmetyczne w sklepach? Ile zapłacimy za transport publiczny i podróż taksówką?

📢 Magda Gessler zaatakowana na Piotrkowskiej. Podczas Kuchennych Rewolucji we Włoszczyźnie w Łodzi FILMY, zdjęcia Aż trzy patrole łódzkiej policji interweniowały w związku z incydentem, który powstał podczas nagrywania programu Kuchenne Rewolucje na ul. Piotrkowskiej. Magda Gessler, prowadząca kulinarne show, została zaatakowana przez dwóch napastników.

📢 Miss Natura Łódź 1988, czyli piękno bez bikini. Wybory Miss Natura ZDJĘCIA Każdy mile widziany, lecz rozebrany - takie napisy witały plażowiczów spędzających urlopy nad Bałtykiem w latach 80 - tych XX wieku. Do licznej grupy golasów, nurtu wywodzącego się z nudyzmu, dołączyli łodzianie pod wodzą prezesa Klubu Naturystów, Józefa Kubickiego z Łodzi. 📢 Polskie sportsmenki nago: Gruchała, Domachowska, Barańska. Dlaczego się rozbierają? Agnieszka Radwańska na zdjęciach dla "ESPN Body Issue" nie pokazała zbyt wiele ciała, ale za to doczekała się reklamy, jakiej mogą jej pozazdrościć profesjonalne modelki. Nic bowiem nie podgrzewa emocji tak jak goły tyłek, sport, religia i polityka, a w tym przypadku doczekaliśmy się zmieszania wszystkich tych składników. Krakowianka pośladkami błysnęła, w tenisa gra wyśmienicie, na tematy polityczne wypowiadała nie raz, a religia pojawiła się zarówno przed sesją - gdy wystąpiła w ramach akcji "nie wstydzę się Jezusa", jak i po niej, gdy bliżej nieznana organizacja Krucjata Młodych Radwańską z tej akcji wyrzuciła. ZOBACZ ZDJĘCIA NAGO

