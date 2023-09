Prasówka 30.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Festiwal światła w Łodzi. Mnóstwo widzów oglądało pokazy ZDJĘCIA ”?

Prasówka 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Festiwal światła w Łodzi. Mnóstwo widzów oglądało pokazy ZDJĘCIA Rozpoczął się Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, czyli Light.Move.Festival. To największy festiwal światła w Polsce i jeden z większych w Europie. Zobaczcie ZDJĘCIA z pierwszego dnia.

📢 Festiwal Światła na ul. Piotrkowskiej, czyli smalec, tańczące kaktusy i kiełbasa z grilla! Trudno było przejść między straganami ZDJĘCIA Osoby, które wybrały się w piątek (29 września) na kolejną edycję Light.Move.Festival na ul. Piotrkowską w Łodzi i chciały obejrzeć ciekawe pokazy sztuki kinetycznej, były bardzo zawiedzione. Nie dość, że prezentacje wyświetlane na kilku kamienicach nie zaskakiwały, to w dodatku zostały przytłoczone przez stoiska serwujące gościom festiwalu pajdy ze smalcem i ogórkiem, watę cukrową, żelki, gorące oscypki i obwarzanki. Straganów nie tylko z jedzeniem, ale także gadżetami i zabawkami było mnóstwo!

📢 Tak dziś wygląda Zbuntowany Anioł. Roznegliżowana Natalia Oreiro odkryła marynarkę. Pokazała biust. Zobacz zdjęcia 29.09.2023 Natalia Oreiro to 46-letnia urugwajska gwiazda. Piosenkarka, projektantka mody i aktorka. Zobacz, jak dziś wygląda Natalia Oreiro, gorące zdjęcia pojawiły się w sieci.

Prasówka 30.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piast Gliwice - Widzew Łódź 3:2. Pierwsza porażka pod wodzą trenera Daniela Myśliwca. Gościom zabrakło determinacji W meczu dziesiątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Widzew przegrał w Gliwicach z Piastem 2:3 (0:2). Szkoleniowiec łodzian Daniel Myśliwiec doznał pierwszej porażki w roli czterokrotnych mistrzów Polski. Gospodarze byli bardziej zdeterminowani od gości. Po raz pierwszy w tym sezonie widzewiacy zdobywają dwa gole na wyjeździe, ale wracają bez punktów. Drużyna z al. Piłsudskiego pozostaje w gronie zespołów, które nie zwyciężyły jeszcze na obcych boiskach. 7 października (sobota) o godzinie 15 Widzew podejmie Stal Mielec.

📢 Oto zgrabna Lenka Klimentowa w tyci bikini! Takich zdjęć tancerki jeszcze nie widzieliście! Jest w znakomitej formie... 29.09.2023 Lenka Klimentowa to piękna kobieta. Zobacz prywatne ZDJĘCIA tancerki i kliknij w galerię. Co słychać u przemiłej pary? WYWIAD poniżej...

📢 Żaba zamknięta w opakowaniu z miksem sałat z Lidla. Nagranie podbija Internet. Zobacz koniecznie WIDEO Zwykłe spożywcze zakupy mogą bardzo zaskoczyć, o czym przekonała się klientka sklepu sieci Lidl. Kobieta kupiła mix sałat. W zamkniętym opakowaniu oprócz warzyw znajdowała się żywa... żaba! Wideo obaczycie poniżej.

📢 Oto niecodzienne ogłoszenia o pracę, które wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Zobacz, czego to ludzie nie wymyślą ZDJĘCIA Szukając pracy, większość z nas zwraca uwagę na poważne ogłoszenia z wymaganiami i opisami stanowisk. Ale czasami trafiają się ogłoszenia, które są tak niewiarygodne, absurdalne lub po prostu niezwykle zabawne, że nie można się powstrzymać przed uśmiechem.

📢 Oto Magdalena Stysiak, najwyższa siatkarka polskiej reprezentacji kobiet. Ile Stysiak ma wzrostu? Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Magdalena Stysiak wzrost. To najwyższa siatkarka polskiej kadry kobiet. Dokładnie 2 metry i 3 centymetry mierzy najwyższa siatkarka polskiej reprezentacji kobiet. Magdalena Stysiak, bo o niej mowa, ma 23 lata, a na boisku gra na pozycji atakującej lub przyjmującej. 📢 Piłkarz ŁKS powołany do reprezentacji Polski. Tata jest dumny Marcin Włodarski, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 18 ogłosił nazwiska 37 zawodników, którzy wezmą udział w październikowych zgrupowaniach. W ciągu sześciu dni "biało-czerwoni" rozegrają mecze towarzyskie ze Szwecją (12 października, 18: w Opolu), Słowacją (13 października, 15:45 w Rzeszowie) oraz Czechami (17 października, 15 w Brzegu).

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Tak wygląda 11 kolejnych posiłków w łódzkim szpitalu klinicznym. Zobacz, czy smakowałyby ci takie śniadania, obiady i kolacje Przykładowe śniadanie: płatki owsiane na mleku - 300 ml, jajko gotowane - 1 szt. , parowka drobiowa - 1 szt., ogórek zielony - 50 g, jabłko - 120 g, pieczywo pszenno-żytnie - 130 g, masło - 15 g, kawa zbożowa na mleku.

📢 Nożownik w centrum Łodzi. Młody bandyta dźgnął nożem trzy osoby Dwóch młodzieńców w wieku 18 i 20 lat oraz ich 18-letnia koleżanka zostało dźgniętych nożem, gdy szli do dyskoteki w centrum Łodzi. Z poważnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitali (m.in. Kopernika i WAM). Od razu trafili na stół operacyjny. 📢 Śmiertelny wypadek na torach na Widzewie. Pociąg ŁKA potrącił mężczyznę Do tragicznego wypadku doszło w czwartek (28 września) na ul. Niciarnianerj (przy ul. Wagonowej) na Widzewie. Pociąg ŁKA jadący w kierunku dworca Fabrycznego potrącił mężczyznę. 40-latek nie przeżył zderzenia z potężnym składem. 📢 Piknik na Bałutach. Tak łodzianie świętowali urodziny "Bałutka". Koncerty przy pysznościach od Magdy Gessler Ponad 400 osób wspaniale bawiło się na urodzinach "Bałutka", czyli stalowej rzeźby stojącej przed kultową restauracją Gorąca Kiełbasiarnią przy ul. Głowackiego. Uczestnicy urodzinowego pikniku uczestniczyli w koncertach, grali w kapsle i zajadali się pysznymi potrawami od Magdy Gessler!

📢 Tak Katarzyna Cichopek wyremontowała kuchnię i łazienkę. Jest czego zazdrościć? Ładnie? ZDJĘCIA Katarzyna Cichopek pochwaliła się ostatnio efektami remontu. Jak wyjaśniła w opisie zdjęć, renowacji poddała swoje biuro, a dokładnie mieszczące się w nim łazienkę oraz kuchnię. Celebrytka postawiła głównie na biel uzupełnioną czarnymi i drewnianymi dodatkami. Jak Wam się podoba? 📢 Oto seksowna Małgorzata Tomaszewska w bieliźnie GALERIA ZDJĘĆ. Piękna prezenterka niczego w życiu nie żałuje 28.09.2023 Małgorzata Tomaszewska ma 34 lata i jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Jest też córką legendarnego bramkarza reprezentacji polski Jana Tomaszewskiego. Dziennikarka bardzo często publikuje gorące zdjęcia w Internecie, na których zachwyca urodą i swoją nienaganną figurą. ZOBACZCIE ZRESZTĄ SAMI...

📢 Tym jeździ Mariusz Pudzianowski. Czerwone "cacko" wygląda przy Pudzianie jak Maluch! Zobacz zdjęcia 28.09.2023 Oto pojazdy Mariusza Pudzianowskiego - kliknij w galerię, by zobaczyć, czym jeździ lub jeździł.

📢 Brutalny zabójca trafi do zakładu psychiatrycznego. Biegli nie mają wątpliwości, że jest niepoczytalny i groźny Najpierw zgwałcił, następnie brutalnie zabił 38 - letnią Małgosię. Był nieuchwytny. Po 16 latach od zbrodni sam zgłosił się na policję. Dziś już wiadomo, że Ryszard P. w chwili zbrodni był całkowicie niepoczytalny. Dlatego prokurator wniósł o umorzenie postępowania i umieszczenie go, tytułem środka zabezpieczającego, w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 📢 Oto ukochana dziewczyna Kyliana Mbappe Zdjęcia. Oto piękna 28-letnia modelka. To ona usidliła słynnego piłkarza Kylian Mbappé chroni swoją prywatność i rzadko komentuje medialne doniesienia na temat życia prywatnego. Nieoficjalnie wiadomo, że piłkarz jest związany z piękna 28-letnią modelką z Rose Bertram. ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA MODELKI - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Oto jak mieszka Dawid Kwiatkowski. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 28.09.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Płatne zrywki w sklepach Aldi w Łodzi. Klienci są w szoku. Ile kosztuje foliówka w sklepie Aldi? W sklepach Aldi w Łodzi wprowadzono opłatę za cienkie torebki foliowe tzw. zrywki. Jedna foliówka wykorzystywana przez klientów w innym celu niż do zapakowania warzyw i owoców oraz cukierków na wagę kosztuje 25 groszy.

📢 Oto Ewa Skibińska bez ubrań! Zobacz, jak wygląda na najnowszych zdjęciach! Wygląda bardzo atrakcyjnie! Mamy nowe zdjęcia 28.09.2023 Pozuje bez niczego, zasłaniając piersi rękami. Kobieta ogień. Ewa Skibińska znów zaskoczyła internautów śmiałym zdjęciem, które pojawiło się na Instagramie 59-letniej aktorki. Gwiazda po raz kolejny udowadnia, że nie boi się kontrowersji. Najpierw pokazała zdjęcie z wakacji, na którym leży w hotelowym łóżku zupełnie bez ubrań, a teraz zaskakuje kolejnym odważnym zdjęciem zrobionym w łazience.

📢 Rozpoczęło się wyburzanie wieżowca, w którym działał hotel Światowit w Łodzi. Słynny budynek przejdzie do historii Rozpoczęły się prace rozbiórkowe w dawnym hotelu Światowit przy zbiegu alei Kościuszki i ulicy Zamenhoffa w Łodzi. Charakterystyczny, wysoki budynek z zielonymi oknami już wkrótce podzieli los hotelu Centrum i zniknie z mapy największych łódzkich hoteli.

📢 Danuta Martyniuk odmieniona! Żona króla disco polo schudła 15 kg i odmłodziła się na twarzy! ZDJĘCIA 9.08.2023 Danuta Martyniuk dieta. Żona Zenka Martyniuka odmieniona! Bycie osobą publiczną, a właściwie lepiej byłoby napisać żoną znanego piosenkarza, nie jest łatwe. Często wiąże się to z koniecznością mierzenia z nieprzyjemnymi komentarzami w sieci. Właśnie z tym w ostatnim czasie musiał się mierzyć Danuta Martyniuk, żona gwiazdora disco-polo. 31.05.2023 📢 Kształtna Georgina Rodriguez na pikantnych kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo zmysłowo! Zdjęcia 28.09.2023 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA

📢 Groźny wypadek w Tuszynie. W zderzeniu dwóch samochodów ranna kobieta ZDJĘCIA 41-letnia pasażerka skody została ranna w wypadku, do którego doszło w środę (27 września) na ruchliwym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 w Tuszynie. Auto, którym 41-latka podróżowała, zderzyło się z daewoo matizem. 📢 Elżbieta Romanowska odsłania swoje apetyczne ciało. Pełna wdzięku i uśmiechu. Zobacz zdjęcia. Tak wygląda szczęśliwa 40-stka! Elżbieta Romanowska to 40-letnia aktorka teatralna i filmowa. Zobaczcie prywatna galerię pikantnych zdjęć gwiazdy. 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 14.09.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu ZDJĘCIACH aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Doda znów jest singielką? Oto byli mężowie i wszyscy partnerzy znanej Doroty Rabczewskiej. ZDJĘCIA Sieć zalały spekulacje jakoby Doda rozstała się ze swoim ostatnim partnerem - Dariuszem Pachutem. Para nigdy nie potwierdziła jednak tych rewelacji. Wiadomo natomiast, że spotykali się lub nadal spotykaja od kilku miesięcy. Na początku ukrywali swoją miłość, czy związek nadal istnieje? Ta informacja owjana jest póki co tajemnicą. 📢 Oto Anna Szymańczyk w seksownym wydaniu. Oczarowała w "Znachorze" ale czaruje też na gorących zdjęciach w sieci Piękna Anna Szymańczyk wcieliła się w rolę Zośki w nowej odsłonie filmu "Znachor". Platforma Netflix odpowiada za nową wersję tego już kultowego obrazu. W nowej odsłonie "Znachora" nie brakuje znanych aktorów ale zdecydowanie to Anna Szymańczyk skradła serca publiczności. A jak wygląda prywatnie? Zobacz w naszej galerii zdjęć...

📢 Ukochana Artura Szpilki w łóżku - Zdjęcia. Wytatuowane pośladki i nogi robią wrażenie. Gorące kadry z sypialni Kamili Wybrańczyk 27.09.2023 Kamila Wybrańczyk to ukochana Artura Szpilki. Ostatnie zdjęcia, które opublikowała w sieci narobiły sporo szumu. Zobacz - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Oto Anna Lewandowska kiedyś i dziś. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego. Zdjęcia Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć...

📢 Piękna Dorota Gardias zdjęła z siebie ubrania! Piękna figura i uroczy uśmiech. Fryzura, która budzi mnóstwo emocji 27.09.2023 Dorota Gardias wzięła udział w odważnej sesji zdjęciowej. Zobacz najnowszą sesję zdjęciową Doroty Gardias. KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 Oto seksowne siatkarki ŁKS Commercecon! ZDJĘCIA. Takich ZDJĘĆ jeszcze nie widzieliście 26.09.2023 W ostatnim spotkaniu trzeciej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek rozegranym w Łodzi ŁKS Commercecon pokonał 3:1 Fenerbahce Opet Stambuł. Łodzianki zagrały kapitalnie. 📢 Zmysłowa Martyna Wojciechowska rozebrała się! Ta piękna sesja zostanie w pamięci fanów. Zobacz nowe ZDJĘCIA Martyna Wojciechowska wywołała wielkie poruszenie. Taka śmiała jeszcze nie była. Pokazała się na zdjęciach topless, bez retuszów, tak jak naprawdę wygląda jej ciało.

📢 Roksana Węgiel i jej nowy chłopak Kevin! Ile ma lat Roksana i czy jest w ciąży? ZDJĘCIA Roksana Węgiel i jej chłopak Kevin Mglej. Roksana i Kevin i bardzo chętnie dzielą się swoim szczęściem w miłości w mediach społecznościowych. To powoduje, że znów o piosenkarce jest głośno. Szczególnie, że wybranek osiemnastolatki jest od niej o 7 lat starszy. 📢 Kibole ŁKS zrobili burdę w łódzkiej dyskotece. Sześciu mężczyzn usłyszało zarzuty Aż sześciu dobrze zbudowanych kiboli ŁKS zostało zatrzymanych za groźby wobec właścicieli i pracowników klubu, w którym biesiadowali. Burda, podczas której padły zapowiedzi m.in. zdemolowania lokalu i pobicia, miała miejsce w grudniu, ale dopiero w minionym tygodniu udało się zatrzymać awanturników. Grozi im do dwóch lat więzienia. 📢 Śmieszne życzenia na Dzień Chłopaka 2022. Wierszyki z humorem, rymowane SMSy na Dzień Chłopaka ZABAWNE życzenia dla chłopaka 30.09.22 Śmieszne życzenia na Dzień Chłopaka 2022. Wierszyki z humorem. O Dniu Kobiet pamiętają wszyscy, ale mało kto pamięta, że panowie też mają swoje święto i to dwa razy w roku! 30.09.22

📢 Komputer steruje młynkiem. Ekspres do kawy w cenie auta! 80 tys. zł kosztował superekspres do kawy, zainstalowany w jednym w łódzkich lokali. Jak twierdzi właściciel, to jedyne takie urządzenie w Polsce. Ekspres jest naszpikowany elektroniką.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"