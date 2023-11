Prasówka 3.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przystanek Italia w Łodzi po Kuchennych Rewolucjach. Tak się zmieniła pizzeria po wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA”?

Prasówka 3.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przystanek Italia w Łodzi po Kuchennych Rewolucjach. Tak się zmieniła pizzeria po wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Nietrudno się domyślić...

📢 Przystanek Italia w Łodzi MENU, CENY. Tak Magda Gessler odmieniła łódzką pizzerię Hot Devil ZDJĘCIA Na plus? Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Sprawdźcie menu na kolejnych slajdach.

📢 Szokujący dowcip w oknie łódzkiej kamienicy. Zażartowano z tragedii sprzed 20 lat... ZDJĘCIA Oczy ze zdziwienia przecierali łodzianie, którzy we wtorek szli ul. Radwańską i i w oknie kamienicy z numerem 69 dostrzegli plastikową, charakterystyczną beczkę do kiszenia kapusty.

Prasówka 3.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kibice doskonale wspierali ŁKS w meczu z mistrzem Polski Zobaczcie ZDJĘCIA W spotkaniu drugiej rundy Pucharu Polski rozegranym w Łodzi, ŁKS przegrał po dogrywce 0:2 z Rakowem Częstochowa. Spotkanie z mistrzem Polski obejrzało z trybun znacznie mniej kibiców, niż to miało miejsce na meczach ekstraklasy. Pewne jest, że na frekwencję na stadionie przy al. Unii ogromny wpływ ma słaba postawa ełkaesiaków w rozgrywkach ligowych.

Jednak ci, którzy w czwartek przyszli obejrzeć ŁKS w akcji (3021) spisali się doskonale i na pewno piłkarze czuli ich wsparcie.

Zobaczcie ich na zdjęciach.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 03.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Omijajcie Zachodnią przy Legionów. Tworzą się tu gigantyczne korki, kierowcy gubią się w nowej organizacji ruchu Pechowo zaczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Zachodniej i Legionów po zachodniej stronie. W poniedziałek cała Zachodnia stanęła w korku, a pokonanie odcinka od Więckowskiego do Ogrodowej po południu zajmowało nawet 25 minut. We wtorek z kolei koparka zahaczyła o wodociąg powodując gejzer wody i potop. W środę na skrzyżowaniu nie pracowano, ruch był tez stosunkowo niewielki. A co będzie w kolejnych dniach?

📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 31.10.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu ZDJĘCIACH aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 ŁKS - Raków Częstochowa 0:2. Łodzianie walczyli ambitnie, ale odpadli z Pucharu Polski W spotkaniu drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, ŁKS grający na własnym stadionie, przegrał po dogrywce 0:2 z Rakowem Częstochowa. Łodzianie bardzo długo dzielnie walczyli, ale ostatecznie kropkę nad i postawili mistrzowie Polski Kluczowa dla wyniku tego spotkania była sytuacja ze setnej minuty. Wówczas, przy wyniku 0:0, w polu karnym, po starciu z rywalem, padł Janczukowicz . Sędzia uznał, że było to symulowanie faulu i ełkaesiak ujrzał żółtą kartkę, była druga i po chwili otrzymał czerwoną. Sytuacja była mocno kontrowersyjna. Także przy pierwszym straconym golu wydawało się, że zawodnik Rakowa był na pozycji spalonej (tak przynajmniej sugerował VAR). Arbiter widział jednak tę akcję inaczej. Jak to zwykło mówić, biednemu to i wiat w oczy... W ŁKS mało było finezji, ale za to bardzo wiele serca i chęci walki. Długo taka taktyka przynosiła dobre rezultaty i choć mistrzowie Polski mieli zdecydowaną przewagę, to nie potrafili jej udokumentować zdobyciem gola. Jednak kiedy grali już w przewadze jednego zawodnika zdobyli dwie bramki.

Kolejny raz z doskonałej strony zaprezentował się Dawid Arndt. Trener poważnie powinien się zastanowić, czy to obecnie nie jest bramkarska jedynka w jego drużynie.

📢 Oto dojrzała Teresa Werner odkrywa swoje ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 2.11.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie. 📢 Oto najfajniejsze memy o myśliwych. Można pęknąć ze śmiechu. Na święto jeźdźców, myśliwych i leśników Myśliwi co roku maja swoje święto. Od wieków tradycyjny Hurbertus zwykle obchodzony jest w okolicach 3 listopada. Zobaczcie najlepsze memy o myśliwych...

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 2.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Tragiczny finał odwiedzin grobów bliskich na cmentarzu pod Łaskiem. Mężczyzna zmarł na cmentarzu Mimo wysiłku ekipy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, nie udało się przywrócić czynności życiowych 70-latka, który zasłabł na cmentarzu podczas odwiedzin grobów bliskich. Do tragedii doszło 1 listopada na cmentarzu w miejscowości Marzenin (gm. Sędziejowice) pod Łaskiem. 📢 Zmysłowa i bardzo wyjątkowa Marcelina Zawadzka w skąpym bikini wskoczyła do basenu. ZDJĘCIA modelki 2.11.23 Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Dominika Gawęda pokazuje piękne ciało. Widzieliście ją w bikini? Zobaczcie zdjęcia! Zachwyca figurą. Jest ślubna fotka z mężem! Dominika Gawęda ma 38 lat i wciąż wygląda świetnie. Przedstawiamy gorące zdjęcia gwiazdy.

📢 Emilia Dankwa w majteczkach i staniku. To już nie jest ta sama dziewczyna! Modelka pełną gębą Emilia Dankwa zyskała rozgłos dzięki roli Zosi w lubianym niegdyś serialu komediowym "Rodzinka.pl", który emitowany był na antenie TVP2. Większość widzów zapamiętała ją jako uroczą dziewczynkę z burzą ciemnych loków. 📢 Subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH 2.11.2023 Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Tak dziś mieszka Don Vasyl! Oto prywatne zdjęcia. Co za luksusy. Dom króla romskiej piosenki robi wrażenie Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Katarzyna Bujakiewicz w bikini - zdjęcia. Zawsze uśmiechnięta i do tego jeszcze seksowna! Od aktorki do Youtuberki! 2.11.2023 Katarzyna Aleksandra Bujakiewicz ma 51 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna znana jest Polakom z roli pielęgniarki Marty w serialu "Na dobre i na złe" i Marioli z "Magdy M.". Katarzyna Bujakiewicz udziela się również jako aktorka dubbingowa. Jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Kasi Bujakiewicz - kliknij w galerię 📢 Lokator przy ul. Włókienniczej mówi o fuszerce! W zrewitalizowanej kamienicy grzyb na ścianach Płacę blisko 700 zł czynszu za 37-metrowe mieszkanie w zrewitalizowanej kamienicy, a na ścianach mam grzyb - mówi Włodzimierz Hala, łodzianin z niepełnosprawnością, który zajmuje lokal na parterze w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Włókienniczej. - Wilgoć jest na ścianie za kaloryferemć, a w piwnicy tynk odpada kawałkami.

📢 Zobaczcie partnerki najlepszych piłkarzy świata. Widok zapiera dech, galeria ZDJĘĆ W paryskim Theatre du Chatelet odbyła się gala magazynu „France Football", podczas której ogłoszono wyniki w plebiscytu na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/2023. Wygrał Lionel Messi. Argentyńczyk otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Uroczystość zgodmadziła także wiele pięknych kobiet. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 2.11.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Tak mieszka Anna Wendzikowska. Zobaczcie na zdjęciach te wnętrza Anna Wendzikowska wraz z dwoma córkami mieszka w centrum Warszawy. Celebrytka wraz z rodziną zajmuje dwupoziomowy apartament w stolicy. Aktorka i prezenterka telewizyjna chętnie dzieli się zdjęciami wnętrz na swoich profilach w mediach społecznościowych. 📢 Lil Masti, czyli Aniela Bogusz to wzorowa mama. Tak zaczynała polska influencerka. Zobaczcie bardzo gorące kadry Lil Masti. Zdjęcia Lil Masti to jedna z najpopularniejszych instagramerek i influencerek w Polsce. Kojarzymy ją przede wszystkim jako zakochaną w swojej córce Ari matkę, która puściła w sieci kontrowersyjny film ze swojego porodu. Czy atrakcyjna blondynka odeszła od swojego wizerunku? 📢 Ewa Swoboda pokazuje wyrzeźbione ciało i tatuaże. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 2.11.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła.

📢 Oto piękna Dorota Gardias pokazała swoje ciało GALERIA ZDJĘĆ. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość Dorota Gardias wzięła udział w niezwykle odważnej sesji zdjęciowej. Mimo stresu jaki jej towarzyszył dziennikarka odważyła się na ten krok i jest z tej fotografii bardzo dumna.

📢 Tak dziś wygląda łodzianka Tatiana Okupnik prywatne zdjęcia. Przełamała wstyd. Piosenkarka układa swoje puzzle 2.11.2023 Urodzona w Łodzi 44-letnia Tatiana Okupnik to była wokalistka "Blue Cafe". Cechuje ja charakterystyczna barwa głosu. Jak dzisiaj wygląda piosenkarka? ZOBACZCIE NOWE ZDJĘCIA

📢 1 listopada łodzianie ruszyli na cmentarze. W środę od rana było tłoczno na nekropoliach i na... łódzkich ulicach ZDJĘCIA W dzień Wszystkich Świętych od rana łodzianie ruszyli na cmentarze. Już przed południem w rejonie głównych nekropolii w Łodzi tworzyły się ogromne korki. Za to w pojazdach MPK było stosunkowo luźno. 📢 Oto zdjęcia grobu Heleny Skrzydlewskiej na cmentarzu Zarzew. Grób Heleny Skrzydlewskiej wygląda imponująco! Grób Heleny Skrzydlewskiej, założycielki największej sieci kwiaciarni w Łodzi i regionie, na cmentarzu Zarzew jak co roku wygląda bardzo ładnie i imponująco.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Michał Wiśniewski został skazany i mówi, że z godnością zniesie odsiadkę. Wytrzyma 1,5 roku? Miało być plotkarsko, ale czasami musimy przedstawiać i takie wiadomości. 📢 Od listopada więcej autobusów i tramwajów pojedzie do kampusu Uniwersytetu Łódzkiego Od 1 listopada zmieni się układ tras i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Łodzi. Wydłużona zostanie m.in. trasa linii 18 do zajezdni na ul. Telefonicznej, o co od miesiąca aktywnie zabiegali studenci UŁ, którzy nie mają w tym roku akademickim czym dojechać do kampusu UŁ przy ul. Matejki. Jedyny tramwaj jaki tam dociera z centrum miasta - 12 - jest rano tak przeładowany, że część pasażerów zostaje na przystankach bo nie jest w stanie wsiąść. Ale to nie wszystkie zmiany. 📢 Okno w pokoju trzyma się na słowo honoru, a ściana odpada kawałkami. Zobacz, jakie warunki do życia ma lokator kamienicy przy ul. Zielonej Z futryny odpadają kawałki drewna, sypią się ściany, a sufit tak się wygiął, że w każdej chwili może spaść. Nie trzeba być inżynierem budownictwa aby stwierdzić, że takie lokum nie nadaje się do mieszkania. Markowi Lisowi, który wprowadził się tu z rodzicami 23 lata temu UMŁ nigdy zaproponował lokalu zamiennego. Co więcej, w ubiegłym roku sprzedał swoje udziały w kamienicy prywatnemu nabywcy pozbywając się problemu.

📢 Iwona Węgrowska nadal eksponuje swój ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 31.10.2023 Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć. 📢 Oto piękna Salma Hayek w kostiumie kąpielowym! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie 31.10.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Zobacz jak wyglądają romskie nagrobki. Różnią się od przeciętnych Romskie nagrobki mogą budzić podziw. Znajdziemy je na cmentarzach Łodzi, Pabianic, Zgierza czy Konstantynowa Łódzkiego. Widnieją na nich duże zdjęcia, czasem pojawi się kamienna gitara czy też grafika auta.

📢 Są śliczne i samotne. Oto psy, które w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi czekają na dom Mają kilka miesięcy lub kilka lat, a łączy je jedno - znudziły się swoim opiekunom i zostały wyrzucone na ulicę. W jednej chwili straciły ciepłe legowisko i czułe ręce, które karmiły i głaskały na co dzień. Ta sama ręka wyrzuciła je na ulicę, skazując na życie za kratami schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łodzi. 📢 Odmieniona Karolina Gilon zachwyca sylwetką ZDJĘCIA. „Ma ciało niczym Afrodyta” - piszą fani pięknej modelki. Twarz jakby inna... Karolina Gilon to prowadząca takie programy rozrywkowe jak: „Love Island, „Wyspa miłości” i „Ninja Warrior Polska”. Modelka od zawsze zachwycała urodą, ale odkąd zaczęła regularnie publikować zdjęcia na INS, fani szaleją w komentarzach...

📢 Uśmiechnięta Małgorzata Opczowska w bikini! ZDJĘCIA. Zachwyca wyglądem! Robi to co kocha... WYWIAD 29.10.2023 Małgorzata Opczowska to jedna z najbardziej ulubionych prezenterek programu TVP "Pytanie na śniadanie". 📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Małgorzata Tomaszewska zniknie z „Pytania na śniadanie”. Co się stało? ZDJĘCIA Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska przekazała radosną wiadomość. Córka byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski, Jana, poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka, które przyjdzie na świat na początku 2024 roku.

Gazeta Lubuska. Zielona Góra. Policyjna Akcja Znicz