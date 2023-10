Prasówka 29.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wszystkich Świętych w Łodzi. Ile kosztują wiązanki i chryzantemy w doniczkach? Ceny na stoiskach przed cmentarzami”?

Prasówka 29.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Wszystkich Świętych w Łodzi. Ile kosztują wiązanki i chryzantemy w doniczkach? Ceny na stoiskach przed cmentarzami Łodzianie, którzy w weekend 28 i 29 października, ten ostatni przed Wszystkimi Świętymi, wybrali się na cmentarze, kupowali już oferowane w kwiaciarniach i na stoiskach przed nekropoliami wiązanki i donice z kwiatami. Ile przyszło im za nie zapłacić? Czy zdrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem, jak wcześniej straszono?

📢 Kwesta na Starym Cmentarzu w Łodzi. Uczniowie łódzkich szkół porządkowali groby i zbierali pieniądze do puszek Na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w sobotę 28 października rozpoczęła się coroczna kwesta na rzecz ratowania zabytków tej nekropolii. W pierwszym dniu pieniądze do puszek zbierali, ale przede wszystkim porządkowali groby uczniowie łódzkich szkół podstawowych i średnich.

📢 Jak dojechać MPK do cmentarzy? Trasy linii dodatkowych i zmiany tras linii normalnych W najbliższy weekend oraz 1 listopada - w dniu Wszystkich Świętych na trasy wyjedzie więcej taboru niż zwykle, uruchomione zostanie też 8 specjalnych linii "cmentarnych" oznaczonych literą C i numerem. Zapewnią one lepszy dojazd do cmentarzy i bezpośrednie połączenia pomiędzy nekropoliami, kursować będą w godz. 9-17. Dla ułatwienia wszystkie pojazdy będą miały na wyświetlaczu informacje w rejonie jakich cmentarzy przejeżdżają. Linia C6 obsługiwana będzie tramwajami. Pozostałe linie od C1 do C8 to linie autobusowe.

📢 Jak mieszkają milionerzy? Jak mieszka Józef Wojciechowski i jego 48-lata młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska? Oto jak wygląda willa milionerów od środka! Kort tenisowy, basen i wielki dom - tak mieszka Józef Wojciechowski i jego 48-lata młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska oraz ich syn Augustyn. Jak wyglądają wnętrza domu bogatego dewelopera i modelki? Zobacz zdjęcia!

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Piękna Natalia Siwiec w bikini! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 28.10.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki!

📢 Największe pole golfowe pod dachem w Europie powstało w Łodzi. Na otwarciu City Golf Łódź był Jerzy Dudek i Mateusz Kusznierewicz Największe w Europie kryte pole golfowe powstało w Łodzi. W piątek (27 października) otwarta została druga część obiektu City Golf Łódź. W otwarciu udział wzięli znani sportowcy i miłośnicy golfa- piłkarz Jerzy Dudek i żeglarz Mateusz Kuśnierewicz. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Modne kuchnie od Krzysztofa Mirucia. Inspiracje wnętrz od znanego architekta 28.10.2023 Krzysztof Miruć to znany projektant architektoniczny, który od lat zajmuje się aranżacją wnętrz. Jest również prowadzącym programy w HGTV;TVN;TVN STYLE, TVN TURBO. Jego stylizacje są unikalne, oryginalne i odważne. Zobacz, jego projekty kuchni! 📢 Szok! Tak wyglądała Łódź w październiku 11 lat temu. Zamieć śnieżna i kilkucentymetrowa warstwa śniegu.... ZDJĘCIA W czwartek, 26. października 2023 roku, termometry w Łodzi wskazywały w południe 13 st. C. Łodzianie wyszli z domów w lekkich kurtkach, a niektórzy w ogóle nie wzięloi ich z domu. Większość mieszkańców nie wymieniło jeszcze opon na zimę, bo przecież śniegu nie ma i synoptycy nie zapowiadają jego opadów w najbliższych dniach.

📢 Grzybobranie 2023. Czy w lasach są grzyby? Czy w październiku warto wybrać się na grzyby? ZDJĘCIA W tym roku miłośnicy grzybobrania musieli się uzbroić w dużą cierpliwość, bo do ostatniego tygodnia października grzybów w lasach było jak na lekarstwo. Dopiero po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły niemal w całej Polsce w minioną niedzielę (22 października) grzybiarze zaczęli wychodzić z lasów z pełnymi wiadrami zbiorów.

📢 Cyrk koło retkińskiej górki w Łodzi. Reżyser Magnus von Horn kręci w Łodzi swój kolejny film W Łodzi trwają zdjęcia do najnowszego filmu Magnusa von Horna "Mamka". W piątek (27.10) ekipa plan zdjęciowy zaaranżowała na łódzkich Błoniach koło górki Retkińskiej w rejonie ulic Konstantynowskiej i Juszczakiewicza. Kręcono sceny rozgrywające się w cyrku. 📢 Od wczoraj trwają poszukiwania starszej pani. Kobieta poszła do lasu i zaginęła Ponad sto osób szuka 87-letniej kobiety (mieszkanki powiatu piotrkowskiego), która w piątek (27 października) poszła do lasu i zaginęła. Poszukiwania rozpoczęto wspomnianego dnia o godz. 16 i przerwano je w nocy z piątku na sobotę. 📢 Pogrzeb Włodzimierza Zimnego, znanego dealera skody z regionu łódzkiego Pożegnano Włodzimierza Zimnego, jednego z najbardziej znanego dealera samochodowego w regionie. To on pierwszy sprowadził do Łodzi cieszące się wielką popularnością skody favorit.

📢 Trener piłkarzy ŁKS Piotr Stokowiec: Mogę jedynie przeprosić naszych kibiców, taka gra jest dla mnie nie do przyjęcia Występujący w ekstraklasie piłkarze ŁKS skompromitowali się przed własnymi kibicami. Łodzianie przegrali bowiem na stadionie przy al. Unii z Górnikiem Zabrze aż 0:5 (0:1). Nic więc dziwnego, że szkoleniowcy obu zespołów byli w diametralnie różnych humorach w trakcie konferencji prasowej po tym spotkaniu trzynastej kolejki. 📢 Kibice piłkarzy ŁKS starali się pomóc drużynie z al. Unii w meczu z Górnikiem Zabrze ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW ŁKS W spotkaniu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5 (0:1). Na stadionie przy al. Unii w Łodzi to spotkanie obejrzało 8247 sympatyków dwukrotnych mistrzów Polski. Z pewnością zawodnicy liczyli, że fanów pojawi się więcej. Tym razem ich doping jednak nie pomógł podopiecznym trenera Piotra Stokowca, którzy się skompromitowali.

📢 ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5. Kompromitacja łodzian. Nowy właściciel potrzebny od zaraz W meczu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5. Doprawdy po takim występie łódzkiej drużyny trudno coś sensownego napisać. To była kompromitacja, dlatego skoncentrujemy się na liczbach ŁKS.

Zmiana trenera, przynajmniej na tę chwilę nic nie dała ŁKS. Piłkarze drużyny z al. Unii kontynuują fatalną serię w ekstraklasie. Zanotowali dziesiąty przegrany mecz w tym sezonie, czwarty z rzędu (bramki 1:13) i są bez wygranej od ośmiu spotkań! Czarna, piłkarska rozpacz! Górnik nie zagrał finezyjnie. Po prostu zaprezentował solidny, prosty futbol a to wystarczyło na słaby zespół ŁKS.

I pomyśleć, że kilka dni temu Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS przekonywał dziennikarzy: - Nie zgadzam się z tezą, że ŁKS jest słaby. Ten zespół ma potencjał, żeby osiągnąć wyznaczony cel. Może dyrektor powinien w najbliższym czasie wybrać się do okulisty, może wówczas ogląd futbolowej trzódki w ŁKS będzie nieco ostrzejszy, a co za tym idzie znacznie precyzyjniejszy... Kibice dosadnie podsumowali ostatnią, ekstraklasową radosną działalność Tomasza Saskiego, większościowego właściciela ŁKS. W trakcie meczu z Górnikiem wywiesili transparent: Nowy właściciel potrzeby od zaraz! Czekamy zatem na odpowiedź Tomasza Salskiego.

📢 Mistrzowie parkowania z Łodzi i nie tylko. Zobaczcie, w jak bezmyślny sposób kierowcy potrafią zaparkować swoje samochody ZDJĘCIA Na chodnikach, przejściach dla pieszych, trawnikach - mistrzowie parkowania zostawiają swoje samochody tam, gdzie im się tylko podoba. Nowe ZDJĘCIA takich kierowców prezentujemy w naszej galerii - zobaczcie koniecznie. 📢 Oto zmysłowa Marta Wierzbicka i jej szczere wyznanie na temat pozowania i rozbieranej sesji. Zobacz ZDJĘCIA 27.10.23 Marta Wierzbicka szerszej publiczności znana oczywiście z bardzo popularnego serialu Na Wspólnej, ostatnio pojawiła się na imprezie promującej piękną biżuterię. Marta została zapytana, czy ponownie wzięłaby udział w sesji rozbieranej dla popularnego miesięcznika.

📢 Tak mieszka i żyje Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz zdjęcia! 27.10.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Zgrabna Małgorzata Kożuchowska w bikini - Zdjęcia. 52-letnia aktorka wspaniale radzi sobie z upływającym czasem! 27.10.2023 Małgorzata Kożuchowska ma 52 lata i wciąż wygląda wspaniale. Smukła sylwetka, piękny uśmiech i wspaniałe plenery. Zobaczcie Małgosię Kożuchowską w bikini. Tak odpoczywa na wakacjach - kliknij w galerię... 📢 Wysportowane ciało Magdy Linette w bikini - zobacz zdjęcia. Tenisistka pokazuje wiele, a fanom to się bardzo podoba. 27.10.2023 Magda Linette 23 września powalczy o swój pierwszy tytuł w 2023 roku. Polska tenisistka zachwyca ostatnio nie tylko na korcie ale też w internecie. Zobacz gorące zdjęcia Magdy Linette - kliknij w galerię

📢 Oto śliczna Marieta Żukowska w bikini - Zdjęcia. Pozuje też ze swoją muszlą. Aktorka podróżuje i spełnia swoje marzenia 27.10.2023 Zobacz najnowsze zdjęcia Mariety Żukowskiej. Piękna 41-letnia aktorka wygląda cudownie - kliknij w galerię

📢 Magdalena Narożna tylko w bieliźnie ZDJĘCIA. Piosenkarka uwielbia pozować w ten sposób. Podniecająca i kusząca! Magdalena Narożna ponownie udostępniła kilka odważnych fotografii. Ostatnio zapozowała w seksownym koronkowym stroju. Wygląda kusząco i podniecająco. Zauważyli twen fakt internauci, którym ostatni look gwiazdy przypadł do gustu. 📢 Rusza budowa łącznika od drogi ekspresowej S14 do ulicy Szczecińskiej. Dwie jezdnie, rondo i ponad kilometr długości W czwartek 26 października symbolicznie wbito pierwszą łopatę na budowie łącznika pomiędzy drogą ekspresową S14 a ulicą Szczecińską w Łodzi. To początek inwestycji mającej na celu stworzenie brakującego zjazdu z zachodniej obwodnicy Łodzi na Teofilów. Do tej pory brakowało takiej drogi, choć plany budowy S14 ja przewidywały. Łącznik o długości ok. 1,1 km ma być gotowy na początku 2025 roku. Wykonawcą będzie Budimex, a koszt to ok. 21,8 mln złotych.

📢 Pupil z piekła rodem. Jakie zwierzęta zgotują nam w domu prawdziwe piekło - przeczytaj zanim kupisz dziecku pupila Pies lub kot to pupil oczywisty i dla wielu miłośników zwierząt zbyt banalny, żeby trzymać go w domu. Niektórzy wolą pupila, który dostarczy dreszczyk emocji, a na pewno wzbudzi powszechne zdumienie, a może i zazdrość. Niestety nieprzemyślany wybór przyjaciela czasem się może zemścić. 📢 Anja Rubik szczerze o rozstaniu z mężem. Zobaczcie ZDJĘCIA modelki Jesień sypnęła dużą liczbą rozstań w polskim show-biznesie.

📢 Przystanek Italia w Łodzi. MENU, CENY. Tak się zmieniła łódzka pizzeria Hot Devil po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Menu na kolejnych slajdach.

📢 Oto najzabawniejsze ogłoszenia! Zobaczcie, czego to ludzie nie wymyślą! Można pęknąć ze śmiechu. ZDJĘCIA 27.10.2023 "Przyjmę mężczyznę do pracy z prawojazdem", "Kupię dom od radnego w cenie deklarowanej w oświadczeniu majątkowym", "Zbroja na kota na bitwę pod Grunwaldem" i inne! Pomysłowość osób, które dają ogłoszenia nie zna granic. Zobaczcie w galerii dziwne i śmieszne ogłoszenia.

📢 Oto drapieżna Katarzyna Warnke na nowych zdjęciach! Piękna i seksowna jak zwykle. 46-latka udowadnia, że wciąż może wyglądać znakomicie 46-letnia aktorka Katarzyna Warnke mimo upływu czasu wciąż wygląda znakomicie. Jej nowe zdjęcia na Instagramie ukazują jej idealną sylwetkę, a niektóre z kadrów to bardzo pikantne ujęcia. Zobaczcie zresztą sami.

📢 Kasia Skrzynecka zdjęła ciuszki! Nadal jest seksowna i apetyczna. Zobacz ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi 27.10.2023 Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę. 📢 Tak dziś wygląda łodzianka Tatiana Okupnik prywatne zdjęcia. Przełamała wstyd. Piosenkarka układa swoje puzzle Urodzona w Łodzi 44-letnia Tatiana Okupnik to była wokalistka "Blue Cafe". Cechuje ja charakterystyczna barwa głosu. Jak dzisiaj wygląda piosenkarka? ZOBACZCIE NOWE ZDJĘCIA

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 27.20.2023 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów.

📢 Na Uniwersytecie Łódzkim odbyły się XVII Targi Pracy dla studentów i absolwentów. Tysiące zainteresowanych, ponad pięćdziesięciu pracodawców Oblegane stoiska, kolejki do osób rekrutujących, ścisk, tłok - w takich warunkach w czwartek 26 października odbywały się Targi Pracy w foyer budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki. Ta ciesząca się ogromnym zainteresowaniem impreza jest organizowana już po raz siedemnasty z myślą o studentach i absolwentach poszukujących zajęcia. 📢 Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi. Tak się zmieniła pizzeria w Łodzi po wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Nietrudno się domyślić...

📢 Oto najlepsze MEMY o zmianie czasu. Śpimy dłużej czy krócej? Zobacz, czy Ciebie też to śmieszy... Zmiana czasu już w sobotę ZDJĘCIA Najchętniej przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, kiedy to w efekcie możemy cieszyć się dłuższym o godzinę dniem. Śpimy wprawdzie krócej, ale rekompensatą są jasne poranki oraz wieczory. Teraz będzie inaczej. W październiku przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy - śpimy dłużej, ale dzień staje się krótszy... 📢 Gdzie kupić tanią wiązankę na Święto Zmarłych? Ceny kompozycji z róż, chryzantem i anturium na targowisku i w popularnej łódzkiej kwiaciarni W asortymencie łódzkich kwiaciarni nie sposób odnaleźć najdroższą kompozycję kwiatową na 1 listopada. Ceny kwiatów podobnie jak zniczy poszybowały wraz z innymi produktami z powodu panującej inflacji. Niektóre kompozycje kosztuje kilkaset złotych. Kogo jednak stać na takie kosztowne wiązanki, szczególnie, gdy musimy nimi ozdobić kilka grobów? Gdzie kupić tanią i ładną wiązankę? Sprawdziliśmy...

📢 Oto atrakcyjna Sylwia Bomba znów jest w centrum uwagi. Celebrytka jest aktywna w mediach społecznościowych. Zobaczcie ZDJĘCIA Sylwia Bomba, czyli gwiazda programu „Gogglebox. Przed telewizorem” znów jest w centrum uwagi. Tym razem popularna i lubiana przez widzów celebrytka wdała się w wymianę zdań z Internauta, który zarzucił Sylwii kupowanie podrób! 📢 Splądrowany cygański pałac zniknął z mapy Łodzi. Przypominamy, jak wyglądał przed wyburzeniem ZDJĘCIA Piętrowy dom przy ul. Pabianickiej, stojący przy drodze krajowej nr 14, za czasów swojej świetności nazywany był przez okolicznych mieszkańców cygańskim pałacem. Przez lata budynek straszył przejezdnych, bo był w opłakanym stanie. Dziś zostało po nim tylko... puste pole. 📢 Zobacz, jak wyglądały bilety komunikacji miejskiej w Łodzi ZDJĘCIA. Oto niezwykła historyczna podróż tramwajami i autobusami od 1898 roku Dokładnie 23 grudnia 1898 roku ruszyły w Łodzi tramwaje, co oznacza, że prawie przed 125 laty powstała komunikacja miejska w stolicy naszego województwa. Ustanowiona została dekretem władz państwowych Cesarstwa Rosyjskiego. Ta historia to nie tylko pojazdy, czyli najpierw tramwaje, a później także autobusy. To też dzieje biletów. Zobacz jak wyglądały i ile kosztowały. Możesz się zdziwić...

📢 Małgorzata Opczowska-Łęska: "Robię to, co kocham". Zdjęcia w bikini i inne wakacyjne kadry. ZDJĘCIA, WYWIAD 26.10.2023 Kiedy siedemnaście lat temu przekraczała progi krakowskiego oddziału telewizyjnego, nie przypuszczała, że studencka przygoda stanie się jej pasją, która trwa do dziś. Z Małgorzatą Opczowską-Łęską rozmawiamy o wykorzystanych szansach, pracy, planach i rodzinie, która jest jej priorytetem. 📢 Oto najfajniejsze memy o psach i kotach. Jesteś miłośnikiem czworonogów? Musisz je obejrzeć 25 października obchodziliśmy Dzień Kundelka. Z tej okazji przygotowaliśmy najfajniejsze memy o psach i kotach. To spora dawka śmiechu, miłej zabawy...

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 26.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Nowy lokal w centrum Łodzi. Pijesz piwo i jeździsz na ścigaczu ZDJĘCIA Ruszył nowy bar dla motocyklistów Symulator jazdy na motocyklu jest główną atrakcją nowo otwartego w Łodzi pubu dla motocyklistów, Lagun Moto Bay. Lokal znajduje się przy ul. Zamenhofa 1/3 (u zbiegu z ul. Piotrkowską) i czeka na miłośników jazdy na dwóch kółkach sześć dni w tygodniu (oprócz poniedziałków).

📢 Tak mieszka Don Vasyl! Oto prywatne zdjęcia. Co za luksusy. Dom króla romskiej piosenki robi wrażenie 25.10.2023 Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Trzy nowe przystanki kolejowe w okolicach Łodzi będą gotowe jeszcze w tym roku. Łatwiejsze podróże pociągami i bliżej do domu Mieszkańcy Łodzi, Zgierza i Pabianic już niedługo będą mogli korzystać z trzech nowych przystanków kolejowych. Dwa z nich powstaną w Zgierzu i najbliższych okolicach, a jeden w Pabianicach. Wszystkie mają być gotowe do końca tego roku, choć nie jest pewne, że wraz ze zmianą rozkładu jazdy w połowie grudnia pociągi zaczną się już tam zatrzymywać. Może to nastąpić dopiero od stycznia.

📢 Oto zmysłowa Joanna Przetakiewicz. Co za ZDJĘCIA! U niej tanio nie jest. 25.10.2023 Wprawdzie do Świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze nieco czasu, ale już znani, przez niektórych lubiani, jednym słowem celebryci - zachęcają w sieci, aby to u nich kupować przedmioty, które sprawią, że święta będą magiczne i niezapomniane. 📢 Trwa wielki remont McDonalda na Widzewie w Łodzi. Szukają rąk do pracy - jak zmieni się restauracja przy rondzie Inwalidów W Łodzi kolejna restauracja McDonald's została zamknięta dla gości. Na Widzewie koło ronda Inwalidów gruntowny remont prowadzony jest w restauracji usytuowanej koło słynnej rzeźby ser. Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.

📢 Danuta Martyniuk nie była na ślubie syna, ale wybrała sukienkę synowej ZDJĘCIA Informowaliśmy już Państwa, że Daniel, syn Zenona Martyniuka, wziął ślub.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku piją najwięcej alkoholu. Kto ma skłonność do nadużywania procentowych trunków? Na podstawie tego, co zapisane w giwazdach możemy się dowiedzieć, które znaki zodiaku piją najwięcej i najczęściej alkohol oraz kto jest abstytentem. Sprawdźcie, w którym miejscu na liście jest Twój znak.

📢 TOP 15 - gry i zabawy, do których wystarczy kartka i długopis lub po prostu chęci W czasie kwarantanny wcale nie musi być nudno. To, że nie możesz wychodzić z domu, nie oznacza, że nie masz czym zająć wolnego czasu. Ba, to świetna okazja, żeby przypomnieć sobie gry i zabawy z dzieciństwa. Wystarczy kartka i długopis. A czasem i to będzie zbędne. Kliknij w galerię i zobacz nasze propozycje!

