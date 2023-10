Prasówka 27.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

W Żurawiu, w gminie Mstów, spacerowicz natknął się w lesie na szczątki ludzkie. Makabrycznego odkrycia dokonano około 20 km od wsi Borowce, gdzie w listopadzie 2021 r. doszło do potrójnego zabójstwa. W związku ze sprawą poszukiwany jest Jacek Jaworek i nie było wykluczone, że szczątki należą do niego. W celu potwierdzenia tej hipotezy zlecono przeprowadzenie badań DNA.

Strasznie śmieszne MEMY na HALLOWEEN rozbawią Cię do łez. Twórcy obrazków z zabawnymi podpisami znów się popisali. Jeśli lubisz się śmiać, to zerknij w galerię zdjęć. Tam znajdziesz najlepsze MEMY na Halloween.

Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

Dokładnie 23 grudnia 1898 roku ruszyły w Łodzi tramwaje, co oznacza, że prawie przed 122 laty powstała komunikacja miejska w stolicy naszego województwa. Ustanowiona została dekretem władz państwowych Cesarstwa Rosyjskiego. Ta historia to nie tylko pojazdy, czyli najpierw tramwaje, a później także autobusy. To też dzieje biletów. Zobacz jak wyglądały i ile kosztowały. Możesz się zdziwić...

Patricia Kazadi od kiedy wróciła do showbiznesu, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej nowe zdjęcia opublikowane w sieci to bardzo gorące kadry.

Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

Mieszkańcy Łodzi, Zgierza i Pabianic już niedługo będą mogli korzystać z trzech nowych przystanków kolejowych. Dwa z nich powstaną w Zgierzu i najbliższych okolicach, a jeden w Pabianicach. Wszystkie mają być gotowe do końca tego roku, choć nie jest pewne, że wraz ze zmianą rozkładu jazdy w połowie grudnia pociągi zaczną się już tam zatrzymywać. Może to nastąpić dopiero od stycznia.

Wprawdzie do Świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze nieco czasu, ale już znani, przez niektórych lubiani, jednym słowem celebryci - zachęcają w sieci, aby to u nich kupować przedmioty, które sprawią, że święta będą magiczne i niezapomniane.

42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci.

Po naszym artykule o zbyt ciasnych, zdaniem zawodowego kierowcy tira, rondach na nowo wybudowanym odcinku Trasy Górna, odezwało się wielu innych użytkowników łódzkich ulic, w tym także kierowcy MPK. Z ich wypowiedzi wynika, że zbyt małe i ciasne ronda są plagą na modernizowanych ulicach. Jest tam tak ciasno, że trudno przejechać większym samochodem, a "oblot" ronda autobusem przegubowym to prawdziwa ekwilibrystyka. Mimo to buduje się ich coraz więcej, a urzędnicy nie reagują na głosy mieszkańców.

Monika Miller to wnuczka znanego polityka. Jak wygląda dzisiaj? Zajrzyj do galerii zdjęć...

Słynny łódzki detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!