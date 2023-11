Prasówka 26.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Łodzi odbywają się międzynarodowe zawody dla miłośników dronów. Zobacz, jaki tor przeszkód musi pokonać pilot takiej maszyny”?

Prasówka 26.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Łodzi odbywają się międzynarodowe zawody dla miłośników dronów. Zobacz, jaki tor przeszkód musi pokonać pilot takiej maszyny 60 uczestników zjechało do Łodzi na największe w Europie zawody dronów FPV klasy Tiny Whoop. Zawody odbywają się w sobotę i w niedzielę (25 i 26 listopada) w patio budynku G Szkoły Edukacji Innowacyjnej przy ul. Rewolucji 1905 r. W sobotę zawodnicy walczą od godz. 9.30 do godz. 21, a w niedzielę od godz. 9 do godz. 21.

📢 Dzień Szczęśliwego Jelita w szpitalu im. Kopernika Zobacz, jak można było zwiedzać trójwymiarowy model jelita grubego FILM Zainteresowani mogli zwiedzać trójwymiarowy model jelita grubego by uświadomić sobie funkcjonowanie tego narządu oraz to, na jakie objawy powinniśmy zwrócić uwagę aby uchronić się przed rozwojem nowotworu. O tym, czy można komfortowo żyć ze stomią mówiła Monika Leder-Jankowska, która od 8 lat żyje ze stomią i była inspiracją dla projektantki bielizny, Doroty Salskiej z ASP w Łodzi do stworzenia kolekcji bielizny stomijnej, seksownej i kobiecej. W Koperniku zainteresowani mogli porozmawiać o chorobach jelita grubego z onkologiem, radioterapeutą, genetykiem, psychologiem i dietetykiem.

📢 Blisko 100 mieszkańców Łódzkiego odznaczono dziś medalem Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Zobacz, kto go otrzymał FILM Aby być w tym zacnym gronie odznaczonym przez Ministra Zdrowia trzeba oddać co najmniej 20 litrów krwi. Trzeba zgłosić się do centrum krwiodawstwa co najmniej 45 razy. Mężczyznom zajmuje to siedem i pół roku, a kobietom 11 lat. Dziś, 25 listopada, w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (ul. Franciszkańska 17/25) uroczyście wręczono odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

Prasówka 26.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wiemy, co kibice ŁKS sądzą o grze piłkarskiej drużyny z al. Unii ZDJĘCIA Piłkarze ŁKS w 16 kolejce ekstraklasy przegrali na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin 0:2. To dwunasta porażka łodzian w tym sezonie, czwarta na stadionie przy al. Unii.

Sprawdzaliśmy, jak na brak sukcesów reagują fani dwukrotnych mistrzów Polski.

📢 Szykuje się czwarty ślub Zbigniewa Zamachowskiego. Goście otrzymali już zaproszenia ZDJĘCIA Zbigniew Zamachowski to nie tylko doskonały aktor, ale także częsty gość towarzyskich i plotkarskich portali. A to z powodu dość dużej kochliwości. 📢 Zima w Łodzi. Warstwa białego puchu pokryła ulice, dachy, drzewa i chodniki... Sobota, 25 listopada, przywitała łodzian na zimowo. Ulice, chodniki, dachy i gałęzie drzew pokrył pierwszy prawdziwy śnieg. Ponieważ temperatura w godzinach porannych będzie oscylowała w okolicach zera stopni, warstwa białego puchu może być niebezpieczna dla pieszych i kierowców.

📢 Życzenia imieninowe dla Kasi, wiersze imieninowe dla Katarzyny. W listopadzie świętują panie o tym pięknym imieniu, wyślij im życzenia Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Zielińska, Katarzyna Warnke, Katarzyna Dowbor, Katarzyna Nosowska i Kowalska - pań o tym imieniu nie brakuje wśród gwiazd. Imieniny Katarzyny najczęściej obchodzone są 25 listopada, 9 marca, 22 marca oraz 30 kwietnia. To idealny moment na złożenie życzeń każdej Kasi - małej czy tej dużej. Czego życzyć paniom z okazji ich święta? Podpowiadamy... 📢 Dorota Szelagowska i Dorota Gardias w szpitalu im. Centrum Zdrowia Matki Polki Zobacz, jak urządziła gabinety psychologów FILM W pawilonie pediatrycznym ICZMP powstała przestrzeń, w której mali pacjenci w bajkowej scenerii będą mogli nawiązać 7porozumienie z psychologiem. Pomyślano również o pacjentkach oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz rodzicach chorych dzieci, którzy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologów w odpowiednich do tego warunkach.

📢 Remont placu Komuny Paryskiej w Łodzi. W ustawianych pawilonach będą informacja turystyczna, punkt gastronomiczny i toaleta Na remontowanym placu Komuny Paryskiej w Łodzi ekipa robotników stawia trzy pawilony. Będą się w nich mieścić informacja turystyczna, mały punkt gastronomiczny i toaleta publiczna. To kolejny etap przebudowy tego zapomnianego, zaniedbanego miejsca w centrum miasta. 📢 Po meczu Lech-Zagłębie. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najgorzej, a kto najlepiej? ZDJĘCIA Piłkarze ŁKS przegrali w Łodzi z Zagłębiem Lubin 0:2. To dwunasty przegrany mecz łodzian w tym sezonie. Oto nasze oceny ełkaesiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

📢 Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego z dyplomami! To była gala - ZOBACZ ZDJĘCIA 130 świeżo upieczonych lekarzy dentystów w piątek, 24 listopada br. odebrało dyplomy podczas uroczystej Gali Absolwenta Uniwersytetu Medycznego w Auli 1000 CDUM przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

Dzięki otwarciu tego odcinka ulicy usprawni się ruch w rejonie najstarszej łódzkiej nekropolii.

📢 Oto drapieżna Aleksandra Popławska pokazuje swoje ciało. Wygląda zjawiskowo! ZDJĘCIA 24.11.2023 Zachwyciła! Aleksandra Popławska uwielbia prowokować w mediach społecznościowych. Aktorka z chęcią wrzuca do sieci odważne fotki. 📢 ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 0:2. Łódzka drużyna nadal chłopcem do bicia W meczu 16. kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Zagłębiem Lubin 0:2. Przed meczem Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS, deklarował: Widzę postęp ŁKS i myślę, że zobaczymy go w piątkowym meczu z Zagłębiem. Niestety, kibice, którzy pojawi się na stadionie przy al. Unii, nie ujrzeli go. Teraz wiemy, że szkoleniowiec próbował zaklinać rzeczywistość, a ona w ŁKS skrzeczy i to bardzo mocno.

Stokowiec prowadził ełkaesiaków w piątym meczu ekstraklasy i po raz czwarty przegrał. Nadal nie może się pochwalić zwycięstwem.

To jedenasty mecz łodzian z rzędu bez wywalczenia trzech punktów. Sytuacja beniaminka staje się coraz trudniejsza. Osiem punktów po szesnastu spotkaniach to tragiczne osiągnięcie tej drużyny. ŁKS wygrał w lidze po raz ostatni 20 sierpnia! Po raz kolejny należy zdać pytanie właścicielowi futbolowego interesu z al. Unii. Panie Tomaszu Salski, kto zbudował tę drużynę i dlaczego pan nie lubi kibiców ŁKS, skazując ich na konieczność oglądania żenujących piłkarskich popisów zawodników zatrudnionych w pańskim zespole?

Bez wątpienia nadszedł czas, aby wyjść z ukrycia i wyjaśnić fanom dokąd zmierza ŁKS?

📢 Świąteczne menu Magdy Gessler. Ceny w łódzkiej restauracji zwalają z nóg, zobaczcie sami! Tak to już mamy, że niezależne od stanu portfela, święta muszą być na bogato. Tradycja nakazuje, by stoły się uginały, a żaden z domowników nie może wstać z krzesła z przeświadczeniem, że zjadłby jeszcze co nieco. A prawdą jest też to, że coraz częściej korzystamy z kulinarnych ofert celebryów. A przecież święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami.

📢 Wojewoda łódzki wręczył odznaczenia państwowe 26 osobom FOTO FILM W czwartek, 23 listopada w sali Stulecia Niepodległości w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, 26 osób odebrało z rąk wojewody łódzkiego Karola Młynarczyka odznaczenia państwowe: złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi oraz medale za długoletnią służbę przyznane przez prezydenta Polski. Decyzją szefa do spraw kombatantów i osób represjonowanych jednej osobie przyznano także Medal Pro Patria. 📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" całkiem prywatnie. Takich zdjęć nie widzieliście. Ania prowadzi studio urody Anna Derbiszewska ma 36 lat. Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Anny... 📢 Oto niesamowicie umięśniona Olga Kelm. Imponujące ciało, forma i puchary łodzianki ZDJĘCIA Na tym ciele widać każdy mięsień. Olga Kelm z Łodzi ma pięknie wyrzeźbione ciało i śmiało eksponuje je w zawodach sylwetkowych. Co więcej mordercze treningi i ostra dieta przynoszą efekty. Łodzianka wraca do domu z kolejnymi pucharami.

📢 BSH pokazał Centrum Badań i Rozwoju dywizji pralek przy ulicy Lodowej w Łodzi. Jak się tam pracuje? ZDJĘCIA, FILM Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego świętuje 30-lecie działalności w Polsce. Z tej okazji zaprosiła do zwiedzania Centrum Badań i Rozwoju, które mieści się w Łodzi.

📢 Rodzinna wycieczka w cenie luksusowego bmw! Zobacz CENY najdroższych wyjazdów z Łodzi do... Te wycieczki to marzenie każdego, kto lubi zwiedzać. Mają niestety jeden minus. Większość z nas aby wybrać się z rodziną na jedną z tych eskapad musiałaby sprzedać mieszkanie, jedyny dorobek w życiu. Ośmiodniowy wyjazd dla czteroosobowej rodziny kosztuje więcej niż kawalerka od dewelopera. Choć widoki na pewno są niezapomniane, zjawiskowe zorze polarne i fiordy, wieloryby, niedźwiedzie polarne i lodowe góry. Co więcej jedziemy z super ubezpieczeniem - każdy uczestnik rejsu ma opłacone ubezpieczenie na 250 tys. euro, również od chorób przewlekłych. Kupując natomiast te tańsze z najdroższych wyjazdów, w cenie nieco ponad 20 tys. zł, nie zawsze mamy opcję all inclusiv. W pakiecie mogą być jedynie śniadania.

📢 Najlepsi nauczyciele na gali Plebiscytu Edukacyjnego Expressu Ilustrowanego i Dziennika Łódzkiego GALERIA Uroczystą galą zakończyliśmy tegoroczną edycję Plebiscytu Edukacyjnego w województwie łódzkim. Zorganizowały go redakcje "Expressu Ilustrowanego" i "Dziennika Łódzkiego".

