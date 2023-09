Prasówka 25.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najbardziej gorące ZDJĘCIA Natalii Siwiec. Ma zjawiskowe ciało i niezwykłą urodę. Siwiec nie ukrywa, że nie wszystko jest prawdziwe”?

Prasówka 25.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najbardziej gorące ZDJĘCIA Natalii Siwiec. Ma zjawiskowe ciało i niezwykłą urodę. Siwiec nie ukrywa, że nie wszystko jest prawdziwe Natalia Siwiec bardzo lubi zaskakiwać swoich fanów. Oczywsiście w pozytywny sposób, bo regularnie serwuje im fotki, na których odważnie eksponuje swoje atuty. Zdjęcia w bikini hipnotyzują, bo celebrytka ma idealne proporcje i niezwyklą urodę.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 25.09.23

📢 Pożar garażu i stodoły w miejscowości Orla pod Zgierzem. Dwie osoby poszkodowane ZDJĘCIE Dwie osoby zostały ranne w pożarze pomieszczeń gospodarczych, do którego doszło w niedzielę po godz. 19 w miejscowości Orla pod Zgierzem. Garaż i stodoła o łącznej powierzchnii 500 kmw. płonęły jak pochodnia.

📢 Kasia Cichopek w bikini. Aktorka kostiumów plażowych ma ogrom. Jak się w nich prezentuje? ZDJĘCIA 41-letnia Katarzyna Cichopek, która ostatnio zmieniła partnera życiwego, jest w formie. Mogą się o tym przekonać internauci, bo celebrytka opublikowała ostatnio sporo zdjęć w bikini. Trzeba przyznać, że Kasia Cichopek strojów kąpielowych ma mnóstwo, w których chętnie pokazuje swoje atuty.

Prasówka 25.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak żyje na co dzień Alicja Bachleda-Curuś! Oto jak mieszka popularna aktorka! Będziecie zachwyceni! Tak mieszka i żyje Alicja Bachleda-Curuś! Popularna aktorka dzieli się swoim życiem prywatnym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak jednak żyje na co dzień? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA ALICJI BACHLEDY-CURUŚ - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Oto atrakcyjna Natalia Nykiel zapozowała w bikini na jednej z hiszpańskich plaż. Ależ ona ma figurę! ZDJĘCIA Natalia Nykiel postanowiła pokazać swoją wspaniałą figurę w bardzo skąpym kostiumie kąpielowym. Piosenkarka wybrała się do Hiszpani i tam zapozowała na jednej z plaż. 📢 Oto niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Oto MEMY po wyborze Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski Michał Probierz, czyli polski Guariola" nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! Internauci zalali sieć MEMAMI po wyborze nowego selekcjonera. Zobaczcie koniecznie!

📢 Oto jak mieszka Cleo. Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Tak mieszka Dawid Kwiatkowski. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 24.09.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 24.09.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki!

📢 Oto najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 24.09.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku... 📢 Oto piękna córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin - Zdjęcia. Iga Lis odziedziczyła urodę po matce ZDJĘCIA 24.09.2023 Iga Lis to 22-letnia córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Piękna Iga często dzieli się na instagramie swoimi zdjęciami, na których wygląda niepowtarzalnie, jak na modelkę przystało.

📢 Gorąca Kiełbasiarnia w Łodzi 10 lat po Kuchennych Rewolucjach. Tak się robi biznes po wizycie temperamentnej Magdy Gessler 105 zł za kilogram kosztują kabanosy z sarny, które można kupić w Delikatesach działających przy Gorącej Kiełbasiarni, bałuckiej restauracji po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler. Ekipa filmowców pojawiła się w małym lokalu przy ul. Głowackiego we wrześniu 2013 roku, czyli dokładnie 10 lat temu. Od tego czasu właściciel dawnego Imperium Smaku (bo tak nazywał się lokal przed rewolucjami), Mateusz Al Najar, stał się prawdziwym biznesmenem.

📢 Doda znów jest singielką? Oto byli mężowie i wszyscy partnerzy znanej Doroty Rabczewskiej. ZDJĘCIA Sieć zalały spekulacje jakoby Doda rozstała się ze swoim ostatnim partnerem - Dariuszem Pachutem. Para nigdy nie potwierdziła jednak tych rewelacji. Wiadomo natomiast, że spotykali się lub nadal spotykaja od kilku miesięcy. Na początku ukrywali swoją miłość, czy związek nadal istnieje? Ta informacja owjana jest póki co tajemnicą. 📢 Tragedia na torach w Głownie. Młody mężczyzna zginął pod kołami pociągu Około 20-letni mężczyzna zginął w niedzielę (24 września) o świcie pod kołami pociągu ŁKA w Głownie w powiecie zgierskim. Do tragicznego wypadku doszło po godz. 4 na ul. Zabrzezniańskiej około 200 metrów za przejazdem kolejowym. 📢 Zdjęcia kibiców z meczu siatkówki kobiet Polska-USA. Polki wciąż w grze o igrzyska w Paryżu! ZDJĘCIA Reprezentacja Polski pokonała 3:1 reprezentację USA w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polki dzięki temu ważnemu zwycięstwu są o krok od Paryża. Biało-czerwone zmierzą się jutro w ostatnim meczu kwalifikacyjnym z Włochami. Zawodniczki dziś mogły ponownie liczyć na wspaniały doping kibiców. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Po meczu ŁKS - Jagiellonia. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Piłkarze ŁKS zremisowali w Łodzi z Jagiellonią Białystok 2:2. Biorąc pod uwagę, że gospodarze bardzo długo musieli sobie radzić w liczebnym osłabieniu, ten rezultat należy przyjąć z uśmiechem. Oto nasze oceny ełkaesiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH 📢 Na Rynku Włókniarek królowały maluchy. Około dwieście niezwykłych samochodów zaparkowało przy ulicy Ogrodowej w Łodzi Białe, zielone, czerwone, czarne, granatowe - to tylko niektóre kolory małych fiatów, których właściciele w Łodzi spotkali się na dorocznym zlocie fiatów 126 p. Ten kultowy samochód zawładną sercem niejednego kierowcy. Swoją miłość do malucha zaprezentowali na Rynku Włókniarek w Łodzi.

📢 Zjawiskowa sylwetka Kasi Dziurskiej. Tak wygląda ciało, gdy się regularnie ćwiczy ZDJĘCIA Osoby, którym brakuje motywacji do treningów, powinny popatrzeć na zdjęcia Kasi Dziurskiej, znanej trenerki fitness i wielokrotnej mistrzyni w konkursach fitness bikini. Zwłaszcza fotografie w bikini zapadają w pamięć... Na ciele Dziurskiej widać niemal każdy najdrobniejszy mięsień. Właśnie tak wygląda ciało, gdy się regularnie ćwiczy. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.09.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Oto śliczna żona Łukasza Skorupskiego! To włoska piękność! ZOBACZ ZDJĘCIA. Modelka nie stroni od odważnych sesji 23.09.2023 Łukasz Skorupski od lat jest bramkarzem reprezentacji Polski. 31-latek może liczyć na wsparcie wielu kibiców, a także bliskich, w tym ukochanej Matilde Rossi, która w przeszłości była modelką. Zobacz ZDJĘCIA ŻONY Łukasza Skorupskiego.

📢 Magda Linette tak prezentuje się w bikini - zdjęcia. Tenisistka pokazuje wiele, a fanom to się bardzo podoba. Zobacz prywatna galerię zdjęć Magda Linette 23 września powalczy o swój pierwszy tytuł w 2023 roku. Polska tenisistka zachwyca ostatnio nie tylko na korcie ale też w internecie. Zobacz gorące zdjęcia Magdy Linette - kliknij w galerię

📢 Student żałował, że wynajął. Można dostać zawału! Najdziwniejsze mieszkania do wynajęcia w kraju Zbliża się początek nowego roku akademickiego, więc studenci ze zdwojoną siłą poszukują odpowiedniego lokum. W ogłoszeniach można trafić na prawdziwe miny. Zobaczcie sami jakie pokoje można znaleźć na portalach ogłoszeniowych.

📢 Bałuty. Marihuanę czuć było na klatce schodowej... 40-latkowi grozi do 10 lat odsiadki Zarzuty posiadania znacznych ilości substancji psychoaktywnych usłyszał 40-letni mieszkaniec ul. Urzędniczej na Bałutach po tym, jak w jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli 220 gramów narkotyków. Woń marihuany czuć było na klatce schodowej. zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. 📢 Przystanek Italia w Łodzi. MENU, CENY. Tak się zmieniła pizzeria Hot Devil po kulinarnej rewolucji ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Menu na kolejnych slajdach.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 23.09.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ 23.09.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Naprawdę niecodzienne ogłoszenia o pracę, które wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Zobacz, czego to ludzie nie wymyślą ZDJĘCIA Szukając pracy, większość z nas zwraca uwagę na poważne ogłoszenia z wymaganiami i opisami stanowisk. Ale czasami trafiają się ogłoszenia, które są tak niewiarygodne, absurdalne lub po prostu niezwykle zabawne, że nie można się powstrzymać przed uśmiechem. 📢 Primark otwarty! Tłumy łodzian i gości czekały na inaugurację sklepu w Manufakturze. Zobacz zdjęcia i film Primark - sklep odzieżowy międzynarodowej sieci, otworzył 19 września br. we wtorkowy deszczowy poranek swoje podwoje w Łodzi - w Manufakturze. To jest szósty sklep w Polsce i 433 na świecie. Nowa lokalizacja jest wyjątkowa - wejście do sklepu prowadzi prosto w Rynku Włókniarek Łódzkich, co jest jak dotąd pierwszym takim rozwiązaniem. Pozostałe sklepy znajdują się wewnątrz galerii handlowych. Primark zainwestował ponad 9 milionów euro w nowy sklep, a zatrudnienie w sklepie w Łodzi znalazło 150 osób. Otwarcie Primark było wyczekiwane przez łodzian, którzy tłumnie - mimo złej pogody - przybyli na inaugurację sklepu.

📢 Primark w Łodzi tuż przed otwarciem. Co będzie można kupić w dniu otwarcia sklepu? FOTO FILM Primark w Łodzi otwiera się we wtorek, 19 września br. w Manufakturze, ale nie w galerii handlowej. Do sklepu wchodzi się prosto z Rynku Włókniarek Łódzkich. Na otwarcie przygotowano wiele atrakcji. Jest to też dzień premiery kolekcji jesiennej. Co będzie można kupić - oglądaj w naszej galerii zdjęć. 📢 Zlot maluchów w Łodzi już 23 września. Kultowe małe fiaty znów przejadą przez miasto Zlot Maluchów - na Rynek Włókniarek Łódzkich znów zjadą swoimi małymi fiatami 126p fani tych aut. Spotkanie zaplanowano na sobotę 23 września.

📢 Makabryczne morderstwo na Przestrzennej w Łodzi. Sprawca przygwoździł do drzewa 43 - latka a następnie po nim przejechał Sprawca dogonił samochodem uciekającego mężczyznę i przygwoździł go do drzewa. Następnie cofnął samochodem i przejechał po mężczyźnie. W sądzie zapadł właśnie wyrok w sprawie makabrycznego morderstwa przy ul. Przestrzennej w Łodzi.

📢 Magda Gessler przerwała rewolucję na łódzkiej Limance. Co się wydarzyło w pizzerii Hot Devil? Rewolucja kulinarna, którą Magda Gessler rozpoczęła w połowie sierpnia w lokalu przy ul. Limanowskiego została niespodziewanie przerwana. Co się wydarzyło w pizzerii Hot Devil na łódzkich Bałutach?

📢 Miejsca w Łodzi, które niedawno zniknęły z mapy naszego miasta. Lunapark, przejścia podziemne, hotel Centrum ZDJĘCIA Oto miejsca, które w ostatnich latach zniknęły z krajobrazu Łodzi. Lunapark, basen Olimpia, przejścia podziemne, legendarny hotel Centrum. Zobaczcie, jak wyglądały chwilę przed zmianami. 📢 GĘSIA NÓŻKA Radziejów po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler MENU, CENY, OPINIE. Dawna restauracja Na Skarpie odmieniona GĘSIA NÓŻKA, dawne Na Skarpie Przy ul. Kościuszki w Radziejowie mieści się restauracja NA SKARPIE. To właśnie pod ten adres trafiła w kolejnym odcinku Magda Gessler. Znana restauratorka przyjrzała się pracy kucharzy, spróbowała menu i podjęła próbę naprawy lokalu. Czy restaurację Na skarpie udało się poddać Kuchennym Rewolucjom? Z jakim efektem? Jakie są opinie gości o restauracji Na skarpie w Radziejowie? Czy wprowadzone przez Magdę Gessler menu smakuje gościom? Przekonamy się już 13 kwietnia o godz. 21:30. Podczas emisji odcinka programu, w którym bohaterem będzie restauracja Na skarpie. GĘSIA NÓŻKA [DAWNE NA SKARPIE]

📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? 25.10.22 ZOBACZ ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA 📢 Siatkówka kobiet Polska USA w Łodzi. Zdjęcia kibiców Polki ograły Amerykanki w łódzkiej Atlas Arenie - kibice głośno wpierali nasze zawodniczki - zobacz ZDJĘCIA W GALERII

📢 Tak wyglądają mieszkania, które miasto oferuje bez kolejki za długi poprzednich lokatorów ZDJĘCIA Pan Tomasz, jeden z naszych Czytelników odwiedził kilka lokali, które miasto oferuje w trybie pozakonkursowym. Trzeba tylko... spłacić zadłużenie poprzedniego lokatora w całości lub wynegocjować spłatę części długu. Był zbulwersowany stanem mieszkań.

📢 Miss Natura Łódź 1988, czyli piękno bez bikini. Wybory Miss Natura ZDJĘCIA Każdy mile widziany, lecz rozebrany - takie napisy witały plażowiczów spędzających urlopy nad Bałtykiem w latach 80 - tych XX wieku. Do licznej grupy golasów, nurtu wywodzącego się z nudyzmu, dołączyli łodzianie pod wodzą prezesa Klubu Naturystów, Józefa Kubickiego z Łodzi. 📢 Komputer steruje młynkiem. Ekspres do kawy w cenie auta! 80 tys. zł kosztował superekspres do kawy, zainstalowany w jednym w łódzkich lokali. Jak twierdzi właściciel, to jedyne takie urządzenie w Polsce. Ekspres jest naszpikowany elektroniką.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?