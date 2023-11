Prasówka 24.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" całkiem prywatnie. Takich zdjęć nie widzieliście. Ania prowadzi studio urody”?

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" całkiem prywatnie. Takich zdjęć nie widzieliście. Ania prowadzi studio urody Anna Derbiszewska ma 36 lat. Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Anny...

📢 Horoskop dzienny na piątek 24 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź Sprawdź dzienny horoskop. Piątek będzie dla ciebie hojny? Co może cię spotkać? Będziesz miał szczęście czy czeka cię pech? Zobacz horoskop dzienny dla: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Wodnika, Ryb, Koziorożca. Lew powinien spotkać się z rodziną, Byk będzie mógł liczyć na prawdziwych przyjaciół, a Baranowi uda się zrealizować ciekawy cel!

📢 Oto Celebrytka Caroline Derpienski w pełnej krasie. Kim jest zdobywająca popularność atrakcyjna kobieta? ZDJĘCIA Caroline Derpienski odważnie wkroczyła na polskie salony i coraz śmielej bryluje wśród rodzimych celebrytek. Zagościła już w programie Kuby Wojewódzkiego, udzieliła też kilku kontrowersyjnych wypowiedzi.

Prasówka 24.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzień licealisty po raz pierwszy w Łodzi - świętowano w rytmie belgijki ZDJĘCIA FILM W czwartek 23 listopada 2023 r. po raz pierwszy w Łodzi świętowany był Dzień Licealisty. To święto międzynarodowe, ale dotąd u nas nie było obchodzone. Młodzież z entuzjazmem je przyjęła i wyraziła swoją radość wspólnym tańcem - belgijką.

📢 Oto najlepsze MEMY o licealistach. Tak internauci podsumowali czasy szkoły średniej. Ubawisz się do łez 23 listopada Międzynarodowy Dzień Licealisty. Chyba wszyscy pamiętamy czasy szkoły średniej, jej specyfikę, nauczycieli i kolegów ze szkolnej licealnej ławki. Przeżyjmy to jeszcze raz... 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 23.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ. 📢 Nocny pożar na Polesiu. Płonął cadillac eldorado ZDJĘCIA. W akcji 3 zastępy straży pożarnej Zwarcie instalacji w komorze silnika było przyczyną pożaru, który wybuchł w środę przed północą na jednym z parkingów przy ul. Objazdowej na Polesiu. Dziesięć minut przed godz. 23 zaczął płonąć zaparkowany przed blokiem biały cadillac eldorado.

📢 Wystawa Body Worlds dla wielu jest kontrowersyjna, ale zgromadziła rekordową liczbę widzów. Oto niezwykłe eksponaty ludzkich ciał 23.11.2023 Body Worlds to jedna z najchętniej oglądanych wystaw. Eksponaty ludzkich ciał urzekają, skłaniają do refleksji. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał w ruchu. Zobacz wybrane zdjęcia w naszej galerii. 📢 Dereszowska wygląda wręcz obłędnie! Oto Anna Dereszowska, która ma bardzo ciekawy minimalistyczny dom oraz odważne kreacje 23.11.2023 Anna Dereszowska to wspaniała mama trójki pociech. Niedawno poinformowała w mediach, że zainwestowała w dwa domy na Mazurach. Jeden dla siebie i rodziny, a drugi po to, by wynajmować go turystom. Remont wnętrz trwał w sumie kilkanaście miesięcy!

📢 Oto największy bazar i rynek rozmaitości w Łodzi przy ul. Puszkina. Tu kupisz niemal wszystko. Zobacz ZDJĘCIA i CENY 23.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko. Niska temperatura nie odstraszyła kupujących. Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Oto śliczna żona Krzysztofa Ibisza - Zdjęcia. 27 lat młodsza Joanna Ibisz zachwyca swoim wyglądem. Widać, że jest modelką 23.11.2023 Krzysztof Ibisz to już legenda telewizji. Obecnie żonaty z młodszą o 27 lat Joanną wiedzie szczęśliwe rodzinne życie. Zobacz prywatne zdjęcia pary - kliknij w galerię...

📢 Piec kaflowy i cegła. Oto niesamowite dom bohaterów programu "Rolnik szuka żony". Ekranowe małżeństwo oczekuje drugiego potomka Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" to kolejna para, która powiedziała sobie sakramentalne "tak". Para z telewizyjnego show ma już rocznego syna, ale ich rodzina niebawem się powiększy, bo pani Marta jest w ciąży. Gwiazdy programu jeszcze w ubiegłym roku wyremontowali mieszkanie, więc warunki na przyjęcie nowego domownika z pewnością są. Zobacz, jak mieszkają Bodzianni.

📢 Oto wielki miłosny powrót Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski znów są razem. A to ci historia! ZDJĘCIA 23.11.2023 Miłość to bardzo gorące uczucie. Przekonują o tym Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski, którzy po kilku lat rozłąki, znów są ze sobą. W niepamięć poszły więc ówczesne urazy i rzekome zdrady. Miłość zwyciężyła! 📢 To jest największy bazar rozmaitości w Łodzi, czyli giełda przy ul. Puszkina. Zobacz, co i za ile możesz na niej kupić CENY 23.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko! Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Oto najseksowniejsze tenisistki na świecie - Zdjęcia. Piękne, silne i utalentowane. ZDJĘCIA Prezentujemy zdjęcia najpiękniejszych tenisistek na świecie.

📢 Oto sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Nowe ZDJĘCIA! 23.11.2023 Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu. Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. 📢 Niebanalna Maja Sablewska tym razem wskoczyła do wanny. Celebrytka zaskakuje publikując swoje odważne fotografie 23.11.2023 Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

📢 Oto doskonałe MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się! Zobacz ZDJĘCIA 23.11.2023 Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez.

📢 Pikantne zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Prywatne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman. 📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego! GALERIA pikantnych ZDJĘĆ. Anna Markowska i Wojewódzki wzięli ślub? Kuba Wojewódzki i Anna Markowska już się nie kryją. Ostatnio opublikowane zdjęcie wywoało spory szum w sieci. 10 listopada Kuba Wojewódzki niespodziewanie postanowił w końcu zaspokoić ciekawość swoich fanów i fanek.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Mieszkanie marszałka Sejmu jest bardzo przytulne. ZDJĘCIA Szymon Hołownia wraz z żoną i dwiema córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Jak wygląda dom marszałka Sejmu? Zobaczcie w naszej galerii...

📢 Oto sexy mama Karoliny Szostak - prywatne zdjęcia. Maryla Szostak ma znakomitą figurę. Są jak siostry 23.11.2023 47-letnia Karolina Szostak ma piękną mamę Marylę. Na fotografiach, gdzie wspólnie pozują wyglądają niczym siostry. Internauci są zgodni, ciężko odróżnić, która jest mamą, a która córką. ZOBACZCIE ZDJĘCIA MAMY KAROLINY SZOSTAK...

📢 Małgorzata Tomaszewska pokazała mamę! ZDJĘCIA. Gwiazda TVP z rodzicielką! Kim jest Katarzyna Calińska-Moura? Galeria zdjęć Małgorzata Tomaszewska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterek stacji TVP. Widzowie mogą ja oglądać w programach "Pytanie na śniadanie" oraz "The Voice Senior". W ostatnim czasie wraz z synkiem wybrała sie do słonecznego Dubaju w odwiedziny do swojej mamy. 📢 Oto Katarzyna Skrzynecka kiedyś i dziś! Seksowne zdjęcia z przeszłości. Dziś ma 52 lata, ale takich kadrów jeszcze nie widzieliście! Katarzyna Skrzynecka 3 grudnia będzie obchodzić swoje 53 urodziny. Aktorka nadal jest piękną i uśmiechniętą kobietą. Jak wyglądała przed laty? Była prawdziwą seksbombą! Zobaczcie zdjęcia...

📢 Anna Powierza w pikantnej sesji w toalecie! ZDJĘCIA. To było 20 lat temu, teraz jej się przypomniało Anna Powierza jest piękna. Aktorka nana z roli Czesi z "Klanu" postanowiła ostatnio przejrzeć swoje archiwum zdjęć. Ubrana bardzo skąpo w militarnych akcesoriach, to jej sesja sprzed 20 lat. Teraz aktorka postanowiła ją przypomnieć swoim fanom i opublikowała ponownie. Pojawiły się także inne, nowe fotografie Ani Powierzy! 📢 Ewa Skibińska rozbiera się i zachwyca wyglądem - zdjęcia. Ma 60 lat i piękne ciało. Co się stało z jej ustami? Już wiadomo Ewa Skibińska ma 60 lat, a na jej Instagramie nadal publikowane są bardzo odważne zdjęcia. Tak też było kilka dni temu.

📢 Anna Mucha zadarła sukienkę przed kościołem. ZDJĘCIA. O co poszło? ZOBACZCIE Anna Mucha postanowiła ponownie zaskoczyć na swoim profilu na Instagramie. Tym razem zerkając przez drzwi świątyni odsłoniła co nie co. Dlaczego to zrobiła?

📢 Maria Andrejczyk publikuje gorące zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Tak mieszka i żyje Mikołaj Roznerski ZDJĘCIA. Gwiazda "M jak Miłość" na prywatnych kadrach Mikołaj Roznerski to obecnie amant polskiego kina. 39-letni aktor wciąż gra w serialowej telenoweli "M jak miłość". Tak Michał Roznerski mieszka i żyje prywatnie - zobacz na zdjęciach...

📢 Apetyczna Katarzyna Skrzynecka rozebrała się! Wciąż jest seksowna. Zobacz ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę.

📢 W następny weekend pojedziemy pierwszą gotową jezdnią. Do końca roku oddanie do użytku Bulwarów Północnych. W przyszły weekend pojedziemy już w całości ukończoną pierwszą jezdnią ul. Północnej. Cały remont ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

📢 Akcja ratunkowa w hostelu w centrum Łodzi. Na pomoc 20-latce ruszyły wszystkie służby Do jednego z łódzkich szpitali trafiła w nocy z wtorku na środę (z 21 na 22 listopada) 20-letnia mieszkanka hostelu przy ul. Rewolucji 1905 r. Kobieta chciała targnąć się na własne życie. 📢 Karolina Gilon chce wyjechać z ukochanym do Meksyku. Co się wydarzyło? Ekscytujące ZDJĘCIA Ech, takie wieści to my szalenie lubimy przekazywać. Przy pisaniu serce rośnie, a puls wyraźnie przyspiesza. Co zrobić, szczęście innych, jest także naszym szczęściem.

📢 Tak dzisiaj wygląda Magdalena Mazur! Piękne ciało i śliczna buzia. Pamiętacie filmową partnerkę Psikuty z filmu "Chłopaki nie płaczą"? Magdalena Mazur ma dzisiaj 47 lat. Zobacz jak wygląda aktorka obecnie...

📢 Tak wygląda dzisiaj Laska, syn "Króla sedesów" z filmu "Chłopaki nie płaczą". Oto Tomasz Bajer i jego żona. Zdjęcia Tak dzisiaj wygląda Tomasz Bajer, czyli filmowy Laska z "Chłopaki nie płaczą". 📢 Rozpoczęły się matury, na razie - próbne. To trening przed tymi prawdziwymi, które będą w maju. FOTO FILM Galowy strój, dowód w dłoni, punktualne stawienie się w szkole, cisza, czarny pisak, arkusz z zadaniami na ławce - to już matura? No prawie... Przetrenowanie procedur i sprawdzenie stanu wiedzy na kilka miesięcy przed egzaminem dojrzałości to cel próbnych matur, które właśnie się zaczęły. We wtorek 21 listopada br. chętne licea łódzkie przystąpiły do nich razem z wydawnictwem Operon. Co roku o tej porze proponuje ono zestawy egzaminacyjne dla młodzieży w ramach przygotowań do właściwej matury w maju.

📢 Wilki w lasach w Polsce. Przyrodnicy: nie bójmy się wilków. Wilki w województwie łódzkim to dowód, że przyroda się odradza 19.11.2023 Wilki w województwie łódzkim spotkamy w lasach oddalonych o godzinę drogi samochodem z Łodzi na południe i wschód województwa. Wilki w lasach województwa łódzkiego zadomowiły się na dobre. Jeszcze nie tak dawno centralna Polska i lasy będące w jurysdykcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, były określane mianem "wilczej białej plany". 📢 Dieta Kasi Skrzyneckiej. Tak teraz wygląda! Aktorka schudła już 15 kg! Na czym polega dieta znanej aktorki? ZDJĘCIA Dieta Skrzyneckiej. Aktorka schudła już 15 kg! Na czym polega dieta znanej aktorki? Co robi Katarzyna Skrzynecka, że tak chudnie? Katarzyna Skrzynecka z pewnością może imponować. Schudła 15 kilogramów. Jak sama przyznała to efekt determinacji i diety. Jak teraz wyglada? Pokazała na zdjęciach m.in. z rodzinnych wakacji, gdzie zaprezentowała się w bikini.

📢 Roksana Węgiel prezentuje się tylko w staniku. Odważna stylizacja piosenkarki ZDJĘCIA Roksana Węgiel dopiero niedawno skończyła osiemnaście lat, to jednak poczyna sobie odważnie w polskim show-biznesie.

Przy okazji dowodem na dorosłość ma być związek, są już po zaręczynach, z 26-letnim Kevinem Mglejem.

