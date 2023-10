Prasówka 23.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć indywidualne numery pojazdu? ”?

Prasówka 23.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć indywidualne numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Drogowe żniwa intensywnych opadów deszczu w Łodzi i w regionie. Rozbity jaguar, fiat Noga z gazu! ZDJĘCIA W niedzielę przed godz. 20 na estakadzie na al. Jana Pawła II kierowca samochodu osobowego (volkswagena) stracił panowanie nad pojazdem i auto, które prowadził przewróciło się na dach. Jedna osoba została ranna. Kilka godzin wcześniej na S8 kierująca fiatem wjechała w bramki punktu poboru opłat. Kobieta nie poradziła sobie z warunkami panującymi na drogie ekspresowej. W niedzielę przez cały dzień w Łodzi i w regionie padał deszcz. W wyniku śliskiej nawierzchni policjanci z ruchu drogowego mieli pełne ręce pracy.

📢 Po nocnych opadach deszczu zalany stadion Widzewa. Strażacy wypompowywują wodę - mecz został odwołany Intensywne opady deszczu, które wystąpiły w nocy z soboty na niedzielę (z 21 na 22 października) w Łodzi i w regionie, sprawiły, że w niedzielę rano łódzcy strażacy mieli dużo pracy. Wypompowywali wodę z piwnic budynków mieszkalnych oraz usuwali "deszczówkę" z płyty boiska i szatni stadionu przy al. Piłsudskiego. Ponieważ nie przestało padać ratownicy musieli pojechać w to samo miejsce po południu drugi raz.

📢 Zmysłowa i bardzo wyjątkowa Marcelina Zawadzka w skąpym bikini wskoczyła do basenu. ZDJĘCIA atrakcyjnej modelki Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Wspaniały doping kibiców ŁKS Commercecon Łódź nie dał jednak zwycięstwa ZDJĘCIA W spotkaniu trzeciej kolejki ekstraklasy siatkarek ŁKS Commercecon Łódź przegrał BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (31:33, 23:25, 19:25).

Kibice łódzkiej drużyn robili co mogli, wspaniale dopingowali swój zespół, ale nie przełoyło się to na zwycięstwo mistrzyń Polski. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Bardzo ważne oświadczenie działaczy Widzewa. Co się wydarzyło? ZDJĘCIA ze stadionu Przedstawiamy komunikat władz Widzewa Łódź w związku z odwołaniem meczu 12. piekarskiej ekstraklasy pomiędzy Widzewem a Ruchem Chorzów. 📢 Wilgoć i odpadające panele - rzeczywistość niepełnosprawnego w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Kilińskiego 39 (u zbiegu z ul. Jaracza) Ubrania wyjmowane z szafy są wilgotne i czuć je stęchlizną - mówi Robert Przybyłek. Mężczyzna mieszka z żoną i synem w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Kilińskiego 39. Z zewnątrz kamienica wygląda fantastycznie, jednak już w mieszkaniu nie jest tak różowo. Jak twierdzi łodzianin liczba usterek w mieszkaniu nieprzyjemnie go zaskoczyła.

📢 Inwazja biedronek azjatyckich w Łodzi. To prawdziwa plaga - mówią mieszkańcy. Biedronki gryzą. Jak się ich pozbyć? Biedronki azjatyckie, inaczej arlekiny lub biedronki ninja, są bardzo podobne do naszych rodzimych biedronek, ale mają więcej kropek i... gryzą. Ponadto arlekiny są bardzo inwazyjne zwłaszcza w październiku, gdy są w trakcie przeprowadzki. Przekonali się o tym na własnej skórze mieszkańcy Teofilowa i Chojen (od nich dostaliśmy informacje o problemem, ale może dotyczy on całej Łodzi). 📢 Marsz propalestyński w Łodzi Przeszedł Piotrkowską od pl. Wolności do Pasażu Schillera Uczestniczyło w nim blisko 100 osób W marszu wzięli udział Palestyńczycy mieszkający w naszym województwie, ich rodziny i krewni. protestujących Palestyńczyków przyłączyli się mieszkańcy regionu. "Wojna nie zaczęła się wczoraj. Trwa od 75 lat" - m.in taki napis pojawił się na jednym z transparentów niesionych w trakcie przemarszu Piotrkowską.

📢 Jak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego? Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 22.10.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Choć kibice Widzewa przyszli na stadion meczu nie obejrzeli. ZDJĘCIA zawiedzonych fanów Niedzielny mecz 12. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Widzew Łódź – Ruch Chorzów został odwołany. Powodem były opady deszczu i związany z tym zły stan murawy oraz zalanie klubowych pomieszczeń. Choć pogoda nie sprzyjała, to jednak na stadionie przy al. Piłsudskiego pojawi się komplet widzów. Niestety, nie da im było emocjonować się futbolowym pojedynkiem.

Na trybunach zasiedli sympatycy Widzewa i Ruchu Chorzów.

📢 Pojedynek czarownic na miotły czyli dzieje się dużo na Festiwalu Artystycznym w Fuzji przy ul. Milionowej 6a Dziś edycja Halloweenowa Dziś (22 października) na Festiwalu Artystycznym Edycja Halloween w zabytkowej kotłowni Elektrowni Scheiblera spotkać można wiedźmy i czarownice. Niektóre z pań z mioteł postanowiły zrobić dobry użytek - urządziły pojedynek na miotły. Humory wszystkim dopisują, a na kilkudziesięciu stoiskach lokalnych artystów i rzemieślników można wypatrzeć niecodzienne drobiazgi, trójwymiarowe kartki ręcznie robione przez artystkę z Górnej, biżuterię na Halloween oraz wianki na drzwi i pod świece w całości wykonane z tego, co dał nam las. 📢 Zalany stadion. Niedzielny mecz Widzewa z Ruchem nie odbędzie się ZDJĘCIA i WIDEO Przez całą noc padał w Łodzi intensywny deszcz. Było tego sporo i dlatego na stadionie przy al. Piłsudskiego musieli pojawić się strażacy. Wypompowywali wodę z płyty boiska i szatni stadionu czterokrotnych mistrzów Polski. Niedzielny mecz nie odbędzie się!

📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie! 📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Oto Subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH. Mówi też o swoich planach Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Tak właśnie wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Wianek czy wiązanka na grób? Jak w tym roku będziemy dekorować nagrobki na Wszystkich Świętych? Najdroższe kosztują nawet tysiąc złotych Znacznie więcej klientów niż w poprzednich latach zamawia u mnie wianki z jodły nobiles, która się nie sypie, zamiast tradycyjnych wiązanek - twierdzi kwiaciarka z Górnej. - W dekoracjach w porównaniu do lat ubiegłych mniej jest sztucznych kwiatów, najczęściej produkowanych i sprowadzanych z Chin, a więcej ozdób ekologicznych.

To wpisuje się w trendy. Caritas apeluje abyśmy w tym roku myśląc o dekoracjach grobów na Wszystkich Świętych ograniczyli także liczbę zniczy, bo po 1 i 2 listopada zostają zawsze tony szklanych i plastikowych opakowań. W te dni chodzi przecież o skupienie, modlitwę i pamięć o bliskich, których już z nami nie ma.

📢 W niektórych miejscach stało nawet 70 cm wody! Ulice w Łodzi nieprzejezdne. A jak jest u Was na osiedlu? Łódź popłynęła. Ulicą Marysińską rano nie mogły jeździć autobusy linii 85. Ulica Tymienieckiego była wyłączona na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. Podobnie było na ul. Inżynierskiej przy ul. Rembielińskiego i ul. Potza przy ul. Stefanowskiego i ul. Wólczańskiej przy ul. Różyckiego, al. Piłsudskiego przy ul. Wodnej, ul. Tatrzańskiej na wysokości Parku Podolskiego, ul. Słowackiego i ul. Kilińskiego. Na ul. Krakowskiej 48 ford fiesta utknął w kałuży. 📢 Po meczu Lech-ŁKS. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najgorzej, a kto najlepiej? ZDJĘCIA Piłkarze ŁKS przegrali w Poznaniu z tamtejszym Lechem 1:3. W pewnym momencie wydawało się, że dojdzie do pogromu łodzian, ale poźniej mieli oni nawet szansę na wyrównanie. Choć gospodarze zwyciężyli zasłużenie. Oto nasze oceny ełkaesiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz zdjęcia! 22.10.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Kibice ŁKS doskonale wspierali swoją drużynę w Poznaniu. Zobaczcie ZDJĘCIA W spotkaniu 12. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań pokonał ŁKS Łódź 3:1 (2:0) 1:0 Mikael Ishak (18), 2:0 Mikael Ishak (44), 2:1 Stipe Juric (64), 3:1 Kristoffer Velde (81). Piłkarze ŁKS na stadionie w Poznaniu wspierało przeszło tysiąc łódzkich fanów. Zobaczcie ich zdjęcia!

📢 Odziedziczył po przodkach dwa ponad stuletnie karawany. Jeździ nimi na pogrzeby po całej Polsce. Tak wygląda ten pojazd ZDJĘCIA Rodziny zmarłych najczęściej zamawiają przewóz trumny zabytkowym karawanem z kościoła na cmentarz. Zabytkowy pojazd zaprzężony jest w parę koni w angielskiej uprzęży, a powozi nimi woźnica w cylindrze. Zwykle w takich uroczystościach uczestniczy także orkiestra i poczty sztandarowe. W takim pogrzebie na północno-wschodniej Polsce był ostatnio właściciel karawanów.

📢 Oto żona Szymona Hołowni - Urszula Brzezińska Kim jest? Nie uwierzycie, czym zajmuje się na co dzień.. ZDJĘCIA Kim jest żona Szymona Hołowni, Urszula Hołownia? Ta kobieta wykonuje niezwykły zawód. Żona Hołowni jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, pilotem myśliwca MiG-29 w 23. jednostce w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W „Newsweeku" ukazał się wywiad, w którym Szymon Hołownia zdradził, że jego żona ma na imię Urszula, a córka Mania. Co jeszcze powiedział o swojej rodzinie?

📢 Najlepsze MEMY o zmianie czasu. Śpimy dłużej czy krócej? Zobacz, czy Ciebie też to śmieszy... Zmiana czasu tuż tuż ZDJĘCIA Najchętniej przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, kiedy to w efekcie możemy cieszyć się dłuższym o godzinę dniem. Śpimy wprawdzie krócej, ale rekompensatą są jasne poranki oraz wieczory. Teraz będzie inaczej. W październiku przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy - śpimy dłużej, ale dzień staje się krótszy...

📢 Policjanci z Łodzi szukają mordercy 6-letniego chłopca. Oddział Prewencji Policji w akcji! W poszukiwania Grzegorza Borysa, 44-latka z Gdyni, który bestialsko zamordował swoje dziecko, zaangażowani są także łódzcy policjanci. Od początku weekendu żołnierza zabójcę próbuje zlokalizować także Oddział Prewencji Policji w Łodzi. W sumie szuka go blisko tysiąc osób. 📢 Urodziny Pietryny i zbiórka charytatywna dla małej Ady! Pokaz mody finalistek Miss Polonia, koncerty, warsztaty i grill. Zobacz! Mamy rok jubileuszowy, to postanowiliśmy z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej oraz mieszkańcami Piotrkowskiej 36 i 38 na ich podwórku urządzić imprezę urodzinową Pietryny - mówi Robert Kujawiak z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. - Jest poczęstunek, są konkursy z nagrodami, koncerty, pokaz mody. Będzie też urodzinowy tort. 📢 Psie Targi w Pasażu Łódzkim przy al. Jana Pawła II w Łodzi Świece o zapachu psiej łapki i ochraniacze na uszy dla spanieli Naszym hitem na tych targach jest świeca sojowa o zapachu psiej łapki - mówi Aleksandra Buczkowska, jedna z wystawców. Prywatnie posiadaczka buldożki Buby. - Jest to zapach popcornu osłodzonego toffi.

Na sąsiednim stoisku odwiedzający targi mogli się zaopatrzyć w balsam do łap na oleju ze słodkich migdałów i olejku z kwiatu pomarańczy.

📢 Ta polska aktorka urodziła czworo dzieci, a tak prezentuje się w bikini. Wow! Oto ZDJĘCIA Moniki Mrozowskiej Monika Mrozowska, aktorka znana z roli Majki, najstarszej córki Kwiatkowskich, w serialu "Rodzina zastępcza", w maju skończyła 43 lata. Serialowa Majka może pochwalić się wspaniałą figurą. Patrząc na zdjęcia umieszczone na Instagramie trudno uwierzyć, że aktorka urodziła czworo dzieci. 📢 Plaga biedronek azjatyckich na Śląsku! Jak się przed nią bronić? 7 rzeczy o biedronkach azjatyckich, które MUSISZ wiedzieć. PAŹDZIERNIK 2023 Biedronki azjatyckie uaktywniają się zwykle jesienią, kiedy szukają schronienia przed nadchodzącą wielkimi krokami zimą. Są małe, ale tak naprawdę to groźne bestie. Jak się przed nimi bronić? Co zrobić, żeby nie zawitały w naszym domu? Oto siedem rzeczy, które MUSISZ o nich wiedzieć.

📢 Oto seksowna Ewa Swoboda pokazuje wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Piękna Izabella Krzan jako królowa bikini. Tak nosi kuse stroje kąpielowe. Gwiazda "Pytania na śniadanie" wypoczywała na Mazurach 28-letnia Izabella Krzan obecnie jak większość osób korzysta z dobrodziejstw wakacji. Lubiana prowadząca program "Pytanie na śniadanie" przez kilka dni wypoczywała na Mazurach. Podzieliła się pięknymi zdjęciami - kliknij w galerię. 📢 Widzew - Ruch. Byłby frekwencyjny rekord, gdyby nie mały stadion Zobaczcie ZDJĘCIA kibiców Widzewa i Ruchu W niedzielę piłkarze Widzewa w meczu 12. kolejki ekstraklasy podejmą Ruch Chorzów. Pewne jest, że gdyby nie mała liczba miejsca na obiekcie przy al. Piłsudskiego, to padłby pewnie frekwencyjny rekord ekstraklasy w tym sezonie.

Prezentujemy Państwu historyczne zdjęcia kibiców łódzkiego i chorzowskiego klubu. Zobaczcie, bo warto!

📢 Roksana Węgiel w koronkowej kreacji wyeksponowała swój biust - Zdjęcia. Wyglądają jak stare dobre małżeństwo 21.10.2023 Roksana węgiel pojawiła się z ukochanym na premierze filmu animowanego "Mavka i strażnicy lasu". Gwiazda olśniła swoją koronkową kreacją. Zobacz wszystkie zdjęcia Roxie Wegiel - kliknij w galerię... 📢 Oto dojrzała Beata Ścibakówna w bikini ZDJĘCIA! Żona Jana Englerta ma 55 lat i wciąż wygląda pięknie. Klasa sama w sobie! 21.10.2023 Beata Ścibakówna zdjęcia. Beata Ścibakówna to ceniona aktorka telewizyjna i teatralna. Ma 55 lat ale wciąż udowadnia, że czas się dla niej zatrzymał. Bardzo często aktorka i żona Jana Englerta publikuje gorące fotografie, na których odsłania swoje zgrabne ciało. GALERIA PRYWATNYCH ZDJĘCIA - KLIKNIJ

📢 Psy których ras są najmądrzejsze? Które rasy charakteryzuje największa inteligencja? Ranking ras Które psy są najmądrzejsze, które rasy charakteryzuje szczególna inteligencja? Każdy właściciel czworonoga, a uściślając ten, dla którego jest on przyjacielem, wiernym towarzyszem, członkiem rodziny, niezwykłą istotą, powie, że jego pies jest najmądrzejszy na świecie. I to bez względu na to, czy jest rasowy, czy nie należy do psiej arystokracji.

📢 Marcelina Zawadzka i jej pikantne zdjęcia! Eksponuje wdzięki i zachwyca. Marcelina Zawadzka: Pokazać swoją słabość 21.10.2023 NOWE ZDJĘCIA MARCELINY ZAWADZKIEJ ZACHWYCAJĄ. Zachwycająca uroda i nienaganna sylwetka przyciągają rzeszę fanów, którzy obserwują konto Marceliny Zawadzkiej na Instagramie! 📢 Oto Emilia Dankwa w majteczkach i staniku. To już nie jest ta sama dziewczyna! Modelka pełną gębą 21.10.2023 Emilia Dankwa zyskała rozgłos dzięki roli Zosi w lubianym niegdyś serialu komediowym "Rodzinka.pl", który emitowany był na antenie TVP2. Większość widzów zapamiętała ją jako uroczą dziewczynkę z burzą ciemnych loków.

📢 Oto Magdalena Narożna tylko w bieliźnie ZDJĘCIA. Piosenkarka uwielbia pozować w ten sposób. Podniecająca i kusząca! 21.10.2023 Magdalena Narożna ponownie udostępniła kilka odważnych fotografii. Ostatnio zapozowała w seksownym koronkowym stroju. Wygląda kusząco i podniecająco. Zauważyli twen fakt internauci, którym ostatni look gwiazdy przypadł do gustu.

📢 Oto piękna mama Karoliny Szostak - prywatne zdjęcia. Maryla Szostak ma znakomitą figurę. Są jak siostry 20.10.2023 47-letnia Karolina Szostak ma piękną mamę Marylę. Na fotografiach, gdzie wspólnie pozują wyglądają niczym siostry. Internauci są zgodni, ciężko odróżnić, która jest mamą, a która córką. ZOBACZCIE ZDJĘCIA MAMY KAROLINY SZOSTAK... 📢 Kaja Paschalska to dziś rudowłosa piękność! Inspiruje się Dodą. Oto jak wygląda gwiazda serialu "Klan" Zdjęcia 20.10.2023 37-letnia Kaja Paschalska to dziś prawdziwa rudowłosa piękność. Z dawnej małej Oli Lubicz z serialu "Klan" wyrosła prawdziwa piękność. Aktorka i piosenkarka publikuje w sieci mnóstwo odważnych kadrów. Trzeba przyznać, że na prywatnych fotografiach wygląda bardzo zmysłowo. ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Oto wszyscy mężczyźni Dody! ZDJĘCIA. Z nimi spała Doda! Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! 20.10.2023 Doda to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie show-biznesu. Jej życie uczuciowe w przeszłości bywało bardzo burzliwe. Na ZDJĘCIACH przypominamy wszystkich ukochanych piosenkarki. KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Chuda Izabela Janachowska pręży swoje ciało w basenie. Co za widok. Zrzuciła ubrania i wskoczyła do wody. Zdjęcia 20.10.2023 Iza Janachowska z rodziną wyjechała na urlop. Gwiazda telewizji i bizneswoman opublikowała gorącą sesję wakacyjnych wojaży. Zobacz nowe zdjęcia - kliknij w galerię 📢 Śliczna Maria Andrejczyk publikuje bardzo odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 20.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Nowo wybudowany przystanek Łódź Retkinia i kładka idą do rozbiórki. Kolej Dużych Prędkości zburzy porządek na łódzkim osiedlu Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Retkini niedługo będą cieszyć się z wybudowanego po 40 latach oczekiwania przystanku kolejowego Łódź Retkinia. Oddane do użytku zaledwie trzy lata temu perony mają zostać wyburzone w związku z budową linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), której tory w odległości kilkudziesięciu metrów od tego przystanku mają wychodzić z tunelu. Inwestorem szybkich kolei jest spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Przystanek na Retkini ma zostać odtworzony, ale w innym miejscu.

📢 Oto mieszkania do wynajęcia niemal jak z filmu Barei. Nie do pomyślenia, że ktoś tak mieszka. To nie jest fotomontaż! ZDJĘCIA Sedes w kuchni? Łóżko nad wanną? Owszem. I nie są to wymysły reżyserów komedii. Takie mieszkania oferowane są m.in. do wynajmu. Najciekawsze i najśmieszniejsze "przypadki" pokazujemy w galerii. To po prostu trzeba zobaczyć!

📢 Oto Magdalena Ogórek na prywatnych zdjęciach. Piękna i zmysłowa. Potrafi rozpalić zmysły Oto nowe zdjęcia Magdaleny Ogórek, wystarczy kliknąć w galerię... 📢 Dziś o 18 na cały weekend wycofana zostanie komunikacja tramwajowa z ul. Zachodniej W nadchodzący weekend nie będzie komunikacji tramwajowej na ulicach Zachodniej, Zgierskiej, Łagiewnickiej i Limanowskiego. Powodem będzie zamknięcie dla ruchu tramwajów skrzyżowania ul. Zachodniej i Legionów. Będzie tu montowany nowy układ torowy, który pozwoli tramwajom przejeżdżać przez skrzyżowanie torem wschodnim w obu kierunkach, podczas gdy tor zachodni zostanie w najbliższym czasie wymieniony na nowy.

📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego! GALERIA pikantnych ZDJĘĆ. Anna Markowska i Wojewódzki wzięli ślub? 20.10.2023 Kuba Wojewódzki i Anna Markowska już się nie kryją. Ostatnio opublikowane zdjęcie wywoało spory szum w sieci. 10 listopada Kuba Wojewódzki niespodziewanie postanowił w końcu zaspokoić ciekawość swoich fanów i fanek. 📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy. 📢 Co się dzieje w McDonaldzie na Retkini? Wielkie zamieszanie restauracja ogrodzona, białe namioty oraz wielki plac budowy Na Retkini w Łodzi trwa wielkie zamieszanie w okolicy restauracji McDonald's przy ul. Retkińskiej 103. Od strony alei Wyszyńskiego między wieżowcami, a restauracją stanęły białe namioty otoczone czarnym płotem z napisami informującymi, że jest to teren budowy. W restauracji nie działa system McDrive i jeść można tylko wewnątrz, nie ma jednak gdzie zaparkować auta.

📢 Oto Katarzyna Niezgoda tylko w bikini... Była kobieta Tomasza Kammela wygląda dziś kwitnąco. Zobacz zdjęcia 20.10.2023 Zdjęcia Katarzyny Niezgody. Rozstanie z Tomaszem Kammelem dodało jej skrzydeł. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 20.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Oto apetyczna Kasia Skrzynecka rozebrała się! Wciąż jest seksowna. Zobacz ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi 19.10.2023 Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę.

📢 Oto Małgorzata Opczowska w bikini! ZDJĘCIA. Zachwyca wyglądem! Robi to co kocha... WYWIAD 1.10.2023 Małgorzata Opczowska to jedna z najbardziej ulubionych prezenterek programu TVP "Pytanie na śniadanie". 📢 Oto, co można kupić w połowie marca na łódzkiej autogiełdzie. Mięso w słoiku, papierosy, rajstopy i... pistolet na śrut ZDJĘCIA Niedzielne (12 marca) promienie słońca przyciągnęły na giełdę samochodową na ul. Puszkina w Łodzi sporo klientów. Kupujący tradycyjnie zatrzymywali się przy stoiskach z artykułami spożywczymi, perfumami, bielizną, biżuterią. Panie chętnie oglądały wiosenne fatałaszki, a panowie dopytywali o akcesoria samochodowe i... pistolety na śrut.

📢 Nocne bijatyki na ulicy Piotrkowskiej ZDJĘCIA Bójki, w których na pięści i kopniaki walczyło co najmniej dziesięciu nieźle wstawionych ich uczestników, rozpoczęły się około godziny trzeciej. Do pierwszej z nich doszło na deptaku, w pobliżu posesji nr 71. Tam czterech przechodniów biło się z dwoma mężczyznami i ich partnerkami.

