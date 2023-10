Prasówka 21.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najfajniejsze memy o Arku Miliku. Po ostatnim meczu polski piłkarz stał się bohaterem memów. Internauci są bezlitośni”?

Prasówka 21.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najfajniejsze memy o Arku Miliku. Po ostatnim meczu polski piłkarz stał się bohaterem memów. Internauci są bezlitośni Zobacz najfajniejsze memy o Arkadiuszu Miliku.

📢 Oto Daria Zawiałow w tyci kostiumie z włóczki - Zdjęcia. Mało co zakrywa! Zobacz gorące kadry gwiazdy 21.10.2023 Daria Barbara Zawiałow na gorących kadrach. 31-letnia piosenkarka na zdjęciach, które rozpaliły internautów. 📢 Kaja Paschalska to dziś rudowłosa piękność! Inspiruje się Dodą. Oto jak wygląda gwiazda serialu "Klan" Zdjęcia 20.10.2023 37-letnia Kaja Paschalska to dziś prawdziwa rudowłosa piękność. Z dawnej małej Oli Lubicz z serialu "Klan" wyrosła prawdziwa piękność. Aktorka i piosenkarka publikuje w sieci mnóstwo odważnych kadrów. Trzeba przyznać, że na prywatnych fotografiach wygląda bardzo zmysłowo. ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ

Prasówka 21.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Małgorzata Kożuchowska w bardzo skąpym bikini - Zdjęcia. 52-letnia aktorka wspaniale radzi sobie z upływającym czasem! 20.10.2023 Małgorzata Kożuchowska ma 52 lata i wciąż wygląda wspaniale. Smukła sylwetka, piękny uśmiech i wspaniałe plenery. Zobaczcie Małgosię Kożuchowską w bikini. Tak odpoczywa na wakacjach - kliknij w galerię...

📢 Oto Magdalena Narożna tylko w bieliźnie ZDJĘCIA. Piosenkarka uwielbia pozować w ten sposób. Podniecająca i kusząca! 20.10.2023 Magdalena Narożna ponownie udostępniła kilka odważnych fotografii. Ostatnio zapozowała w seksownym koronkowym stroju. Wygląda kusząco i podniecająco. Zauważyli twen fakt internauci, którym ostatni look gwiazdy przypadł do gustu.

📢 Oto wszyscy mężczyźni Dody! ZDJĘCIA. Z nimi spała Doda! Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! 20.10.2023 Doda to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie show-biznesu. Jej życie uczuciowe w przeszłości bywało bardzo burzliwe. Na ZDJĘCIACH przypominamy wszystkich ukochanych piosenkarki. KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Chuda Izabela Janachowska pręży swoje ciało w basenie. Co za widok. Zrzuciła ubrania i wskoczyła do wody. Zdjęcia 20.10.2023 Iza Janachowska z rodziną wyjechała na urlop. Gwiazda telewizji i bizneswoman opublikowała gorącą sesję wakacyjnych wojaży. Zobacz nowe zdjęcia - kliknij w galerię

📢 Oto Subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH. Mówi też o swoich planach Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin. 📢 Oto szantażowana aktorka Bella Thorne mówi dosyć i sama publikuje swoje roznegliżowane zdjęcia w sieci ZDJĘCIA Haker szantażował aktorkę Bellę Thorne. Kobieta powiedziała dosyć i... sama opublikowała w sieci swoje nagie zdjęcia.

📢 Zmysłowa i wyjątkowa Marcelina Zawadzka w skąpym bikini wskoczyła do basenu. ZDJĘCIA atrakcyjnej modelki Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. 📢 Oto mistrzowie parkowania z Łodzi i nie tylko. Zobaczcie, w jak bezmyślny sposób kierowcy potrafią zaparkować swoje samochody ZDJĘCIA Na chodnikach, przejściach dla pieszych, trawnikach - mistrzowie parkowania zostawiają swoje samochody tam, gdzie im się tylko podoba. Nowe ZDJĘCIA takich kierowców prezentujemy w naszej galerii - zobaczcie koniecznie.

📢 Tego absolutnie nie można robić na cmentarzu! 10 rzeczy, których robienie na terenie nekropolii może sprowadzić nieszczęście i duże kłopoty Odwiedzając cmentarze, nieświadomie możemy popełnić gafy, które będą miały fatalne konsekwencje. Istnieje wiele przekazywanych z pokolenia na pokolenie opowieści o zachowaniach, które sprowadziły nieszczęście na tego, kto się ich dopuścił. Inne są po prostu niewłaściwe i z pewnością będą o nas źle świadczyły.

📢 Oto Magdalena Ogórek na prywatnych zdjęciach. Piękna i zmysłowa. Potrafi rozpalić zmysły Oto nowe zdjęcia Magdaleny Ogórek, wystarczy kliknąć w galerię...

📢 Dziś o 18 na cały weekend wycofana zostanie komunikacja tramwajowa z ul. Zachodniej W nadchodzący weekend nie będzie komunikacji tramwajowej na ulicach Zachodniej, Zgierskiej, Łagiewnickiej i Limanowskiego. Powodem będzie zamknięcie dla ruchu tramwajów skrzyżowania ul. Zachodniej i Legionów. Będzie tu montowany nowy układ torowy, który pozwoli tramwajom przejeżdżać przez skrzyżowanie torem wschodnim w obu kierunkach, podczas gdy tor zachodni zostanie w najbliższym czasie wymieniony na nowy. 📢 Wianek czy wiązanka na grób? Jak w tym roku będziemy dekorować nagrobki na Wszystkich Świętych? Najdroższe kosztują nawet tysiąc złotych Znacznie więcej klientów niż w poprzednich latach zamawia u mnie wianki z jodły nobiles, która się nie sypie, zamiast tradycyjnych wiązanek - twierdzi kwiaciarka z Górnej. - W dekoracjach w porównaniu do lat ubiegłych mniej jest sztucznych kwiatów, najczęściej produkowanych i sprowadzanych z Chin, a więcej ozdób ekologicznych.

To wpisuje się w trendy. Caritas apeluje abyśmy w tym roku myśląc o dekoracjach grobów na Wszystkich Świętych ograniczyli także liczbę zniczy, bo po 1 i 2 listopada zostają zawsze tony szklanych i plastikowych opakowań. W te dni chodzi przecież o skupienie, modlitwę i pamięć o bliskich, których już z nami nie ma.

📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego! GALERIA pikantnych ZDJĘĆ. Anna Markowska i Wojewódzki wzięli ślub? 20.10.2023 Kuba Wojewódzki i Anna Markowska już się nie kryją. Ostatnio opublikowane zdjęcie wywoało spory szum w sieci. 10 listopada Kuba Wojewódzki niespodziewanie postanowił w końcu zaspokoić ciekawość swoich fanów i fanek.

📢 Joanna Opozda przeprasza wszystkich wokoło. Co się stało? ZDJĘCIA Informowaliśmy już Państwa, że prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 12 osobom za nielegalną reklamę alkoholi za pośrednictwem internetu. Wśród oskarżonych są znane aktorki i modelka. 📢 Jak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego? Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 20.10.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Co się dzieje w McDonaldzie na Retkini? Wielkie zamieszanie restauracja ogrodzona, białe namioty oraz wielki plac budowy Na Retkini w Łodzi trwa wielkie zamieszanie w okolicy restauracji McDonald's przy ul. Retkińskiej 103. Od strony alei Wyszyńskiego między wieżowcami, a restauracją stanęły białe namioty otoczone czarnym płotem z napisami informującymi, że jest to teren budowy. W restauracji nie działa system McDrive i jeść można tylko wewnątrz, nie ma jednak gdzie zaparkować auta.

📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz zdjęcia! 20.10.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Psy których ras są najmądrzejsze? Które rasy charakteryzuje największa inteligencja? Ranking ras Które psy są najmądrzejsze, które rasy charakteryzuje szczególna inteligencja? Każdy właściciel czworonoga, a uściślając ten, dla którego jest on przyjacielem, wiernym towarzyszem, członkiem rodziny, niezwykłą istotą, powie, że jego pies jest najmądrzejszy na świecie. I to bez względu na to, czy jest rasowy, czy nie należy do psiej arystokracji.

📢 Widzew przekazał dobre wieści w sprawie Bartłomieja Pawłowskiego Wiele ostatnio się mówi o rychłym odejściu Bartłomieja Pawłowskiego z piłkarskiej drużyny Widzewa. 📢 Oto łódzcy mordercy, którzy uniknęli kary więzienia. Zamiast "za kratki" trafili na... szpitalny oddział psychiatryczny Niepoczytalność wyłącza odpowiedzialność karną - mówi art. 31 § 1 polskiego Kodeksu Karnego. A to oznacza, że zabójca, u którego biegli stwierdzą chorobę psychiczną, zamiast do więzienia trafia do szpitala na oddział psychiatryczny. W ten sposób w Łódzkiem tylko w ciągu ostatnich lat uniknęło kary czterech sprawców wstrząsających zbrodni. 📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Markowska.

📢 Oto Katarzyna Niezgoda tylko w bikini... Była kobieta Tomasza Kammela wygląda dziś kwitnąco. Zobacz zdjęcia 20.10.2023 Zdjęcia Katarzyny Niezgody. Rozstanie z Tomaszem Kammelem dodało jej skrzydeł. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 20.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Jest moc! Oto najlepsze MEMY o siłowni. Internauci znów zaskoczyli błyskotliwością i poczuciem humoru. Was też to śmieszy? Chyba każdy mężczyzna chciałby wyglądać jak kulturysta, a każda kobieta jak Kasia Dziurska. Do takich efektów potrzeba regularnych ćwiczeń. Dla tych, którym brak motywacji, przygotowaliśmy najśmieszniejsze memy o siłowniach. A jeśli nie potrzebujesz motywacji, to sprawdź, ile prawdy kryje się w tych żartach...

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć takie wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Gorąca Kiełbasiarnia w Łodzi 10 lat po Kuchennych Rewolucjach. Tak się robi wzorowy biznes po rewolucji Magdy Gessler ZDJĘCIA 105 zł za kilogram kosztują kabanosy z sarny, które można kupić w Delikatesach działających przy Gorącej Kiełbasiarni, bałuckiej restauracji po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler. Ekipa filmowców pojawiła się w małym lokalu przy ul. Głowackiego we wrześniu 2013 roku, czyli dokładnie 10 lat temu. Od tego czasu właściciel dawnego Imperium Smaku (bo tak nazywał się lokal przed rewolucjami), Mateusz Al Najar, stał się prawdziwym biznesmenem.

📢 Zieleń w Łodzi. W parku Nad Jasieniem przybyło ponad 4 tysiące roślin. Posadził je deweloper 300 krzewów i 4 tysiące cebul krokusów i cebulic syberyjskich to nowe rośliny, które rosną w parku Nad Jasieniem. A w końcu września posadził je deweloper, który przy zieleńcu postawił dwa bloki. To "zielone przedsięwzięcie" zostało zrealizowane w ramach Ekopaktu dla Łodzi (to dokument określający działania podejmowane przez miasto na rzecz ochrony środowiska i klimatu).

📢 Oto oryginalne stylizacje Magdy Gessler ZDJĘCIA.Tak restauratorka dobiera swoje stroje. To prawdziwa artystka także w tej dziedzinie Magda Gessler w tym roku skończyła 70 lat i wciąż jest bardzo aktywna zawodowo. Znana z gorącego temperamentu restauratorka nadal prowadzi program "Kuchenne Rewolucje", zmienia lokale na skraju bankructwa i pomaga właścicielom rozwinąć biznes.

📢 Mecze polskiej reprezentacji MEMY i znów mnóstwo śmiechu po występie naszych piłkarzy. Memy rozbawią Was do łez Polska Mołdawia najlepsze MEMY. Polska walczy o awans bezpośredni na EURO 2024, a turniej finałowy zostanie rozegrany w Niemczech. Kibice dopisali i przyszli dopingować Biało-Czerwonym, którzy po pierwszej połowie sensacyjnie przegrywali z Mołdawią 0:1. Później doprowadziliśmy do remisu. Internauci znów stworzyli świetne MEMY. 📢 Koniec objazdów przez Złotno - znamy termin otwarcia ronda przy Siewnej Jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych nastąpić mają znaczące ułatwienia w rejonie przebudowywanej ulicy Krakowskiej. Ulica ta nie zostanie co prawda otwarta w obydwu kierunkach, ale za to łatwiej będzie przejechać z Teofilowa w kierunku alei Unii Lubelskiej, co poprawi komunikację z cmentarzem na Mani i ułatwi podróże w kierunku centrum miasta.

📢 Marcin Hakiel pokazał nową ukochaną. Internauci są bezlitośni ZDJĘCIA Marcin Hakiel to były mąż Katarzyny Cichopek. Aktorka zostawiła go dla Macieja Kurzajewskiego. 📢 Zobacz, jak zmienia się Łódź. Te miejsca przechodzą prawdziwe metamorfozy! Oto najważniejsze inwestycje drogowe, jakie trwają w Łodzi. Są wśród nich zarówno wielkie projekty, jak np. przebudowa ulicy Przybyszewskiego, jak i małe ale bardzo ważne remonty - np. nowych chodnik wzdłuż ul. Dąbrowskiego. Więcej o każdej z aktualnie toczących się modernizacji miasta przeczytasz pod poszczególnymi zdjęciami.

📢 Oto ukochana Artura Szpilki w łóżku - Zdjęcia. Wytatuowane pośladki i nogi robią wrażenie. Kadry z sypialni Kamili Wybrańczyk 19.10.2023 Kamila Wybrańczyk to ukochana Artura Szpilki. Ostatnie zdjęcia, które opublikowała w sieci narobiły sporo szumu. Zobacz - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Katarzyna Bosacka schudła w trzy miesiące 15 kilogramów! Co się stało? ZDJĘCIA Choć rozstania w celebryckim świecie nikogo już nie zaskakują, nie szokują, nie przywołują pytania dlaczego do tego doszło, to jednak ten rozpad związku odbił się szerokim echem w kraju.

📢 Protest handlowców z ul. Spornej! Urzędnicy wystawili nam środkowy palec - mówią właściciele kiosków znajdujących się na tej ulicy Handel na naszej ulicy umiera: zamknęła się Żabka, kiosk, księgarnia, która działała tu od pół wieku i gastronomia – wylicza Teresa Bartosiak, która od 38 lat prowadzi kiosk na ul. Spornej. - Boimy się, że lada chwila i nam przyjdzie się zamknąć, bo od roku nie zarabiamy. Miejscy urzędnicy traktują nas jak piąte koło u wozu. Pomocy znikąd. Jedyne co potrafią, to podwyższać nam opłaty. Gdy prosimy o pomoc Urząd Miasta ten kieruje nas do ZDIT-u, a ZDIT do... Urzędu Miasta. 📢 Oto piękna Paulina Smaszcz-Kurzajewska w bieliźnie! Kobieta petarda! Gorące nowe zdjęcia 19.10.2023 Paulina Smaszcz to była żona Macieja Kurzajewskiego. Ta piękna kobieta to popularna dziennikarka i prezenterka, ma w swoim CV także wiele innych umiejętności.

📢 Awantura w nocnym klubie na ul. Piotrkowskiej. Goście sięgnęli po "bejsbole". Interweniowała policja Policjanci z I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poszukują trzech mężczyzn, którzy w nocy z wtorku na środę (z 17 na 18 października) zostali wyproszeni z nocnego klubu przy ul. Piotrkowskiej, zniszczyli gazon kwiatowy na deptaku i wrócili do lokalu uzbrojeni w kije bejsbolowe.

📢 Oto seksowna Lenka Klimentowa w tyci bikini! Takich zdjęć tancerki jeszcze nie widzieliście! Jest w znakomitej formie... 17.10.2023 Lenka Klimentowa to piękna kobieta. Zobacz prywatne ZDJĘCIA tancerki i kliknij w galerię. Co słychać u przemiłej pary? WYWIAD poniżej...

📢 Tak mieszka Don Vasyl! Oto prywatne zdjęcia. Co za luksusy. Dom króla romskiej piosenki robi wrażenie 17.08.2023 Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Nocne bijatyki na ulicy Piotrkowskiej ZDJĘCIA Bójki, w których na pięści i kopniaki walczyło co najmniej dziesięciu nieźle wstawionych ich uczestników, rozpoczęły się około godziny trzeciej. Do pierwszej z nich doszło na deptaku, w pobliżu posesji nr 71. Tam czterech przechodniów biło się z dwoma mężczyznami i ich partnerkami.

iPolitycznie - A. Wojciechowska van Heukelom i M. Gramatyka