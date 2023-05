Prasówka 21.05.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie dotyczące żywności 21.05.2023 Sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan wycofują produkty z listy sanepidu 21.05.2023”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzeżenie dotyczące żywności 21.05.2023 Sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan wycofują produkty z listy sanepidu 21.05.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów dziś 21.05.2023. Co sklepy musiały wycofać ze sprzedaży? Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan.

📢 Oto jak mieszkają Krzysztof Rutkowski i Maja Plich. Detektyw i jego dom. Ładnie? ZDJĘCIA Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. NA terenie ma również basen. 20.05.2023 📢 „Wy pierońskie podciepy”, czyli 20 kultowych i zabawnych śląskich zwrotów, które każdy hanys słyszał w domu od mamy i taty. Znacie je? Jeśli masz zły humor przed weekendem? Czujesz się przybity - spójrz na te kultowe śląskie powiedzonka, a z pewnością Twoje samopoczucie się poprawi. Przestawiamy 20 śląskich powiedzonek, które słyszano w każdym domu, gdzie się „godało”. Poza Śląskiem śmieszą bardziej, a dla nas to normalka. Gotowi?

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rozpoczęły się 17. urodziny Manufaktury w Łodzi. Jest Mario, Mandalorianin i wielki statek. Wieczorem koncerty ZDJĘCIA Manufaktura rozpoczęła w sobotę (20 maja) świętowanie 17. urodzin. Impreza potrwa dwa dni, zakończy się w niedzielę. Są cosplayerzy i atrakcje dla dzieci.

📢 Peja ma piękną małżonkę. Oto urocza żona słynnego polskiego rapera ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ 20.05.2023 Peja i jego śliczna żona Paulina ZDJĘCIA. Peja, czyli Ryszard Waldemar Andrzejewski. Obecnie jest w stałym związku ze swoją menadżerką Pauliną. 📢 Tak kpią z miast w woj. łódzkim! Oto najlepsze MEMY z Brzezin, Zgierza, Bełchatowa, Głowna, Pabianic, Łęczycy, Łowicza... 20.05.2023 Internauci szydzą z miast w woj. łódzkim. Nie tylko znany Wąchock czy Radom mają swoje memy. Okazuje się, że wiele mista w naszym województwie także trafiło pod lupę dowcipnych internautów. W galerii znajdziesz najzabawniejsze memy. Oceń sam, czy są zabawne...

📢 Tak śmieją się z miasta Łodzi! Oto, co rozśmiesza internautów w naszym mieście. ZOBACZ najlepsze MEMY 20.05.2023 Tak w Polsce kpią z miasta Łodzi. Nie od dziś się mówi, że "Łódź to stan umysłu". Internauci szydzą z wielu miast w Polsce m.in. Radomia, Bydgoszczy czy znanego wszystkim Wąchocka. Łódź też nie jest wyjątkiem. Co zatem rozśmieszyło internautów w naszym mieście? ZOBACZCIE. Niektóre memy są bardzo zabawne.

📢 Oto młoda i seksowna żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Piękna Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA 20.05.2023 Małgorzata Strasburger ma 39 lat. Piękna żona 76-letniego Karola Strasburgera wygląda wspaniale. Nie dziwi nas, że znany aktor wpadł w sidła miłości. Zobacz zdjęcia Małgosi Strasburger - KLIKNIJ W GALERIĘ.

📢 Oto wygimnastykowana żona Marcina Prokopa. Maria jest rozciągnięta niczym guma! ZDJĘCIA Skąd ta forma? 20.05.2023 Maria Prażuch-Prokop jest wielkim wsparciem dla swojego sławnego męża - dziennikarza. Są małżeństwem od 12 lat, a owocem ich związku jest nastoletnia córeczka Zofia. Czym zajmuje się na co dzień żona Marcina Prokopa? 📢 Dorota Szelągowska pokazała własne ciało w celu atencyjnym! ZDJĘCIA z plaży powaliły Internautów. Mamy ZDJĘCIA 20.05.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! ZDJĘCIA Artystę żegnało mnóstwo znanych osobistości GALERIA ZDJĘĆ 20.05.2023 Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 Tak dziś wygląda Maryna z "Janosika"! GALERIA ZDJĘĆ. Ewa Lemańska nadal świetnie się trzyma! ZDJĘCIA Urodziła się w Łodzi! 20.05.2023 Ewa Lemańska to niezapomniana Maryna z serialu "Janosik". była jedną z największych polskich gwiazd, ale po gigantycznym sukcesie zdecydowała się wyjechać z Polski i zasmakować życia w Stanach Zjednoczonych. Jak potoczyły się jej losy? Tak dziś wygląda Ewa Lemańska. KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Oto Ewa Drzyzga w saunie, na leżaku, całkiem prywatnie! ZDJĘCIA, WYWIAD. Takiej Ewy Drzyzgi jeszcze nie widzieliście 20.05.2023 Ewa Drzyzga to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych dziennikarek w Polsce. Poniżej ciekawy wywiad i galeria ZDJĘĆ Ewy Drzyzgi.

📢 Piękna Marcelina Zawadzka bardzo pikantnie ZDJĘCIA! Eksponuje wdzięki i zachwyca. Marcelina Zawadzka: Pokazać swoją słabość 20.05.2023 NOWE ZDJĘCIA MARCELINY ZAWADZKIEJ ZACHWYCAJĄ. Zachwycająca uroda i nienaganna sylwetka przyciągają rzeszę fanów, którzy obserwują konto Marceliny Zawadzkiej na Instagramie!

📢 Ceny kryształów z PRL. TOP 12 Wazon, który kosztuje fortunę, popielnica za kilka stówek! Zobacz najdroższe kryształy z PRL 20.05.2023 Ceny kryształów z PRL-u najnowsze ogłoszenia. Ceny pojedynczych sztuk kryształów wahają się od 250 zł w górę. Zestawy kosztują już ogromne pieniądze. Zobacz TOP 10 najdroższych kryształów z PRL. 📢 Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Zobacz PRYWATNE ZDJĘCIA 20.05.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z programu Nasz nowy dom. Martyna Kupczyk to jedna z gwiazd jednego z najpopularniejszych programów telewizji Polsat - "Nasz nowy dom". Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Oto kultowe samochody z PRL-u! Warszawa, syrena, maluch, polonez... ARCHIWALNE ZDJĘCIA Warszawa, syrenka, maluch, duży fiat, polonez – kultowe samochody z czasów PRL-u zdarza się dziś jeszcze zobaczyć na naszych ulicach. Kiedyś ich posiadanie było prestiżem – nie każdy przecież miał własne auto, a na parkingu przed blokiem na osiedlu stało ich raptem kilka. Dziś - są perełkami u koneserów i pasjonatów polskiej motoryzacji. Zobaczcie, jak prezentowały się legendarne dziś auta na naszych ulicach i podwórkach osiedlowych w czasach, gdy się nimi jeździło. To unikatowe i historyczne już zdjęcia fotoreportera Expressu Ilustrowanego Janusza Kubika. 📢 Oto Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 17.05.2023

📢 Ula Chincz w zmysłowym wdzianku ZDJĘCIA. Ma na ciele tatuaże. Pokazała je. Tak mieszka i żyje rozpromieniona Urszula Chincz Zobacz galerię prywatnych ZDJĘĆ Urszuli Chincz. Dziennikarka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Publikuje w nich mnóstwo zdjęć. Sami zobaczcie...

📢 Uważajcie na siebie! Na łódzkich osiedlach coraz częściej można spotkać lochy z młodymi. Dziki w mieście! Zdjęcia czytelników Maj jest miesiącem, kiedy na świat przychodzą młode dziki. Trzeba zachować szczególna ostrożność gdy spotkamy lochę z młodymi, bo w ich obronie jest ona zaatakować człowieka i nawet śmiertelnie go zranić. Tymczasem a łódzkich osiedlach coraz częściej można natknąć się na spacerujące dziki. 📢 Pogrzeb Urszuli Rozmarynowskiej w Sieradzu. Przejmująca uroczystość żałobna i tłumy żałobników ZDJĘCIA Sieradz pożegnał w piątek tragicznie zmarłą w minioną niedzielę przewodniczącą Rady Miejskiej Urszulę Rozmarynowską. Msza święta żałobna celebrowana były w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe w Sieradzu. Odprawiało ją pięciu księży, w tym ksiądz infułat Marian Bronikowski, proboszcz Bazyliki Mniejszej i jednocześnie kustosz Sanktuarium świętego Józefa.

📢 Siostra Cristiano Ronaldo zachwyca figurą! Podobna do matki, ale czy do brata? ZDJĘCIA 19.05.2023 Katia Aveiro ma 44 lata. ZOBACZ ZDJĘCIA SIOSTRY CRISTIANO RONALDO.

📢 Tak wygląda córka Salmy Hayek! ZOBACZ ZDJĘCIA! Oto śliczna 15-letnia Valentina. Dziewczyna zaskakuje urodą! Oczy ma po matce 19.05.2023 Salma Hayek to jedna z topowych aktorek. Od maja 2006 r. pozostaje w związku z Francois-Henri Pinault – właścicielem klubu piłkarskiego, synem miliardera François Pinaulta. Owocem ich miłości jest Valentina Paloma, która ma obecnie 15 lat. 📢 Oto Anna Powierza i jej seksowna sesja w toalecie! ZDJĘCIA. To było 20 lat temu, teraz jej się przypomniało 19.05.2023 Anna Powierza jest piękna. Aktorka nana z roli Czesi z "Klanu" postanowiła ostatnio przejrzeć swoje archiwum zdjęć. Ubrana bardzo skąpo w militarnych akcesoriach, to jej sesja sprzed 20 lat. Teraz aktorka postanowiła ją przypomnieć swoim fanom i opublikowała ponownie. Pojawiły się także inne, nowe fotografie Ani Powierzy!

📢 Zobacz najładniejsze perfumy męskie TOP 6. Na prezent! To był trudny wybór. One mają najlepsze opinie! RANKING 19.05.2023 Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy. 📢 Aleksandra Żebrowska opublikowała niesmaczne ZDJĘCIA? Fani są innego zdania. Żona Michała Żebrowskiego ma dystans do życia 19.05.2023 Ola Żebrowska niedawno opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć z czasów zaawansowanej ciąży. Wiele fotografii publikowanych przez żonę Michała Żebrowskiego jest bardzo odważnych. 35-letnia żona Michała Żebrowskiego to bardzo piękna kobieta z dystansem do życie. Zobacz odważne ZDJĘCIA

📢 Oto nowy tatuaż Sandry Kubickiej. Jest wyjątkowy! Zobacz zdjęcia i film. Łodzianka to piekielnie piękna kobieta. NOWE FOTOGRAFIE TUTAJ Nowy tatuaż i nowe zdjęcia łodzianki Sandry Kubickiej - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Oto Beata Ścibakówna tylko w bikini ZDJĘCIA! Żona Jana Englerta ma 55 lat i wciąż wygląda pięknie. Klasa sama w sobie! Beata Ścibakówna zdjęcia. Beata Ścibakówna to ceniona aktorka telewizyjna i teatralna. Ma 55 lat ale wciąż udowadnia, że czas się dla niej zatrzymał. Bardzo często aktorka i żona Jana Englerta publikuje gorące fotografie, na których odsłania swoje zgrabne ciało. GALERIA PRYWATNYCH ZDJĘCIA - KLIKNIJ 📢 Oto seksowna Ewa Swoboda i jej wytatuowane ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Śliczna, szybka i zgrabna. ZDJĘCIA 19.05.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Jerzego Połomskiego. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie legendarnego piosenkarza! GALERIA ZDJĘĆ 19.05.2023 Pogrzeb Jerzego Połomskiego ZDJĘCIA. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie legendarnego muzyka. Spocznie na warszawskich Powązkach. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Oto jak znani pożegnali legendarnego dziennikarza. ZDJĘCIA 19.05.2023 Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata.

📢 Oto dom Grażyny Szapołowskiej GALERIA ZDJĘĆ. Ogromny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko 19.05.2023 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych.

📢 6 obywateli Indii pracowało nielegalnie w fabryce mrożonek w Działoszynie w Łódzkiem Łódzcy strażnicy graniczni zatrzymali 6 obywateli Indii, którzy pracowali nielegalnie w fabryce mrożonek w Działoszynie (pow. pajęczański) w Łódzkiem. Mężczyźni podjęli zatrudnienie pomimo braku zezwoleń na pracę w Polsce. 📢 W niedzielę w Łodzi. Kibice piłkarskiej drużyny ŁKS czekają na awans! Kibice piłkarskiej drużyny ŁKS muszą sobie zarezerwować czas w niedzielne południe. O godz. 12.40 rozpoczną się kolejne futbolowe emocje przy al. Unii. 📢 Uwaga złodziej! Tak w województwie łódzkim włamywacze oznaczają mieszkania. Zauważyłeś takie znaki? 19.05.2023 Przed nami wakacje. Gdy my już myślami wypoczywamy na rajskich plażach to dla złodziei zaczyna się bardzo pracowity czas - okres wakacyjny. Pamiętajmy to złodzieje nas pilnują, a nie my ich. Zobaczcie jak w województwie świętokrzyskim oznaczają mieszkania, które mogą stać się ich łupem.

📢 Zamkną aleję Kościuszki na całe wakacje. Będzie ciężko przejechać przez centrum Łodzi. Z jakiej przyczyny? Za niewiele ponad miesiąc łodzian czekają zmiany organizacji ruchu w samym centrum miasta. Zamknięty zostanie przejazd aleją Kościuszki przez skrzyżowanie z ul. Zieloną. Powodem jest konieczność wykonania prac związanych z powstającym w tym rejonie podziemnym dworcem kolejowym Łódź Śródmieście. Nie będzie przejazdu aleją Kościuszki w żadnym kierunku, ale tramwaje mają kursować bez zmian. Kierowcy będą korzystać z ulicy Wólczańskiej, która do tego czasu powinna zostać udrożniona na całej długości.

📢 W łódzkiej Palmiarni odbędzie się wystawa niezwykłych odmian fiołków afrykańskich. Zobaczcie zdjęcia Łódzka Palmiarnia po raz drugi organizuje „Wystawę fiołków afrykańskich”. W pawilonie ogrodu pod szkłem przy alei Piłsudskiego 61 w najbliższy weekend - 20 i 21 maja 2023 roku - zostanie pokazanych aż około 200 roślin.

📢 Mądre życzenia na komunię. Piękne wiersze komunijne dla chłopca i dziewczynki. Ciepłe życzenia, wiersze KRÓTKIE 19.05.23 MĄDRE życzenia na komunię dla chłopca i dla dziewczynki 2023. Przepiękne życzenia komunijne od chrzestnych, dziadków, wujków i kuzynów oraz pozostałych gości. Pierwsza Komunia Święta - krótkie wiersze, życzenia dla dzieci. Piękna kartka okolicznościowa z eleganckimi życzeniami pozwoli kiedyś przywołać wspomnienia sprzed lat i z pewnością niektórych wzruszy. Jeśli wybierasz się na komunię, nie zapomnij o takim upominku. Podpowiadamy, co napisać na komunijnej kartce. Oto gotowe życzenia. 📢 Łodzianka z ul. Karolewskiej w kuchennym zlewie znajduje to, co sąsiad z góry... spuścił w toalecie Grażyna Kozieł od 41 lat mieszka w kamienicy przy ul. Karolewskiej 15, która do niedawna była zarządzana przez miasto. Obecnie jest prywatny właściciel, który - jak mówi lokatorka - nęka ją chcąc skłonić aby wyprowadziła się z opuszczonego budynku.

📢 Kiedy będzie gotowy Plac Wolności? Już wiadomo! Zobaczcie na zdjęciach jak wygląda stan prac. GALERIA Minął rok od rozpoczęcia remontu placu Wolności w Łodzi. Urzędnicy obiecywali, że po roku trwania prac nie poznamy tego miejsca. Miały tu szumieć drzewa, a zielone trawniki zachęcać do spędzenia majówki na świeżym powietrzu w samym centrum Łodzi. Niestety, nie udało się. Roboty remontowe wciąż trwają i nie widać ich końca. Teraz mówi się o połowie listopada jako o realnym terminie zakończenia modernizacji najważniejszego w mieście placu.

📢 Wypadek w miejscowości Boczki pod Zgierzem. Samochód w rowie, kierowca poszkodowany 21-letni mężczyzna został poszkodowany w wypadku, do którego doszło w czwartek (18 maja) o godz. 6.30 w miejscowości Boczki (gm. Ozorków) w powiecie zgierskim. 📢 Właściciel Widzewa Tomasz Stamirowski komentuje: Decyzję o odwołaniu prezesa Mateusza Dróżdża podjęliśmy w czwartek późnym wieczorem Nie milkną echa odwołania prezesa Widzewa Mateusza Dróżdża, do czego doszło ostatecznie w nocy z czwartku na piątek. Udało nam się skontaktować z właścicielem Widzewa i przewodniczącym Rady Nadzorczej klubu z al. Piłsudskiego Tomaszem Stamirowskim.

📢 Tragedia pod Bełchatowem! Nie żyje Urszula Rozmarynowska, szefowa Rady Miejskiej w Sieradzu, wiceprezydent Rafał Matysiak w ciężkim stanie W wypadku drogowym, do którego doszło w niedziele rano na drodze między Bełchatowem a Wieluniem w powiecie bełchatowski zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Z kolei wiceprezydent miasta, Rafał Matysiak został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi. 📢 Śmiertelny pożar w Łodzi. Mężczyzna spłonął na... kuchence gazowej! Co wydarzyło się w mieszkaniu przy ul. Próchnika Ciało mężczyzny, którego tułów był strawiony przez ogień, odkryto w mieszkaniu w Śródmieściu Łodzi w nocy ze środy na czwartek (z 10 na 11 maja). Wszystko wskazuje na to, że 34-latek zginął od płomieni wydobywających się z kuchenki gazowej. Tę hipotezę potwierdzi lub nie sekcja zwłok.

📢 Łódź, godz. 15:10, ul. Limanowskiego... ZDJĘCIA Prawdopodobnie jak bohaterka amerykańskiego westernu czuła się kobieta, którą spotkał na ul. Limanowskiego nasz Czytelnik. Widok był tak niespotykany, że łodzianin postanowił ją sfotografować. Tymczasem okazuje się, że to nie po raz pierwszy ta pani paraduje z pistoletem w rejonie ul. Limanowskiego. Internauci piszą, że wczoraj też widzieli ją z "bronią".

