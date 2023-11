Prasówka 20.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Szymon Hołownia. Mieszkanie marszałka Sejmu jest bardzo przytulne. ZDJĘCIA 19.11.2023”?

Prasówka 20.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Mieszkanie marszałka Sejmu jest bardzo przytulne. ZDJĘCIA 19.11.2023 Szymon Hołownia wraz z żoną i dwiema córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Jak wygląda dom marszałka Sejmu? Zobaczcie w naszej galerii...

📢 Oto najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Polacy zremisowali i tym samym zaprzepaścili szansę na bezpośredni awans do ME Polska zremisowała z reprezentacją Czech i tym samy już wiadomo, że jeśli chcemy zagrać na Mistrzostwach Europy jedyną szansą są baraże. Oto najlepsze memy po meczu Polska Czechy. 📢 Oto wszyscy mężczyźni Dody! To z nimi spała Doda! Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! ZDJĘCIA Doda to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie show-biznesu. Jej życie uczuciowe w przeszłości bywało bardzo burzliwe. Na ZDJĘCIACH przypominamy wszystkich ukochanych piosenkarki. KLIKNIJ W GALERIĘ

Prasówka 20.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze lumpeksy w Łodzi. Tu ubierzesz się za grosze! Sprawdź, gdzie w naszym mieście kupisz używane perełki 19.11.2023 Oto najlepiej oceniane lumpeksy w Łodzi. Sklepy second hand, nazywane także "sklepami z używaną odzieżą" lub "sklepami z odzieżą z drugiej ręki", to miejsca, w których można kupować używane produkty, głównie odzież, obuwie, i akcesoria. Sprawdźcie listę najlepszych lumpeksów w Łodzi!

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 19.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 19.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Piękna Paulina Krupińska w tyci w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Małgorzata Tomaszewska prezentowała w Dubaju ciążowy brzuszek. Po powrocie do Polski miała upadek Zobaczcie ZDJĘCIA Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska poinformowała, że po raz drugi zostanie mamą. 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 19.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ. 📢 Oto niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA 19.11.2023 Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Piękny dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 19.11.2023 Słynny łódzki detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk z programu Nasz nowy dom. Szewc bez butów! Zobacz zdjęcia! 19.11.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Ależ ona jest zmysłowa Marta Wierzbicka. Oto jej szczere wyznanie na temat pozowania i rozbieranej sesji Zobacz ZDJĘCIA 19.11.2023 Marta Wierzbicka szerszej publiczności znana oczywiście z bardzo popularnego serialu Na Wspólnej, ostatnio pojawiła się na imprezie promującej piękną biżuterię. Marta została zapytana, czy ponownie wzięłaby udział w sesji rozbieranej dla popularnego miesięcznika.

📢 Oto Daria Zawiałow na prywatnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów i nie ma się co temu dziwić ZDJĘCIA 19.11.2023 Daria Zawiałow niewiele mówi o swoim życiu osobistym, ale ostatnio uchyliła nieco rąbka tajemnicy na temat m.in. mężczyzn w jej życiu. Daria ma też bardzo ciekawe zdjęcia, które możecie zobaczyć w naszej GALERII.

📢 Arboretum w Rogowie. Jakie niezwykłe rośliny w nim rosną? Świerk wężowy, klon diabelski, palce umarlaka Jesienią przyjeżdża się do arboretum w Rogowie, by spacerować po dywanie z czerwonych liści opadłych z klonów palmowych. Zimą oprócz bajkowych krajobrazów można zobaczyć kwitnącego różanecznika dahurskiego, którego fioletowe kwiaty wychylają się spod śniegu. A gdy śnieg nadal przykrywa drzewa i krzewy, drobnymi, żółtymi kwiatami obsypują się oczary omszone. 📢 Ostatnie tygodnie hotelu "Światowit". Budynek nie ma już większości okien i wygląda jak zombie. Zobacz zdjęcia 13-pietrowy budynek to już tylko szkielet. Wypruto z niego wszystko, co miało jakąś wartość. Teraz wyrywane ze ścian są charakterystyczne, zielone okna. To ostatnie chwile, aby rzucić okiem na dawny hotel, w którym w czasach Gierka rządzili cinkciarze i skąpo ubrane panienki.

📢 Młodzieżowe Słowo Roku 2023: głosowanie trwa. Bambik, delulu, drillowiec czy może zgerypała? Znacie ich znaczenie? Nie 20, a 19 finałowych wyrazów, zwrotów i wyrażeń kandyduje do tytułu Młodzieżowego Słowa Roku 2023, organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Na ostatniej prostej do ogłoszenia wyniku z listy wypadło jedno słowo. Które to słowo z przedstawionej topowej dwudziestki? Czytaj i oglądaj w naszej galerii. 📢 Po meczu Widzew - Ruch. Oceniamy widzewiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Piłkarze Widzewa pokonali w Łodzi Ruch Chorzów 2:1. W pewnym momencie wydawało się, że tym razem łodzianie nie zdobędą kompletu punktów. A jednak potrafili trafić do siatki, wykorzystując liczebną przewagę. Oto nasze oceny widzewiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

📢 O mały krok od tragedii pod Łodzią. Samochód przebił się przez betonowe zapory i wjechał na torowisko... ZDJĘCIA Sporo pracy mieli w nocy z soboty na niedzielę (z 17 na 18 listopada) strażacy z KP PSP w Koluszkach, tamtejsza policja i pogotowie. Po godz. 1 przy ul. Wojska Polskiego w Gałkowie Małym doszło do poważnego wypadku. 📢 Kibice na meczu Widzew Łódź - Ruch Chorzów. ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW W meczu piłkarskiej ekstraklasy Widzew gościł w Łodzi Ruch Chorzów. Łodzianie wygrali 2:1. Stadion przy al. Piłsudskiego znów wypełnił się kilkunastoma tysiącami kibiców. Na obiekcie zasiadło ich aż 17338. To budzi uznanie. Fani obu zespołów znakomicie wspierali swoich ulubieńców w ,,Meczu Przyjaźni". ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU WIDZEWA Z RUCHEM

📢 Edyta Górniak pójdzie w ślady Michała Wiśniewskiego i Dody? To będzie sensacja ZDJĘCIA Edyta Górniak nie tylko dobrze śpiewa. Ma też umiejętność podsycania zainteresowania mediów jej osobą oraz mniej lub bardziej ważnymi wydarzeniami z życia jej syna Allana.

📢 Śliczna Maria Andrejczyk publikuje odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Jędrna Ewa Swoboda odsłoniła pośladki, a płomienie szaleją! Sportsmenka rozgrzała Internet do czerwoności! ZDJĘCIA 18.11.2023 Ewa Swoboda w takim drapieżnym wydaniu? Czemu nie. Ostatni film, który został opublikowany w sieci rozgrzał fanów piekielnie szybkiej biegaczki. Zobaczcie gorące zdjęcia... To dopiero będzie kalendarz!

📢 Mieszkaniec Łodzi po raz drugi skazany za prowadzenie nielegalnej hodowli psów. Zobacz, ile psiaków trzymał w mieszkaniu w bloku To już druga sprawa przed Sądem Rejonowym dla Śródmieścia małżeństwa mieszkającego w bloku przy ul. Biedronkowej. W 2019 r małżeństwo zostało skazane prawomocnym wyrokiem, a sąd zakazał im przez 3 lata posiadania zwierząt. W lutym ubiegłego roku tym samym pseudohodowcom odebrano 42 psy, które mieszkały z nimi w mieszkaniu w bloku. Sąd skazał małżonków na kary po 2 lata ograniczenia wolności polegającej na tym, że mają wykonać 40 godzin nadzorowanych prac społecznych w miesiącu. Mają również wpłacić po 5 tys. zł nawiązki na Stowarzyszenie, które odebrało od nich psy. 📢 Tak mieszka i żyje Maria Pakulnis. 67-letnia aktorka nadal jest w świetnej formie. Tak wygląda dzisiaj ZDJĘCIA Maria Pakulnis to jedna z najbardziej utalentowanych i docenianych polskich aktorek. Zobaczcie jak wygląda dzisiaj i jak mieszka 67-letnia gwiazda kina.

📢 Oto śliczna córka 51-letniej Moniki Richardson! GALERIA ZDJĘĆ. Zosia tak śliczna jak jej mama Monika Richardson pochwaliła się swoją 18-letnią córką Zosią. ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ.

📢 Oto piękna Monika Richardson ma figurę modelki. Zobacz seksowne ZDJĘCIA dziennikarki 18.11.2023 Musimy przyznać, że ostatnio pech nie opuszcza Moniki Richardson. Była już żona Zbigniewa Zamachowskiego, obchodziła urodziny.

51-latka wykorzystała okazję, aby podzielić się z internautami wiedzą o problemach, które ją nurtują. Okazuje się, że tego dnia tuż po wyjściu z łóżka dopadł ją katar spowodowany alergią i z tego powodu musiała nafaszerować się lekami. 📢 Miss Universe 2023 - finał już dzisiaj! Kto zdobędzie koronę najpiękniejszej na świecie? Zobacz zdjęcia Wielki finał Miss Universe 2023 już w tę sobotę. Gala rozpocznie się w nocy z 18 na 19 listopada. Nasz kraj w tym konkursie reprezentuje Angelika Jurkowianiec - Miss Polski 2023.

📢 Przez te produkty nie możesz schudnąć. Te produkty hamują odchudzanie. Zrezygnuj z nich i zobacz, jak zmieni się Twoje ciało Oto 9 produktów, przez które się tyje. W odchudzaniu kluczowa jest zasada umiaru, bo wszystko, czego zjemy za dużo zaszkodzi w walce o utratę zbędnych kilogramów. Dietetycy zalecają jednak wybierać te produkty, które mają dużo wartości odżywczych, nie zawierają cukru, sycą i nie zwiększają obwodu w brzuchu (przez które nie puchną jelita). Wymieniają też te, które spełniają te warunki i nie sprzyjają odchudzaniu. Jeśli chcesz zrzucić kilka kilogramów, sprawdź, które produkty wykluczyć z diety. 📢 Wilki w lasach w Polsce. Przyrodnicy: nie bójmy się wilków. Wilki w województwie łódzkim to dowód, że przyroda się odradza 19.11.2023 Wilki w województwie łódzkim spotkamy w lasach oddalonych o godzinę drogi samochodem z Łodzi na południe i wschód województwa. Wilki w lasach województwa łódzkiego zadomowiły się na dobre. Jeszcze nie tak dawno centralna Polska i lasy będące w jurysdykcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, były określane mianem "wilczej białej plany".

📢 Oto pikantne zdjęcia łódzkiej fotomodelki. Marta Borkowska z Łodzi ma piękne ciało i niezwykłą urodę. Fotografie hipnotyzują ZDJĘCIA, które Marta Borkowska, łódzka fotomodelka i czestniczka programu Love Island, umieszcza na Instagramie zapierają dech w piersiach. Ta kobieta ma idealne ciało i urodę. Jest śliczna i niezwykle zgrabna. 📢 Oto najlepsze MEMY o zamkniętych sklepach. Uśmiejesz się do łez! A Ty jak sobie radzisz w niedzielę bez handlu? Do niedziel bez handlu z pewnością już się przyzwyczailiśmy i nabraliśmy dystansu. Gorzej, gdy zbiegną się w kalendarzu dwa lub trzy dni wolne od hndlu. Tak jak było w przypadku 11 listopada. W piątek sklepy szturmowały tłumy i jak zwykle kupowano na zapas. Takie zachowanie bawi internautów. Zobaczcie MEMY o zamkniętych sklepach.

📢 Te fotografie Natalii Siwiec hipnotyzują. Celebrytka ma idealne ciało i niezwykłą urodę. Zdradza jednak, że nie wszystko jest prawdziwe Natalia Siwiec bardzo lubi zaskakiwać swoich fanów. Oczywsiście w pozytywny sposób, bo regularnie serwuje im fotki, na których odważnie eksponuje swoje atuty. Zdjęcia w bikini hipnotyzują, bo celebrytka ma idealne proporcje i niezwyklą urodę.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Wyjątkowe napisy GALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! 17.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Oto najbardziej oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Te zaskakujące napisy zatrzymują wzrok kierowców NOWE ZDJĘCIA Indywidualne tablice rejestracyjne to gratka dla kierowców, którzy chcą wyróżnić się z tłumu. Nie wszystko jednak można "napisać" na tzw. blachach. Pomysł musi być zaakceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Najfajniejsze memy o śniegu. W Polsce sypnęło białym puchem więc czas na najlepsze memy. Tak Internauci śmieją się z nadchodzącej zimy W Polsce popadało białym puchem. Zobaczcie śmieszne memy o śniegu i nadchodzącej zimie. 📢 Piec kaflowy i cegła. Oto dom bohaterów programu "Rolnik szuka żony". Para oczekuje drugiego dziecka Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" to kolejna para, która powiedziała sobie sakramentalne tak. Para z telewizyjnego show ma już rocznego syna, ale ich rodzina niebawem się powiększy, bo pani Marta jest w ciąży. Gwiazdy programu jeszcze w ubiegłym roku wyremontowali mieszkanie, więc warunki na przyjęcie nowego domownika z pewnością są. Zobacz, jak mieszkają Bodzianni.

📢 Oto roznegliżowana Malwina Smarzek. Gorąca jak zwykle! Tak dziś wygląda polska siatkarka urodzona w Łasku Malwina Smarzek to polska siatkarka, która bardzo często zmienia swój wygląda włosów. Tak było i tym razem. Znana sportsmenka uwielbia podróże. Zdjęcia, które publikuje w sieci są bardzo chętnie oglądane przez internautów. Malwina Smarzek w bikini wygląda obłędnie - ZOBACZ ZDJĘCIA.

📢 Oto ulica Skorupki po rewitalizacji. Powstał ZIELONY KAMPUS przy Politechnice Łódzkiej. ZDJĘCIA Zakończyła się przebudowa ulicy Skorupki na odcinku między ulicą Wólczańską i Stefanowskiego. Powstał ZIELONY KAMPUS - Ogród na Skorupki - projekt zgłoszony przez Politechnikę Łódzką i zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. 📢 Oto zgrabna Karolina Kowalkiewicz w skąpym stroju kąpielowym. ZDJĘCIA. Wojowniczka MMA wypoczywa, a fani komentują Karolina Kowalkiewicz często odpoczywa. Polska wojowniczka MMA jakiś czas temu padła ofiarą hejtu w internecie. Po informacji, że Kowalkiewicz postanowiła wrócić w tym roku do klatki i walczyć wylało się mnóstwo negatywnych komentarzy, które doprowadziły do łez znaną zawodniczkę UFC.

📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 Groźny wypadek na Retkni. Zderzyły się dwa samochody - mercedes i bmw. Kto zawinił? Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w piątek (17 listopada) u zbiegu ul. Armii Krajowej i ul. Hokejowej na Retkini. 📢 Oto dziewczyna Nicoli Zalewskiego! Piękna włoska tancerka i polski piłkarz. Prywatna GALERIA ZDJĘĆ Nicola Zalewski z dziewczyną PRYWATNE ZDJĘCIA. Nicola Zalewski to jedna ze wschodzących gwiazd polskiego futbolu. Piłkarz włoskiej Romy od jakiegoś czasu jest też szczęśliwie zakochany. Kilka dni temu opublikował zdjęcie. Wyszło na jaw, że nasz reprezentant spotyka się w włoską tancerką.

📢 Tak mieszka Mateusz Damięcki. Aktor pokazał swoje mieszkanie ZDJĘCIA Mateusz Damięcki mieszka w Warszawie. Znany aktor pokazał jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii...

📢 Lokatorka i jej niepełnosprawny syn mają 30 tys. zł nadpłaty czynszu, ale ZLM nie chce podpisać z nią umowy najmu W ubiegłym roku Sąd Okręgowy prawomocnym wyrokiem uznał, że pani Dorota nie jest winna Zarządowi Lokali Miejskich ani złotówki. Kobieta i jej 31-letni niepełnosprawny syn, którego jest opiekunem, od 31 lat mieszkają w lokalu przy ul. Makuszyńskiego. Zarząd Lokali Miejskich nie chce jednak podpisać z nimi umowy najmu. Dziś w XVIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego przy ul. Kopcińskiego 56 doszło do rozprawy z powództwa cywilnego. Lokatorka i jej syn pozwali Urząd Miasta Łodzi - Zarząd Lokali Miejskich o ustalenie stosunku najmu.

📢 Oto najładniejsze perfumy męskie TOP 6. Na prezent! To był trudny wybór. One mają najlepsze opinie! Ranking Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy.

📢 Stare zdjęcia Łodzi. Łódź w latach sześćdziesiątych XX wieku Łódź lat 60. to miasto, w którym rozpoczęto przede wszystkim budowę dużych osiedli mieszkaniowych. Zobacz, ZDJĘCIA z tamtych lat!

📢 Oto żona Szymona Hołowni - Urszula Brzezińska Kim jest? Szok, czym zajmuje się na co dzień... Niedawno miała imieniny ZDJĘCIA Kim jest żona Szymona Hołowni, Urszula Hołownia? Ta kobieta wykonuje niezwykły zawód. Żona Hołowni jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, pilotem myśliwca MiG-29 w 23. jednostce w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W „Newsweeku" ukazał się wywiad, w którym Szymon Hołownia zdradził, że jego żona ma na imię Urszula, a córka Mania. Co jeszcze powiedział o swojej rodzinie?

📢 Żona Marka Kondrata w staniku i marynarce. Odmieniona Antonina Turnau ZDJĘCIA 18.10.2023 34-letnia Antonina Turnau to córka znanego piosenkarza Grzegorza Turnaua. Od ośmiu lat jest szczęśliwą małżonką legendarnego już aktora Marka Kondrata, który obecnie realizuje się w biznesie winnym. 📢 Pałką teleskopową zaatakował na terenie ogródków działkowych w Łodzi! Bandzior jest nadal na wolności ZDJĘCIA Otyły mięśniak uzbrojony w pałkę teleskopową zaatakował grupę młodzieńców przebywających na terenie ogródków działkowych w Łodzi. Bandzior wyrwał furtkę, wkroczył na działkę, a grillujących tam dwudziestolatków zaatakował pięściami i... pałką teleskopową. Mimo, że bandyckie zachowanie osiłka z brzuchem nagrał jeden z poszkodowanych, to policja nadal go nie zatrzymała. Funkcjonariusze nawet nie zabezpieczyli filmu, na którym widać jego wizerunek!

