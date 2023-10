Prasówka 20.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Daria Zawiałow na prywatnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów i nie ma się co temu dziwić ZDJĘCIA”?

Prasówka 20.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto Daria Zawiałow na prywatnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów i nie ma się co temu dziwić ZDJĘCIA Daria Zawiałow niewiele mówi o swoim życiu osobistym, ale ostatnio uchyliła nieco rąbka tajemnicy na temat m.in. mężczyzn w jej życiu. Daria ma też bardzo ciekawe zdjęcia, które możecie zobaczyć w naszej GALERII.

📢 Mecze polskiej reprezentacji MEMY i znów mnóstwo śmiechu po występie naszych piłkarzy. Memy rozbawią Was do łez Polska Mołdawia najlepsze MEMY. Polska walczy o awans bezpośredni na EURO 2024, a turniej finałowy zostanie rozegrany w Niemczech. Kibice dopisali i przyszli dopingować Biało-Czerwonym, którzy po pierwszej połowie sensacyjnie przegrywali z Mołdawią 0:1. Później doprowadziliśmy do remisu. Internauci znów stworzyli świetne MEMY.

📢 Oto najfajniejsze sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Nowe ZDJĘCIA! Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu.

Prasówka 20.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Oto najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się do łez! Zobacz ZDJĘCIA Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez. 📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon w pełni, dlatego warto ruszyć do lasu po prawdziwki i podgrzybki Grzybobranie czas zacząć - w lasach pojawiły się grzyby i to najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Sieć też nie śpi i już zareagowała - pojawiły się MEMY, które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami!

📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Oto rozebrana Karolina Skiba! Odkrywa swoje krągłości - zdjęcia. Są już po ślubie, a mąż schudł 10 kilo i planuje więcej 19.10.2023 Krzysztof i Karolina Skiba już po ślubie. Zobacz gorące zdjęcia Karoliny Kempińskiej, od nie dawna Skiba.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć takie wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 "Szeryf" z Pajęczna zatrzymał samochód i udając policjanta chciał ukarać kierującą za nadmierną prędkość Prawdopodobnie zbyt dużo amerykańskich filmów obejrzał 43-letni mieszkaniec powiatu pajęczańskiego, który w trakcie jazdy samochodem postanowił ukarać kierującą przekraczającą prędkość. Mężczyzna zajechał jej drogę, zmusił do zatrzymania i udając policjanta próbowal ukarać za nadmierną prędkość. 📢 Od soboty zamknięcie ulicy Przędzalnianej. Będzie objazd! Kolejne utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Przybyszewskiego W najbliższą sobotę - 21 października zamknięty zostanie przejazd ul. Przędzalnianą przez ul. Przybyszewskiego. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu Łęczycką. Ma to związek z kolejnym etapem przebudowy ul. Przybyszewskiego i układaniem torowiska tramwajowego. Zamknięcie potrwa kilka tygodni.

📢 Oto Joanna Jabłczyńska i jej szczere wyznanie na temat zdrady, która ją dotknęła. Galeria ZDJĘĆ atrakcyjnej Asi Aktorka Joanna Jabłczyńska, która zwykle stroni od udzielania informacji o swoim życiu osobistym, tym razem zdecydowała się na szczere wyznanie.

📢 Oto jedyna taka rodzina w naszym kraju. Oto rodzina Amiszów. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe i barwne życie! Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium.

📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 19.10.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Gal Gadot na odważnych zdjęciach! Gwiazda Hollywood eksponuje ciało w skąpych strojach kąpielowych! ZOBACZ ZDJĘCIA Gal Gadot na wyjątkowych zdjęciach. Gwiazda Hollywood potrafi zaskoczyć odważnymi zdjęciami! Jej udostępnione w sieci fotografie wręcz powalają. Zobacz wyjątkowe zdjęcia aktorki!

📢 Oto wszyscy mężczyźni Dody! ZDJĘCIA. Z nimi spała Doda! Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! 19.10.2023 Doda to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie show-biznesu. Jej życie uczuciowe w przeszłości bywało bardzo burzliwe. Na ZDJĘCIACH przypominamy wszystkich ukochanych piosenkarki. KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Najbliższy weekend bez tramwajów na ulicy Zachodniej. Będą problemy z podróżowaniem po mieście Na skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Legionów od najbliższego piątku do niedzieli 22 października będzie prowadzony montaż nowego torowiska tramwajowego. Ta operacja oznacza weekend bez tramwajów na ul. Zachodniej, a co za tym idzie spore utrudnienia w podróżowaniu po Łodzi komunikacja miejską. 📢 Oto długonoga dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. Anna Markowska pozuje bez ubrań, jest młodsza od dziennikarza o połowę ZDJĘCIA Jak on to robi? - pytają na głos osoby, które śdzą miłosne perypetie Kuby Wojewódzkiego. 60-letni dziennikarz ma coraz młodsze partnerki. Obecna ukochana prowadzącego telewizyjne show ma... 31 lat. Do tego długie do nieba nogi, przepiękną figurę i niebanalną urodę. Mowa o Annie Markowskiej, o której zrobiło się głośno, gdy... zaczęła spotykać się z Wojewódzkim.

📢 Oto zmysłowa Dorota Gardias pokazała swoje ciało GALERIA ZDJĘĆ. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość 19.10.2023 Dorota Gardias wzięła udział w niezwykle odważnej sesji zdjęciowej. Mimo stresu jaki jej towarzyszył dziennikarka odważyła się na ten krok i jest z tej fotografii bardzo dumna.

📢 Oto najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy 19.10.2023 Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku... 📢 Protest handlowców z ul. Spornej! Urzędnicy wystawili nam środkowy palec - mówią właściciele kiosków znajdujących się na tej ulicy Handel na naszej ulicy umiera: zamknęła się Żabka, kiosk, księgarnia, która działała tu od pół wieku i gastronomia – wylicza Teresa Bartosiak, która od 38 lat prowadzi kiosk na ul. Spornej. - Boimy się, że lada chwila i nam przyjdzie się zamknąć, bo od roku nie zarabiamy. Miejscy urzędnicy traktują nas jak piąte koło u wozu. Pomocy znikąd. Jedyne co potrafią, to podwyższać nam opłaty. Gdy prosimy o pomoc Urząd Miasta ten kieruje nas do ZDIT-u, a ZDIT do... Urzędu Miasta.

📢 Oto kształtna Patricia Kazadi w skąpym w bikini. ZDJĘCIA. "Uczę się siebie na nowo" 19.10.2023 Patricia Kazadi od kiedy wróciła do showbiznesu, jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej nowe zdjęcia opublikowane w sieci to bardzo gorące kadry.

📢 Wielkie zamieszanie na Retkini w Łodzi! Co się tam dzieje - ogrodzony McDonald's, białe namioty oraz wielki plac budowy Wielkie zamieszanie na Retkini w Łodzi w okolicy restauracji McDonald's przy ul. Retkińskiej 103. Od strony alei Wyszyńskiego między wieżowcami, a restauracją stanęły białe namioty otoczone czarnym płotem z napisami informującymi, że jest to teren budowy. W restauracji nie działa system McDrive i jeść można tylko wewnątrz, nie ma jednak gdzie zaparkować auta. 📢 Żona Marka Kondrata w staniku i marynarce. Odmieniona Antonina Turnau ZDJĘCIA 18.10.2023 34-letnia Antonina Turnau to córka znanego piosenkarza Grzegorza Turnaua. Od ośmiu lat jest szczęśliwą małżonką legendarnego już aktora Marka Kondrata, który obecnie realizuje się w biznesie winnym. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 18.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Domowe produkty, które mogą zabić psa. Czworonożny pupil w domowym zaciszu nie zawsze jest bezpieczny Dom to dla psa najważniejsze miejsce na świecie. Nie zawsze jednak jest w nim bezpiecznie, a kontakt ze szkodliwymi substancjami może psu bardzo zaszkodzić. Często po prostu z niefrasobliwości opiekunów, a czasem z ich niewiedzy. Warto wiedzieć, co w naszym domu, w skrajnych przypadkach może naszego pupila zabić. 📢 Nożownik w centrum Łodzi. Młody bandyta dźgnął nożem trzy osoby Dwóch młodzieńców w wieku 18 i 20 lat oraz ich 18-letnia koleżanka zostało dźgniętych nożem, gdy szli do dyskoteki w centrum Łodzi. Z poważnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitali (m.in. Kopernika i WAM). Od razu trafili na stół operacyjny.

📢 Poszła na całość? Katarzyna Glinka... bez stanika. Jak Wam się podoba aktorka w takiej niezwykłej, odważnej wersji? 7.11.2021 Katarzyna Glinka, znana polska aktorka, opublikowała zdjęcie topless. To zdjęcie sprzed lat... Jak Wam się podoba w takiej odważnej wersji? Przesadziła?

📢 Nocne bijatyki na ulicy Piotrkowskiej ZDJĘCIA Bójki, w których na pięści i kopniaki walczyło co najmniej dziesięciu nieźle wstawionych ich uczestników, rozpoczęły się około godziny trzeciej. Do pierwszej z nich doszło na deptaku, w pobliżu posesji nr 71. Tam czterech przechodniów biło się z dwoma mężczyznami i ich partnerkami.

