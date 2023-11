Prasówka 2.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stary Cmentarz w Łodzi 1 listopada po zmroku. Jest bardzo nastrojowo, wiele osób specjalnie przyszło wieczorem ZDJĘCIA”?

📢 Oto Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie 1.11.2023 Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

📢 Oto bardzo atrakcyjna Natalia Nykiel zapozowała w bikini na jednej z hiszpańskich plaż. Ależ ona ma figurę! ZDJĘCIA Natalia Nykiel postanowiła pokazać swoją wspaniałą figurę w bardzo skąpym kostiumie kąpielowym. Piosenkarka wybrała się do Hiszpani i tam zapozowała na jednej z plaż.

Prasówka 2.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Markowska.

📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów. 📢 Wszystkich Świętych 2023 w Łodzi. Groby na cmentarzu św. Rocha na Radogoszczu Łodzianie odwiedzają bliskich, pochowanych na cmentarzu Rzymskokatolickim pod wezwaniem św. Rocha na Radogoszczu w Łodzi. Cmentarz znajduje się przy ulicy Zgierskiej 141 na Julianowie, Zobaczcie zdjęcia.

📢 Michał Wiśniewski został skazany i mówi, że z godnością zniesie odsiadkę. Wytrzyma 1,5 roku? Miało być plotkarsko, ale czasami musimy przedstawiać i takie wiadomości.

📢 Przystanek Italia w Łodzi po kuchennej rewolucji Magdy Gessler. MENU, CENY. Tak się zmieniła łódzka pizzeria Hot Devil ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Sprawdźcie menu na kolejnych slajdach.

📢 Oto "najlepszy dom w Polsce". Zaprojektował go łódzki architekt ZDJĘCIA Dom jest bardzo nowoczesny i właśnie wygląda tak... Łódzki architekt, Marcin Tomaszewski, zaprojektował dom, który otrzymał tytuł Best Architecture Single Residence Poland . Re: Q House, bo tak architekt nazwał projekt, najbardziej spodobał się jury. Zobaczcie, jak wygląda nagrodzony dom oraz inne projekty łódzkiego architekta. 📢 Plac Dąbrowskiego utonie w zieleni, będzie też dwuczęściowy zbiornik wodny Jest już projekt nowego wizerunku placu Dąbrowskiego. Miejsce to ma wrócić do swojej pierwotnej funkcji, czyli terenu przeznaczonego do wypoczynku i wytchnienia wśród zieleni. Oby to się udało, bo obecny wygląd placu Dąbrowskiego w postaci betonozy i wyjątkowo szpetnej fontanny na jej środku może być przykładem rewitalizacyjnego niewypału.

📢 Od listopada więcej autobusów i tramwajów pojedzie do kampusu Uniwersytetu Łódzkiego Od 1 listopada zmieni się układ tras i rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Łodzi. Wydłużona zostanie m.in. trasa linii 18 do zajezdni na ul. Telefonicznej, o co od miesiąca aktywnie zabiegali studenci UŁ, którzy nie mają w tym roku akademickim czym dojechać do kampusu UŁ przy ul. Matejki. Jedyny tramwaj jaki tam dociera z centrum miasta - 12 - jest rano tak przeładowany, że część pasażerów zostaje na przystankach bo nie jest w stanie wsiąść. Ale to nie wszystkie zmiany.

📢 Okno w pokoju trzyma się na słowo honoru, a ściana odpada kawałkami. Zobacz, jakie warunki do życia ma lokator kamienicy przy ul. Zielonej Z futryny odpadają kawałki drewna, sypią się ściany, a sufit tak się wygiął, że w każdej chwili może spaść. Nie trzeba być inżynierem budownictwa aby stwierdzić, że takie lokum nie nadaje się do mieszkania. Markowi Lisowi, który wprowadził się tu z rodzicami 23 lata temu UMŁ nigdy zaproponował lokalu zamiennego. Co więcej, w ubiegłym roku sprzedał swoje udziały w kamienicy prywatnemu nabywcy pozbywając się problemu. 📢 Tak żyje i mieszka Nacho Monsalve obrońca ŁKS Łódź. ZDJĘCIA. Ma piękną żonę i wygląda na szczęśliwego człowieka. GALERIA ZDJĘĆ Nacho Monsalve to 28-letni obrońca ŁKS. Były piłkarz Atletico Madryt dwa lata temu wzmocnił defensywę "Rycerzy Wiosny".

📢 Uznali Cezarego Pazurę za bezdomnego. Żona aktora oburzona ZDJĘCIA Niedawne wybory parlamentarne były dla wszelkiej maści celebrytów wyśmienitą okazją do przypomnienia o swoim istnieniu.

📢 Oto zmysłowa Marta Wierzbicka i jej szczere wyznanie na temat pozowania i rozbieranej sesji. Zobacz ZDJĘCIA 1.11.23 Marta Wierzbicka szerszej publiczności znana oczywiście z bardzo popularnego serialu Na Wspólnej, ostatnio pojawiła się na imprezie promującej piękną biżuterię. Marta została zapytana, czy ponownie wzięłaby udział w sesji rozbieranej dla popularnego miesięcznika. 📢 Zmysłowa i bardzo wyjątkowa Marcelina Zawadzka w skąpym bikini wskoczyła do basenu. ZDJĘCIA modelki 1.11.23 Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Mistrzowie parkowania z Łodzi i nie tylko. Zobaczcie, w jak bezmyślny sposób kierowcy potrafią zaparkować swoje samochody 1.11.23 Na chodnikach, przejściach dla pieszych, trawnikach - mistrzowie parkowania zostawiają swoje samochody tam, gdzie im się tylko podoba. Nowe ZDJĘCIA takich kierowców prezentujemy w naszej galerii - zobaczcie koniecznie.

📢 Drapieżna Aleksandra Popławska pokazuje swoje ciało. Wygląda zjawiskowo! ZDJĘCIA Zachwyciła! Aleksandra Popławska uwielbia prowokować w mediach społecznościowych. Aktorka z chęcią wrzuca do sieci odważne fotki. 📢 Oto żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Piękna Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA Małgorzata Strasburger ma 39 lat. Piękna żona 76-letniego Karola Strasburgera wygląda wspaniale. Nie dziwi nas, że znany aktor wpadł w sidła miłości. Zobacz zdjęcia Małgosi Strasburger - KLIKNIJ W GALERIĘ.

📢 Szok! Tak wyglądała Łódź w październiku 11 lat temu. Zamieć, mróz i kilkucentymetrowa warstwa białego puchu.... ZDJĘCIA W czwartek, 26. października 2023 roku, termometry w Łodzi wskazywały w południe 13 st. C. Łodzianie wyszli z domów w lekkich kurtkach, a niektórzy w ogóle nie wzięloi ich z domu. Większość mieszkańców nie wymieniło jeszcze opon na zimę, bo przecież śniegu nie ma i synoptycy nie zapowiadają jego opadów w najbliższych dniach.

📢 Krzysztof Rutkowski kupił sobie nowe auto ZDJĘCIA! Cena zwala z nóg. Zobacz auta słynnego detektywa ZDJĘCIA 31.10.2023 Krzysztof Rutkowski i jego samochody. Krzysztof Rutkowski zdobył sławę jako detektyw, teraz na co dzień zajmuje się biznesem. Nie od dziś wiadomo, że najsłynniejszy detektyw w Polsce ma słabość do luksusu i drogich samochodów. Zobacz auta Krzysztofa Rutkowskiego - kliknij w galerię.

📢 Odważne zdjęcia Gal Gadot! Gwiazda Hollywood eksponuje ciało w skąpych strojach kąpielowych! ZOBACZ ZDJĘCIA Gal Gadot na wyjątkowych zdjęciach. Gwiazda Hollywood potrafi zaskoczyć odważnymi zdjęciami! Jej udostępnione w sieci fotografie wręcz powalają. Zobacz wyjątkowe zdjęcia aktorki!

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 31.10.2023 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Popularni artyści pochowani na łódzkich cmentarzach. Komu możesz zapalić znicz pamięci? Na łódzkich i podłódzkich cmentarzach można znaleźć groby popularnych artystów, związanych z naszym miastem lub z niego się wywodzących, przez lata występujących na jego scenach. Sprawdź, komu możesz zapalić znicz pamięci. 📢 Blisko 30 tysięcy fanów Ruchu Chorzów dopingowało Niebieskich na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA KIBICÓW Powrót Ruchu do Chorzowa był dla jego fanów prawdziwym świętem. Pierwszy od ponad 14 lat ligowy mecz Niebieskich na Stadionie Śląskim przyciągnał na trybuny blisko 30 tysięcy widzów. Sympatycy chorzowian przez całe spotkanie ze Śląskiem Wrocław głośno dopingowali drużynę trenera Jarosława Skrobacza. Zobaczcie zdjęcia kibiców Ruchu Chorzów na Stadionie Śląskim.

📢 Oto Anna Powierza i jej pikantna sesja w toalecie! ZDJĘCIA. To było 20 lat temu, teraz jej się przypomniało 31.10.2023 Anna Powierza jest piękna. Aktorka nana z roli Czesi z "Klanu" postanowiła ostatnio przejrzeć swoje archiwum zdjęć. Ubrana bardzo skąpo w militarnych akcesoriach, to jej sesja sprzed 20 lat. Teraz aktorka postanowiła ją przypomnieć swoim fanom i opublikowała ponownie. Pojawiły się także inne, nowe fotografie Ani Powierzy! 📢 Widzew. Ilu kibiców drużyny z al. Piłsudskiego obejrzy sobotnie spotkanie z Wartą Poznań? Trwa proces zwalniania miejsc Przed piłkarzami Widzewa spotkanie w ramach czternastej kolejki rundy jesiennej sezonu 2023/2024. Tym razem rywalem podopiecznych trenera Daniela Myśliwca będzie Warta Poznań. Starcie obu zespołów zostanie rozegrane w najbliższą sobotę, czyli 4 listopada o godzinie 17.30 na stadionie przy al. Piłsudskiego.

📢 Pij to wieczorem, żeby dobrze spać. Oto najlepsze herbatki i zioła na sen. Ich skuteczność potwierdziły badania naukowe Co pić na noc? Jeżeli chcesz wspomóc swój sen, sięgnij wieczorem po herbatki i zioła. Jest takich kilka, których szczególnie pomocne działanie potwierdzono w naukowy sposób. Poznaj najlepsze napoje, które ułatwiające relaks, wyciszenie i zaśnięcie. Nie jest to herbata chińska, ale oprócz ziółek mamy kilka niespodzianek. Zobacz, czego nie pić na sen, a co wybierać najlepiej każdego dnia. 📢 Oto ponętna Sandra Kubicka w bieliźnie. Tylko patrzeć i podziwiać. Łodzianka chętnie pozuje bez żadnej garderoby ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Są śliczne i samotne. Oto psy, które w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi czekają na dom Mają kilka miesięcy lub kilka lat, a łączy je jedno - znudziły się swoim opiekunom i zostały wyrzucone na ulicę. W jednej chwili straciły ciepłe legowisko i czułe ręce, które karmiły i głaskały na co dzień. Ta sama ręka wyrzuciła je na ulicę, skazując na życie za kratami schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łodzi. 📢 Oto najmodniejsze paznokcie na listopad 2023. Jaki kolor paznokci na jesień 2023? Modne2, jesienne stylizacje ZDJĘCIA Po wakacyjnym szaleństwie neonów i jasnych intensywnych barw, czas na bardziej stonowane kolory. Jakie kolory są modne tej jesieni?

📢 Odmieniona Karolina Gilon zachwyca sylwetką ZDJĘCIA. „Ma ciało niczym Afrodyta” - piszą fani pięknej modelki. Twarz jakby inna... Karolina Gilon to prowadząca takie programy rozrywkowe jak: „Love Island, „Wyspa miłości” i „Ninja Warrior Polska”. Modelka od zawsze zachwycała urodą, ale odkąd zaczęła regularnie publikować zdjęcia na INS, fani szaleją w komentarzach...

📢 Oto dojrzała 53-letnia Hanna Lis dzisiaj. Nadal wygląda seksownie! Zobaczcie na najnowszych ZDJĘCIACH 29.10.2023 Hanna Lis podróżowanie ma we krwi. Kocha zarówno Włochy jak i Skandynawię, w których mieszkała. Bliska jest jej także Polska. Rodzice Hanny Lis również byli dziennikarzami, wiec nic dziwnego, że córka poszła w ich ślady. Pasją dziennikarki są podróże, ale przyznaje, że czasem wystarcza jej książka.

📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy. 📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Oto jak znani pożegnali legendarnego dziennikarza ZDJĘCIA Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata.

📢 Jak dojechać MPK do cmentarzy? Trasy linii dodatkowych i zmiany tras linii normalnych W najbliższy weekend oraz 1 listopada - w dniu Wszystkich Świętych na trasy wyjedzie więcej taboru niż zwykle, uruchomione zostanie też 8 specjalnych linii "cmentarnych" oznaczonych literą C i numerem. Zapewnią one lepszy dojazd do cmentarzy i bezpośrednie połączenia pomiędzy nekropoliami, kursować będą w godz. 9-17. Dla ułatwienia wszystkie pojazdy będą miały na wyświetlaczu informacje w rejonie jakich cmentarzy przejeżdżają. Linia C6 obsługiwana będzie tramwajami. Pozostałe linie od C1 do C8 to linie autobusowe. 📢 Grzybobranie 2023. W podłódzkich lasach wysyp grzybów. Łodzianie z koszami podgrzybków ZDJĘCIA W tym roku miłośnicy grzybobrania musieli się uzbroić w dużą cierpliwość, bo do ostatniego tygodnia października grzybów w lasach było jak na lekarstwo. Dopiero po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły niemal w całej Polsce w minioną niedzielę (22 października) grzybiarze zaczęli wychodzić z lasów z pełnymi wiadrami podgrzybków. W miniony weekend na łowy wybrało się mnóstwo grzybiarzy i niemal wszyscy wrócili do domów zadowoleni ze zbiorów.

📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA 📢 Cyrk koło retkińskiej górki w Łodzi. Reżyser Magnus von Horn kręci w Łodzi swój kolejny film W Łodzi trwają zdjęcia do najnowszego filmu Magnusa von Horna "Mamka". W piątek (27.10) ekipa plan zdjęciowy zaaranżowała na łódzkich Błoniach koło górki Retkińskiej w rejonie ulic Konstantynowskiej i Juszczakiewicza. Kręcono sceny rozgrywające się w cyrku.

📢 Najlepsze MEMY na Halloween, po prostu strach się bać! Uśmiejecie się do łez. Oto strasznie śmieszne MEMY Strasznie śmieszne MEMY na HALLOWEEN rozbawią Cię do łez. Twórcy obrazków z zabawnymi podpisami znów się popisali. Jeśli lubisz się śmiać, to zerknij w galerię zdjęć. Tam znajdziesz najlepsze MEMY na Halloween. 📢 Wielkie zamieszanie w McDonaldzie na Retkini? Co się stało, że restauracja jest ogrodzona, białe namioty oraz wielki plac budowy Na Retkini w Łodzi trwa wielkie zamieszanie w okolicy restauracji McDonald's przy ul. Retkińskiej 103. Od strony alei Wyszyńskiego między wieżowcami, a restauracją stanęły białe namioty otoczone czarnym płotem z napisami informującymi, że jest to teren budowy. W restauracji nie działa system McDrive i jeść można tylko wewnątrz, nie ma jednak gdzie zaparkować auta.

📢 Śledztwo w sprawie remontu łódzkiego Grand Hotelu. Prokuratura sprawdza czy doszło do nieprawidłowości. O jakie zastrzeżenia chodzi? Prokuratura kończy śledztwo w sprawie uchybień i nieprawidłowości popełnionych podczas gruntownego remontu zabytkowego Grand Hotelu, jednej z wizytówek Łodzi. Jednocześnie swoje postępowanie prowadzą służby konserwatorskie. 📢 Łódzkie podwórka. Jak kiedyś wyglądały podwórka w Łodzi? Łódzkie podwórka miały niesamowity klimat. Na nich koncentrowało się życie kamienicy. Tu przy trzepaku bawiły się dzieci. Dorośli urządzali tu dla sąsiadów imieniny, spotykali się z nimi by przekazać najnowsze plotki. 📢 Miss Natura Łódź 1988, czyli piękno bez bikini. Wybory Miss Natura ZDJĘCIA Każdy mile widziany, lecz rozebrany - takie napisy witały plażowiczów spędzających urlopy nad Bałtykiem w latach 80 - tych XX wieku. Do licznej grupy golasów, nurtu wywodzącego się z nudyzmu, dołączyli łodzianie pod wodzą prezesa Klubu Naturystów, Józefa Kubickiego z Łodzi.

