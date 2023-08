Prasówka 19.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmierć w mieszkaniu na Widzewie. Starsza pani od dawna nie żyła...”?

Prasówka 19.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmierć w mieszkaniu na Widzewie. Starsza pani od dawna nie żyła... Fetor wyczuwalny na klatce schodowej w wieżowcu przy ul. Czernika na Widzewie postawił na nogi mieszkańców tegoż budynku. Nieprzyjemny zapach był niiepokojąco intensywny na drugim piętrze... Dodatkowo 83-letniej lokatorki jednego z mieszkań na tej kondygnacji wieżowca nie widziano od dwóch tygodni. W piątek (18 sierpnia) wieczorem sąsiedzi postanowili zadzwonić po służby.

📢 Łódzka pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy w poniedziałek, 21 sierpnia - jeszcze można się zapisać GALERIA ZDJĘĆ Wciąż można zapisać się na 98. pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyruszy ona z Łodzi w poniedziałek, 21 sierpnia.

Tradycyjnie jak co roku, pątnicy będą szli grupami - m.in. rodzinną, zakonną, milczenia, młodzieżową. Przed nimi 130 kilometrów, a 26 sierpnia - udział w uroczystościach Matki Boskiej Częstochowskiej.

📢 Drugi dzisiejszy transfer ŁKS. Kontrakt podpisał Adrian Małachowski Działacze piłkarskiego ŁKS ogłosili dziś podpisanie drugiego transferu

Prasówka 19.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Górnik Zabrze Widzew 1:1. Łodzianie walczy do końca W meczu piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozegranym w Zabrzu Widzew zremisował z Górnikiem 1:1. To pierwszy punkt łodzian w tym sezonie wywalczony na boisku rywala. Na pewno kibice nie będą długo o tym meczu rozprawiać. Spotkanie długimi momentami było nudne, a kibice nie mogli się doczekać jakiekolwiek ciekawe akcje. Jego jakość także pozostawiała wiele do życzenia.

Na pewno słowa uznania należą się widzewiakom za waleczność i ambicję. Łódzcy piłkarze walczyli do końca i ich starania zostały nagrodzone.

Z drugiej jednak strony łódzka drużyny ma wiele słabych punktów, ale pewnie o tym dobrze wiedzą widzewscy działacze. Okienko transferowe jest jeszcze otwarte i czas ruszyć na łowy. Górnik pokazał, że można. Ich debiutant, Adrian Kapralik, wypożyczony w czwartek z Żliny już w pierwszym spotkaniu zdobył gola.

A wszystko zaczęło się od prezentu Żyry, który fatalnie przyjął piłkę. Taki boiskowy lis, jak Podolski nie zwykł marnować takich prezentów. Jego asysta była świetna. Górnik nie musiał zremisować tego mecz, ale skoro dostaje się prezenty, to trzeba je wykorzystywać!

📢 Ależ ciało zgrabnej Salmy Hayek! Nie ma nic na sobie prócz ręcznika. Zobacz jak nosi stroje kąpielowe ZDJĘCIA Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają! 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 10.08.2023

📢 Tak mieszka Dawid Kwiatkowski! Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. Jak wygląda dom jurora z The Voice Kids? ZDJĘCIA Dawid Kwiatkowski to jeden z jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. Jak wygląda jego życie i dom? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Gwiazda Britney Spears rozwodzi się z kolejnym mężem Samem Asgharim. Tym razem jej związek trwał tylko 14 miesięcy Britney Spears znów się rozwodzi. Tym razem jej związek trwał zaledwie 14 miesięcy.

📢 Oto niecodzienne ogłoszenia o pracę, które wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Zobacz, czego to ludzie nie wymyślą ZDJĘCIA Szukając pracy, większość z nas zwraca uwagę na poważne ogłoszenia z wymaganiami i opisami stanowisk. Ale czasami trafiają się ogłoszenia, które są tak niewiarygodne, absurdalne lub po prostu niezwykle zabawne, że nie można się powstrzymać przed uśmiechem. 📢 Burza i ulewa nad Łodzią. W wielu miejscach utworzyły się rozlewiska ZDJĘCIA W godzinach przedpołudniowych na Łódź nadciągnęła potężna burza z obfitymi opadami deszczu. W wielu miejscach na ulicach powstały rozlewiska, w których utknęły samochody. Zalane są lokale gastronomiczne i użytkowe. W Łodzi strażacy do godz. 12.30 zanotowali 25 interwencji związanych z burzami i opadami.

📢 Oto wyjątkowe ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń. 📢 Tak wlaśnie wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Pałką teleskopową zaatakował na terenie ogródków działkowych w Łodzi! Bandzior jest na wolności ZDJĘCIA Otyły mięśniak uzbrojony w pałkę teleskopową zaatakował grupę młodzieńców przebywających na terenie ogródków działkowych w Łodzi. Bandzior wyrwał furtkę, wkroczył na działkę, a grillujących tam dwudziestolatków zaatakował pięściami i... pałką teleskopową. Mimo, że bandyckie zachowanie osiłka z brzuchem nagrał jeden z poszkodowanych, to policja nadal go nie zatrzymała. Funkcjonariusze nawet nie zabezpieczyli filmu, na którym widać jego wizerunek!

📢 Najniebezpieczniejsze miasta w Europie – nowy ranking ujawnia niechlubnych „zwycięzców”. W tych miejscach lepiej uważać podczas podróży... Podczas urlopu każdy chce spędzić czas jak najlepiej, wolny od codziennych obowiązków, zmartwień i stresu. Okazuje się, że nie wszystkie lokalizacje naszego kontynentu nadają się na beztroski wypoczynek – nowy ranking ujawnił najniebezpieczniejsze miasta w Europie w 2023 roku. Zobaczcie, w których miejscach lepiej uważać podczas podróży...

📢 Janusz Niedźwiedź, trener piłkarzy Widzewa: Mecz z Górnikiem będzie na ustach całej Polski Dziś piłkarze Widzewa zmierzą się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Oto co przed meczem piątej kolejki ekstraklasy powiedział szkoleniowiec łódzkiej drużyny. 📢 Oto jedyna taka rodzina w Polsce. Oto rodzina Amiszów. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe życie! Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium.

📢 Oto łódzkie neony. Przez lata ożywiały wieczorny i nocny krajobraz Łodzi. Zobaczcie ZDJĘCIA Łódź miastem neonów - tak było w latach 60. i 70. Szacuje się, że w tamtym czasie w Łodzi było ponad 2 tysiące neonów! Rozświetlały ulice naszego miasta. Przywołując wspomnienia z lat świetności, neonowe światła są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego miasta.

📢 Fani i fanki są zachwyceni jej wspaniałą i dopracowaną sylwetką. Oto Izabella Krzan w pełnej krasie ZDJECIA Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.

📢 Śmiertelny wypadek na al. Włókniarzy przy ul. Srebrzyńskiej. Nie żyje 19-letnia kierująca audi 19-letnia kobieta zginęła w wypadku, do którego doszło po północy na al. Włókniarzy przed skrzyżowaniem z ul. Srebrzyńską (na nitce drogi w kierunku ul. Pabianickiej). Młoda kobieta, mieszkanka powiatu pabianickiego, siedziała za kierownicą audi A3, które - z nieustalonych dotąd przyczyn - zjechało z drogi i uderzyło w latarnię.

📢 W Łodzi zostanie urządzony kolejny park kieszonkowy. Teren zielony zyskają mieszkańcy Starego Polesia Na Starym Polesiu zostanie urządzony park kieszonkowy. Pusty plac w kwartale ulic Łąkowej, Skłodowskiej-Curie, Kopernika i Lipowej zamieni się w miejsce spotkań i relaksu mieszkańców i zabaw dla dzieci.

📢 Oto Anna Kurek pokazuje swoje zgrabne ciało. Zdjęcia żony Bartosza Kurka pokazują wiele i zachwycają internautów ZDJĘCIA 17.08.2023 Anna Kurek czaruje swymi wdziękami w Internecie. 📢 Nawierzchnia na Jaracza w Łodzi wymaga już remontu. Kostka zaczęła się sypać. Co mówią mieszkańcy i przechodnie? Stan nowej nawierzchni w formie na ul. Jaracza w centrum Łodzi przeraża. Chodzi o to, że kostki są albo zapadnięte i wybrzuszone, albo porozrzucane. Mieszkańcy i przechodnie nie mają wątpliwości, że doszło do fuszerki. Niektórzy jednak uważają, że winne są ciężkie autobusy miejskie i samochody dostawcze, które non stop tamtędy kursują.

📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza. 📢 Edyta Górniak nie ma domu, mieszka w hotelu. Wiemy dlaczego? Edyta Górniak większości Nowaków i Kowalskich kojarzy się z sukcesem zawodowym, a co za tym idzie zamożnością i bogactwem. 📢 Oto seksowna Ewa Swoboda pokazuje swoje wytatuowane ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna i szybka. Zdjęcia Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła.

📢 Oto Ewa Skibińska bez ubrań! Zobacz, jak wygląda na najnowszych zdjęciach! Wygląda bardzo atrakcyjnie! Mamy nowe zdjęcia Pozuje bez niczego, zasłaniając piersi rękami. Kobieta ogień. Ewa Skibińska znów zaskoczyła internautów śmiałym zdjęciem, które pojawiło się na Instagramie 59-letniej aktorki. Gwiazda po raz kolejny udowadnia, że nie boi się kontrowersji. Najpierw pokazała zdjęcie z wakacji, na którym leży w hotelowym łóżku zupełnie bez ubrań, a teraz zaskakuje kolejnym odważnym zdjęciem zrobionym w łazience. 📢 Oto młoda żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Piękna Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA Małgorzata Strasburger ma 39 lat. Piękna żona 76-letniego Karola Strasburgera wygląda wspaniale. Nie dziwi nas, że znany aktor wpadł w sidła miłości. Zobacz zdjęcia Małgosi Strasburger - KLIKNIJ W GALERIĘ.

📢 Oto Karolina Owczarz z klatki MMA! Łodzianka na gorących fotografiach! GALERIA Karolina Owczarz urodziła się w Łodzi. Była dziennikarka sportowa Polsatu Sport, zawodniczka MMA wagi muszej i polska bokserka wagi lekkiej. Na co dzień 30-letnia Karolina to także piękna kobieta i urocza osoba. Często publikuje w internecie zmysłowe zdjęcia. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

📢 W Łodzi można zjeść porządne śniadanie na mieście. Światowy trend polubili łodzianie i chętnie żywią się na mieście SONDA Łódź śniadaniami stoi, a łodzianie coraz chętniej wychodzą z domu, by zjeść pierwszy solidny posiłek na mieście. W wielu lokalach gastronomicznych serwuje się je już o godz. 8, ale są i takie, gdzie śniadanie zjemy nawet o 16. To propozycja dla pracujących na różne zmiany lub lubiących długo pospać.

📢 Śmiertelny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 50-letni kierowca samochodu dostawczego W czwartek, 17 sierpnia, przed godz. 6 na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Solca Mała w gminie Ozorków pod Zgierzem samochód dostawczy uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniósł około 50-letni kierowca tegoż pojazdu. 📢 Awantura domowa w kamienicy przy ul. Limanowskiego. Przyjechała policja... Patrol policji uspokajał w środę (16 sierpnia) po południu mieszkańców kamienicy przy ul. Limanowskiego. W jednym z mieszkań doszło do ostrej awantury między domownikami. Interweniowała policja. 📢 Dziewczyny Lata Term Poddębice. Zobacz ZDJĘCIA uczestniczek z drugiego weekendu sympatycznej akcji! Dziewczyny Lata Term Poddębice. Za nami drugi weekend akcja sympatycznej wielkiej wodnej atrakcji w Łódzkiem oraz naszej redakcji. Prezentujemy pierwsze uczestniczki wspólnej zabawy i już zapraszamy kolejne w następne niedziele sierpnia.

📢 Prawniczka Izabela, dziewczyna Antka Królikowskiego, przemówiła. Wyszło mało elegancko. Co zrobiła? 16.08.2023 Pewnie nie o taką sławę chodziło Antoniemu Królikowskiemu. Wprawdzie piszą o nim wszystkie media w kraju, ale w kontekście mało korzystnym dla aktora. Jakiś czas temu celebryta został zatrzymany przez policję, po tym jak okazało się, że prowadzi samochód po użyciu niedozwolonych substancji (test na obecność narkotyków wyszedł pozytywny). Królikowski w oświadczeniu napisał, że nie bierze narkotyków, a narkotest wykrył THC, którym wspomaga leczenie stwardnienia rozsianego.

📢 Widzew chce pozyskać kolejnego pomocnika z zagranicznego klubu. To jednak Polak Działacze Widzewa chcą jeszcze wzmocnić piłkarski zespół. 📢 Jak tylko skończą wiadukt, ruszyć ma budowa przystanku kolejowego Łódź Zarzew Trwa projektowanie nowego przystanku kolejowego pod wznoszonym właśnie wiaduktem na ul. Przybyszewskiego. Będzie to 22. stacja lub przystanek kolejowy w Łodzi, której budowę planowano już dawno, ale ze względu na przebudowę wiaduktu zostało to odłożone na kilka lat.

📢 Wypadek na Zalewie Sulejowskim. Skuter wodny zderzył się z motorówką. Obie nastolatki nie żyją ZDJĘCIA Dwie piętnastolatki, które zostały ranne w niedzielnym (13 sierpnia) wypadku na Zalewie Sulejowskim, nie żyją. Obie dziewczynki mimo wysiłku medyków zmarły niemal w tym samym czasie - we wtorek (15 sierpnia) ok. godz. 19 - w Instytucie Centrum Zdrowiac Matki Polki w Łodzi. 📢 Obchody Święta Wojska Polskiego w Łodzi. Uroczystość na placu katedralnym przed Grobem Nieznanego Żołnierza Obchody Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się we wtorek 15 sierpnia w Łodzi. Rozpoczęła je msza święta w intencji ojczyzny w łódzkiej archikatedrze. Mszę celebrował arcybiskup Grzegorz Ryś. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES!

📢 Marcelina Zawadzka musiała zrezygnować z pracy modelki przez... biust, zbyt duży biust ZDJĘCIA Żyjemy już długo, toteż mniej więcej wiemy, z jakimi problemami mierzą się rodziny Kowalskich i Nowaków. Weźmy taką Marcelinę Zawadzką. Mniej obeznanych w celebryckim świecie informujemy, że to Miss Polonia 2011. 34-letnia kobieta chciałaby pracować na światowych wybiegach. Niestety, jak sama przyznaje, jest skazana na pracę fotomodelki. A wszystkiemu winien jest jej... biust!

📢 Gorący długi weekend nad wodą - nad Stawami Jana w Łodzi jak na wakacjach ZDJĘCIA FILM Gdzie najlepiej wypoczywać, gdy za oknem słońce i temperatura sięga 30 stopni C? Nad wodą. Nawet ci, którzy długi weekend spędzają w Łodzi - mogą poczuć się jak na wakacjach. Wystarczy, że wybiorą się nad Stawy Jana. Tam, w otoczeniu zieleni, na plaży wiele osób właśnie tak właśnie wypoczywa.

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Mężczyzna porażony prądem na terenie klubu fitness w centrum Łodzi. Poparzony 25-latek trafił do szpitala ZDJĘCIA Do szpitala im. WAM trafił w poniedziałek (10 lipca) 25-letni mężczyzna, który został porażony prądem podczas prac serwisowych na terenie klubu fitness przy al. Politechniki 1 (w budynku Sukcesji). 25-latek doznał poparzeń dłoni, rąk, twarzy i nogi. Przebywa pod opieką specjalistów.

📢 Oto ona, czyli Roksana Węgiel i jej nowy chłopak Kevin! Ile ma lat Roksana i czy jest w ciąży? ZDJĘCIA Roksana Węgiel i jej chłopak Kevin Mglej. Roksana i Kevin i bardzo chętnie dzielą się swoim szczęściem w miłości w mediach społecznościowych. To powoduje, że znów o piosenkarce jest głośno. Szczególnie, że wybranek osiemnastolatki jest od niej o 7 lat starszy. 📢 Dom Restauracja SZTUM po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler MENU, CENY, OPINIE Dom Restauracja SZTUM po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler Jak Magda Gessler odmieniła restaurację "Przedzamcze" w miejscowości Sztum? Jakie w nowym lokalu podawane jest menu? Co można z jeść w restauracji Domu Restauracji Sztum? - zastanawiają się internauci, którzy jeszcze nie odwiedzili zrewolucjonizowanego lokalu na Pomorzu. Właściciele restauracji Sztum nie zdradzają menu lokalu na swojej stronie na facebooku. Kto będzie chciał dowiedzieć się, jakie dania serwowane są w Domu Restauracji Sztum, będzie musiał wybrać się tam osobiście. Jak przebiegły Kuchenne Rewolucje w restauracji Sztum?

📢 Bielizna erotyczna i nasutniki są coraz bardziej popularne. Zobacz, jak dodać trochę pikanterii do sypialni! Jeśli chodzi o eksplorację swojej seksualności i wprowadzanie odrobinę pikanterii do sypialni, bielizna erotyczna od marki Me Seduce jest jednym z najgorętszych trendów. Wśród ich kolekcji znajdują się również oryginalne i zmysłowe nasutniki, które mogą być prawdziwym przełomem w wyrażaniu swojej sensualności.

📢 Smaszcz otrzymała sądowe pozwy od Cichopek i Muchy. Wiemy, jak zareagowała Jakiś czas temu pisaliśmy, że romans Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to gotowa fabuła na film o wielkim uczuciu, ogromnej, głębokiej i szczerej miłości, olbrzymiej sile miłości, historii rozdzierającej serca. 📢 Ulice w Łodzi. Ulica Włókiennicza dawniej ulica Kamienna nie cieszyła się dobrą sławą ZDJĘCIA 5.06.2023 Spośród wielu łódzkich ulic najgorszą sławą cieszyła się ulica Kamienna - dziś ulica Włókiennicza. 5.06.2023

📢 Nie jedź tamtędy w trakcie ulewy. TOP 15 najczęściej zalewanych ulic w Łodzi Nie trzeba niekiedy nawet ta sążnistej ulewy, jaka przeszła nad Łodzią w czwartek (18 czerwca), by wiele łódzkich ulic zamieniło się w rwące potoki trudne do pokonania autem. W mieście jest wiele takich miejsc, w których po każdym oberwaniu chmury tworzą się rozlewiska, w które lepiej nie wjeżdżać autem, bo można z nich nie wyjechać. Wynotowaliśmy dla Was wstępny spis kilkunastu takich niebezpiecznych ulic i miejsc, które lepiej omijać szerokim łukiem, gdy znienacka dojdzie do oberwania chmury. Listę na pewno można jeszcze uzupełnić - wpisujcie kolejne niebezpieczne punkty w komentarzach. 📢 Miss Natura Łódź 1988, czyli piękno bez bikini. Wybory Miss Natura ZDJĘCIA Każdy mile widziany, lecz rozebrany - takie napisy witały plażowiczów spędzających urlopy nad Bałtykiem w latach 80 - tych XX wieku. Do licznej grupy golasów, nurtu wywodzącego się z nudyzmu, dołączyli łodzianie pod wodzą prezesa Klubu Naturystów, Józefa Kubickiego z Łodzi.

📢 BURZA W ŁODZI! FILMY, ZDJĘCIA z zalanej deszczem Łodzi. ARCHIWALNE ZDJĘCIA Nad województwem łódzkim przechodzi front burzowy. Ulewa nad Łodzią. Poniżej filmy i zdjęcia. Miasto jest sparaliżowane.

Oto najlepsze miasta do życia w Polsce