Prasówka 18.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Przebudowa Łodzi Kaliskiej: kasy przenoszą się do kontenerów, stary budynek idzie do rozbiórki. Na pociąg lepiej przyjść wcześniej To ostatnie chwile, kiedy podróżni mogą wejść do poczekalni dworca Łódź Kaliska. Za kilka dni budynek zostanie całkowicie zamknięty, a obsługa pasażerów będzie przeniesiona do kontenerów ustawionych na placu przed dworcem obok tunelu prowadzącego w kierunku alei Unii i na perony. Stara hala kasowa zostanie rozebrana, a w jej miejscu ma powstać zupełnie nowy obiekt dworcowy, choć z wykorzystaniem elementów starego budynku.

📢 Widzew - Cracovia. Kolejny raz kibice Widzewa fantastycznie dopingowali ZDJĘCIA W spotkaniu ósmej kolejki ekstraklasy Widzew podejmował Cracovię. Łodzianie wygrali 2:0. Kolejny raz z doskonałej strony zaprezentowali się fani czterokrotnych mistrzów Polski. Kibice drużyny z al. Piłsudskiego przez cały mecz rewelacyjnie wspierali swój zespół. Bez przesady można powiedzieć, że byli dwunastym zawodnikiem swojego zespołu. Na trybunach było 16 548 osób.

Prasówka 18.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Widzew - Cracovia 2:0. Udane debiuty w łódzkiej drużynie W spotkaniu ósmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy, rozegranym na stadionie przy al. Piłsudskiego, Widzew pokonał 2:0 z Cracovię. To pierwszy w tym sezonie porażka krakowskiej drużyny i drugi mecz w sezonie łodzian, w którym nie stracili gola! 📢 Pijany jak bela kierowca toyoty spowodował wypadek na Chojnach! 38-latek wydmuchał ponad 3 promile! Aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał 38-letni kierowca toyoty yaris, który w niedzielę (17 września) kilkanaście minut po godz. 12 spowodował wypadek na ul. św. Wojciecha na Chojnach. Toyota, którą kierował jechała w kierunku ul. Rzgowskiej, tuż za toyotą rav4. 📢 Moto Weteran Bazar 2023 w Łodzi na stadionie "Start". Wrześniowa edycja popularnej imprezy 16-17.09.2023 Moto Weteran Bazar to popularna wśród kolekcjonerów impreza, która odbywa się w Łodzi co kilka miesięcy już od ponad 20 lat. Na stadion "Start" przyjeżdżają sprzedawcy z całej Polski. Wśród nich kolekcjonerzy, entuzjaści i handlarze nie tylko starego sprzętu motoryzacyjnego, lecz także militariów i innych przedmiotów. Zobacz w galerii zdjęć, co można było dostać tym razem!

📢 Oto atrakcyjna Natalia Nykiel zapozowała w bikini na jednej z hiszpańskich plaż. Ależ ona ma figurę! ZDJĘCIA 17.09.23 Natalia Nykiel postanowiła pokazać swoją wspaniałą figurę w bardzo skąpym kostiumie kąpielowym. Piosenkarka wybrała się do Hiszpani i tam zapozowała na jednej z plaż.

📢 Najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 17.09.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ 17.09.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Oto projekty Budżetu Obywatelskiego w Łodzi. Sprawdź, co zostanie zrobione na Twoim osiedlu Jesień ma być czasem wykonywania drobniejszych remontów i modernizacji na osiedlowych ulicach i skwerach. Urzędnicy miejscy obiecują, że jeszcze przed końcem roku w wielu lokalizacjach pojawia się ekipy remontowe i zrobią to, czego łodzianie życzyli sobie biorąc udział w budżecie obywatelskim. Chodzi głównie o miejsca parkingowe, nowe chodniki, przejścia dla pieszych, place zabaw czy niewielkie osiedlowe parki.

📢 Dojrzała Adrianna Biedrzyńska, piękna i seksowna. Jest niczym wino ZDJĘCIA 17.09.2023 Adrianna Biedrzyńska dojrzała, piękna. Artystka ma 59 lat i w niczym to jej nie przeszkadza. Mimo upływu czasu aktorka wręcz promienieje i zachwyca wyglądem całą rzeszę fanów. 📢 Kasia Cichopek w bikini. Aktorka kostiumów plażowych ma mnóstwo. W każdym z nich wygląda rewelacyjnie ZDJĘCIA 41-letnia Katarzyna Cichopek, która ostatnio zmieniła partnera życiwego, jest w formie. Mogą się o tym przekonać internauci, bo celebrytka opublikowała ostatnio sporo zdjęć w bikini. Trzeba przyznać, że Kasia Cichopek strojów kąpielowych ma mnóstwo, w których chętnie pokazuje swoje atuty.

📢 Siatkówka. Polska pokonała w Łodzi Słowenię. Zobaczcie na ZDJĘCIACH wspaniałych kibiców Polskie siatkarki pokonały w Łodzi Słowenię 3:0 (25:18, 25:15, 25:22) w pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Naszą drużynę wspaniale dopingowali fani, którzy zasiedli w Atlas Arenie.

📢 Najśmieszniejsze sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Nowe ZDJĘCIA! Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu. 📢 Modelki XXL mają powodzenie. Duże jest naprawdę piękne ZDJĘCIA Kilka łodzianek miało dość dyktatorów mody, którzy lansują wychudzone, czasem wręcz anorektyczne modelki. Założyły więc agencję dla tzw. dużych kobiet. Najszczuplejsze z ich dziewczyn noszą rozmiar 38, a największe mogą pochwalić się biustami w rozmiarze H (tzw. ósemka) i ciuchami z metką 46. 📢 Oto naprawdę niecodzienne ogłoszenia o pracę, które wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Zobacz, czego to ludzie nie wymyślą ZDJĘCIA Szukając pracy, większość z nas zwraca uwagę na poważne ogłoszenia z wymaganiami i opisami stanowisk. Ale czasami trafiają się ogłoszenia, które są tak niewiarygodne, absurdalne lub po prostu niezwykle zabawne, że nie można się powstrzymać przed uśmiechem.

📢 Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu Łódź. Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu. Jedno z najszybszych ferrari w historii zostało rozbite na al. Mickiewicza. Wartość nowego samochodu to ponad 1 mln 300 tys. zł. Kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach. Został jednak lekko poturbowany. Trafił na badania do szpitala im. WAM. Okazało się, że był po spożyciu alkoholu. Wydmuchał 0,4 promila. Policja zatrzymała mu prawo jazdy.

📢 Oto żona Wojciecha Szczęsnego Marina Łuczenko. Zobacz atrakcyjne ZDJĘCIA wybranki serca polskiego bramkarza! Atrakcyjna Marina Łuczenko to nie tylko żona Wojtka Szczęsnego, ale przede wszystkim uzdolniona muzycznie piosenkarka, która ma na swoim koncie wiele sukcesów. Ostatnio głośno jest na temat auta, jakim podwiozła Wojtka na zgrupowanie piłkarskiej kadry. Piosenkarka siedziała za kierownicą Rolls-Royce'a Cullinan Black Badge!

📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin. 📢 Oto Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

📢 Oto Maja Sablewska tylko w samej bieliźnie! Oto profesjonalistka! Cóż za niebanalna figura, śmiałe ujęcia! Maja Sablewska ZDJĘCIA Fantastyczna figura pozwala na takie śmiałe fotografie. Maja Sablewska od pewnego czasu publikuje na Instagramie swoje odważne zdjęcia w bieliźnie. Ta figura, ten seksapil! Po prostu WOW! Jak sama twierdzi jest w "dobrej formie". 📢 Tak zachowują się Janusze i Grażyny plażowania MEMY. Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY z wakacji. Też tak plażujecie? ZDJĘCIA Memy z wakacyjnego wypoczynku potrafią rozbawić do łez! Przekonajcie się sami, jak bardzo zabawne mogą być zdjęcia z odpowiednim podpisem.

📢 Niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie!

📢 Oto Kayah i jej zgrabne nogi. ZDJĘCIA. Ona wie jak dbać o swoje ciało. Rok Kayah rozpocznie z przytupem! Tak nazywa się naprawdę Kayah ma 55 lat i figurę nastolatki. Obfity biust, szczupła sylwetka no i... długie zgrabne nogi. Gwiazda polskiej piosenki dużo koncertuje, a to wiąże się ze sporym wysiłkiem fizycznym. Jakiś czas temu Kayah wyjawiła, co robi, by jej nogi wyglądały jak u nastolatki.

📢 Widzew zagra z Cracovią bez trzech kluczowych piłkarzy. Co się stało? W niedzielę Widzew w spotkaniu ósmej kolejki ekstraklasy podejmie z Cracovię. Początek meczu na stadionie przy al. Piłudskiego o godz. 15. Łodzianie przystąpią do tego pojedynku pod wodzą nowego trenera. Janusza Niedźwiedzia zastąpił Daniel Myśliwiec, dla którego niedzielne spotkanie będzie debiutem.

📢 Po meczu Raków-ŁKS. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Piłkarze ŁKS przegrali w Częstochowie z Rakowem 0:1 Goście owszem starali się, gospodarze wywalczyli trzy punkty. Oto nasze oceny ełkaesiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

Poszczególnych piłkarzy oceniamy NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH W GALERII 📢 Oto piękna Joanna Krupa! Jurorka programu Top Model onieśmiela swoją urodą! Piękna Joanna Krupa wciąż zachwyca swoją urodą! Jurorka programu Top Model onieśmiela fanów swoją urodą! Modelka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych publikuje odważne zdjęcia!

📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy. 📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Oto jak znani pożegnali legendarnego dziennikarza ZDJĘCIA Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata.

📢 Oto odmieniona Danuta Martyniuk po operacji plastycznej ZDJĘCIA. Żona Martyniuka wygląda dziś inaczej! ZDJĘCIA 17.09.2023 Danuta Martyniuk przeszła niesamowitą metamorfozę.

📢 Prząśniczka w Parku Ocalałych. Hymn Łodzi zaśpiewany przez wielki chór na 600-lecie miasta. Zobacz zdjęcia i film W sobotę, 16 września w Parku Ocalałych chór złożony z kilku setek głosów zaśpiewał "Prząśniczkę", oficjalny hymn miasta Łodzi. 📢 Raków Częstochowa ŁKS Łódź 1:0. Nie musieli przegrać z mistrzem Polski W spotkaniu ósmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał 1:0 ŁKS Łódź.

Porażka ŁKS z mistrzem Polski nie jest wielką niespodzianką. Raków szybko zdobył gola i dlatego mógł sobie później pozwolić na zwolnienie tempa i oszczędzanie sił na czwartkowy mecz Ligi Europy z Atalantą Bergamo

ŁKS mógł ukarać za kunktatorstwo mistrzów Polski. Trzy wyśmienite sytuacje do zmiany wynik miał Kay Tejan, ale pudłował niemiłosiernie! To się ostatecznie zemściło.

Łódzka drużyna przegrała piąty wyjazdowy mecz z tym sezonie. Brak punktów wywalczonych na boiskach rywali (bramki 1-9) źle wróży ekstraklasowej przyszłości tej drużyny. Już wiemy, że piętą achillesową zespołu prowadzonego przez trenera Kazimierza Moska jest defensywa. Stracony gol w Częstochowie był efektem całej serii błędnych zachowań ełkaesiaków w obronie.

📢 Monika Goździalska bezlitosna dla Anny Lewandowskiej. To musiało zaboleć ZDJĘCIA Staramy się w tej rubryce nie męczyć Państwa sportem. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 16.09.23. Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Smaszcz znów w akcji. Cichopek i Kurzajewski nie mają spokoju. Co się stało? ZDJĘCIA Wydawało się już, że magazyny amunicji Pauliny Smaszcz wyczerpały się, a ona wreszcie znudziła się zianiem jadem w kierunku byłego męża. Nie doceniliśmy jej jednak! 📢 Makabryczne morderstwo na Przestrzennej w Łodzi. Sprawca przygwoździł do drzewa 43 - latka a następnie po nim przejechał Sprawca dogonił samochodem uciekającego mężczyznę i przygwoździł go do drzewa. Następnie cofnął samochodem i przejechał po mężczyźnie. W sądzie zapadł właśnie wyrok w sprawie makabrycznego morderstwa przy ul. Przestrzennej w Łodzi.

📢 Pomocnik Widzewa Ernest Terpiłowski: Pod rządami nowego trenera zmieniło się całkiem sporo W spotkaniu ósmej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Widzew podejmie na stadionie przy al. Piłsudskiego Cracovię Kraków. To spotkanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15. Przed tym meczem wypowiedział się pomocnik czterokrotnych mistrzów Polski Ernest Terpiłowski. 📢 Lodowisko "Bombonierka" w Łodzi. Hokeiści i łyżwiarze figurowi już trenują, wkrótce rozpoczną się ślizgawki dla łodzian Z końcem lata na lodowisku "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego w Łodzi zaczyna się nowy sezon. Trenują już hokeiści i łyżwiarze figurowi. A łodzianie będą mogli wybrać się na pierwszą ślizgawkę już w czwartek 21 września w godz. 14 -15. 📢 Zabrakło prądu na budowie tunelu, bo nie opłacono rachunku. Sytuacja opanowana - zapewnia PKP Polskie Linie Kolejowe Kolejny problem pojawił się na budowie tunelu kolejowego pod centrum Łodzi. Dostawca prądu wyłączył zasilanie maszyny drążącej, bo nie zostały uregulowane rachunki za prąd. To już nie pierwsza podobna sytuacja, kiedy wykonawca nie reguluje na czas swoich zobowiązań.

📢 Primark w Łodzi. Klienci już odliczają dni do otwarcia. Kiedy? Co będzie można kupić? ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Primark w Łodzi szykuje się do otwarcia. To zapowiadana i wyczekiwana w naszym mieście premiera marki, jakiej dotąd nie było w żadnym centrum handlowym. Primark zdecydował się na wygodną lokalizację w Manufakturze, ale nie w galerii handlowej, lecz na Rynku Włókniarek Łódzkich. Do wielkiego sklepu wchodzi się prosto z ulicy. 📢 Ewa Wachowicz i Sławomir Kowalewski wzięli ślub. Para żyła ze sobą już wiele lat! Zobacz zdjęcia 14.09.2023 Ewa Wachowicz stanęła na ślubnym kobiercu. Była Miss Polonia i Sławomir Kowalewski powiedzieli sobie "tak". Wcześniej przez wiele lat żyli ze sobą, ale wreszcie zdecydowali się przypieczętować swój związek!

📢 Sylwia Peretti z Królowych Życia wyglądała wcześniej zupełnie inaczej. Zmieniła się nie do poznania. Zobacz zdjęcia 14.09.2023 Sylwia Peretti przeszła sporą metamorfozę. Gwiazda programu "Królowe Życia" przed laty brała udział w "Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Zobacz, jak bardzo się zmieniła.

📢 Marta Chodorowska z "Rancza" znowu pokazała się nago! Zdjęcia. Serialowa córka wójta w innej odsłonie. Pokazała odważne kadry 14.09.2023 41-letnia Marta Chodorowska zdobyła popularność w serialu "Ranczo", w którym wciela się w córkę wójta, którego gra Cezary Żak. Aktorka jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedanwo pokazała fanom kilka odważnych zdjęć - kliknij w galerię.

📢 Oto najładniejsze perfumy męskie TOP 6. Na prezent! To był trudny wybór. One mają najlepsze opinie! Ranking 14.09.2023 Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy. 📢 Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi. Tak się zmieniła pizzeria Hot Devil po żywiołowej wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Nietrudno się domyślić...

📢 Zmysłowa Martyna Wojciechowska rozebrała się! Ta piękna sesja zostanie w pamięci fanów. Zobacz nowe ZDJĘCIA Martyna Wojciechowska wywołała wielkie poruszenie. Taka śmiała jeszcze nie była. Pokazała się na zdjęciach topless, bez retuszów, tak jak naprawdę wygląda jej ciało. 📢 Oto żona Piotra Adamczyka. To bardzo piękna kobieta. Kim jest Karolina Szymczak? Zobacz ZDJĘCIA Karolina Szymczak, prywatnie żona aktora Piotra Adamczyka, to modelka i aktorka. W wieku 15 lat rozpoczęła przygodę z modelingiem. Obecnie mieszka w USA, gdzie stara się robić karierę filmową. Aktorka otrzymała rolę w filmie "Babylon", którego reżyserem jest Damien Chazelle, zdobywca nagrody Oscara za musical "La La Land". W głównych rolach w filmie zagrają Brad Pitt i Margot Robbie. 📢 Budowa tunelu kolejowego pod Łodzią. Kolejny rok opóźnienia. Kiedy wreszcie tunelem pojadą pociągi? ZDJĘCIA PKP Polskie Linie Kolejowe - inwestor tego ogromnego, wartego ponad 2 miliardy złotych projektu, podpisał kilka dni temu z wykonawcą aneks do umowy, który przewiduje przedłużenie robót budowlanych do 2024 roku, a termin udostepnienia tunelu dla ruchu pociągów do roku 2025. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe tempo prac, terminy te także są mało realne.

📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? 25.10.22 ZOBACZ ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Miss Natura Łódź 1988, czyli piękno bez bikini. Wybory Miss Natura ZDJĘCIA Każdy mile widziany, lecz rozebrany - takie napisy witały plażowiczów spędzających urlopy nad Bałtykiem w latach 80 - tych XX wieku. Do licznej grupy golasów, nurtu wywodzącego się z nudyzmu, dołączyli łodzianie pod wodzą prezesa Klubu Naturystów, Józefa Kubickiego z Łodzi.

📢 Modelki XXL mają powodzenie. Duże jest piękne ZDJĘCIA Kilka łodzianek miało dość dyktatorów mody, którzy lansują wychudzone, czasem wręcz anorektyczne modelki. Założyły więc agencję dla tzw. dużych kobiet. Najszczuplejsze z ich dziewczyn noszą rozmiar 38, a największe mogą pochwalić się biustami w rozmiarze H (tzw. ósemka) i ciuchami z metką 46.

