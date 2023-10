Prasówka 17.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tym psom wypadają oczy. LISTA. Co zrobić, gdy dojdzie do takiej sytuacji? Jak tego uniknąć...”?

Prasówka 17.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tym psom wypadają oczy. LISTA. Co zrobić, gdy dojdzie do takiej sytuacji? Jak tego uniknąć... Wypadnięcie gałki ocznej u psa to problem, który dotyka ras brachycefalicznych, czyli tzw. krótkoczaszkowych. Niewiele osób decydując się na posiadanie pupila tej rasy zdaje sobie sprawę z zagrożenia i nie wie, jak się zachować, gdy pojawi się ten problem.

📢 Szantażowana aktorka Bella Thorne mówi dosyć i sama publikuje swoje roznegliżowane zdjęcia w sieci ZDJĘCIA Haker szantażował aktorkę Bellę Thorne. Kobieta powiedziała dosyć i... sama opublikowała w sieci swoje nagie zdjęcia. 📢 Polska Mołdawia MEMY i znów mnóstwo śmiechu po występie naszych piłkarzy. Memy rozbawią Was do łez Polska Mołdawia najlepsze MEMY. Polska walczy o awans bezpośredni na EURO 2024, a turniej finałowy zostanie rozegrany w Niemczech. Kibice dopisali i przyszli dopingować Biało-Czerwonym, którzy po pierwszej połowie sensacyjnie przegrywali z Mołdawią 0:1. Później doprowadziliśmy do remisu. Internauci znów stworzyli świetne MEMY.

Prasówka 17.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie!

📢 Maja Sablewska tylko w samej bieliźnie! Oto profesjonalistka! Cóż za niebanalna figura, śmiałe ujęcia! Maja Sablewska ZDJĘCIA Fantastyczna figura pozwala na takie śmiałe fotografie. Maja Sablewska od pewnego czasu publikuje na Instagramie swoje odważne zdjęcia w bieliźnie. Ta figura, ten seksapil! Po prostu WOW! Jak sama twierdzi jest w "dobrej formie". 📢 Uznali Cezarego Pazurę za bezdomnego. Żona aktora oburzona ZDJĘCIA Wybory parlamentarne były dla wszelkiej maści celebrytów wyśmienitą okazją do przypomnienia o swoim istnieniu.

📢 Marcin Hakiel pokazał nową ukochaną. Internauci są bezlitośni ZDJĘCIA Marcin Hakiel to były mąż Katarzyny Cichopek. Aktorka zostawiła go dla Macieja Kurzajewskiego. 📢 Oto jak mieszka Dawid Kwiatkowski. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 16.10.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Joanna Krupa wciąż zachwyca! Jurorka programu Top Model onieśmiela swoją urodą! Piękna Joanna Krupa wciąż zachwyca swoją urodą! Jurorka programu Top Model onieśmiela fanów swoją urodą! Modelka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych publikuje odważne zdjęcia!

📢 Oto żona Szymona Hołowni - Urszula. Kim jest? Nie uwierzycie, czym zajmuje się na co dzień... Kim jest żona Szymona Hołowni, Urszula Hołownia? Ta kobieta wykonuje niezwykły zawód. Żona Hołowni jest pilotką. W „Newsweeku" ukazał się wywiad, w którym Szymon Hołownia zdradził, że jego żona ma na imię Urszula, a córka Mania. Co jeszcze powiedział o swojej rodzinie? 📢 Janusze budownictwa w akcji! Tylko oni mogli wpaść na te ciekawe rozwiązania Gdy planujemy remont domu, mieszkania zazwyczaj korzystamy z usług fachowców, którzy się na tym znają. Zdarza się jednak, że niektóre prace wykonujemy sami lub zatrudniamy "specjalistów". Niekiedy okazuje się, że zatrudnieni przez nas fachowcy nie są do końca rzetelni i uczciwi... W galerii zebraliśmy efekty "pracy" budowlańców, którym chyba nie wszystko wyszło, tak jak powinno.

📢 To zarejestrowały kamery monitoringu Straży Miejskiej w Pabianicach. Można pęknąć ze śmiechu. Zobacz najbardziej niesamowite filmy Na wyjątkowy pomysł wpadła Straż Miejska w Pabianicach. Z okazji przypadającego 1 kwietnia prima aprilis, chcąc też wywołać uśmiech zaprosiła mieszkańców do zabawy. Opublikowano na facebooku trzy najzabawniejsze według Straży Miejskiej filmy z monitoringu miejskiego. Zadaniem mieszkańców było wybór najbardziej zabawnego. Zobaczcie w zamieszczonym wideo trzy filmy. Gwarantujemy, że uśmiejecie się do łez. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 16.10.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Oto atrakcyjna i bardzo zmysłowa Marta Wierzbicka i jej szczere wyznanie na temat pozowania i rozbieranej sesji. Zobacz ZDJĘCIA Marta Wierzbicka szerszej publiczności znana oczywiście z bardzo popularnego serialu Na Wspólnej, ostatnio pojawiła się na imprezie promującej piękną biżuterię. Marta została zapytana, czy ponownie wzięłaby udział w sesji rozbieranej dla popularnego miesięcznika. 📢 Karolina Piechota na odważnych zdjęciach, na których prezentuje swoje wdzięki. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych ZDJĘCIA Popularna i sympatyczna aktorka Karolina Piechota to osoba niezbyt aktywna w mediach społecznościowych. Jednak systematycznie dodaje zdjęcia z tego, co dzieje się w jej życiu osobistym.

📢 Monika Mrozowska mówi o alimentach. Aktorka ma czwórkę dzieci z trzema partnerami. ZDJĘCIA Alimenty to ostatnio gorący temat w świecie naszych celebrytów.

📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz zdjęcia! 16.10.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Wyniki wyborów EXIT POLL 2023. Sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie łódzkim 15.10.2023 Wyniki EXIT POLL 2023 w województwie łódzkim. Podajemy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 do Sejmu w województwie łódzkim. Kto wygra wybory 2023 w województwie łódzkim?

📢 Bielizna, kostiumy i piękne modelki. Wszystko na Salonie Bielizny w Łodzi W łódzkiej Hali Expo odbył się XIV już Salon Bielizny. Można było zobaczyć co jest teraz modne w tej branży. Podziwiać biustonosze, kostiumy kąpielowe oraz piękne modelki.

📢 Grzybobranie 2023 w Łodzi i w regionie. Czy są grzyby w podłódzkich lasach? Czy w październiku warto wybrać się na grzyby? Ponad kilogram podgrzybków znalazł w lasach pod Pabianicami Maciej Jarecki, mieszkaniec Łodzi, który w miniony czwartek wybrał się na pierwsze w tym sezonie grzybobranie. Pan Maciek spędził w lesie prawie 3 godziny. Podgrzybki były małe, ale wszystkie zdrowe. Tyle samo grzybów w niedzielę w lasach pod Strykowem znalazła jego sąsiadka, która na grzybobranie wybrała się z synem. Strasznie zmarzła, bo temperatura mocno spadła, ale chodziła po lesie o połowę krócej niż pan Maciej. 📢 Podział mandatów w sejmie według danych exit poll. Zobacz, kto ma większość Jak wygląda podział mandatów w sejmie po wyborach parlamentarnych? Sondażownia Ipsos przedstawiła wyniki exit poll. Według badania PiS uzyskał 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163 mandaty w Sejmie.

📢 Oto nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego - ZDJĘCIA. Ale chata! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w nowych wnętrzach, zobaczcie w naszej galerii. Para w końcu pokazała jak wyglądają ich pomieszczenia w domu. 📢 Rumuńska modelka uznana za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią” skradła i porzuciła serce tenisowego podrywacza z Bułgarii ZDJĘCIA Madalina Diana Ghenea, (była już) dziewczyna bułgarskiego tenisisty Grigora Dimitrowa (19. ATP), wystąpiła w reklamie marki Yamamay. 36-letnia Rumunka jest także aktorką i spędziła lato kręcąc thriller na Malcie. Uznana została za „najseksowniejszą kobietę na Ziemi i poza nią”.

📢 Oto zdolna żona Łukasza Nowickiego GALERIA ZDJĘĆ. Ślub odbył się na Bali. ZDJĘCIA. Kim jest Olga Paszkowska 15.10.20203 Łukasz Nowicki od ośmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Olgą Paszkowską. Zobacz zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Oto wszyscy mężczyźni Dody! ZDJĘCIA. Z nimi spała Doda! Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! 15.10.2023 Doda to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie show-biznesu. Jej życie uczuciowe w przeszłości bywało bardzo burzliwe. Na ZDJĘCIACH przypominamy wszystkich ukochanych piosenkarki. KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Oto odmieniona Danuta Martyniuk po operacji plastycznej ZDJĘCIA. Żona Martyniuka wygląda dziś inaczej! ZDJĘCIA 15.10.2023 Danuta Martyniuk przeszła niesamowitą metamorfozę. 📢 Tragedia w lokalu wyborczym w Łodzi. "Zmarła osoba leżała w przejściu" W niedzielę rano w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 183 na łódzkim osiedlu Retkinia zmarła jedna z głosujących osób. Nie spowodowało to zamknięcia lokalu, bo członkowie komisji uznali, że - z uwagi na wczesną porę - to wydarzenie nie miało wpływu na przebieg wyborów - poinformował członek Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi Robert Sira.

📢 Oto seksowna Roksana Węgiel w bieliźnie wkracza w dorosłość i publikuje niepoprawne Zdjęcia 15.10.2023 Roksana Węgiel ma już osiemnaście lat. Jej zdjęcia na Instagramie potwierdzają, że znana piosenkarka wkroczyła w dorosłość. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ...

📢 Oto śliczna żona Marka Kondrata w staniku i marynarce. Odmieniona Antonina Turnau ZDJĘCIA 15.10.2023 34-letnia Antonina Turnau to córka znanego piosenkarza Grzegorza Turnaua. Od ośmiu lat jest szczęśliwą małżonką legendarnego już aktora Marka Kondrata, który obecnie realizuje się w biznesie winnym. 📢 Małgorzata Tomaszewska pokazała mamę! ZDJĘCIA. Gwiazda TVP z rodzicielką! Kim jest Katarzyna Calińska-Moura? Galeria zdjęć 15.10.2023 Małgorzata Tomaszewska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterek stacji TVP. Widzowie mogą ja oglądać w programach "Pytanie na śniadanie" oraz "The Voice Senior". W ostatnim czasie wraz z synkiem wybrała sie do słonecznego Dubaju w odwiedziny do swojej mamy.

📢 Oto Małgorzata Tomaszewska w bikini GALERIA ZDJĘĆ. Piękna prezenterka niczego w życiu nie żałuje 15.10.2023 Małgorzata Tomaszewska ma 34 lata i jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych. Jest też córką legendarnego bramkarza reprezentacji polski Jana Tomaszewskiego. Dziennikarka bardzo często publikuje gorące zdjęcia w Internecie, na których zachwyca urodą i swoją nienaganną figurą. ZOBACZCIE ZRESZTĄ SAMI...

📢 Tak mieszka Rafał Pacześ z Łodzi. Zobacz zdjęcia. Popularny komik uwielbia luksusowe auta 15.10.2023 Rafał Pacześ to 33-letni komik urodzony w Łodzi. Od 2016 roku zawodowo związany ze stand-upem. Jego filmy w serwisie YouTube mają już kilka milionów wyświetleń.

📢 Śliczna Karolina Kowalkiewicz w stroju kąpielowym. ZDJĘCIA. Wojowniczka MMA wypoczywa, a fani komentują 15.10.2023 Karolina Kowalkiewicz często odpoczywa. Polska wojowniczka MMA jakiś czas temu padła ofiarą hejtu w internecie. Po informacji, że Kowalkiewicz postanowiła wrócić w tym roku do klatki i walczyć wylało się mnóstwo negatywnych komentarzy, które doprowadziły do łez znaną zawodniczkę UFC.

📢 Zmysłowa Magdalena Narożna w bieliźnie na parapecie ZDJĘCIA. Piosenkarka uwielbia pozować w ten sposób. Podniecająca i kusząca! 15.10.2023 Magdalena Narożna ponownie udostępniła kilka odważnych fotografii. Ostatnio zapozowała w seksownym koronkowym stroju. Wygląda kusząco i podniecająco. Zauważyli twen fakt internauci, którym ostatni look gwiazdy przypadł do gustu. 📢 Krwawe porachunki łódzkich kiboli. Jest wyrok dla nożownika z "Fanatyka" Sąd Apelacyjny w Łodzi rozpatrzył ponownie sprawę 40-letniego Pawła Ł.(pseudonim "Ława") i utrzymał w mocy łagodniejszy wyrok 10 lat i 4 miesięcy więzienia za usiłowanie zabójstwa Adama Z. oraz wpływanie na inną osobę, aby nie składała zeznań. Skazany 40-latek w 2017 roku w sklepie "Fanatyk", obok stadionu Widzewa, zaatakował nożem Z.

📢 Wyzywał i atakował przechodniów. Przewrócił staruszkę z zakupami i rozbił szybę w samochodzie ZDJĘCIA Agresywny 35-latek polował na słabszych w rejonie targowiska w Pabianicach. Mężczyzna wyzywał przechodniów, popychał ich i przewracał. Okazało się także, że ten sam mężczyzna kilka godzin wcześniej szklaną butelką rozbił szybę w samochodzie. Jeden z takich incydentów przy ul. Grota- Roweckiego nagrała kamera monitoringu miejskiego.

📢 Maria Andrejczyk publikuje bardzo odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 15.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Oto Iwona Węgrowska i jej ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 15.10.2023 Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

📢 Niezwykłe muzeum powstało w Łodzi. Co można w nim zobaczyć? W Łodzi otwarto nowe muzeum. Mieści się na ul. Włókienniczej 5 i można w nim podziwiać mundury policyjne z całego świata. Jego właścicielem, a zarazem kustoszem jest Grzegorz Fajngold. 📢 Śmiertelny wypadek w Buczku pod Łaskiem. Nie żyje młoda kobieta, kierująca daewoo ZDJĘCIA Mimo wysiłku strażaków i ekipy pogotowia ratunkowego, nie udało się uratować życia kobiety, uczestniczki porannego wypadku w miejscowości Buczek pod Łaskiem. Do wypadku doszło na ul. Zielonej około godz. 5.30. To druga ofiara śmiertelna w zdarzeniach na drogach województwa w ciągu ostatniej doby.

📢 Tragiczny wypadek w powiecie zgierskim. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Samochód uderzył w drzewo 30-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego zginął w wypadku, do którego doszło w czwartek (12 października) późnym wieczorem w miejscowości Albinów niedaleko Zgierza. Subaru, którym podróżował, uderzyło w drzewo.

📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 63-letnia Majka Jeżowska w obcisłej czerwonej sukience. Wygląda obłędnie! ZDJĘCIA Majka Jeżowska cieszy się ogromną sympatią młodych ludzi, którzy uwielbiają jej piosenki i styl bycia. 📢 Krwawe porachunki kiboli. Obrońca nożownika z "Fanatyka" zarzuca biegłym życie w konkubinacie... Naruszenie art. 202 Kodeksu Postępowania Karnego zarzuca biegłym psychiatrom obrońca 39-letniego Pawła Ł., oskarżonego w sprawie ataku nożem na 35-letniego Adama Z. w sklepie "Fanatyk" na Widzewie. Chodzi dokładnie o niezgodność z ust. 4 tegoż artykułu, czyli życie biegłych lekarzy psychiatrów... w konkubinacie.

