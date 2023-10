Prasówka 15.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ta polska aktorka urodziła czworo dzieci i tak prezentuje się w bikini Zobacz ZDJĘCIA Moniki Mrozowskiej”?

Prasówka 15.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Ta polska aktorka urodziła czworo dzieci i tak prezentuje się w bikini Zobacz ZDJĘCIA Moniki Mrozowskiej Monika Mrozowska, aktorka znana z roli Majki, najstarszej córki Kwiatkowskich, w serialu "Rodzina zastępcza", w maju skończyła 43 lata. Serialowa Majka może pochwalić się wspaniałą figurą. Patrząc na zdjęcia umieszczone na Instagramie trudno uwierzyć, że aktorka urodziła czworo dzieci.

📢 Wypadek w tunelu trasy W-Z. Zderzyły się 2 samochody osobowe, 3 osoby zostały poszkodowane Do trzech wypadków doszło późnym wieczorem na ulicach Łodzi - w tunelu trasy W-Z, na ul. Próchnika i ul. Drewnowskiej. Są poszkodowani. 📢 Złamanie ciszy wyborczej w województwie łódzkim. Policja wszczęła postępowanie Trwa cisza wyborcza. Do godz. 18 na terenie województwa łódzkiego policjanci odnotowali jedno zgłoszenie złamania ciszy wyborczej na terenie województwa łodzkiego. Do naruszenia przepisów panującej od północy ciszy wyborczej miało dojść na terenie Łowicza. policja wszczęła postępowanie.

Prasówka 15.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto atak agresywnego kierowcy. Pobił kobietę. To była policjantka! Sprawcy grozi aż 20 lat więzienia! Agresywny kierowca rzucił się z pięściami na kobietę, która chciała mu zabrać kluczyki. Kilkoma ciosami powalił ją na ziemię. Okazało się, że zaatakował policjantkę po służbie. Sprawcy grozi nawet 20 lat więzienia!

Jak doszło do ataku?

📢 Kobieta zmarła na chodniku na Widzewie, mężczyzna w mieszkaniu na Polesiu Ciała dwóch osób zabezpieczały w sobotę na terenie Łodzi miejskie służby. Na chodniku przy al. Piłsudskiego 100 (pomiędzy delegaturą a stacją benzynową) około południa zmarła kobieta. W mieszkaniu przy ul. Gdańskiej niewiele później strażacy odkryli zwłoki około 50-letniego mężczyzny.

📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon w pełni, dlatego warto ruszyć do lasu po prawdziwki i podgrzybki Grzybobranie czas zacząć - w lasach pojawiły się grzyby i to najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Sieć też nie śpi i już zareagowała - pojawiły się MEMY, które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami! 📢 W Widzewie mają bardzo poważny problem. To już piąta kontuzja! Widzew wykorzystał przerwę w meczach ekstraklasy na rozegranie spotkania kontrolnego. Łodzianie pokonali w Kiecach Koronę 3:2. Bramki zdobyli: Antoni Klimek 21 i 31 oraz Ernest Terpiłowski 42.

📢 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało! Zdjęcia piosenkarki zachwycają nie tylko fanów! 14.10.2023 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało w bikini! Fani piosenkarki są zachwyceni! Zobaczcie odważne zdjęcia!

📢 Oto Natalia Siwiec w bikini! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 14.10.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki! 📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz zdjęcia! 14.10.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Wszystkich Świętych w Łodzi. Porządkowanie nagrobków przed 1 listopada. Ceny usług Firmy oferujące porządkowanie nagrobków na łódzkich cmentarzach przed Wszystkimi Świętymi dysponują jeszcze wolnymi terminami. Spodziewają się nawału zgłoszeń w ostatnich dniach października. A zdarza się i tak, że na dzień przed 1 listopada rodzinie przypomina się, że trzeba doprowadzić do porządku nagrobek krewnego. 📢 Agresor na ulicy! Wyzywał i atakował przechodniów. Przewrócił staruszkę z zakupami ZDJĘCIA Agresywny 35-latek polował na słabszych w rejonie targowiska w Pabianicach. Mężczyzna wyzywał przechodniów, popychał ich i przewracał. Jeden z takich incydentów przy ul. Grota- Roweckiego nagrała kamera monitoringu miejskiego. 📢 Znane aktorki, modelka i inni celebryci z zarzutami prokuratorskimi. Co się wydarzyło? ZDJĘCIA No i narobiło się. Do tej pory to ona atakowała męża za jego różne, niezbyt chwalebne czyny. Teraz jest jedną z tych, które mają problemy z prawem.

📢 Były mąż mówi o związku z Agnieszką Chylińską. Czy łatwo było żyć z piosenkarką? Świat celebrytów to takie miejsce, w którym często robi się to samo, co w „zwykłych” domach, ale później mówi się o tym głośno, tak, aby przynajmniej cała Polska o tym wiedziała. 📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Nauczyciele stracili cierpliwość i przygotowali riposty W Dzień Nauczyciela uczniowie dziękują pedagogom za opiekę i przekazaną wiedzę, ale trzeba przyznać, że na co dzień nie mają oni łatwo z podopiecznymi. Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a więc i klasówki. Nikt ich nie lubi, a do tego niektórzy uczniowie podczas sprawdzianów zamiast wykazać się wiedzą, wolą napisać lub narysować coś głupiego. Nauczyciele się tym irytują, ale wielu odpowiada uczniom kąśliwą ripostą! Zobaczcie kolejną odsłonę hitów sprawdzianów, w której tym razem koncentrujemy się na ripostach nauczycieli.

📢 Wydarzenia w Łodzi w weekend 13-15 października. Giełda minerałów, park świateł, zlot foodtrucków. Co robić w Łodzi w weekend? Co robić w weekend 13-15 października w Łodzi? Do wyboru jest wiele wydarzeń - od otwarcia Parku Miliona Świateł i Muzeum Mundurów Policyjnych przez giełdę minerałów, festiwal foodtrucków po zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Sprawdź, co można robić w Łodzi w weekend 13-15 października 2023! 📢 Joanna Krupa wciąż zachwyca! Jurorka programu Top Model onieśmiela swoją urodą! Piękna Joanna Krupa wciąż zachwyca swoją urodą! Jurorka programu Top Model onieśmiela fanów swoją urodą! Modelka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych publikuje odważne zdjęcia! 📢 Oto Janusze budownictwa w akcji! Tylko oni mogli wpaść na te ciekawe rozwiązania Gdy planujemy remont domu, mieszkania zazwyczaj korzystamy z usług fachowców, którzy się na tym znają. Zdarza się jednak, że niektóre prace wykonujemy sami lub zatrudniamy "specjalistów". Niekiedy okazuje się, że zatrudnieni przez nas fachowcy nie są do końca rzetelni i uczciwi... W galerii zebraliśmy efekty "pracy" budowlańców, którym chyba nie wszystko wyszło, tak jak powinno.

📢 Tyle kosztuje jedzenie i picie w portugalskiej Biedronce. Ceny na Maderze 2023. Drożej niż w Polsce? Pingo Dolce, czyli portugalska Biedronka, to najbardziej popularna sieć sklepów na Maderze. Można w nich znaleźć produkty spożywcze, kosmetyczne, owoce, warzywa i alkohol. Oto ceny wybranych artykułów. 📢 Oto byli mężowie i partnerzy Dody. Z nimi spotykała się Dorota Rabczewska. Ilu miała mężów? ZDJĘCIA Sieć zalały spekulacje jakoby Doda rozstała się ze swoim ostatnim partnerem - Dariuszem Pachutem. Para nigdy nie potwierdziła jednak tych rewelacji. Wiadomo natomiast, że spotykali się lub nadal spotykaja od kilku miesięcy. Na początku ukrywali swoją miłość, czy związek nadal istnieje? Ta informacja owjana jest póki co tajemnicą.

📢 Oto Magdalena Stysiak, najwyższa siatkarka polskiej kadry kobiet. Ile Magda Stysiak ma wzrostu? Zobacz PRYWATNE ZDJĘCIA Magdalena Stysiak wzrost. To najwyższa siatkarka polskiej kadry kobiet. Dokładnie 2 metry i 3 centymetry mierzy najwyższa siatkarka polskiej reprezentacji kobiet. Magdalena Stysiak, bo o niej mowa, ma 23 lata, a na boisku gra na pozycji atakującej lub przyjmującej.

📢 Grzybobranie 2023. Nareszcie są grzyby! W podłódzkich lasach pojawiły się grzyby. Łodzianie z koszami podgrzybków ZDJĘCIA Ostatnie opady deszczu sprawiły, że w podłódzkich lasach pojawiły się grzyby. Tegoroczny sezon jest opóźniony z powodu długiego lata. W piątek (6 października) rano pan Andrzej z grzybobrania wrócił z pełnym koszem podgrzybków. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Śmiertelny wypadek w Buczku pod Łaskiem. Nie żyje młoda kobieta, kierująca daewoo ZDJĘCIA Mimo wysiłku strażaków i ekipy pogotowia ratunkowego, nie udało się uratować życia kobiety, uczestniczki porannego wypadku w miejscowości Buczek pod Łaskiem. Do wypadku doszło na ul. Zielonej około godz. 5.30. To druga ofiara śmiertelna w zdarzeniach na drogach województwa w ciągu ostatniej doby. 📢 Szok! Wąż wpęłznął do mieszkania w centrum Łodzi! Gospodyni zamarła ze strachu... Chwile grozy przeżyła gospodyni mieszkania w centrum Łodzi. W czwartek (12 października) wieczorem do jej domu wpełznął... wąż! Kobieta zamarła ze strachu...

📢 Grzybobranie 2023 w Łodzi i w regionie. Czy są grzyby w podłódzkich lasach? Czy warto wybrać się na grzyby? Ponad kilogram podgrzybków znalazł w lasach pod Pabianicami Maciej Jarecki, mieszkaniec Łodzi, który w miniony czwartek wybrał się na pierwsze w tym sezonie grzybobranie. Pan Maciek spędził w lesie prawie 3 godziny. Podgrzybki były małe, ale wszystkie zdrowe. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Oto najmodniejsze buty tej jesieni. Noszą je polskie gwiazdy. Zobacz, jakie buty robią furorę ZDJĘCIA Świat pokochał beżowy kolor. Projektanci lansują go w ciepłych kurtkach, bezrękawnikach i oczywiście w butach. Ten trend jest widoczny również na polskiej ulicy. Po beżowe buty sięgają gwiazdy i celebrytki. Jedne wybierają klasyczne botki, inne stawiają na mega modne workery. Beżowe buty królują też na portalach internetowych. Każda kobieta wybierze fason w tym kolorze dla siebie.

📢 Tragiczny wypadek w powiecie zgierskim. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Samochód uderzył w drzewo 30-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego zginął w wypadku, do którego doszło w czwartek (12 października) późnym wieczorem w miejscowości Albinów niedaleko Zgierza. Subaru, którym podróżował, uderzyło w drzewo. 📢 Titan wrak ZDJĘCIA. Wyciekły nowe fotografie wraku. Tyle z niego zostało! Zobaczcie koniecznie Titan zdjęcia wraku. Wrak Titanica spoczywa na głębokości 3800 metrów. Titan wypłynął w swoją podróż w niedzielę, ale po zaledwie godzinie i 45 minutach kontakt z łodzią się urwał.

📢 Park Miliona Świateł w łódzkim parku Źródliska I otworzył się na trzeci sezon. Są nowe dekoracje o tematyce Królowej Śniegu ZDJĘCIA W Łodzi znów otwarty został Park Miliona Świateł. W parku Źródliska I pojawiły się dekoracje nawiązujące do baśni Hansa Christiana Andersena "Królowa Śniegu". Pierwsi goście pojawili się już w piątek (13 października) po południu. 📢 Modelki XXL mają powodzenie. Duże jest naprawdę piękne ZDJĘCIA Kilka łodzianek miało dość dyktatorów mody, którzy lansują wychudzone, czasem wręcz anorektyczne modelki. Założyły więc agencję dla tzw. dużych kobiet. Najszczuplejsze z ich dziewczyn noszą rozmiar 38, a największe mogą pochwalić się biustami w rozmiarze H (tzw. ósemka) i ciuchami z metką 46. 📢 Niecodzienne ogłoszenia o pracę, które wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Zobacz, czego to ludzie nie wymyślą ZDJĘCIA Szukając pracy, większość z nas zwraca uwagę na poważne ogłoszenia z wymaganiami i opisami stanowisk. Ale czasami trafiają się ogłoszenia, które są tak niewiarygodne, absurdalne lub po prostu niezwykle zabawne, że nie można się powstrzymać przed uśmiechem.

📢 Piękna Natalia Kaczmarek w bikini - Zdjęcia! Polska lekkoatletka wygląda cudownie! Szybka, zdolna, zgrabna i śliczna 13.10.2023 Natalia Kaczmarek to obecnie jedna z gwiazd polskiej lekkoatletyki. 23 czerwca w Chorzowie podczas Igrzysk Europejskich finiszowała z wynikiem 50,34 zdobywając srebrny medal w rywalizacji na 400 metrów. Teraz w Budapeszcie została wicemistrzynią świata! 📢 Wspaniały doping kibiców poprowadził siatkarki ŁKS Commercecon do zwycięstwa. Zobaczcie ZDJĘCIA W drugiej kolejce ekstraklasy siatkarek ŁKS Commercecon pokonał 3:1 Pałac Bydgoszcz. Łódzką drużynę poprowadzili do zwycięstwa fani zespołu z al. Unii. Bez wątpienia ich gorący doping pomógł mistrzyniom Polski w odniesieniu zwycięstwa. Tacy kibice, to prawdziwy skarb!

Zobaczcie ich na zdjęciach! 📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego! GALERIA pikantnych ZDJĘĆ. Anna Markowska i Wojewódzki wzięli ślub? 13.10.2023 Kuba Wojewódzki i Anna Markowska już się nie kryją. Ostatnio opublikowane zdjęcie wywoało spory szum w sieci. 10 listopada Kuba Wojewódzki niespodziewanie postanowił w końcu zaspokoić ciekawość swoich fanów i fanek.

📢 Oto najfajniejsze memy na Dzień Nauczyciela. Zobacz je i spróbuj nie pęknąć ze śmiechu Dzień Nauczyciela obchodzony jest 14 października, czyli wypada w sobotę.

📢 Groźny wypadek na al. Piłsudskiego. Kierowca zjechał z jezdni, przejechał przez torowisko i uderzył w słup ZDJĘCIA Do groźnego wypadku doszło w czwartek 12 października na al. Piłsudskiego w Łodzi. W godzinach popołudniowych kierowca bmw, w niewyjaśnionych okolicznościach, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w słup. W samochodzie była ciężarna kobieta. 📢 Piłkarze Widzewa dostali nowe samochody służbowe! ZDJĘCIA Widzew Łódź w minionym roku podpisał umowę z Fleet Center, profesjonalną wypożyczalnią samochodów osobowych, która zostanie partnerem logistycznym Klubu z al. Piłsudskiego. 📢 Pożar forda na al. Jana Pawła przy skrzyżowaniu z ul. Obywatelską ZDJĘCIA W piątek przed południem na al. Jana Pawła II tuż przed skrzyżowaniem z ulica Obywatelską zapalił się samochód. Kierowca zatrzymał się i próbował gaśnicą ugasić płomienie wydobywające się z komory silnika.

📢 Tak mieszka Artur Barciś. Oto piękny dom Artura i Beaty Barcisiów. Zdjęcia 13.10.2023 Oto dom znanego aktora Artura Barcisia - zobacz zdjęcia... 📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Markowska. 📢 Oto Iwona Węgrowska i jej ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 12.10.2023 Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć. 📢 Dojrzała Teresa Werner odkrywa swoje seksowne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 12.10.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Maria Andrejczyk publikuje bardzo odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 12.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Przez całą noc płonął dawny hotel MSWiA w Tuszynie. Straty oszacowano na 300 tys. zł Ponad siedem godzin strażacy gasili pożar dawnego hotelu MSWiA w Tuszynie. Ogień w drewniano-murowanym budynku przy ul. 3 Maja pojawił się po północy w nocy z soboty (30 września) na niedzielę (1 października) i zaangażował do pracy 34 ratowników. 📢 Pałką teleskopową zaatakował na terenie ogródków działkowych w Łodzi! Bandzior jest nadal na wolności ZDJĘCIA Otyły mięśniak uzbrojony w pałkę teleskopową zaatakował grupę młodzieńców przebywających na terenie ogródków działkowych w Łodzi. Bandzior wyrwał furtkę, wkroczył na działkę, a grillujących tam dwudziestolatków zaatakował pięściami i... pałką teleskopową. Mimo, że bandyckie zachowanie osiłka z brzuchem nagrał jeden z poszkodowanych, to policja nadal go nie zatrzymała. Funkcjonariusze nawet nie zabezpieczyli filmu, na którym widać jego wizerunek!

📢 Ceny w Wiedniu 2023. Ile kosztują produkty spożywcze i kosmetyczne w sklepach? Czy jest drogo? Odległość z Łodzi do Wiednia to około 550 kilometrów. Do stolicy Austrii można wybrać się na weekend, szczególnie, że oprócz samochodu można skorzystać z połączenia pociągiem i najkrótszego - samolotem. Podróż tym ostatnim z lotniska w Warszawie zajmuje zaledwie godzinę. Jakie są ceny w Wiedniu? Ile kosztują podstawowe produkty spożywcze i kosmetyczne w sklepach? Ile zapłacimy za transport publiczny i podróż taksówką? 📢 Tak dziś wygląda Agnieszka Krukówna, serialowa "Janka" ZDJĘCIA. Rzadko pojawia się na scenie, dozuje sobie pracę 1.08.2023 Agnieszka Krukówna dzisiaj GALERIA ZDJĘĆ. Agnieszka Krukówna już jako młoda dziewczyna zabłysnęła talentem aktorskim. Już po kilku pierwszych rolach wielu znawców filmu nazywało ją złotym dzieckiem polskiego kina.