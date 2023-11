Prasówka 13.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepsze MEMY o zamkniętych sklepach. Ty też tak się zachowujesz przed dniami wolnymi od handlu?”?

Prasówka 13.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepsze MEMY o zamkniętych sklepach. Ty też tak się zachowujesz przed dniami wolnymi od handlu? Do niedziel bez handlu z pewnością już się przyzwyczailiśmy i nabraliśmy dystansu. Gorzej, gdy zbiegną się w kalendarzu dwa lub trzy dni wolne od hndlu. Tak jak było w przypadku 11 listopada. W piątek sklepy szturmowały tłumy i jak zwykle kupowano na zapas. Takie zachowanie bawi internautów. Zobaczcie MEMY o zamkniętych sklepach.

📢 Co się wydarzyło w mieszkaniu przy ul. Tyrmanda w Łodzi? Mężczyzna wypadł z balkonu na 3. piętrze, złamał obie nogi... Do łódzkiego szpitala został pilnie przetransportowany 31-letni mężczyzna, który w sobotę (11 listopada) wypadł z balkonu mieszkania na 3. piętrze bloku przy ul. Tyrmanda na Widzewie. Ze złamanymi nogami trafił pod opiekę medyków. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 13.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

Prasówka 13.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto zmysłowa Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie 13.11.2023 Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

📢 Oto zdolna Natasza Urbańska i jej perfekcyjne ciało. Żona Józefowicza wciąż zachwyca wyglądem! Natasza Urbańska zaprezentowała fanom serię nowych, odważnych zdjęć. Co za fantastyczny widok!

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 12.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Po meczu Zagłębie-Widzew. Oceniamy widzewiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Piłkarze Widzewa zremisowali w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem 1:1. W pewnym momencie wydawało się, że tym razem łodzianie nie zdobędą nawet jednego punktu. A jednak potrafili trafić do siatki w doliczonym czasie gry. Po raz pierwszy w tym sezonie trener Daniel Myśliwiec skorzystał w ligowym meczu z usług szesnastu zawodników. Oto nasze oceny widzewiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

📢 Oto najfajniejsze memy o strażakach. Zobacz MEMY na Dzień Strażaka. Tak widzą ich Internauci Czwartego maja jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Strażaka. Zebraliśmy najśmieszniejsze MEMY o strażakach. W taki sposób widza ich internauci. 📢 Oto najfajniejsze memy o drwalach 2023. Na Międzynarodowy Dzień Drwala coś do śmiechu! 12 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Drwala. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o drwalach... 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 12.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Skandal na parkingu MOSiR w Łodzi, co najmniej 45 minut w kolejce do wyjazdu. Zdenerwowani kierowcy i ogromne zamieszanie Po raz kolejny kierownictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi nie zdało egzaminu. Przez niefrasobliwość urzędników kilkuset kierowców z Łodzi i spoza miasta miało zepsutą niedzielę. Parking przed halami Expo i Sportową stał przez wiele godzin sparaliżowany przez złą organizację płatnej strefy. Rekordziści ponad godzinę czekali do szlabanu. by wyjechać z placu, a bilety po kwadransie traciły ważność. 📢 Oto ponętna Sandra Kubicka w samej bieliźnie. Tylko patrzeć i podziwiać. Łodzianka chętnie pozuje do zdjęć bez garderoby ZDJĘCIA 12.11 Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Oto hipnotyzująca Zusje w samej bieliźnie. Urodzona w Łodzi Słowianka Donatana ma boskie ciało i je eksponuje ZDJĘCIA Kamila Smogulecka - tak w rzeczywistości nazywa się infuencerka, piosenkarka, aktorka i fame fighterka Zusje, rozpoznawalna z powodu nietypowej urody - wskazującej egzotyczne korzenie. Tymczasem okazuje się, że 28-letnia Kamila jest nie tylko Polką, co więcej urodziła się w Łodzi. 📢 Oto Izabela Małysz na gorących zdjęciach. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak dziś wygląda 44-letnia żona Adama Małysza Izabela Małysz ma 44 lata i najnowsze zdjęcia pokazują, że przeszła ogromną metamorfozę. Zobacz prywatną galerię, Pani Iza to gorąca kobieta...

📢 Oto 10 najdziwniejszych pytań o sanatoria w Łódzkim Oddziale NFZ. Pacjenci oczekują w uzdrowisku obsługi all inclusive - od prania po tańce! Prośby ubezpieczonych, którzy szykują się do wyjazdu na kurację w uzdrowisku czasami zaskakują nawet pracowników NFZ, którzy w tym temacie słyszeli już niejedno. Choćby prośby o zorganizowanie wyjazdu w konkretnym terminie i do wybranej przez pacjenta placówki, wysłanie go z koleżanką lub grupą kolegów. Najlepiej wtedy gdy pogoda będzie ładna, a połączenie kolejowe wygodne. Kuracjusz byłby zadowolony gdyby fundusz zapłacił mu za dojazd i zapewnił pokój z widokiem na morze. Esteci chcieliby mieć przy stole w stołówce odpowiednie towarzystwo, a jeśli już musza z kimś dzielić pokój, to tylko z nie chrapiącym.

📢 Jak mieszka Krzysztof Stanowski w prywatnej willi pod Warszawą? Zdjęcia z jego posiadłości robią wrażenie! Krzysztof Stanowski to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Jest twórcą portalu Weszło oraz Kanału Sportowego. W ostatnim czasie poinformował o złożeniu wypowiedzenia z KS, który założył wraz z innymi dziennikarzami - Mateuszem Borkiem, Michałem Polem. Tomaszem Smokowskim - w 2021 roku. Jak prywatnie żyje Krzysztof Stanowski? 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 12 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź! Horoskop dzienny na niedzielę , 12 listopada. Wiemy którym znakom zodiaku gwiazdy będą dziś sprzyjały. Słońce świeci się w znaku Skorpiona, a Księżyc przez cały dzień znajduje się w znaku Panny. Co przyniesie sobota? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej. Sprawdź listę! Według astrologów mają zapisaną długowieczność w gwiazdach! Wpływ znaku zodiaku na długość naszego życia jest tematem poruszanym od zawsze przez astrologów. Pomimo że wiele czynników wpływa na nasze zdrowie i długowieczność, astrologowie sugerują, że w długości naszego życia znak zodiaku może mieć pewne znaczenie. Osoby urodzone w konkretnych miesiącach mają większą szansę na długie życie. Kto może cieszyć się długowiecznością? 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy! Lepiej uważać na to, co mówią. Oni kłamią najwięcej! 12.11.2023 Zapewne każdemu z nas zdarzyło się skłamać, i to nie raz. Jednak niektórzy kłamią dużo częściej od innych. Są tacy, co wierzą, że jest to kwestia osoby, a inni uważają, że występują pewne zależności pomiędzy kłamstwem a imieniem kłamcy. Osoby o jakich imionach kłamią najwięcej?

📢 Piękna Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów! Piękna Julia Wieniawa zachwyca swoich fanów na bardzo odważnych zdjęciach w skąpych strojach! Zdjęcia udostępnione przez piosenkarkę w sieci rozpalają internautów! 📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. Modelka i miss. Jest młodsza od dziennikarza o połowę ZDJĘCIA Ile ma lat? Jak on to robi? - pytają na głos osoby, które śdzą miłosne perypetie Kuby Wojewódzkiego. 60-letni dziennikarz ma coraz młodsze partnerki. Obecna ukochana prowadzącego telewizyjne show ma... 31 lat. Do tego długie do nieba nogi, przepiękną figurę i niebanalną urodę. Mowa o Annie Markowskiej, o której zrobiło się głośno, gdy... zaczęła spotykać się z Wojewódzkim. 📢 Oto MEMY o zabetonowanym aucie na ul. Legionów w Łodzi. Ta osobliwość podbija sieć 12.11.23 Zabetonowany samochód na ul. Legionów stał się już na tyle sławny w całej Polsce. W weekend zaczęły się obok niego pojawiać wycieczki zainteresowanych obejrzeniem tej osobliwości, a w internecie - pojawiać memy z zabetonowanym samochodem w roli głównej. Internauci nie szczędzili złośliwości...

📢 Janusze budownictwa w akcji! Tylko oni mogli wpaść na te rozwiązania Gdy planujemy remont domu, mieszkania zazwyczaj korzystamy z usług fachowców, którzy się na tym znają. Zdarza się jednak, że niektóre prace wykonujemy sami lub zatrudniamy "specjalistów". Niekiedy okazuje się, że zatrudnieni przez nas fachowcy nie są do końca rzetelni i uczciwi... W galerii zebraliśmy efekty "pracy" budowlańców, którym chyba nie wszystko wyszło, tak jak powinno. 📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 12.11.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Oni piją najwięcej alkoholu! Osoby o tych imionach nie wylewają zazwyczaj za kołnierz! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Oto najładniejsze perfumy męskie TOP 6. Na prezent! To był trudny wybór. One mają najlepsze opinie! Ranking 12.11.2023 Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy.

📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ 12.11.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA. 📢 Oto gorące zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Prywatne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman.

📢 Wystawa Body Worlds czyli zachwycające eksponaty ludzkich ciał. Choć dla wielu jest kontrowersyjna, zgromadziła rekordową liczbę widzów Body Worlds to jedna z najchętniej oglądanych wystaw. Eksponaty ludzkich ciał urzekają, skłaniają do refleksji. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał w ruchu. Zobacz wybrane zdjęcia w naszej galerii. 📢 Katarzyna Warnke mówi, że nie zawsze do łóżkowych przyjemności potrzebuje partnera! ZDJĘCIA Smutne to, ale rozwody i rozstania, to nieodzowna, pewna i powtarzalna z regularnością szwajcarskiego zegarka, część celebryckiego żywota. 📢 Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary W Sądzie Okręgowym zjawiła się pani Ania, pacjentka, z mężem Kamilem i pełnomocnikiem. Ze strony pozwanej kliniki pojawiła się adwokat reprezentująca spółkę i przedstawiciel firmy ubezpieczającej klinikę. Do tragicznej pomyłki doszło 31 marca ubiegłego roku. Pacjentka i jej mąż do dziś nie usłyszeli słowa "przepraszam". Gdy ich pełnomocnik skierował pismo przedprocesowe do kliniki zaproponowano im łącznie 15 tys. zł zadośćuczynienia.

In vitro wykonuje się w Polsce od 1989 r. To drugi przypadek pomylenia zarodków w trakcie tych procedur. W innej klinice kilka lat temu kobiecie podano zarodek należący do innej pary. Jak się okazało w trakcie badań urodzone przez kobietę dziecko z licznymi wadami genetycznymi nie mogło być dzieckiem jej i jej męża.

📢 Oto Dojrzała Teresa Werner prezentuje swoje zgrabne ciało! To niesamowite, że tak apetycznie wygląda 65-letnia artystka 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Gorące zdjęcia Justyny Steczkowskiej! Jest piękna. Diva ma dystans i wygląda wspaniale. Czas się dla niej zatrzymał! Jakiś czas temu Justyna Steczkowska na Instagramie pochwaliła się zmianami w swojej kuchni. Zdjęcia obiegły Internet i zachwyciły jej fanów. 📢 Nietypowy kurs. Przyjechał do Łodzi, żeby odebrać sobie życie. Upił się i chciał wyspowiadać. Uratował go łódzki taksówkarz Ten kurs kosztował zaledwie 23 zł, choć w rzeczywistości był bezcenny. Łódzki taksówkarz, gdy usłyszał od klienta, że chce odebrać sobie życie, natychmiast zareagował - po kryjomu wezwał służby i nie doprowadził do tragedii.

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Awantura po meczu piłkarzy Widzewa i Zagłębia Lubin. Było jak w MMA Po meczu piłkarskiej ekstraklasy Zagłębie Lubin - Widzew w internecie znalazł się taki wpis. Może być ciekawie w protokole sędziowskim po meczu Zagłębia z Widzewem, bo w tunelu trochę zapasów z elementami MMA. 📢 ŁKS - Piast. Kibice na meczu drużyny z al. Unii. Znów doskonałe wsparcie Zobaczcie ZDJĘCIA W spotkaniu piętnastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS zremisował 3:3 z Piastem Gliwice. Kolejny raz zawodnicy łódzkiej drużyny mogli liczyć na gorący doping swych fanów. Ci wspierali swój ukochany zespół z całych sił. To dało efekty. Mecz na stadionie przy al. Unii obejrzało 7921 widzów. 📢 Łodzianie bawili się na pikniku w Manufakturze. Byli żołnierze i pachnąca grochówka, przyjechał marszałek WIDEO Na rynku Włókniarek w Manufakturze w Łodzi przez całą sobotę 11 listopada łodzianie bawili się na pikniku przygotowanym z okazji Święta Niepodległości. Najważniejszym punktem imprezy, był przejazd marszałka Józefa Piłsudskiego i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

📢 Honorowa salwa i zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W Łodzi przed Katedrą wybrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego" WIDEO Oficjalne uroczystości 105 Święta Niepodległości w Łodzi odbyły się na placu Katedralnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Poprzedziła je uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Poprowadził ją kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

📢 Duży kot na ulicach Łodzi. To był ryś Rejent z Pomorza Zachodniego. Wyruszył w dalszą wędrówkę Rejent, najsławniejszy polski ryś, jest już daleko od Łodzi. Od czwartku 9 listopada mógł pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Kieruje się na południe. Drapieżnik stał się sławny po tym, jaka został przyłapany na nocnym biegu przez osiedla Złotno i

Zdrowie. Przypuszczalnie w dzień zatrzymał się w drodze, a nocą wyruszył do miejsca, w którym osiądzie na stałe. Przybył bowiem aż z północnej Polski.

📢 Oto Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 11.11.2023 42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci.

📢 Morsy z Łodzi i okolic rozpoczęły sezon. Zanurzyły się w fosie na wybiegu niedźwiedzi malajskich w Orientarium Kilkudziesięciu miłośników kąpieli w lodowatej wodzie rozpoczęło nowy sezon na morsowanie w łódzkim Orientarium. Morsy z Łodzi, Głowna i Tomaszowa Mazowieckiego zanurzyły się, a nawet pływały w piątek 10 listopada w fosie na wybiegu niedźwiedzi malajskich. 📢 Najlepsze MEMY o morsowaniu i morsach. Moda na kąpiel w zimnej wodzie bije rekordy popularności. Zobacz zdjęcia Morsowanie to od jakiegoś czasu ulubiona aktywność Polaków. Jedni zachwalają zalety kąpieli w zimnej wodzie, inni marzną na samą myśl o tym. I to właśnie oni najczęściej śmieją się z morsów. Oto najśmieszniejsze MEMY o morsach i morsowaniu.

📢 Oto piękna Salma Hayek w kostiumie kąpielowym! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie 9.11.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Duży drapieżny kot na ulicach Łodzi! Nocą maszerował przez osiedle. Mieszkańcy wszystko nagrali! WIDEO Nocą w środę 8 listopada na osiedlu Zdrowie w Łodzi zauważono rysia. Jeden z mieszkańców Retkini nagrał filmik, na którym zwierzę pędem przemierza ulice. Czy było uciekinierem z łódzkiego zoo, jeśli nie to skąd przybyło i dlaczego pojawiło się w mieście? 📢 Oto sexy żona Krzysztofa Stanowskiego - zdjęcia. Takich zdjęć nie widzieliście. Zmysłowa Marta spełnia się jako dietetyk 9.11.2023 Krzysztof Stanowski na co dzień mieszka w podwarszawskiej willi. Znany dziennikarz i kontrowersyjna postać w świecie mediów ma piękną żonę, która jest dietetyczką. Zobacz gorące zdjęcia Marty Sosnowskiej...

📢 Łodziance w trakcie procedury in vitro podano zarodki należące do innej pary! Proces w tej sprawie rozpoczyna się w środę 8 listopada Łodzianka jest zdruzgotana, płacze, nie może spać. Razem z mężem marzyli o dziecku, a w klinice do której się zgłosili doszło do koszmarnej pomyłki. Tego dnia pani Ania miała podczas transferu mieć podane dwa zarodki, które powstały z połączenia komórek jej i jej męża. Omyłkowo podano jej dwa zarodki należące do innej pary. Gdy lekarze zorientowali się, że doszło do pomyłki, usunęli podane wcześniej zarodki. 📢 Żona Krzysztofa Stanowskiego. Jak wygląda Marta Sosnowska, żona nowej gwiazdy Bollywood? Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stanowski podbija Bollywood! Jednak dla wszystkich fanek gwiazdy mamy smutne wieści, Khris Stan Khan jest w szczęśliwym związku małżeńskim od 14 lat! Jak żyje jego partnerka życiowa Marta Sosnowska? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

