Prasówka 12.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 ŁKS - Piast. Kibice na meczu drużyny z al. Unii. Znów doskonałe wsparcie Zobaczcie ZDJĘCIA W spotkaniu piętnastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS zremisował 3:3 z Piastem Gliwice. Kolejny raz zawodnicy łódzkiej drużyny mogli liczyć na gorący doping swych fanów. Ci wspierali swój ukochany zespół z całych sił. To dało efekty. Mecz na stadionie przy al. Unii obejrzało 7921 widzów. 📢 Łodzianie bawili się na pikniku w Manufakturze. Byli żołnierze i pachnąca grochówka, przyjechał marszałek WIDEO Na rynku Włókniarek w Manufakturze w Łodzi przez całą sobotę 11 listopada łodzianie bawili się na pikniku przygotowanym z okazji Święta Niepodległości. Najważniejszym punktem imprezy, był przejazd marszałka Józefa Piłsudskiego i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

📢 Honorowa salwa i zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W Łodzi przed Katedrą wybrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego" WIDEO Oficjalne uroczystości 105 Święta Niepodległości w Łodzi odbyły się na placu Katedralnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Poprzedziła je uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Poprowadził ją kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

📢 Zagłębie - Widzew 1:1. Ciężko wywalczony remis Widzewa. Dwa gole łodzian nieuznane Widzewiacy musieli walczyć nie tylko z Zagłębiem, ale i arbitrem. Sędzia Daniel Stefański nie uznał dwóch goli dla Widzewa. Decyzja o karnym dla Zagłębie też była kontrowersyjna. Na szczęście, też po analizie VAR, sędzia uznał, że do trzech razy sztuka i gol dla Widzewa został zapisany. 📢 Rogale marcińskie w Łodzi. Ile kosztują? Gdzie je kupić? ZDJĘCIA Rogale świętomarcińskie stają się coraz bardziej popularne także w Łodzi. Ten wywodzący się z Wielkopolski smakołyk sprzedawany w listopadzie można też kupić w łódzkich cukierniach i sklepach. Jednak warto się spieszyć, bo rogale szybko znikają. Ile trzeba zapłacić za takiego rogala? 📢 Życzenia imieninowe dla Marcina 2023. Fajne wiersze na imieniny Marcina. Złóż życzenia imieninowe wszystkim Marcinom, których znasz 11.11.23 11 listopada kojarzy się z dniem odzyskania niepodległości. Tymczasem to najbardziej popularna data, kiedy imieniny obchodzi Marcin. W Polsce aż 400 tys. mężczyzn nosi to imię. Oto gotowe życzenia dla mężczyzn o tym imieniu.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 11.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Oto hipnotyzująca Zusje w samej bieliźnie. Urodzona w Łodzi Słowianka Donatana ma boskie ciało ZDJĘCIA Kamila Smogulecka - tak w rzeczywistości nazywa się infuencerka, piosenkarka, aktorka i fame fighterka Zusje, rozpoznawalna z powodu nietypowej urody - wskazującej egzotyczne korzenie. Tymczasem okazuje się, że 28-letnia Kamila jest nie tylko Polką, co więcej urodziła się w Łodzi. 📢 Duży kot na ulicach Łodzi. To był ryś Rejent z Pomorza Zachodniego. Wyruszył w dalszą wędrówkę Rejent, najsławniejszy polski ryś, jest już daleko od Łodzi. Od czwartku 9 listopada mógł pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Kieruje się na południe. Drapieżnik stał się sławny po tym, jaka został przyłapany na nocnym biegu przez osiedla Złotno i

Zdrowie. Przypuszczalnie w dzień zatrzymał się w drodze, a nocą wyruszył do miejsca, w którym osiądzie na stałe. Przybył bowiem aż z północnej Polski.

📢 ŁKS Łódź - Piast Gliwice 3:3. Ależ emocje na boisku w Łodzi. W ŁKS pewnie niedosyt! W meczu 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS Łódź zremisował 3:3 z Piastem Gliwice. Trzeba przyznać, że w tym spotkaniu działo się i to wiele. Po 38 minutach ŁKS przegrał już 0:3 i wówczas chyba tylko najwięksi optymiści liczyli na to, że drużyna z al. Unii zdała się jeszcze podnieść.

Ełkaesiaom przyszedł jednak w sukurs Katranis. Grek w doliczonym czasie pierwszej części spotkania faulował w polu karnym Louveau. Sędzia po obejrzeniu VAR podyktował rzut karny i wyrzucił Greka z boiska. Ramirez zdobył kontaktowego gola. W drugiej części spotkania ŁKS, grając w przewadze jednego zawodnika, dorzucił jeszcze dwie b ramki i tym samym wywalczył remis, przerywając przy okazji serię pięciu porażek z rzędu. Ależ były emocje! Poprzednim razem łodzianie wywalczyli punkt 22 września, w meczu z Jagiellonią Białystok (2:2). To pierwszy punkt trenera ŁKS Piotra Stokowca, w czwartym spotkaniu ekstraklasy. Warto odnotować, że ełkaesiacy pierwszy raz w tym sezonie zdobyli trzy gole. Niestety, nie dało to jednak trzech punktów, Z kolei Piast śrubuje liczbę remisowych spotkań w tych rozgrywkach. Drużyna z Gliwic zremisował po raz jedenasty, a szósty z rzędu!

📢 Oto niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA 11.11.2023 Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń. 📢 Utrudnienia na Piotrkowskiej w Łodzi. Tramwaje nie będą jeździły przed dwie godziny w obu kierunkach Sobota upłynie w Łodzi pod znakiem obchodów Święta Niepodległości. Główne uroczystości odbędą się na placu Katedralnym i przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W związku z tym mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnionym poruszaniem się po ulicy Piotrkowskiej od Stajni Jednorożca w kierunku placu Niepodległości. Tramwaje staną o godz. 10.45. Sprawdź szczegółowy rozkład poniżej.

📢 Oto zmysłowa Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie 11.11.2023 Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII. 📢 Oto Anna Dereszowska, która ma bardzo ciekawy minimalistyczny dom oraz odważne kreacje. Dereszowska wygląda wręcz obłędnie! 11.11.2023 Anna Dereszowska to wspaniała mama trójki pociech. Niedawno poinformowała w mediach, że zainwestowała w dwa domy na Mazurach. Jeden dla siebie i rodziny, a drugi po to, by wynajmować go turystom. Remont wnętrz trwał w sumie kilkanaście miesięcy!

📢 Oto piękna Paulina Nowicka na odważnych zdjęciach. Żona Jakuba Rzeźniczaka wygląda obłędnie! Oto piękna Paulina Nowicka na zdjęciach. Żona Jakuba Rzeźniczaka wygląda obłędnie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci zachwycają! Zobacz zdjęcia!

📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 11.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ. 📢 Oni piją najwięcej alkoholu! Osoby o tych imionach nie wylewają zazwyczaj za kołnierz! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 11.11.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Janusze budownictwa w akcji! Tylko oni mogli wpaść na te rozwiązania Gdy planujemy remont domu, mieszkania zazwyczaj korzystamy z usług fachowców, którzy się na tym znają. Zdarza się jednak, że niektóre prace wykonujemy sami lub zatrudniamy "specjalistów". Niekiedy okazuje się, że zatrudnieni przez nas fachowcy nie są do końca rzetelni i uczciwi... W galerii zebraliśmy efekty "pracy" budowlańców, którym chyba nie wszystko wyszło, tak jak powinno.

📢 Jak mieszka Krzysztof Stanowski w prywatnej willi pod Warszawą? Zdjęcia z jego posiadłości robią wrażenie! Krzysztof Stanowski to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Jest twórcą portalu Weszło oraz Kanału Sportowego. W ostatnim czasie poinformował o złożeniu wypowiedzenia z KS, który założył wraz z innymi dziennikarzami - Mateuszem Borkiem, Michałem Polem. Tomaszem Smokowskim - w 2021 roku. Jak prywatnie żyje Krzysztof Stanowski?

📢 Te choroby uprawniają do renty. Sprawdź listę. Jak skutecznie starać się o rentę? Jaka jest wysokość renty? 10.11.2023 Boli cię kręgosłup, jesteś znerwicowany, masz wysokie ciśnienie - sprawdź, czy te choroby mogą być podstawą do ubiegania się o rentę chorobową. Znamy listę chorób, przy których można starać się o rentę. 📢 Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary W Sądzie Okręgowym zjawiła się pani Ania, pacjentka, z mężem Kamilem i pełnomocnikiem. Ze strony pozwanej kliniki pojawiła się adwokat reprezentująca spółkę i przedstawiciel firmy ubezpieczającej klinikę. Do tragicznej pomyłki doszło 31 marca ubiegłego roku. Pacjentka i jej mąż do dziś nie usłyszeli słowa "przepraszam". Gdy ich pełnomocnik skierował pismo przedprocesowe do kliniki zaproponowano im łącznie 15 tys. zł zadośćuczynienia.

In vitro wykonuje się w Polsce od 1989 r. To drugi przypadek pomylenia zarodków w trakcie tych procedur. W innej klinice kilka lat temu kobiecie podano zarodek należący do innej pary. Jak się okazało w trakcie badań urodzone przez kobietę dziecko z licznymi wadami genetycznymi nie mogło być dzieckiem jej i jej męża.

📢 Dojrzała Teresa Werner pokazuje swoje zgrabne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 11.11.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Oto Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 11.11.2023 42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci. 📢 Oto Paulina Krupińska w tyci w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Wspólna inicjatywa łodzian, miasta i jednej z okolicznych firm Zielone iglaste krzewy oraz urocze obsypane czerwonymi owockami drzewa, do tego ławeczki a obok nich kwiatowe rabaty i jesienne trawy - tak wygląda nowy skwerek, którzy powstał przy Rondzie Solidarności. Będzie więc kolejne miejsce do odpoczynku, a okolica zyskała bardziej atrakcyjny wygląd.

📢 Gorące zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Prywatne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... 11.11.2023 Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman.

📢 Oto MEMY o zabetonowanym aucie na ul. Legionów w Łodzi. Ta osobliwość podbija sieć 11.11.23 Zabetonowany samochód na ul. Legionów stał się już na tyle sławny w całej Polsce. W weekend zaczęły się obok niego pojawiać wycieczki zainteresowanych obejrzeniem tej osobliwości, a w internecie - pojawiać memy z zabetonowanym samochodem w roli głównej. Internauci nie szczędzili złośliwości... 📢 Targowisko Dolna-Ceglana: Gdy handlarzy i klientów już nie ma... ZDJĘCIA Stosy oderwanych liści młodej kapusty, rozsypane kartony po jabłkach i skrzynki, z których sprzedano tony ziemniaków, pomidorów i truskawek- tak wygląda w godzinach popołudniowych krajobraz na placu targowym u zbiegu ul. Dolnej i ul. Ceglanej po zakończeniu sprzedaży. 📢 Szokująca cena rogalików na ul. Piotrkowskiej. Przechodnie łapią się za głowę 22 złote kosztuje rogalik o smaku malinowo-pistacjowym sprzedawany w jednej z cukierni na ul. Piotrkowskiej. Złotówkę drożej trzeba zapłacić za sztukę croissanta supreme karmelowo-pistacjowego. Choć wypieki wyglądają smakowicie, to ich cena wywołuje kontrowersje u przechodniów. Co niektórzy łapią się za głowę...

📢 Rogale "świętomarcińskie" i biało czerwona zupa od Gastronomika - menu na Święto Niepodległości FILM i ZDJĘCIA Trudno sobie wyobrazić dziś Dzień Niepodległości bez rogala "świętomarcińskiego" - tradycyjnego przysmaku, rodem z Poznania. Można też postawić na polski obiad - na przykład zaserwować biało-czerwoną zupę.

📢 Wielka awantura o nogi Natalii Siwiec. Co z nimi nie tak? To, że przedstawiciele świata celebrytów nie żałują grosza na poprawianie swojego wyglądu, wiadomo nie od dziś. 📢 Morsy z Łodzi i okolic rozpoczęły sezon. Zanurzyły się w fosie na wybiegu niedźwiedzi malajskich w Orientarium Kilkudziesięciu miłośników kąpieli w lodowatej wodzie rozpoczęło nowy sezon na morsowanie w łódzkim Orientarium. Morsy z Łodzi, Głowna i Tomaszowa Mazowieckiego zanurzyły się, a nawet pływały w piątek 10 listopada w fosie na wybiegu niedźwiedzi malajskich.

📢 Co dalej z zabetonowanym samochodem z Łodzi? Straż miejska namierza kierowcę, auto stoi bezpiecznie w centrum Łodzi Co dzieje się dalej z zabetonowanym samochodem z ulicy Legionów? Słynny srebrny scion od kilku dni stoi na tym samym podwórku w centrum Łodzi. Straż miejska próbuje ustalić, kto kierował pojazdem i kto zostawił go na remontowanej ulicy mimo zakazu zatrzymywania się. 📢 Najlepsze MEMY o morsowaniu i morsach. Moda na kąpiel w zimnej wodzie bije rekordy popularności. Zobacz zdjęcia Morsowanie to od jakiegoś czasu ulubiona aktywność Polaków. Jedni zachwalają zalety kąpieli w zimnej wodzie, inni marzną na samą myśl o tym. I to właśnie oni najczęściej śmieją się z morsów. Oto najśmieszniejsze MEMY o morsach i morsowaniu. 📢 Afera alkoholowa. Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS: Jan Łabędzki odsunięty od ekstraklasowej drużyny Informowaliśmy już Państwa, że Jan Łabędzki (ŁKS Łódź), Filip Rózga (Cracovia), Oskar Tomczyk (Lech Poznań) i Filip Wolski (Lech Poznań) zostali w trybie natychmiastowym wyrzuceni ze grupowania piłkarzy reprezentacji Polski U-17, która szykowała się w Indonezji mistrzostw świata. Powodem była alkoholowa libacja futbolowej młodzieży. Negatywni „bohaterowie” zakrapianego spotkania ponoszą teraz konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego postępowania.

📢 Oto najbardziej HOT ZDJĘCIA Natalii Siwiec. Ma idealne ciało i niezwykłą urodę. Szczerze mówi, że nie wszystko jest prawdziwe Natalia Siwiec bardzo lubi zaskakiwać swoich fanów. Oczywsiście w pozytywny sposób, bo regularnie serwuje im fotki, na których odważnie eksponuje swoje atuty. Zdjęcia w bikini hipnotyzują, bo celebrytka ma idealne proporcje i niezwyklą urodę. 📢 Karolina Kowalkiewicz i jej... głębokie dekolty. Imponujące mięśnie i okazały biustem łódzkiej zawodniczki MMA ZDJĘCIA 38-letnia Karolina Kowalkiewicz dostarcza ostanio dużo emocji swoim fanom. Mo3wa nie tylko o walce, którą stoczy 7 października podczas gali UFC w Vegas. Łódzka zawodniczka mieszanych sztuk walki na swoim profilu na Instagramie od pewnego czasu publikuje zdjęcia eksponujące nie tylko umięśnione ramiona, ale też obfity biust. Fani są zachwyceni, ale zauważają różnicę w rozmiarze piersi łodzianki.

📢 Oto subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH 10.11.2023 Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki. 📢 Czy to koniec siatkówki w ŁKS Commercecon? Właściciel się wściekł! Siatkarki ŁKS Commercecon przegrały w Łodzi z mistrzem Rumunii CS Volei Alba Blaj 1:3 (23:25, 25:19, 29:31, 17:25) w meczu pierwszej kolejki grupy E Ligi Mistrzyń. Kolejnej porażki mistrzyń Polski nie wytrzymał właściciel i prezes klubu - Hubert Hoffman - zapowiedział odejście!

📢 Najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobaczcie koniecznie! 10.11.2023 Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci.

📢 Od 1 stycznia 2024 roku Łódzkie zyska kolejne miasta. Przybędzie ich osiem Od 1 stycznia 2024 roku województwo łódzkie wzbogaci się o kolejne miasta. O odzyskanie praw miejskich ubiegało się aż osiem miejscowości i ich wnioski zostały zaakceptowane. Do grona miast zostały przyjęte Parzęczew w powiecie zgierskim, Osjaków w wieluńskim, Grabów w łęczyckim, Kiernozia w łowickim, Białaczów w opoczyńskim, Bolesławiec w wieruszowskim, Żarnów w opoczyńskim, Inowłódz w tomaszowskim.

📢 Oto piękna Małgorzata Tomaszewska w bikini! Co za seksowne zdjęcia! Córka Jana Tomaszewskiego to piękna kobieta! ZDJĘCIA Najnowsze zdjęcia opublikowane w sieci przez Małgorzatę Tomaszewską wywołały lawinę komentarzy. Odważne kadry, znakomita sylwetka i piękne ciało gwiazdy TVP zachwyciły internautów.

📢 Najpiękniejsza Polka na zgrupowaniu Miss Universe 2023 w Salwadorze. Zobacz, jak Angelika Jurkowianiec szykuje się do finału ZDJĘCIA Najpiękniejsza Polka 2023 Angelika Jurkowianiec jest już w Salwadorze i przygotowuje się wraz z koleżankami z całego świata do finału tegorocznego konkursu Miss Universe. Jak przebiega zgrupowanie? Czy Polka ma szanse na tytuł najpiękniejszej na świecie? 📢 Oto piękna Klaudia Kroczek eksponuje zgrabne ciało! Idealne kobiece kształty Zdjęcia. Pogodynka z Polsatu robi furorę w Internecie Klaudia Kroczek ma 26 lat. Pogodynka Polsat News oraz Wydarzeń 24 zdobywa coraz większą popularność. Zobacz jej prywatne gorące zdjęcia z wakacji...

📢 Słabe perspektywy na uruchomienie tramwaju do Konstantynowa. Konstantynów zbudował tory, Łódź nie Odbudowanym za miliony złotych tramwajem dojadą prawdopodobnie tylko na Zdrowie, w ostateczności do skrzyżowania z aleją Włókniarzy. Dalej przejazd tramwaju jest niemożliwy, bo nie ma na razie możliwości kontunuowania jazdy ani ulicą Legionów ani ulicą Zieloną w Łodzi. 📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Aleksandra Popławska pikantnie. Znakomite zdjęcia seksownej aktorki. Piękna i zmysłowa. Zachwyca naturalnością! 47-letnia Aleksandra Popławska na pikantnych zdjęciach, zobacz galerię zdjęć...

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Oto Aryna Sabalenka w bikini zdjęcia. Rywalka Igi Świątek publikuje bardzo odważne kadry Aryna Sabalenka i jej gorące zdjęcia. Rywalka Igi Świątek ładuje akumulatory na wakacjach. Tenisistka opublikowała kilka bardzo gorących fotografii ZOBACZ w galerii zdjęć... 📢 Łodziance w trakcie procedury in vitro podano zarodki należące do innej pary! Proces w tej sprawie rozpoczyna się w środę 8 listopada Łodzianka jest zdruzgotana, płacze, nie może spać. Razem z mężem marzyli o dziecku, a w klinice do której się zgłosili doszło do koszmarnej pomyłki. Tego dnia pani Ania miała podczas transferu mieć podane dwa zarodki, które powstały z połączenia komórek jej i jej męża. Omyłkowo podano jej dwa zarodki należące do innej pary. Gdy lekarze zorientowali się, że doszło do pomyłki, usunęli podane wcześniej zarodki.

📢 Małgorzata Tomaszewska prezentuje w Dubaju ciążowy brzuszek. Są też zdjęcia z mamą. Zobaczcie ZDJĘCIA Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska poinformowała, że po raz drugi zostanie mamą.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 7.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Kanalizacja w Łodzi. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyciągnęli zwały śmieci z kanału przy ul. Wojska Polskiego Pracownicy pogotowia łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ostatnio wyciągnęli z kanału ściekowego na ul. Wojska Polskiego ogromną, zbitą masę śmieci. Złożyły się na nią wszelkiego rodzaju odpadki wrzucane do sedesów przez łodzian. A sedes to nie śmietnik - zwraca uwagę ZWiK.

📢 Najładniejsze perfumy męskie TOP 6. Na prezent! To był trudny wybór. One mają najlepsze opinie! Ranking 4.11.2023 Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy. 📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Wielkie zamieszanie w McDonaldzie na Retkini? Co się stało, że restauracja jest ogrodzona, białe namioty oraz wielki plac budowy Na Retkini w Łodzi trwa wielkie zamieszanie w okolicy restauracji McDonald's przy ul. Retkińskiej 103. Od strony alei Wyszyńskiego między wieżowcami, a restauracją stanęły białe namioty otoczone czarnym płotem z napisami informującymi, że jest to teren budowy. W restauracji nie działa system McDrive i jeść można tylko wewnątrz, nie ma jednak gdzie zaparkować auta. 📢 Życzenia imieninowe dla księdza. Mądre wiersze na imieniny dla księdza. Czego życzyć duchownemu w dniu jego święta? 14.07.23 Życzenia imieninowe dla księdza 2023, GOTOWE wierszyki imieninowe. Życzenia imieninowe dla księdza. Czego życzyć księdzu w dniu imienin. Gdy proboszcz, ksiądz i wikary parafii, do której należysz, obchodzi imieniny, śmiało złóż mu życzenia. Z pewnością ucieszy się z takiego gestu. Czego życzyć kapłanowi w dniu imienin? Podpowiadamy...

📢 KARTOFEL BUDA ŁÓDŹ Kuchenne Rewolucje w dawnej "Retce". Jak Magda Gessler odmieniła łódzki lokal? KUCHENNE REWOLUCJE MAGDY GESSLER. Kartofel Buda - tak brzmi nowa nazwa dawnej „Retki”, pizzerii przy ul. Balonowej, w której Magda Gessler przeprowadziła kulinarną rewolucję. Znana restauratorka odmieniła wystrój dawnej pizzerii i przeobraziła menu. Jak nowe potrawy smakują mieszkańcom Retkini? Odcinek z łódzką restauracją w roli głównej został wyemitowany na antenie TVN w czwartek (26 października).

