Prasówka 12.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Nie będzie bezpośrednich pociągów regio z Łodzi do Wrocławia. Pociągi takie kursowały przez lata i zawsze cieszyły się dużym powodzeniem Pomimo dużego zainteresowania pasażerów i kierowanych do organizatorów transportu kolejowego wniosków, nie wrócą do rozkładu jazdy połączenia Łódź – Wrocław realizowane przez Polregio. Pociągi takie kursowały przez lata i zawsze cieszyły się dużym powodzeniem, podobnie jak składy Polregio z Łodzi do Poznania. Te pierwsze zniknęły jednak z rozkładu trzy lata temu w związku z remontami torów. I chociaż remonty na linii Łódź - Kaliska - Ostrów Wlkp. dawno się skończyły, to pociągów nie przywrócono.

📢 Śliczna żona Łukasza Nowickiego GALERIA ZDJĘĆ. Ślub odbył się na Bali. ZDJĘCIA. Kim jest Olga Paszkowska 11.10.20203 Łukasz Nowicki od ośmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Olgą Paszkowską. Zobacz zdjęcia, kliknij w galerię.

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 ŁKS zwolnił Kazimierza Moskala. Drużynę przejmie Piotr Stokowiec? Tego można było się spodziewać. Porażka piłkarza ŁKS z Radomiakiem (0:3) była przysłowiowym gwoździem do turmy dla szkoleniowca ełksesiaków - Kazimierza Moskala.

Właśnie trener beniaminka ekstraklasy został zwolniony. ŁKS nie podał oficjalnie kto będzie jego następcą, ale, a wszystko wskazuje na to, że drużynę piłkarskiej ekstraklasy z al. Unii przejmie Piotr Stokowiec.

Także Marcin Pogorzała, dotychczasowy asystent pierwszego szkoleniowca, również został odsunięty od prowadzenia drużyny.

📢 Katarzyna Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni zmysłowo, a zarazem seksownie. Te zdjęcia są dowodem jej artystycznej duszy. Czy ma chłopaka? 30-letnia Kasia Sienkiewicz wraz z bratem tworzą zespół Kwiat Jabłoni. Zobacz prywatne zdjęcia Katarzyny Sienkiewicz, to zmysłowe i artystyczne kadry... 📢 Studenci nadal narzekają na dojazdy MPK i kursujące stadami tramwaje i autobusy. Z taką jakością usług nie wróżę sukcesu... Chociaż od rozpoczęcia roku akademickiego miną niedługo dwa tygodnie, nie ustają narzekania studentów na komunikację miejską w Łodzi. Nie dość, że duża część linii "studenckich" kursuje na skróconych trasach, to pozostałe mają tak ułożone rozkłady jazdy, że pojawiają się "stadami", a później nie ma na przystanku nic przez 15-20 minut.

📢 Apetyczna Kasia Skrzynecka rozebrała się! Wciąż seksowna. Zobacz nowe ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi 11.10.2023 Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę.

📢 Oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Niesamowite napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć oryginalne numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Oto Joanna Borek w bikini! GALERIA ZDJĘĆ. Wygląda oszałamiająco! Zobacz te ZDJĘCIA! Oto żona Mateusza Borka 11.10.2023 Dziennikarz sportowy Mateusz Borek jest od ponad 16 lat związany z młodszą od siebie o dekadę Joanną. Głos 49-letniego komentatora sportowego zna cała Polska. A kim jest żona Joanna Borek? ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 To nowa dziewczyna Adama Zdrójkowskiego! Ładniejsza od Wiktorii Gąsiewskiej? Zobaczcie zdjęcia. Kim jest ta piękna blondynka? 11.10.2023 Adam Zdrójkowski przez bardzo długi czas był związany z Wiktorią Gąsiewską. Po głośnym rozstaniu prowadził życie singla. Teraz często w sieci pokazuje się z piękną blondynką. Fani są przekonani, że to nowa miłość aktora. Zobaczcie zdjęcia - kliknij w galerię...

📢 Oto dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA Słynny łódzki detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Rusza budowa łącznika od S14 na Teofilów. Co ze Szczecińską? Będzie zjazd, ale wyjechać z Teofilowa nadal trudno Łącznik będzie dopełnieniem oddanej w tym roku do użytku zachodniej obwodnicy Łodzi. Podczas jej budowy wykonano węzeł "Teofilów", który w założeniach miał być zjazdem na ul. Szczecińską oraz w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego na drogę krajową nr 71. Powstał jednak tylko ten drugi zjazd, co spowodowało późniejszą zmianę nazwy węzła na "Aleksandrów Łódzki". Dojazdu do Łodzi na osiedle Teofilów w ogóle nie zbudowano, bo nie byłoby go z czym połączyć.

📢 Te pary naprawdę to robiły! Namiętne igraszki na oczach łódzkich przechodniów, w oknie, na basenie, przystanku MPK Dla niektórych miłosne igraszki w plenerze, na balkonie, basenie, czy plaży wydają się być wyjątkowo atrakcyjną formą współżycia. W Łodzi na przestrzeni ostatnich lat do sieci trafiło wiele filmów i zdjęć z osobami, które bez skrępowania uprawiały seks w miejscu publicznym. 📢 Jest czwarta rocznica. Krzysztof Rutkowski przypomina, ile wydał na ślub z Mają. To była fortuna ZDJĘCIA Maja Rutkowski poznała właściciela najsłynniejszego biura detektywistycznego w Polsce w 2012 r., kiedy on był jeszcze związany z byłą zakonnicą Luizą. Przypomnijmy, że Krzysztof i Maja zaręczyli się w maju 2017 roku podczas występu w programie telewizyjnym "Skandaliści", gdzie razem komentowali głośną wówczas sprawę śmierci Magdaleny Żuk. Ślub odbył się w 2019 roku.

📢 Oto zmysłowa i piękna Marcelina Zawadzka w skąpym bikini wskoczyła do basenu. ZDJĘCIA atrakcyjnej modelki Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. 📢 Oto autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. Oto, co jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków.

📢 Oto mieszkania do wynajęcia niemal jak z filmu Barei. Nie do pomyślenia, że ktoś tak mieszka. To nie jest fotomontaż! ZDJĘCIA Sedes w kuchni? Łóżko nad wanną? Owszem. I nie są to wymysły reżyserów komedii. Takie mieszkania oferowane są m.in. do wynajmu. Najciekawsze i najśmieszniejsze "przypadki" pokazujemy w galerii. To po prostu trzeba zobaczyć!

📢 Oto najlepsze MEMY o Łodzi, wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Zobaczcie, na pewno też będziecie mocno rozbawieni Łódź w oczach twórców MEMÓW. Najlepsze i najśmieszniejsze memy o Łodzi. Internauci mają bardzo bujną wyobraźnię - zobaczcie MEMY o Łodzi w naszej galerii. 📢 Oto niezwykle atrakcyjna Aleksandra Popławska zwyzywana przez piłkarza za namawianie do wzięcia udziału w głosowaniu. ZDJĘCIA Bardzo popularna polska aktorka Aleksandra Popławska postanowiła wypowiedzieć się na temat zbliżających się wyborów. To, co przeczytała pod swoim postem, mocną ją zabolało. I nie ma się co dziwić.

📢 Oto subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH. Mówi też o swoich planach Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Karolina Piechota na odważnych zdjęciach, na których prezentuje swoje wdzięki. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych ZDJĘCIA Popularna i sympatyczna aktorka Karolina Piechota to osoba niezbyt aktywna w mediach społecznościowych. Jednak systematycznie dodaje zdjęcia z tego, co dzieje się w jej życiu osobistym. 📢 Najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się do łez! Zobacz ZDJĘCIA Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez.

📢 Atrakcyjna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Ależ ZDJECIA Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.

📢 Cztery nowe ulice pojawią się w Łodzi. Jak będą się nazywały? Na Olechowie, w Mileszkach i w Dolinie Łódki Nowa zabudowa i powstające na obrzeżach miasta osiedla mieszkaniowe przyczyniają się do rozwoju siatki dróg dojazdowych. Właśnie z powodu budowy nowych domów, osiedli i najbliższym czasie w Łodzi przybędą cztery zupełnie nowe ulice. 📢 Zmiana trenera ŁKS. Działacze negocjowali z następcą Kazmierza Moskala Działacze piłkarskiej spółki ŁKS prowadzili wczoraj gorączkowe negocjacje z dwoma trenerami, bowiem szukają następcy Kazimierza Moskala. Zmiana na stanowisku trenera piłkarzy ŁKS wydaje się nieunikniona, bowiem start sezonu w wykonaniu beniaminka ekstraklasy, mówiąc delikatnie, był słabiutki. 📢 Oto ponętna Sandra Kubicka w bieliźnie. Łódzka modelka chętnie pozuje bez ubrań ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Karolina Kowalkiewicz i jej... głębokie dekolty. Fani zachwyceni mięśniami i...biustem łódzkiej zawodniczki MMA ZDJĘCIA 38-letnia Karolina Kowalkiewicz dostarcza ostanio dużo emocji swoim fanom. Mo3wa nie tylko o walce, którą stoczy 7 października podczas gali UFC w Vegas. Łódzka zawodniczka mieszanych sztuk walki na swoim profilu na Instagramie od pewnego czasu publikuje zdjęcia eksponujące nie tylko umięśnione ramiona, ale też obfity biust. Fani są zachwyceni, ale zauważają różnicę w rozmiarze piersi łodzianki.

📢 Oto nowa twarz TVP Anna Bogusiewicz prywatnie. Dziennikarka i była miss poprowadziła debatę ZDJĘCIA Anna Bogusiewicz-Grochowska na stałe dołączyła do zespołu "Wiadomości" TVP we wrześniu, a już w październiku obok Michała Rachonia poprowadziła debatę wyborczą. 📢 Oto byli mężowie i partnerzy Dody. Z nimi spotykała się Dorota Rabczewska ZDJĘCIA Sieć zalały spekulacje jakoby Doda rozstała się ze swoim ostatnim partnerem - Dariuszem Pachutem. Para nigdy nie potwierdziła jednak tych rewelacji. Wiadomo natomiast, że spotykali się lub nadal spotykaja od kilku miesięcy. Na początku ukrywali swoją miłość, czy związek nadal istnieje? Ta informacja owjana jest póki co tajemnicą.

📢 Oto najbardziej gorące ZDJĘCIA Natalii Siwiec. Ma idealne ciało i niezwykłą urodę. Mówi wprost, że nie wszystko jest...naturalne Natalia Siwiec bardzo lubi zaskakiwać swoich fanów. Oczywsiście w pozytywny sposób, bo regularnie serwuje im fotki, na których odważnie eksponuje swoje atuty. Zdjęcia w bikini hipnotyzują, bo celebrytka ma idealne proporcje i niezwyklą urodę. 📢 Florida Ananas Burger Bar w Łodzi po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler, czyli Miami na Retkini. Zobaczcie MENU i CENY Około 250 złotych za kilogram kosztuje ser gruyere, który Dariusz Janik, właściciel restauracji Florida Anannas Burger Bar przy ul. Kostki Napierskiego na Retkini, dodaje do sałatki arbuzowej w swoim lokalu. Wszystkie składniki tego dania pieczołowicie dobrała Magda Gessler, bo lokal niedawno przeszedł kulinarną rewolucję pod okiem temperamentnej restauratorki.

📢 Kiedy wreszcie do Warszawy dojedziemy w mniej niż godzinę? Coraz bliżej dnia, w którym podróżowanie pomiędzy Łodzią i Warszawą stanie się szybsze, a odległość dzielącą obydwa miasta będzie można pokonać w mniej niż godzinę. Stanie się to możliwe, kiedy spółka Centralny Port Komunikacyjny wybuduje pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości, który ma prowadzić z Łodzi, przez lotnisko CPK, do Warszawy. W tej sprawie podpisano kilka dni temu ważny dokument. 📢 Ogród Botaniczny w Łodzi. Ostatnie spacery w łódzkim "botaniku". Wkrótce zamknięcie Jeszcze tylko przez ponad dwa tygodnie będzie okazja wybrać się do łódzkiego "botanika" na jesienny spacer. Ogród zostanie zamknięty 1 listopada, a zimowa przerwa potrwa do 1 kwietnia 2024 roku.

W sobotę 14 października odbędą się kolejne warsztaty dendrologiczne w ramach Akademii Różnorodności, tym razem organizowane z okazji "Święta Drzewa".

📢 Oto jak mieszka Dawid Kwiatkowski. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 10.10.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Kajra i Sławomir stracili pracę, ale nie tylko oni. Co się wydarzyło? Na rynku telewizyjnym trwa olbrzymia rywalizacja o każdego widza. 📢 Groźny pożar na Bałutach. W garażu wybuchła butla LPG. Spłonęły dwa samochody... Ponad 5 godzin trwało gaszenie pożaru garażu przy ul. Poziomkowej na Bałutach. Ogień w budynku pokrytym sidingiem (wykonane z tworzywa sztucznego panele) pojawił się wraz z wybuchem butli LPG w jednym z znajdujących się w garażu samochodów. 34-letni właściciel posesji doznał poparzeń dłoni. Straty oszacowano na 350 tys. zł.

📢 40 nowoczesnych tramwajów w Łodzi! Zasilą tabor łódzkiego MPK. Jedne będą nowe, a inne używane ale dwukierunkowe Do Łodzi systematycznie docierają nowe wagony tramwajowe. Nie wszystkie one są fabrycznie nowe, część to używane pojazdy zakupione przez MPK w niemieckim mieście Jena. Tych w taborze łódzkiego przewoźnika ma się pojawić 10. Prosto z fabryki w Poznaniu przybywają natomiast sukcesywnie Moderusy Gamma. To bardzo nowoczesne pojazdy, których zakup dofinansowano z funduszy unijnych. 📢 Piękna Cleo eksponuje swój obfity biust. Uwielbia takie ZDJĘCIA! Wszechstronnie uzdolniona CLEO, czyli Joanna Klepko 10.10.2023 Gorące zdjęcia Cleo w sieci robią furorę. Fani szeroko komentują odważne zdjęcia artystki. ZOBACZ ZDJĘCIA 📢 Budowlani - ŁKS. Kapitalny doping łódzkich kibiców siatkówki. Zobaczcie na ZDJĘCIACH Siatkarki Grot Budowlanych Łódź pewnie pokonały ŁKS Commercecon Łódź 3:0 w pierwszej kolejce nowego sezonu ekstraklasy. Przy siatce nie było emocji, ale za to na trybunach kibice obydwu drużyn wspaniale walczyli na głosy i rewelacyjnie dopingowali swoje drużyny.

📢 Katarzyna Bujakiewicz w bikini - zdjęcia. Zawsze uśmiechnięta i do tego jeszcze seksowna! Od aktorki do Youtuberki! Wygląda bosko! Katarzyna Aleksandra Bujakiewicz ma 51 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna znana jest Polakom z roli pielęgniarki Marty w serialu "Na dobre i na złe" i Marioli z "Magdy M.". Katarzyna Bujakiewicz udziela się również jako aktorka dubbingowa. Jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Kasi Bujakiewicz - kliknij w galerię 📢 Oto ukochana dziewczyna Kyliana Mbappe Zdjęcia. Oto piękna 28-letnia modelka. To ona usidliła słynnego piłkarza 10.10.2023 Kylian Mbappé chroni swoją prywatność i rzadko komentuje medialne doniesienia na temat życia prywatnego. Nieoficjalnie wiadomo, że piłkarz jest związany z piękna 28-letnią modelką z Rose Bertram. ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA MODELKI - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Nowoczesny basen powstaje pod Łodzią - GALERIA ZDJĘĆ. Obiekt w Wiśniowej Górze powoli nabiera kształtów W Wiśniowej Górze koło Łodzi wkrótce powstanie nowoczesny obiekt wypoczynkowy w postaci basenu z zapleczem rekreacyjnym. Trwają właśnie prace związane z gruntowną modernizacją basenu. 📢 Anna Powierza i jej pikantna sesja w toalecie! ZDJĘCIA. To było 20 lat temu, teraz jej się przypomniało Anna Powierza jest piękna. Aktorka nana z roli Czesi z "Klanu" postanowiła ostatnio przejrzeć swoje archiwum zdjęć. Ubrana bardzo skąpo w militarnych akcesoriach, to jej sesja sprzed 20 lat. Teraz aktorka postanowiła ją przypomnieć swoim fanom i opublikowała ponownie. Pojawiły się także inne, nowe fotografie Ani Powierzy! 📢 Na ulicy Północnej znika jedyne takie skrzyżowanie w Łodzi. Tramwaje znów pojadą na zabytkowy Dworzec Podmiejski Plątanina torów tramwajowych w różnych kierunkach – tak można określić to, co dzieje się obecnie na przebudowywanej ulicy Północnej i przylegającej do niej ulicy Nowomiejskiej. Na tej inwestycji, która ma być oddana do użytku z końcem bieżącego roku, trwają intensywne prace przy budowie nowego torowiska tramwajowego.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 9.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 Kajra zapomniała biustonosza? Co się stało z jej biustem? Niekontrolowana sytuacja aktorki. Zobacz ZDJĘCIA 9.10.2023 Tym zdjęciem Kajra rozgrzała sieć do czerwoności. Zobacz najnowsze zdjęcia Kajry - kliknij w galerię.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Jakie kolory, wzory są trendy. Które stylizacje są na topie ZDJĘCIA Najmodniejsze kolory i wzory na paznokciach jesienią 2023 roku to odcieni koloru rudego, czerwieni i odcieni nude. Kobiety w salonach chętnie wybierają kolory z najnowszych kolekcji firm, które w tym roku postawiły na oryginalne i niejednoznaczne odcienie brązów, zieleni i fioletów. O czym mówi międzynarodowa niezależna instruktorka stylizacji paznokci z Łodzi, Joanna Wojech-Jakubowska. 📢 Pan Jerzy z Łodzi sam zbudował samochód. Oto mercer. Prace trwały... 10 lat! Wyszło fantastycznie! ZDJĘCIA Pięć tysięcy dolarów kosztowały koła samochodu, który własnoręcznie zbudował łodzianin, Jerzy Krynicki. 14-calowy komplet z pozłacanymi szprychami przyleciał do Łodzi ze Stanów Zjednoczonych i był pierwszym elementem imponującej konstrukcji pana Jurka. To było lato 2011 roku...

📢 Ta polska aktorka urodziła czworo dzieci i tak prezentuje się w bikini Zobacz ZDJĘCIA Monika Mrozowska, aktorka znana z roli Majki, najstarszej córki Kwiatkowskich, w serialu "Rodzina zastępcza", w maju skończyła 43 lata. Serialowa Majka może pochwalić się wspaniałą figurą. Patrząc na zdjęcia umieszczone na Instagramie trudno uwierzyć, że aktorka urodziła czworo dzieci. 📢 Oto, co można kupić w połowie marca na łódzkiej autogiełdzie. Mięso w słoiku, papierosy, rajstopy i... pistolet na śrut ZDJĘCIA Niedzielne (12 marca) promienie słońca przyciągnęły na giełdę samochodową na ul. Puszkina w Łodzi sporo klientów. Kupujący tradycyjnie zatrzymywali się przy stoiskach z artykułami spożywczymi, perfumami, bielizną, biżuterią. Panie chętnie oglądały wiosenne fatałaszki, a panowie dopytywali o akcesoria samochodowe i... pistolety na śrut.

📢 Zdobyła się na dużą odwagę! Katarzyna Warnke sporo pokazuje w tym stroju kąpielowym Katarzyna Warnke oraz jej mąż Piotr Stramowski niedawno wybrali się na egzotyczne wakacje na Zanzibar. Teraz do internetowej galerii aktorki trafił kadr w skąpym stroju kąpielowym. Jak Wam się podoba w takim wydaniu? 26.11.2021

📢 Miss Natura Łódź 1988, czyli piękno bez bikini. Wybory Miss Natura ZDJĘCIA Każdy mile widziany, lecz rozebrany - takie napisy witały plażowiczów spędzających urlopy nad Bałtykiem w latach 80 - tych XX wieku. Do licznej grupy golasów, nurtu wywodzącego się z nudyzmu, dołączyli łodzianie pod wodzą prezesa Klubu Naturystów, Józefa Kubickiego z Łodzi.

