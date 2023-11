Prasówka 11.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto MEMY o zabetonowanym aucie na ul. Legionów w Łodzi. Ta osobliwość podbija sieć 11.11.23”?

Prasówka 11.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto MEMY o zabetonowanym aucie na ul. Legionów w Łodzi. Ta osobliwość podbija sieć 11.11.23 Zabetonowany samochód na ul. Legionów stał się już na tyle sławny w całej Polsce. W weekend zaczęły się obok niego pojawiać wycieczki zainteresowanych obejrzeniem tej osobliwości, a w internecie - pojawiać memy z zabetonowanym samochodem w roli głównej. Internauci nie szczędzili złośliwości...

📢 Szokująca cena rogalików na ul. Piotrkowskiej. Przechodnie łapią się za głowę 22 złote kosztuje rogalik o smaku malinowo-pistacjowym sprzedawany w jednej z cukierni na ul. Piotrkowskiej. Złotówkę drożej trzeba zapłacić za sztukę croissanta supreme karmelowo-pistacjowego. Choć wypieki wyglądają smakowicie, to ich cena wywołuje kontrowersje u przechodniów. Co niektórzy łapią się za głowę...

📢 Życzenia imieninowe dla Marcina 2023. Wiersze na imieniny Marcina. Złóż życzenia imieninowe wszystkim Marcinom, których znasz 11.11.23 11 listopada kojarzy się z dniem odzyskania niepodległości. Tymczasem to najbardziej popularna data, kiedy imieniny obchodzi Marcin. W Polsce aż 400 tys. mężczyzn nosi to imię. Oto gotowe życzenia dla mężczyzn o tym imieniu.

Prasówka 11.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto gorące zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Prywatne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... 10.11.2023 Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman.

📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach. 📢 Morsy z Łodzi i okolic rozpoczęły sezon. Zanurzyły się w fosie na wybiegu niedźwiedzi malajskich w Orientarium Kilkudziesięciu miłośników kąpieli w lodowatej wodzie rozpoczęło nowy sezon na morsowanie w łódzkim Orientarium. Morsy z Łodzi, Głowna i Tomaszowa Mazowieckiego zanurzyły się, a nawet pływały w piątek 10 listopada w fosie na wybiegu niedźwiedzi malajskich.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 10.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Oto Agata Młynarska i jej ciało w wieku 58 lat. Jest bardzo sexy! Wręcz promienieje. Zobacz gorące ZDJĘCIA dziennikarki Znana z ekranów telewizorów prezenterka Agata Młynarska ma 58 lat. Sporo o wiele młodszych kobiet mogłoby jej pozazdrościć formy. Nadal jej główną wizytówką są zgrabne długie nogi.

📢 W sklepach już Boże Narodzenie. Zobacz, co można kupić oraz CENY - galeria zdjęć Łodzianie już dziś mogą sobie kupić wszystko na święta Bożego Narodzenia. Asortyment jest bogaty - nie tylko dekoracje i jedzenie.

📢 Oto najbardziej HOT ZDJĘCIA Natalii Siwiec. Ma idealne ciało i niezwykłą urodę. Szczerze mówi, że nie wszystko jest prawdziwe Natalia Siwiec bardzo lubi zaskakiwać swoich fanów. Oczywsiście w pozytywny sposób, bo regularnie serwuje im fotki, na których odważnie eksponuje swoje atuty. Zdjęcia w bikini hipnotyzują, bo celebrytka ma idealne proporcje i niezwyklą urodę. 📢 Karolina Kowalkiewicz i jej... głębokie dekolty. Imponujące mięśnie i okazały biustem łódzkiej zawodniczki MMA ZDJĘCIA 38-letnia Karolina Kowalkiewicz dostarcza ostanio dużo emocji swoim fanom. Mo3wa nie tylko o walce, którą stoczy 7 października podczas gali UFC w Vegas. Łódzka zawodniczka mieszanych sztuk walki na swoim profilu na Instagramie od pewnego czasu publikuje zdjęcia eksponujące nie tylko umięśnione ramiona, ale też obfity biust. Fani są zachwyceni, ale zauważają różnicę w rozmiarze piersi łodzianki.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy G ALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! 10.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Najbardziej zabawne kartkówki szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! ZDJĘCIA 10.11.23 Radosnej twórczości uczniów nie brakuje, a nauczyciele załamują ręce. Przekonajcie się, że kreatywność ludzka nie zna granic.

📢 Zdecydowanie najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon w pełni, dlatego warto ruszyć do lasu po prawdziwki i podgrzybki 10.11.2023 Grzybobranie czas zacząć - w lasach pojawiły się grzyby i to najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Sieć też nie śpi i już zareagowała - pojawiły się MEMY, które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami!

📢 Oto miejsca w Łodzi, do których nie wejdziesz. A nawet jeśli już Ci się uda, to i tak nie zrobisz tam zdjęć W Łodzi istnieją miejsca, do których na co dzień nie wolno wejść przypadkowym osobom, a już na pewno robić tam zdjęcia. Wiele z tych miejsc znajduje się blisko centrum miasta.

📢 Msza św. i marsz pamięci. Tak uczczono małych więźniów obozu przy ul. Przemysłowej Kardynał Grzegorz Ryś przewodniczył mszy świętej w intencji dzieci, które były więźniami niemieckiego nazistowskiego obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi. Potem razem z młodzieżą łódzkich szkół przeszedł w procesji pod Pomnik Pękniętego Serca. 📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób detektyw „wyhodował” sobie takie włosy? Hipotez jest kilka 10.11.2023 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Oto subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH 10.11.2023 Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki. 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 10.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Czy to koniec siatkówki w ŁKS Commercecon? Właściciel się wściekł! Siatkarki ŁKS Commercecon przegrały w Łodzi z mistrzem Rumunii CS Volei Alba Blaj 1:3 (23:25, 25:19, 29:31, 17:25) w meczu pierwszej kolejki grupy E Ligi Mistrzyń. Kolejnej porażki mistrzyń Polski nie wytrzymał właściciel i prezes klubu - Hubert Hoffman - zapowiedział odejście!

📢 Tak mieszka i żyje Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz zdjęcia! 10.11.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Niesamowite zdjęcia nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA 10.11.2023 Zdjęcia, które pokazujemy to nie jest fotomontaż! Nadzwyczajne złudzenia optyczne często stanowią źródło radości i zdziwienia dla naszych zmysłów. Te zabawne iluzje sprawiają, że mózg jest zdezorientowany i interpretuje obrazy w sposób, który nas często dziwi i śmieszy.

📢 Oto atrakcyjna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Ależ ZDJECIA 10.11.2023 Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa. 📢 Oto mieszkania do wynajęcia niemal jak z filmu Barei. Nie do pomyślenia, że ktoś tak mieszka. To nie jest fotomontaż! ZDJĘCIA 10.11.2023 Sedes w kuchni? Łóżko nad wanną? Owszem. I nie są to wymysły reżyserów komedii. Takie mieszkania oferowane są m.in. do wynajmu. Najciekawsze i najśmieszniejsze "przypadki" pokazujemy w galerii. To po prostu trzeba zobaczyć!

📢 Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary W Sądzie Okręgowym zjawiła się pani Ania, pacjentka, z mężem Kamilem i pełnomocnikiem. Ze strony pozwanej kliniki pojawiła się adwokat reprezentująca spółkę i przedstawiciel firmy ubezpieczającej klinikę. Do tragicznej pomyłki doszło 31 marca ubiegłego roku. Pacjentka i jej mąż do dziś nie usłyszeli słowa "przepraszam". Gdy ich pełnomocnik skierował pismo przedprocesowe do kliniki zaproponowano im łącznie 15 tys. zł zadośćuczynienia.

In vitro wykonuje się w Polsce od 1989 r. To drugi przypadek pomylenia zarodków w trakcie tych procedur. W innej klinice kilka lat temu kobiecie podano zarodek należący do innej pary. Jak się okazało w trakcie badań urodzone przez kobietę dziecko z licznymi wadami genetycznymi nie mogło być dzieckiem jej i jej męża.

📢 Horoskop dzienny na piątek 10 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź! Horoskop dzienny na piątek, 10 listopada. Którym znakom zodiaku gwiazdy będą dziś sprzyjały? Słońce mieni się w znaku Skorpiona, a Księżyc przez cały dzień znajduje się w znaku Panny. Co przyniesie czwartek? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Marcelina Zawadzka mokra, seksowna i wysportowana! Ten widok przyciąga wzrok Marcelina Zawadzka po raz kolejny kusi na Instagramie. Po kolejnym wypadzie na egzotyczne wakacje gwiazda TVP postanowiła dla odmiany trochę czasu w Polsce. Piękna Marcelina Zawadzka ubrała się w skąpe bikini i pochwaliła się wakacjami, które spędza na polskimi jeziorami. Na najnowszych fotografiach pozuje w bardzo skąpych strojach, a towarzyszy jej deska do Stand Up Paddlingu. Fani wręcz oszaleli na te widoki dając upust w pochlebnych komentarzach. 24.10.2021 📢 Oto Anna Iberszej gwiazda serialu "Ranczo" niczym grecka bogini. ZDJĘCIA Anna Iberszej, czyli serialowa Francesca z "Rancza" pochwaliła się bardzo odważnymi kadrami. Aktorka pokazała się w bikini, czym zachwyciła internautów. Pod zdjęciami pochlebnym komentarzom nie było końca. 📢 Najfajniejsze memy o jeżach! Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jeża 10 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Jeża. Oto najlepsze memy o tym sympatycznym zwierzaku.

📢 Tak dziś wygląda Zbuntowany Anioł. Roznegliżowana Natalia Oreiro odkryła marynarkę. Pokazała biust. Zobacz zdjęcia Natalia Oreiro to 46-letnia urugwajska gwiazda. Piosenkarka, projektantka mody i aktorka. Zobacz, jak dziś wygląda Natalia Oreiro, gorące zdjęcia pojawiły się w sieci. 📢 Odznaczenia i medale dla pracowników i studentów Politechniki Łódzkiej FILM, GALERIA ZDJĘĆ W środę 8 listopada o godz. 11:00 w Auli im. Prof. Tadeusza Paryjczaka w budynku Alchemium miała miejsce wielka uroczystość wręczenia pracownikom odznaczeń i medali oraz nagród dla najlepszych studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej.

📢 Oto piękna Małgorzata Tomaszewska w bikini! Co za seksowne zdjęcia! Córka Jana Tomaszewskiego to piękna kobieta! ZDJĘCIA Najnowsze zdjęcia opublikowane w sieci przez Małgorzatę Tomaszewską wywołały lawinę komentarzy. Odważne kadry, znakomita sylwetka i piękne ciało gwiazdy TVP zachwyciły internautów.

📢 Seksowna Anna Mucha pod prysznicem z mężczyzną. Czy to jej mąż? Oto nowe zdjęcia aktorki. Jest w świetnej formie 9.11.2023 Aktorka Anna Mucha to bardzo znana aktorka. 43-latka nie długo będzie mogła świętować pierwszy milion fanów na swoim Instagramie. Ostatnie zdjęcia pokazują, że pani Ania jest w świetnej formie. 📢 Oto zjawiskowa Maria Andrejczyk publikuje odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 9.11.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Tak dziś wygląda ciało Moniki Miller, bardzo odważne zdjęcia. Widać, że miłość leczy. Z kim się całuje na zdjęciu? 9.11.2023 Monika Miller to wnuczka znanego polityka. Jak wygląda dzisiaj? Zajrzyj do galerii zdjęć...

📢 Najpiękniejsza Polka na zgrupowaniu Miss Universe 2023 w Salwadorze. Zobacz, jak Angelika Jurkowianiec szykuje się do finału ZDJĘCIA Najpiękniejsza Polka 2023 Angelika Jurkowianiec jest już w Salwadorze i przygotowuje się wraz z koleżankami z całego świata do finału tegorocznego konkursu Miss Universe. Jak przebiega zgrupowanie? Czy Polka ma szanse na tytuł najpiękniejszej na świecie?

📢 Oto piękna Salma Hayek w kostiumie kąpielowym! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie 9.11.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Oto jak mieszka Beata Kozidrak, zdjęcia. Piosenkarka powiedziała "tak"! 9.11.2023 Beata Kozidrak to niekwestionowana królowa polskiej estrady. Od lat 70-tych grała z zespołem Bajm i wydała aż cztery albumy solowe. Jak mieszka gwiazda muzyki? KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ 📢 Duży drapieżny kot na ulicach Łodzi! Nocą maszerował przez osiedle. Mieszkańcy wszystko nagrali! WIDEO Nocą w środę 8 listopada na osiedlu Zdrowie w Łodzi zauważono rysia. Jeden z mieszkańców Retkini nagrał filmik, na którym zwierzę pędem przemierza ulice. Czy było uciekinierem z łódzkiego zoo, jeśli nie to skąd przybyło i dlaczego pojawiło się w mieście?

📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 Kanalizacja w Łodzi. Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyciągnęli zwały śmieci z kanału przy ul. Wojska Polskiego Pracownicy pogotowia łódzkiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ostatnio wyciągnęli z kanału ściekowego na ul. Wojska Polskiego ogromną, zbitą masę śmieci. Złożyły się na nią wszelkiego rodzaju odpadki wrzucane do sedesów przez łodzian. A sedes to nie śmietnik - zwraca uwagę ZWiK.

