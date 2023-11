Prasówka 10.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary”?

Prasówka 10.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary W Sądzie Okręgowym zjawiła się pani Ania, pacjentka, z mężem Kamilem i pełnomocnikiem. Ze strony pozwanej kliniki pojawiła się adwokat reprezentująca spółkę i przedstawiciel firmy ubezpieczającej klinikę. Do tragicznej pomyłki doszło 31 marca ubiegłego roku. Pacjentka i jej mąż do dziś nie usłyszeli słowa "przepraszam". Gdy ich pełnomocnik skierował pismo przedprocesowe do kliniki zaproponowano im łącznie 15 tys. zł zadośćuczynienia.

In vitro wykonuje się w Polsce od 1989 r. To drugi przypadek pomylenia zarodków w trakcie tych procedur. W innej klinice kilka lat temu kobiecie podano zarodek należący do innej pary. Jak się okazało w trakcie badań urodzone przez kobietę dziecko z licznymi wadami genetycznymi nie mogło być dzieckiem jej i jej męża.

📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska GALERIA ZDJĘĆ. Ogromny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko Zobacz! 9.11.2023 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych.

📢 Horoskop dzienny na piątek 10 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź! Horoskop dzienny na piątek, 10 listopada. Którym znakom zodiaku gwiazdy będą dziś sprzyjały? Słońce mieni się w znaku Skorpiona, a Księżyc przez cały dzień znajduje się w znaku Panny. Co przyniesie czwartek? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku.

Prasówka 10.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto gorące zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Prywatne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... 9.11.2023 Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman.

📢 Małgorzata Tomaszewska pokazała mamę! ZDJĘCIA. Gwiazda TVP z rodzicielką! Kim jest Katarzyna Calińska-Moura? Galeria zdjęć 9.11.2023 Małgorzata Tomaszewska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterek stacji TVP. Widzowie mogą ja oglądać w programach "Pytanie na śniadanie" oraz "The Voice Senior". W ostatnim czasie wraz z synkiem wybrała sie do słonecznego Dubaju w odwiedziny do swojej mamy. 📢 Najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu.

📢 Seksowna Anna Mucha pod prysznicem z mężczyzną. Czy to jej mąż? Oto nowe zdjęcia aktorki. Jest w świetnej formie 9.11.2023 Aktorka Anna Mucha to bardzo znana aktorka. 43-latka nie długo będzie mogła świętować pierwszy milion fanów na swoim Instagramie. Ostatnie zdjęcia pokazują, że pani Ania jest w świetnej formie.

📢 Oto Dojrzała Teresa Werner odkrywa swoje seksowne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 9.11.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie. 📢 Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci.

📢 Paulina Krupińska w tyci w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! 9.11.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Oto piękna Klaudia Kroczek eksponuje zgrabne ciało! Idealne kobiece kształty Zdjęcia. Pogodynka z Polsatu robi furorę w Internecie Klaudia Kroczek ma 26 lat. Pogodynka Polsat News oraz Wydarzeń 24 zdobywa coraz większą popularność. Zobacz jej prywatne gorące zdjęcia z wakacji...

📢 Obfita Dagmara Kaźmierska odsłania swoje jędrne ciało. Uwielbia takie ZDJĘCIA. Ma 48 lat i nowe wyzwanie! Dagmara Kaźmierska ma 48 lat. Królowa życia bardzo chętnie publikuje w sieci zdjęcia ze swojego prywatnego życia. ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA DAGMARY KAŹMIERSKIEJ - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Anna Szubierajska pokazuje na zdjęciach bardzo wiele. Eksponuje swe okrągłe kształty! Uwielbia luksus i drogie auta. Zdjęcia W nowym show Polsatu "The Real Housewives. Żony Warszawy" występuje Anna Szubierajska. Jej konto na Instagramie powoli zdobywa mnóstwo fanów, a uczestniczka tego programu nie stroni od publikowania gorących zdjęć.

📢 Oto Daria Zawiałow w tyci kostiumie z włóczki - Zdjęcia. Mało co zakrywa! Zobacz gorące kadry gwiazdy Daria Barbara Zawiałow na gorących kadrach. 31-letnia piosenkarka na zdjęciach, które rozpaliły internautów.

📢 Oto atrakcyjna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Ależ ZDJECIA 9.11.2023 Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa. 📢 Niesamowite zdjęcia Łodzi w latach 80 i na początku lat 90. Tak wówczas wyglądało nasze miasto! Zobacz 9.11.2023 Łódź z czasów końca Polskiej Republiki Ludowej, czyli z lat 80. XX wieku. Pamiętacie, jak wtedy wyglądało nasze miasto? Jakie tramwaje i autobusy woziły wówczas łodzian? Jak wyglądała ulica Piotrkowska, na której można było kupić żywą kurę...

📢 Oto wystawa Body Worlds czyli zachwycające eksponaty ludzkich ciał. Choć dla wielu jest kontrowersyjna, zgromadziła rekordową liczbę widzów Body Worlds to jedna z najchętniej oglądanych wystaw. Eksponaty ludzkich ciał urzekają, skłaniają do refleksji. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał w ruchu. Zobacz wybrane zdjęcia w naszej galerii. 📢 Oto hipnotyzująca Zusje w samej bieliźnie. Urodzona w Łodzi influencerka ma boskie ciało ZDJĘCIA Kamila Smogulecka - tak w rzeczywistości nazywa się infuencerka, piosenkarka, aktorka i fame fighterka Zusje, rozpoznawalna z powodu nietypowej urody - wskazującej egzotyczne korzenie. Tymczasem okazuje się, że 28-letnia Kamila jest nie tylko Polką, co więcej urodziła się w Łodzi.

📢 Wow! Sandra Kubicka w samej bieliźnie. Tylko patrzeć i podziwiać. Łodzianka chętnie pozuje do zdjęć bez garderoby ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Oto MEMY o zabetonowanym aucie na ul. Legionów w Łodzi. Ta osobliwość podbija sieć. Iternauci nie mają litości 9.11.23 Zabetonowany samochód na ul. Legionów stał się już na tyle sławny w całej Polsce. W weekend zaczęły się obok niego pojawiać wycieczki zainteresowanych obejrzeniem tej osobliwości, a w internecie - pojawiać memy z zabetonowanym samochodem w roli głównej. Internauci nie szczędzili złośliwości...

📢 Horoskop dzienny na czwartek 9 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź! 9.11.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 9 listopada. Którym znakom zodiaku gwiazdy będą dziś sprzyjały? Słońce mieni się w znaku Skorpiona, a Księżyc przez cały dzień znajduje się w znaku Panny. Co przyniesie czwartek? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 9.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Maja Sablewska w samej bieliźnie! Cóż za niebanalna figura i bardzo śmiałe ujęcia! Maja Sablewska jest w formie ZDJĘCIA 9.11.2023 Fantastyczna figura pozwala na takie śmiałe fotografie. Maja Sablewska od pewnego czasu publikuje na Instagramie swoje odważne zdjęcia w bieliźnie. Ta figura, ten seksapil! Po prostu WOW! Jak sama twierdzi jest w "dobrej formie". 📢 Oto największy bazar i rynek rozmaitości w Łodzi przy ul. Puszkina. Zobacz, co i za ile możesz tutaj kupić CENY 9.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko! I nie ma znaczenia deszczowa pogoda. Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Dorota Gardias bez ubrania! Zdjęcia Gradias budzą emocje! Piękna figura i uroczy uśmiech prezenterki Dorota Gardias wzięła udział w odważnej sesji zdjęciowej. Zobacz najnowszą sesję zdjęciową Doroty Gardias. KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 9.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Marta Chodorowska z "Rancza" bez ubrań! Opublikowała zdjęcia topless. Serialowa córka wójta w innej odsłonie 41-letnia Marta Chodorowska zdobyła popularność w serialu "Ranczo", w którym wciela się w córkę wójta, którego gra Cezary Żak. Aktorka jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Niedanwo pokazała fanom kilka odważnych zdjęć - kliknij w galerię. 📢 Drapieżna Katarzyna Warnke na gorących zdjęciach! Piękna i seksowna jak zwykle. 46-latka udowadnia, że wciąż może wyglądać wspaniale 46-letnia aktorka Katarzyna Warnke mimo upływu czasu wciąż wygląda znakomicie. Jej nowe zdjęcia na Instagramie ukazują jej idealną sylwetkę, a niektóre z kadrów to bardzo pikantne ujęcia. Zobaczcie zresztą sami.

📢 Angel of Poland 2023. Sesja na zamku w Uniejowie. Finał konkursu piękności odbędzie się niebawem w Łodzi ZDJĘCIA Piętnaście piękności zjechało do Uniejowa na zgrupowanie przed finałową galą konkursu Angel of Poland, która odbędzie się niebawem w Łodzi. Uczestniczki, które starają się o przepustkę do świata mediów czy modelingu, pozowały m.in. podczas klimatycznej sesji na uniejowskim zamku. Jak wypadły? Zapraszamy do galerii.

📢 Oto Justyna Steczkowska tylko w bikini! 50-latka jest zakochana w tym kraju. Jej figura to marzenie każdej kobiety 8.11.2023 50-letnia Justyna Steczkowska wyjechała do Chorwacji. Śle stamtąd piękne zdjęcia. Zobacz prywatną galerię zdjęć...

📢 Wojska Polskiego na finiszu. Czy zdążą przed końcem roku? Co mówią urzędnicy a co mieszkańcy? Czy przebudowa ulicy Wojska Polskiego zakończy się w planowanym terminie? Urzędnicy magistratu zapewniają że tak, ale łodzianie którzy mieszkają w tym rejonie miasta i na co dzień obserwują postępy prac wyrażają swoje wątpliwości. Ich zdaniem pracy jest jeszcze mnóstwo, a tempo prowadzenia robót jest niespieszne. 📢 Jesień w arboretum w Rogowie. Przebarwiają się liście drzew i krzewów, ale rośliny też kwitną i owocują Do nas warto przyjeżdżać przez cały rok - mawiają pracownicy arboretum w Rogowie. Ale jesień to szczególny czas, gdy przebarwiają się liście drzew i krzewów, tworzą bajkowy wręcz krajobraz. Żółte, pomarańczowe, czerwone liście mają lindera, banan preriowy, parocja, magnolie, buki, miłorząb, klony.

📢 Karolina Kowalkiewicz i jej... głębokie dekolty. Imponujące mięśnie i okazały biustem łódzkiej zawodniczki MMA ZDJĘCIA 38-letnia Karolina Kowalkiewicz dostarcza ostanio dużo emocji swoim fanom. Mo3wa nie tylko o walce, którą stoczy 7 października podczas gali UFC w Vegas. Łódzka zawodniczka mieszanych sztuk walki na swoim profilu na Instagramie od pewnego czasu publikuje zdjęcia eksponujące nie tylko umięśnione ramiona, ale też obfity biust. Fani są zachwyceni, ale zauważają różnicę w rozmiarze piersi łodzianki.

📢 Oto najlepsze memy o schabowym! Dzień Schabowego zobowiązuje. Zobaczcie jak Internauci celebrują ten polski przysmak 7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. W Internecie nie brakuje o nim zabawnych memów, które prezentujemy w naszej galerii. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 7.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

Poseł o mediach publicznych: Chodzi im o reklamy, które pójdą do TVN