Prasówka 10.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 10 września 2023 Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Baran, Waga, Skorpion, Strzelec, Wodnik, Ryby 10.09.2023 Horoskop dzienny na niedzielę, 10 września 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Wodnik, Ryby, Baran, Strzelec, Koziorożec w horoskopie wróżki Margo na 10.09.2023. Zobacz wróżbę w horoskopie na dziś.

📢 Dagmara Kaźmierska odsłania swoje ciało. Uwielbia takie ZDJĘCIA. Ma 48 lat i nowe wyzwanie! 9.09.2023 Dagmara Kaźmierska ma 48 lat. Królowa życia bardzo chętnie publikuje w sieci zdjęcia ze swojego prywatnego życia. ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA DAGMARY KAŹMIERSKIEJ - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Oto jak mieszka Dawid Kwiatkowski! Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 9.09.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Te znaki zodiaku żyją najdłużej! Według astrologów mają zapisaną długowieczność w gwiazdach! Wpływ znaku zodiaku na długość naszego życia jest tematem poruszanym od zawsze przez astrologów. Pomimo że wiele czynników wpływa na nasze zdrowie i długowieczność, astrologowie sugerują, że w długości naszego życia znak zodiaku może mieć pewne znaczenie. Osoby urodzone w konkretnych miesiącach mają większą szansę na długie życie. Kto może cieszyć się długowiecznością?

📢 Oto jak mieszka Cleo! Tak żyje popularna i lubiana piosenkarka! Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 Katarzyna Cichopek pręży ciało na tle wodospadu Zdjęcia. Maciej Kurzajewski dba, aby się nie nudzili. Wspólne nurkowanie w Turcji 9.09.2023 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to uracza para, która obecnie przebywa w Turcji. Do sieci właśnie wpadło kilka zdjęć z tego wyjazdu. Kasia Cichopek wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Podprowadzające na torze Orła, czyli piękna i urokliwa część łódzkiego żużla Zobaczcie zmysłowe ZDJĘCIA Żużel to nie tylko rywalizacja zawodników na torze. Nie ma czarnego sportu bez podprowadzających. Nie inaczej jest podczas zawodów na łódzkim torze przy ul. 6 Sierpnia. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez ich udziału.

Zapraszamy do oglądania naszej bogatej galerii zdjęć pełnych uroku pań, podprowadzających żużlowców na torze łódzkiego Orła. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Ukochana Artura Szpilki w łóżku - Zdjęcia. Wytatuowane pośladki i nogi robią wrażenie. Gorące kadry z sypialni Kamili Wybrańczyk Kamila Wybrańczyk to ukochana Artura Szpilki. Ostatnie zdjęcia, które opublikowała w sieci narobiły sporo szumu. Zobacz - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Oto Paulina Krupińska w bikini na desce! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 9.09.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu Łódź. Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu. Jedno z najszybszych ferrari w historii zostało rozbite na al. Mickiewicza. Wartość nowego samochodu to ponad 1 mln 300 tys. zł. Kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach. Został jednak lekko poturbowany. Trafił na badania do szpitala im. WAM. Okazało się, że był po spożyciu alkoholu. Wydmuchał 0,4 promila. Policja zatrzymała mu prawo jazdy.

📢 Oto bardzo zabawne MEMY po meczu polskiej reprezentacji. Takiej dawki drwin dawno nie oglądaliście! ZDJĘCIA Oto MEMY po kompromitującym meczu. Sportowe wydarzenia często stają się inspiracją dla kreatywnych umysłów, a MEMY stały się popularnym sposobem na wyrażanie emocji i komentowanie aktualnych wydarzeń. Szczególnie po takim popisie Polaków.

📢 Tak oto zachowują się Janusze i Grażyny plażowania MEMY. Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY z wakacji. Też tak plażujecie? ZDJĘCIA Memy z wakacyjnego wypoczynku potrafią rozbawić do łez! Przekonajcie się sami, jak bardzo zabawne mogą być zdjęcia z odpowiednim podpisem. 📢 Oto dom Michała Wiśniewskiego ZDJĘCIA. Urodzony w Łodzi artysta ma urodziny i piękne mieszkanie. ZDJĘCIA 9.09.2023 Michał Wiśniewski urodził się w Łodzi. Jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów. Hity zespołu Ich Troje znane są nie tylko starszemu pokoleniu ale też młodszym słuchaczom. Jak obecnie żyje popularny "Wiśnia"? ZOBACZCIE W NASZEJ GALERII

📢 Oto piękna żona Wojciecha Szczęsnego Marina Łuczenko. Zobacz atrakcyjne ZDJĘCIA wybranki serca polskiego bramkarza! Atrakcyjna Marina Łuczenko to nie tylko żona Wojtka Szczęsnego, ale przede wszystkim uzdolniona muzycznie piosenkarka, która ma na swoim koncie wiele sukcesów. Ostatnio głośno jest na temat auta, jakim podwiozła Wojtka na zgrupowanie piłkarskiej kadry. Piosenkarka siedziała za kierownicą Rolls-Royce'a Cullinan Black Badge! 📢 Remont Wojska Polskiego na finiszu. Będą udostępniane dla ruchu kolejne jej fragmenty Wielkimi krokami zbliża się finał jednej z ważniejszych miejskich inwestycji. Po ponad 2-letnim remoncie stopniowo do ruchu udostępniana będzie ulica Wojska Polskiego. Już w drugiej połowie września otwarte dla samochodów w większym zakresie niz obecnie zostanie skrzyżowanie ul. Franciszkańskiej z ul. Wojska Polskiego. Przejedziemy ul. Franciszkańską w stronę ul. Północnej oraz do pl. Kościelnego.

📢 Marcelina Zawadzka i jej pikantne ZDJĘCIA! Eksponuje wdzięki i zachwyca. Marcelina Zawadzka: Pokazać swoją słabość 9.09.2023 NOWE ZDJĘCIA MARCELINY ZAWADZKIEJ ZACHWYCAJĄ. Zachwycająca uroda i nienaganna sylwetka przyciągają rzeszę fanów, którzy obserwują konto Marceliny Zawadzkiej na Instagramie!

📢 Trwa XIV Festiwal Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 50 wykonawców na 2 scenach! Można kupić... papier toaletowy z Putinem! ZDJĘCIA W Aleksandrowie Łódzkim na terenie MOSiR-u trwa XIV edycja festiwalu "Summer Dying Loud". To uznana już impreza muzyczna, na której - w tym roku wśród aż 50 wykonawców na dwóch scenach! - występują światowe gwiazdy najostrzejszych odmian muzyki metalowej. Trzydniowy festiwal ściągnął ponownie kilka tysięcy fanów z całego kraju oraz takie gwiazdy, jak Grave Pleasures, Enslaved, Coroner, Katatonia, Dismember, Crippled Black Phoenix, Benediction, My Dying Bride i Candlemass.

📢 Widzew. To będzie pracowity tydzień łódzkich piłkarzy. Wyzwanie przed trenerem Danielem Myśliwcem Nowy szkoleniowiec występujących w ekstraklasie piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec poprowadził już łodzian w swoim pierwszym spotkaniu, chociaż na razie jedynie kontrolnym. Łodzianie pokonali na jednym z boisk Łodzianki beniaminka I ligi, Znicza Pruszków 2:1. Oficjalny debiut Myśliwca będzie miał miejsce 17 września (niedziela, godz. 15), kiedy to widzewiacy podejmą na stadionie przy al. Piłsudskiego Cracovię Kraków.

📢 Wypadek na autostradzie A1 w Nowosolnej. Jabłka wysypały się na jezdnię... ZDJĘCIA W piątek (8 września) przed godz. 17 na autostradzie A1 na wysokości węzła Brzeziny doszło do kolizji, na skutek której ciężarówka przewożąca jabłka przewróciła się na bok. Owoce wysypały się na asfalt i zablokowały wjazd na A1 w kierunku Gdańska.

📢 Tragedia na Lewitynie w Pabianicach. Poszedł popływać i utonął... Około godziny trwała reanimacja mężczyzny, który w piątek (8 września) poszedł popływać na Lewityn (kąpielisko MOSiR przy ul. Bugaj) w Pabianicach. O godz. 16.40 jego ciało dryfujące po tafli wody zauwqażyli strażacy. 📢 Syn Krzysztofa Rutkowskiego pojechał do szkoły w asyście opancerzonego auta! Co się dzieje? ZDJĘCIA Nowy rok szkolny rozpoczęty. Takiej okazji nie mogli przepuścić.... wszelkiej maści celebryci. Zalali internet zdjęciami, relacjami i filmami z tego niezwykłego wydarzenia dla nich i ich dzieci. Czego tam nie było - radość, płacz, łzawe relacje, niepisana duma rodziców i moglibyśmy tak wymieniać do końca świata, a może nawet jeden dzień dłużej.

Jednak naszym zdaniem wszystkich przebił Krzysztof Rutkowski. 📢 Drapieżna Aleksandra Popławska pokazuje swoje ciało. Wygląda zjawiskowo! ZDJĘCIA 9.09.2023 Zachwyciła! Aleksandra Popławska uwielbia prowokować w mediach społecznościowych. Aktorka z chęcią wrzuca do sieci odważne fotki.

📢 Marcin Hakiel z partnerką! Zdjęcia, Film. Tańczą nawet na przejściu dla pieszych. Paulina Smaszcz weźmie udział w lekcjach!? Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek radzi sobie całkiem dobrze. Tancerz organizuje warsztaty taneczne w swoich szkołach tańca. 📢 Urodziny w łódzkim zoo. Na świecie pojawiły się leniwiec i dikdik, a wykluły ślepowron i węże mandaryńskie Łódzkie zoo doczekało się przychówku. Młode urodziły się u ssaków, ptaków i gadów.

Leniwce Lenka i Chaparro zostali rodzicami po raz drugi. Malucha można dojrzeć na plecach lub brzuchu matki mocno wczepionego w jej futro. Tak młody osobnik spędzi pół roku.

📢 Oto śliczna Paulina Smaszcz-Kurzajewska tylko w bieliźnie! Kobieta petarda! Gorące zdjęcia 9.09.2023 Paulina Smaszcz to była żona Macieja Kurzajewskiego. Ta piękna kobieta to popularna dziennikarka i prezenterka, ma w swoim CV także wiele innych umiejętności.

📢 Oto jędrna Georgina Rodriguez na gorących kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo zmysłowo! Zdjęcia 9.09.2023 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA 📢 Tak dziś wygląda Maryna z "Janosika"! galeria zdjęć. Ewa Lemańska nadal świetnie się trzyma! ZDJĘCIA Urodziła się w Łodzi! 9.09.2023 Ewa Lemańska to niezapomniana Maryna z serialu "Janosik". była jedną z największych polskich gwiazd, ale po gigantycznym sukcesie zdecydowała się wyjechać z Polski i zasmakować życia w Stanach Zjednoczonych. Jak potoczyły się jej losy? Tak dziś wygląda Ewa Lemańska. KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Tak dziś wygląda córka Waldemara Goszcza! Aktor zginął tragicznie i osierocił wtedy 6-letnią Woktorię. To prawdziwa piękność 9.09.2023 Aktor Waldemar Goszcz zginął w tragicznym wypadku drogowym 20 lat temu. Osierocił wtedy 6-letnią córeczkę.

📢 Zgrabna Dorota Gardias pokazała swoje ciało GALERIA ZDJĘĆ. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość 9.09.2023 Dorota Gardias wzięła udział w niezwykle odważnej sesji zdjęciowej. Mimo stresu jaki jej towarzyszył dziennikarka odważyła się na ten krok i jest z tej fotografii bardzo dumna. 📢 Rozebrana Dorota Szelągowska! Zdjęcia z plaży powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje nagie ciało! Mamy ZDJĘCIA 9.09.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Oto Roksana Węgiel w samej bieliźnie lub... bikini. Do wyboru, do koloru. Ależ ma długie nogi! Nowa ambasadorka i gorące zdjęcia 9.09.2023 18-letnia Roxie Węgiel po raz kolejny oczarowała swoich fanów w wakacyjnej odsłonie. Tym razem zaprezentowała się w wyciętym, zielonym bikini, które naprawdę sporo odsłania! Jest też najnowsza fotografia. Ludzie zachwyceni i te dłuuuugie nogi! 5.09.2023

📢 Była kolejna deklaracja Tomasza Salskiego, a rodziny Platek nadal nie ma w ŁKS... Fani ŁKS mają prawo się niepokoić. Tomasz Salski, właściciel piłkarskiej spółki, już od kilku miesięcy zapowiada wejście do niej amerykańskiego inwestora i na deklaracjach się kończy. 📢 Weekend w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Wystawa kolekcji fiołków afrykańskich Niezwykłe fiołki afrykańskie będą prezentowane w weekend 9 i 10 września w Ogrodzie Botanicznym. Rośliny są niezwykłe, ponieważ pochodzą z prywatnych kolekcji, na które składa się 130 odmian wyhodowanych przez selekcjonerów z różnych stron świata - USA, Ukrainy, Rosji, Węgier, Szwecji, Mołdawii, Taiwanu, Chin, Japonii, a także Polski. Oprócz starych, kolekcjonerskich odmian zostaną pokazane nowości. To już druga taka wystawa. 📢 Oto plaża nudystów w Grzybowie! Wciąż pełna golasów! Zobaczcie nowe ZDJĘCIA Spacerując z Grzybowa do Dźwirzyna plażą zupełnie niespodziewanie można się natknąć na wielu urlopowiczów preferujących opalane... na golasa.

📢 Tak dziś wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni 8.09.2023 Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Ewa Wachowicz i Sławomir Kowalewski wzięli ślub. Para żyła ze sobą już wiele lat! Zobacz zdjęcia 8.09.2023 Ewa Wachowicz stanęła na ślubnym kobiercu. Była Miss Polonia i Sławomir Kowalewski powiedzieli sobie "tak". Wcześniej przez wiele lat żyli ze sobą, ale wreszcie zdecydowali się przypieczętować swój związek!

📢 Bandzior, który pałką teleskopową zaatakował działkowiczów, zatrzymany! Usłyszał zarzut pobicia Otyły mięśniak, który 12 sierpnia zaatakował grupę działkowiczów na terenie ogródków "Dąbrowa" w czwartek (7 września) został zatrzymany. 41-latek ukrywał się w mieszkaniu na Górnej. W chwili zatrzymania miał ponad dwa promile. 📢 Jeszcze w tym roku ruszyć ma budowa tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Jaką trasą przejdzie i co powstanie na jego powierzchni? Jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się prace przy budowie drugiego tunelu kolejowego pod Łodzią, zupełnie niezależnego od tego, który od dwóch lat budowany jest pomiędzy Łodzią Fabryczną, a Łodzią Kaliską i Żabieńcem. Ten drugi tunel przeznaczony będzie dla Kolei Dużych Prędkości (KDP), które dowiozą pasażerów z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz do Warszawy. Nie będzie w nim żadnych przystanków.

📢 Praca w Łodzi i regionie. Potrzebni nauczyciele do przedszkoli i szkół. Gdzie? Rok szkolny się rozpoczął, a wciąż nowe ogłoszenia z ofertami pracy dla nauczycieli pojawiają się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi. W pierwszych dniach września wciąż ich przybywa.

Poszukiwani są nauczyciele do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz do przedszkoli zarówno w Łodzi, jak i w całym województwie. 📢 Rodzinny piknik w Porcie Łódź - już w sobotę 9 września PROGRAM Fundacja Zielony Zakątek oraz Port Łódź zapraszają na rodziny piknik, który odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 września, na terenie Sport Stacji, czyli na zielonych rekreacyjnych terenach za budynkiem centrum handlowego. W planach połączenie zabawy z troską o środowisko, m.in. tworzenie budek lęgowych. To nie jedyne wydarzenie goszczące w sobotę w Porcie – to właśnie w centrum przy Pabianickiej wystartuje kolejna edycja Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej.

📢 Oto najlepsze licea w Łodzi. Tyle punktów musieli mieć kandydaci, żeby dostać się do wymarzonej klasy RANKING W łódzkich liceach i technikach nowy rok szkolny rozpoczęło ok. 9 tysięcy pierwszoklasistów - to wyjątkowo dużo, bo półtora rocznika młodzieży. Mimo że miasto przygotowało więcej miejsc w szkołach niż zwykle, rekrutacja dla wszystkich była bardzo emocjonująca, a konkurencja - ogromna. Miasto podsumowało, do których liceów najtrudniej było się dostać. 📢 Aleksandra Popławska apeluje, aby nie oglądać show Kuby Wojewódzkiego Wszystko wskazuje na to, że mamy w polskim świecie celebrytów kolejną wojenkę, a kto wie, może już nawet wojnę. 📢 Oto zmysłowa 53-letnia Hanna Lis. Nadal wygląda seksownie! Tak wygląda dzisiaj... ZDJĘCIA 7.09.2023 Hanna Lis podróżowanie ma we krwi. Kocha zarówno Włochy jak i Skandynawię, w których mieszkała. Bliska jest jej także Polska. Rodzice Hanny Lis również byli dziennikarzami, wiec nic dziwnego, że córka poszła w ich ślady. Pasją dziennikarki są podróże, ale przyznaje, że czasem wystarcza jej książka.

📢 Seksowna Anna Kalczyńska na wakacjach. Z mamą w strojach kąpielowych wyglądają jak boginie! ZDJĘCIA 7.09.2023 Anna Kalczyńska i jej 70-letnia mama zapozowały w strojach kąpielowych. Zachwyceni internauci na początku myśleli, że są siostrami. 📢 Marcelina Zawadzka musiała zrezygnować z pracy modelki przez... biust, zbyt duży biust ZDJĘCIA Żyjemy już długo, toteż mniej więcej wiemy, z jakimi problemami mierzą się rodziny Kowalskich i Nowaków. Weźmy taką Marcelinę Zawadzką. Mniej obeznanych w celebryckim świecie informujemy, że to Miss Polonia 2011. 34-letnia kobieta chciałaby pracować na światowych wybiegach. Niestety, jak sama przyznaje, jest skazana na pracę fotomodelki. A wszystkiemu winien jest jej... biust!

📢 Kuse bikini Izabelli Krzan nie zakryło zbyt wiele! ZDJĘCIA. Piękność wypoczywa na Bali. Izabella Krzan idzie jak burza 6.09.2023 Izabella Krzan ponownie udostępnia zdjęcia ze swoich egzotycznych podróży. Tym razem wybrała się na Bali, a jej nowe kadry wprawiły fanów w osłupienie.

📢 Pałką teleskopową zaatakował na terenie ogródków działkowych w Łodzi! Bandzior jest nadal na wolności ZDJĘCIA Otyły mięśniak uzbrojony w pałkę teleskopową zaatakował grupę młodzieńców przebywających na terenie ogródków działkowych w Łodzi. Bandzior wyrwał furtkę, wkroczył na działkę, a grillujących tam dwudziestolatków zaatakował pięściami i... pałką teleskopową. Mimo, że bandyckie zachowanie osiłka z brzuchem nagrał jeden z poszkodowanych, to policja nadal go nie zatrzymała. Funkcjonariusze nawet nie zabezpieczyli filmu, na którym widać jego wizerunek!

📢 Cmentarze w Łodzi. Ten najsmutniejszy mieści się przy ul. Zakładowej. To cmentarz dla bezdomnych i samotnych ZDJĘCIA W Łodzi przy ul. Zakładowej znajduje się najsmutniejszy cmentarz - to miejsce pochówku osób bezdomnych i samotnych. Cmentarz to 2 tys. kwater. Wszystkie groby wyglądają niemal identycznie: bardzo skromne z drewnianymi krzyżami i tabliczkami. Na niektórych są nazwiska, na innych napis "NN" lub "Szczątki Ludzkie".

