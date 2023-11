Pracownie ekologiczne w Łódzkich szkołach i przedszkolach. ZDJĘCIA

Nowa sala do nauki geografii i biologii powstanie w VIII Liceum Ogólnokształcącym. Jej motywem przewodnim będą Tatry. W ekopracowni staną dwa nowoczesne mikroskopy, dzięki którym uczniowie będą mogli z bliska obserwować drobne mikroorganizmy, na ścianach pojawią się przekroje pni tatrzańskich drzew i fotografie chronionych gatunków zwierząt. Szkoła kupi też specjalne walizki wypełnione sprzętem do badań gleby, wody czy jakości powietrza, z których uczniowie będą korzystać podczas warsztatów w terenie.

- To będzie nasza trzecia ekopracownia. Dla nas najważniejsze jest to, że uczniowie mogą uczyć się geografii, biologii, chemii, fizyki nie tylko z podręczników, ale przede wszystkim w terenie, korzystając z nowoczesnych pomocy. Chcemy kształtować postawy proekologiczne u naszych uczniów i pokazywać im, że ich działania mają realny wpływ na środowisko. Wierzymy, że gdy na własne oczy dostrzegą piękno i różnorodność przyrody, w przyszłości będą dbać o to, co ich otacza – mówi Anna Panek, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.