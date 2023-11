Pracownica jednej z łódzkich kwiaciarni wygrała w sądzie proces z szefową. Gdy po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy została zwolniona Liliana Bogusiak-Jóźwiak

Pracodawca zwalniając pracownika z powodu likwidacji stanowiska ma obowiązek wyjaśnić mu, z jakiego powodu spośród pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku, do zwolnienie wybrał akurat jego. W przeciwnym razie, o ile sprawa trafi do sądu, ten może zasądzić pracownikowi odszkodowanie w kwocie do wysokości trzech pensji zwalnianego.