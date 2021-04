Praca w Łodzi. Supernowoczesne centrum logistyczne zatrudni 500 osób. Kogo szukają?

- Obecnie firma poszukuje pracowników do działów/obszarów: centrum logistyczne (zarówno pracownicy magazynu, jak i kadra kierownicza), marketing, analityka, HR, BHP, inwestycje maszynowe, video, IT, programowanie, zarządzanie projektami, księgowość, sprzedaż, transport – wylicza wiceprezydent miasta Łodzi, Adam Pustelnik.

TME ma 25 otwartych procesów rekrutacyjnych, w wyniku których zatrudni ok. 80 osób (55 osób w Centrach Logistycznych, 25 osób w biurowcu).