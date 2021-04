Praca w Łodzi! Jest praca w reklamie - nowy podmiot tej branży otwiera biuro w Łodzi

Schronisko dla bezdomnych psów przy ul. Marmurowej w Łodzi opustoszało! Wiele boksów świeci pustkami

To jest historyczna chwila. W środę w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Marmurowej są zaledwie 193 psy czekające na nowy dom. Tak niewielu zwierząt w tym miejscu nie było od lat 90 ubiegłego wieku. Wówczas zaprojektowana na nie więcej niż 150 czworonogów placówka trzymała się tego limitu. Niestety kosztem psiego życia, bo bezdomne czworonogi, które nie znalazły szybko domu (w ciągu 14 dni) do 1997 roku poddawane były eutanazji. Na szczęście schroniskowy cud w łódzkim schronisku to wypadkowa bardzo licznych adopcji, chipowania i akcji sterylizacji i kastracji jako sposobu na zapobieganie bezdomności zwierząt.