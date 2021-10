Pożar w Gałkówku. Ogień zniszczył dom, w którym mieszkali ojciec z córką. Trwa internetowa zbiórka. Można im pomóc! ZDJĘCIA

Pożar wybuchł w Gałkówku przy ul. Smugowej. Był piątkowy wieczór. Na szczęście pana Michała i jego 13-letniej córki Oliwi nie było wtedy w domu. Gdy do niego wrócili zobaczyli tylko zgliszcza.

– Dom jest kompletnie spalony, a to, co pozostało zalała woda, którą gasiliśmy pożar – mówi Piotr Pakuła, prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowie Dużym. – Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. Trwają ustalenia.