Pożar samochodu na Widzewie. U zbiegu ul. Niciarnianej i al. Piłsudskiego płonęła dacia sandero ZDJĘCIA

Jak reagować w przypadku pożaru samochodu?

Z obserwacji strażaków wynika, że najczęstszym źródłem ognia w samochodzie jest komora silnika. Na szczęście działając szybko, taki pożar można w miarę skutecznie stłumić, zanim przeniesie się na pozostałą część samochodu.- Należy jednak być bardzo ostrożnym. Przede wszystkim pod żadnym warunkiem nie wolno otworzyć do gaszenia całej maski, ale co najwyżej nieznacznie ją uchylić. To bardzo istotne. Zbyt szeroki otwór spowoduje dopływ dużej ilości tlenu pod maskę, co automatycznie spotęguje ogień. Otwierając maskę należy także uważać, aby nie poparzyć dłoni. Pożar gasimy przez niewielką szczelinę.

Jeśli boimy się o własne bezpieczeństwo najlepiej wysiąść z auta, odsunąc się i wezwać straż pożarną.