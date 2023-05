Pożar przy ul. Próchnika. Jego ciało płonęło na kuchnce gazowej. Są wyniki sekcji zwłok 34-letniego mężczyzny

- W czasie, gdy doszło do pożaru, 34-letni mężczyzna już nie żył. Wszystko wskazuje na to, że 34-latek zmarł z przyczyn chorobowych - informuje Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

- W czasie, gdy doszło do pożaru, 34-letni mężczyzna już nie żył. Wszystko wskazuje na to, że 34-latek zmarł z przyczyn chorobowych - informuje Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Czekamy na wyniki badań toksykologicznych.

Do tragedii doszło około północy, gdy 34-letni gospopdarz (dzielił mieszkanie z 62-letnią matką) był w kuchni. Wszystko wskazuje na to, że włączył jeden z palników kuchenki gazowej. Być może chciał przygotować sobie coś do jedzenia lub picia. Nie zdążył jednak tego zrobić, bo zasłabł i upadł na kuchenkę gazową.

Wkrótce do kuchni mieszkania przy ul. Próchnika weszła zbudzona odorem spalenizny 62-letnia matka mężczyzny. Widok był makabryczny. Zgięte w pół ciało 34-latka tułowiem oparte było o kuchenkę i stało w ogniu. Przerażona gospodyni pospiesznie zaczęła gasić płomienie. Gdy opanowała żywioł, wezwała pomoc. Po przyjeździe na miejsce służb kobieta została także hospitalizowana.[/b]