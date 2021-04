Powstaje druga tego typu samorządowa placówka

Dach skonstruowano w technologii stropowych płyt strunobetonowych z wysokiej jakości stali i betonu, dzięki temu są bardzo odporne i wytrzymałe na warunki atmosferyczne. W tym roku zostanie wykonane praktycznie wszystkie prace budowlane, a urządzanie placówki jest planowane w przyszłym roku. Najpierw zacznie działać żłobek, a od nowego roku szkolnego przyjdą przedszkolaki.

Jednokondygnacyjny obiekt o powierzchni użytkowej 432 m kw. został zaprojektowany tak jak działająca od placówka w Guzewie. Firma, która stawia budynek w Tadzinie, położy także instalację kanalizacyjną i zainstaluje zbiornik na nieczystości, zamontuje instalację wodociągową, energetyczną i centralnego ogrzewania zasilaną przez pompę ciepła. Ponadto wykończy pomieszczenia - położy płytki i panele podłogowe, pomaluje sale, toalety, kuchnię i zmywalnię, dwie ostatnie również wyposaży w niezbędny sprzęt. Na koniec elewacja budynku zostanie pomalowana na kremowy kolor.

Łącznie przedszkole i żłobek będą mogły przyjąć 70 dzieci. Koszt inwestycji to 2 mln 143 tys. zł, z tego 1 mln 739 tys. zł przyznano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powstające przedszkole i żłobek sąsiaduje ze Szkołą Podstawową im. św. Królowej Jadwigi w Kalinie. Otwieranie placówek dla najmłodszych dzieci blisko szkół w tych samych sołectwach to celowe działanie wynikające ze strategii rozwoju gminy. Chodzi o to, by dzieci „płynnie przechodziły” z przedszkola do szkoły w tej samej miejscowości.

Taki zamysł na inwestycji w Tadzinie się nie kończy. W Rzgowie firma, zwycięzca przetargu, rozpoczęła roboty w budynku przy ul. Letniskowej, gdzie powstanie trzeci żłobek samorządowy. Na parterze obiektu będą znajdować się sale, kuchnia i zaplecze. Wykonawca położy posadzki, wymieni instalacje, ułoży kostkę brukową przy budynku, odnowi jego elewację, postawi ogrodzenie z paneli stalowych na podmurówce. Termin ukończenia inwestycji wyznaczono na listopad tego roku. W placówce o powierzchni ok. 100 m kw. znajdzie opiekę 14 maluchów. Również i na to przedsięwzięcie samorząd zdobył dofinansowanie w wysokości 407,5 tys. zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze te przeznaczy na wynagrodzenia personelu oraz urządzenie placu zabaw. Gmina otrzyma również 420 tys. zł z Programu Rządowego Maluch Plus, które zostaną wydane na prace budowlane oraz wyposażeniowe placówki.