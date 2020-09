Potrawy z dyni Sprawdzone PRZEPISY: Kotlety z dyni, dyniowy gulasz, zapiekanka z dyni. Co zrobić z dyni na słodko? Ciasto z dyni 3.09.20

Przygotowanie: Dynię myjemy i kroimy na kilka części. Gotujemy ok. 10 minut. Studzimy. Obieramy i usuwamy gniazda nasienne. Miąższ kroimy w kostkę. Obieramy pomidora i papryki. Wędlinę, papryki i pomidora kroimy w kostkę i smażymy na rozgrzanym oleju.Makaron gotujemy al dente w lekko osolonej wodzie. Odcedzamy i studzimy. Ser ścieramy na tarce o dużych oczkach i mieszamy ze zmiażdżonym czosnkiem i solą. Połowę sera, warzywa oraz wędlinę mieszamy z makaronem. Wkładamy do posmarowanego masłem naczynia żaroodpornego, posypujemy resztą sera i zapiekamy ok. 25 minut w temp. 180 °C.

Drożdże rozrób z mlekiem, łyżeczką cukru i solą, odstaw do wyrośnięcia. Żółtka utrzyj z cukrem na kogel-mogel, dodaj masło i dynię. Powstałe ciasto połącz z drożdżami i mąką, wyrabiaj aż będzie odchodzić od ręki. Odstaw do wyrośnięcia. Brytfankę do pieczenia nasmaruj masłem i przełóż do niej wyrośnięte ciasto. Na wierzchu ciasta na całej powierzchni ułóż skórkami do ciasta połówki dyni i posyp tartą bułką oraz cynamonem. Piecz aż ciasto wyrośnie i będzie odchodzić od patyczka (około godziny). Podawaj polane łyżeczką śliwowicy podpalonej bezpośrednio przed podaniem i z gałką lodów.

Zupa z dyni - przepisy

