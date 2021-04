Postawią pomnik Krzysztofa Krawczyka. Zbiórka na pomnik to oszustwo, czy inicjatywa jednego z tysięcy fanów? Rodzina artysty nie potwierdza Agnieszka Jedlińska

Ikona polskiej piosenki, Krzysztof Krawczyk nawet po śmierci wywołuje ogromne emocje. Artysta już za życia porównywany był do Elvisa Presleya. I okazuje się, że to nie było na wyrost. Po jego śmierci (5 kwietnia 2021 roku) fani i wielbiciele jego talentu i charyzmatycznie odśpiewywanych przebojów zamienili niewielkie Grotniki pod Łodzią w miejsce kultu Krzysztofa Krawczyka. Z całej Polski zjeżdżają po to, by zapalić znicz, położyć kwiaty, czy kartkę z wiadomością. To z kolei wywołało temat pomnika, którym powinien zostać uhonorowany artysta.