Popek tak wyglądał przed operacjami! Nieprawdopodobne, że to jest on! Zupełnie inny człowiek! ZDJĘCIA 26.04.2021 Wojtek Wielgus

Raper Popek, który z powodzeniem próbował swoich sił m.in. w "Tańcu z gwiazdami" oraz walkach KSW, wciąż wzbudza mieszane uczucia - głównie ze względu na swój kontrowersyjny wygląd.Jak podały media przed rozpoczęciem edycji tanecznego show tancerki nie chciały z nim trenować. Ciało muzyka pokryte jest licznymi tatuażami, zrobił to także ze swoimi gałkami ocznymi, że o pozłacanych wkładkach na zęby nie wspomnę. Całość to składa się na dość przerażający obrazek.

"Zawodowo" Popek zajmuje się rapowaniem. To duże zaskoczenie dla jego fanów, że jeszcze niedawno wyglądał zupełnie inaczej. Raper wciąż wzbudza bardzo mieszane uczucia - głównie ze względu na swój kontrowersyjny wygląd - a właściwie to, co sam osobiście sobie zafundował, żeby odróżnić się od innych.