Ponoć aktorzy mało zarabiają. Tymczasem Maciej Musiałowski kupił pałac. Ile zarabiają aktorzy?

Specjalistyczna prasa informuje, że najlepiej zarabiającym aktorem w telewizji jest John Krasinski, występujący w serialu "Jack Ryan". Aktor za każdy odcinek 3. sezonu produkcji Amazona miał dostać 2 mln dolarów. Trzeci sezon składał się z ośmiu odcinków, więc finalnie mógł zarobić nawet 16 mln.

Ludzie nie mają pojęcia o polskich stawkach. Aktor przecież kojarzy się z kimś z telewizji, z filmów, z kimś, kto jest bogaty, jest gwiazdą, a tak naprawdę większość, dziewięć na dziesięć, to są ludzie, którzy żyją na głodowych pensjach - mówi Mateusz Kościukiewicz. - Nawet dla tej grupki wybranych, która ma etat w teatrze, to jest bardzo ciężka i słabo płatna praca. To największy paradoks tego zawodu.