Ponętna i to bardzo! Głęboki dekolt i odkryte piersi. Marcelina Zawadzka kusi ciałem, nie... biżuterią ZDJĘCIA 2.05.2021

Ostatnio na profilu Marliny Zawadzkiej znalazło się nagranie promujące jej autorską kolekcję biżuterii ...Trzeba jednak przyznać, że śmiało wyeksponowane wdzięki Marceliny skutecznie przyćmiły promowane przez nią błyskotki. Na nagraniu pozuje bowiem w długiej czerwonej sukni z głębokim dekoltem. Zapewne chodzi o to, by wyeksponować naszyjnik, ale ujęcie z góry sprawia, że trudno zawiesić wzrok na biżuterii. Krótko mówiąc, pierwsze skrzypce na tym filmiku gra coś zupełnie innego. Nic dziwnego, że w komentarzach fanów wysypały się serduszka i płomienie. Instagram Marceliny Zawadzkiej śledzi prawie 600 tysięcy obserwujących, a ona sama dba o to, by był on często aktualizowany.ZOBACZ ZDJĘCIA