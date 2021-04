Ponad 200 wraków do sprzątnięcia z łódzkich ulic i osiedli. Do kogo należą? ZDJĘCIA

Od początku br. ten sam los spotkał już 42 pojazdy porzucone przez właścicieli. To jednak kropla w obliczu już 220 zgłoszeń o porzuconych i niszczejących samochodach, które tylko w tym roku złożyli łodzianie. W toku jest obecnie 70 postępowań, które mogą zakończyć się kolejnymi wywózkami.

– Procedura nie jest niestety łatwa. Zgłoszony wrak trzeba najpierw udokumentować, sprawdzić czy spełnia kryteria do wywiezienia go na nasz parking, trzeba też spróbować ustalić właściciela. Jeśli to jest niemożliwe, auto zostaje opatrzone informacją, że kwalifikuje się do usunięcia. Dopiero jeśli nikt nie zareaguje na to, pojazd otrzymuje kartę degradacyjną i może zostać wywieziony z miejsca postoju – wyjaśnia Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej w Łodzi. – Trudno powiedzieć, ile te wszystkie formalności zazwyczaj trwają, bo każda sprawa jest indywidualna, ale zazwyczaj wymaga to sporo czasu. Tak więc proszę zgłaszających wraki o cierpliwość. Od zgłoszenia do wywiezienia może minąć kilka tygodni.