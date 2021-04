Pomocnik Widzewa Marek Hanousek po remisie z Górnikiem: Daliśmy z siebie sto procent

Pewnie w wyjściowym składzie pojawi się Marek Hanousek.

Co pomocnik mówił po ostatnim spotkaniu (0:0 z Górnikiem Łęczna) dla oficjalnej strony Widzewa: Wydaje mi się, że naszym głównym problemem była trudność w tworzeniu dobrych sytuacji do strzelenia gola. Z perspektywy boiska mogę zapewnić, że daliśmy z siebie sto procent i próbowaliśmy znaleźć sposób, by zdobyć bramkę

W ostatnich czterech spotkaniach zdobyliśmy jedynie dwa punkty. Przy takim rezultacie nie można mówić o czołowej szóstce, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że w najbliższym meczu musimy zwyciężyć. W drużynie doszło do rotacji na stanowisku trenera, a nowy szkoleniowiec wprowadził kilka zmian. Minęły dopiero dwa spotkania, ale trenujemy, by wprowadzić te zmiany w życie. Wszyscy w zespole wierzymy, że przyniosą one pozytywne rezultaty. Wiemy, że nie mamy dużo czasu, dlatego już we wtorek musimy zdobyć trzy punkty