Pomocnik Widzewa Ernest Terpiłowski: Pod rządami nowego trenera zmieniło się całkiem sporo

Jasne, że poświęciliśmy trochę czasu na przygotowanie się do spotkania z Cracovią. Mamy pewne przemyślenia i sugestie, co do przygotowania taktycznego. Każdy ma swoje słabsze strony, my też. Ale i nasi najbliżsi rywale również. To, że nie jestem już młodzieżowcem, nie ma dla mnie większego znaczenia. Odpowiedzialność jest zawsze taka sama. Nawet gdy się wypadnie ze składu, to trzeba pokazywać się na treningach, żeby to miejsce odzyskać, bo w piłce chodzi o granie - zakończył Terpiłowski