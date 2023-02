Pomocnik ŁKS Bartosz Biel: Oba zespoły wyjdą na murawę po zwycięstwo

- Obie drużyny będą chciały grać o zwycięstwo, więc możliwe, że o wyniku zdecyduje różnica jednej bramki. Każdy mecz jest inny, więc nie ma sensu sugerować się poprzednimi. W obecnej sytuacji, oczywiście najważniejsze są punkty, a postaramy się do tego dołożyć dobrą grę, jak w spotkaniu z GKS Tychy.

Jasne, że słysząc doping naszych kibiców w Bełchatowie na meczu ze Skrą, miałem ciarki. Jako zawodnik mogę się zgodzić z trenerem, że jest to ważne, żeby kibice dawali nam wsparcie zarówno w tych dobrych momentach, jak i słabszych, bo dobrze wiemy, że takie też zdarzają się podczas meczu. Co do meczu w Bełchatowie – super, że ta frekwencja dopisała tak mocno, liczymy, że z Chrobrym znów poczujemy to wsparcie od naszych kibiców i licznie stawią się na stadionie. Chrobry to dobry zespół, dlatego w każdym sezonie trzeba się z nim liczyć. Na pewno nie jest to przypadek, że ostatnie mecze były na styku, spodziewam się wyrównanego meczu