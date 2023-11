Polska z jednym z najwyższych wskaźników umieralności z powodu nowotworów... Powstał bank danych dla diagnostyki onkologicznej.

Bank danych z milionem próbek dla diagnostyki onkologicznej

Politechnika Łódzka we współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki przedstawiła we wtorek 21 listopada br. wyniki trzyletniego projektu służącego rozwojowi nowoczesnej diagnostyki onkologicznej. Dzięki projektowi MDB - MEDICAL DATA BANK powstała ogólnodostępna cyfrowa baza unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii.

– To, co wspólnie zrobiliśmy ma ogromne znaczenie. Pozwoli poprawić algorytmy terapii i być pomocne w przyszłości w ratowaniu życia - podkreślali obecni na spotkaniu realizatorzy projektu.

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności z powodu raka wśród krajów OECD. Do nowotworów, w których diagnostyce i leczeniu mamy najwięcej do nadrobienia, należą m.in. rak piersi i prostaty, rak płuc oraz jelita grubego - wynika z raportu „Health at a Glance 2021”. Stworzenie bazy i szeroko pojęta dostępność do próbek mają możliwość zmiany tak sytuacji.