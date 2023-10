Polska Mołdawia MEMY i znów mnóstwo śmiechu po występie naszych piłkarzy. Memy rozbawią Was do łez

MEMY po meczu Polska Mołdawia

Najlepsze MEMY zobacz koniecznie

Nie da się ukryć, że polscy piłkarze są świetnym materiałem do tworzenia MEMÓW. Co mecz dają takie popisy, że twórcy MEMÓW mają pełne pole do popisu.

Gra reprezentacji a i wyczyny pojedynczych piłkarzy umożliwiają tworzyć fantastyczne i bardzo śmieszne MEMY.

W meczu Polska Mołdawia nasi zawodnicy zagrali kompromitująco. Mimo przewagi w statystykach nie udało nam się wygrać na własnym stadionie.