Policjant z Koluszek zatrzymał złodziei felg. Był po służbie

Na terenie zakładu wulkanizacji w Rokicinach Kolonii dwaj mężczyźni ładowali do volkswagena transportera aluminiowe felgi. Policjant zatrzymał złodziei i uniemożliwił im ucieczkę. Jak ustalono, to dwaj mieszkańcy Zgierza w wieku 36 i 17 lat. Mężczyźni usiłowali ukraść 27 felg o wartości 900 zł. Dzięki zdecydowanej reakcji funkcjonariusza mienie zostało odzyskane i powróciło do właściciela. Sprawcy usłyszeli zarzuty i przyznali się.

Za usiłowanie kradzieży grozi im do 5 lat więzienia.